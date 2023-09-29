The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В пользовательском окружении COSMIC появился режим замены окон

29.09.2023 11:28

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала сентябрьский отчёт о развитии новой редакции пользовательского окружения COSMIC, переписанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Окружение развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+, а также оконная оболочка и движок для интеграции с Web. Приложения на базе Iced могут быть собраны для Windows, macOS, Linux и запуска в web-браузере. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Код распространяется под лицензией MIT.

Из недавних изменений отмечается реализация режима Window-Swappin для замены окон при использовании мозаичной (тайловой) компоновки. Благодаря функции Auto-tiling позиция для новых окон на экране выбирается автоматически, что не всегда может соответствовать ожиданию пользователя. Окно можно переместить вручную, но это требует выполнения дополнительных манипуляций и отвлекает пользователя. Для упрощения операции перестановки окон предложен режим быстрой замены, позволяющий нажав и удерживания клавиатурную комбинацию "Super + X" (Windows + X) быстро переместить окно дополнительно нажимая клавиши управления курсором.

Добавлены новые виджеты для ввода текста, вставки символов по месту и поисковых запросов. Улучшено использование символьных пиктограмм, таких как увеличительное стекло, размер и цвет которых теперь лучше соответствует контексту и выбранной теме оформления.

Для клавиатуры и мыши реализована поддержка динамических настроек, подразумевающих мгновенное применение изменений после смены настройки в конфигураторе. Добавлены конфигураторы панелей, позволяющие изменить местоположение, прозрачность, оформление и размер основной панели и dock-панели, а также настроить режим автоматического скрытия и определить список апплетов на рабочем столе (wi-fi, заряд аккумулятора, виртуальные рабочие столы, часы и т.п.).

Выполнено профилирование и оптимизация производительности библиотеки Smithay, применяемой в композитном сервере. Добавлена поддержка Wayland-протокола "pointer-gestures" для управления экранными жестами с сенсорных экранов и тачпадов (например, появилась возможность масштабирования щипком). Код библиотеки iced синхронизирован с версией 0.10. Переработана библиотека для работы с анимацией. Добавлена поддержка Wayland-протокола "security-context" для идентификации клиентов, использующих sandbox-изоляцию. Улучшено размещение панели слева или справа.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.22
  4. OpenNews: Прогресс в разработке пользовательского окружения COSMIC, написанного на Rust
  5. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK
  6. OpenNews: Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59842-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Самое жручее память DE из всех возможных. Открыл пустой терминал и менеджер процессов, всего два окна, а памяти 4 с лишним гига занято. Даже в убогом гноме такого нет.
     
     
  • 2.2, beck (??), 12:05, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зато растно-безопастно.
     
     
  • 3.24, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:59, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но это не точно
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:13, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пруфцов как всегда нет?
     
  • 2.6, AleksK (ok), 12:22, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    и где же ты его успел оценить?
     
  • 2.10, th3m3 (ok), 12:35, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ждём пруфы. Не может такого быть.
     

  • 1.3, ИмяЯми (?), 12:08, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а сейчас он типа не гноме?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:47, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Popshell называется то что  на базе гнома, если не путаю.
    На мой взгляд здесь наблюдается синдром неприятия чужой разработки.
     
     
  • 3.19, НяшМяш (ok), 12:50, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее синдром усталости от жирного гнома, ещё и фатально ломающего всё без обратной совместимости.
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 15:47, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где фатально? Последнее нарушение совместимости исправлялись двумя строчками в коде.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:21, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тайловые менеджеры не подходят нищебрoдам вроде меня: у них 1 монитор, максимум разрешения 1680×1050
     
     
  • 2.11, Александр (??), 12:36, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перешел на тайтловое впервые как раз на ноуте с экраном еще меньше
    как раз ради экономии места на экране
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 17:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как тебе тайлинг помог экономить место на экране? Развернуть окно на весь экран можно в любом ДЕ.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:37, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А владельцы 4K, тем более, предпочтут пользоваться нормальными DE.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:10, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говорит тот у кого нет ни тайлового вм, ни 4к моника?
     
     
  • 4.40, Аноним (12), 13:54, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тайлового нет.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:38, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подходит под все мониторы. Зырь, паря: операционная система Андроид, рассчитанная на довольно небольшие экранчики довольно небольших смартфончиков, работает в режиме... тайловости (да!) Там есть функция "разделить экран", когда одновременно видишь две приложухи. А это тайловость. Таким образом, тайловость подходит в том числе для экранов размером со спичечный коробок. Что уж говорить про 1680×1050.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 14:32, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому охота глаза ломать? В конкретный момент всё равно с 1 приложением работаешь, его и имеет смысл на весь экран развернуть. Хочешь видеть одновременно 2 приложения? Покупаешь второй монитор, на одном одно на весь экран развёрнутое, на другом - другое.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 14:36, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тайловость нужна только если у тебя монитор размером с несколько мониторов, напр. когда у тебя монитор размером со стену, и тебе надо его нарезать на "виртуальные мониторы", в которых приложения можно разворачивать на весь виртуальный экран.
     
  • 2.20, Аноним (17), 12:50, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тайловый, фреймовый переводится как мозаичный. Какая разница какого размера экран.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:01, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переводится.
     
     
  • 4.33, bergentroll (ok), 13:23, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плиточновый. Кафельный.
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 13:39, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тайловый, фреймовый, мозаичный, плиточный, кафельный… а на русском-то как?
     
     
  • 6.49, Аноним (-), 14:33, 29/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 6.69, Аноним (69), 18:39, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегментный.
     
  • 6.70, коньюктивит (?), 18:42, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лубочный.
     
  • 3.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:51, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тайловый, фреймовый переводится как мозаичный. Какая разница какого размера экран.

    Ну предполагается, что окна будут рядом располагаться. На маленьком мониторе это не удобно.

     
  • 2.30, Аноним (-), 13:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот на маленьких дисплеях с тайлингом удобнее, юзал dwm на toshiba ac100, там вообще 1024*600 разрешение. сейчас на 7-дюймовом ноуте тоже юзаю тайловый wm
     
  • 2.31, Аноним (-), 13:18, 29/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.41, fumanchez (ok), 13:55, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто создай штук 4-6 воркспейсов по аналогии с tty и не плоди все окна в одном.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:39, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что в нём такое что нет в существующих DE?
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 12:51, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В чем его уникальное торговое предложение (УТП) на рынке сред рабочего стола (СРС)?
     
  • 2.35, ИмяХ (?), 13:36, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёрным по русскому написано же
    >>переписанной на языке Rust
     
     
  • 3.42, Аноним (12), 13:56, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rewritten on Rust (TM)
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 17:18, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как язык написания влияет на пользовательский опыт?
     

  • 1.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:58, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    На обоях с ракетой шаттл, который разбился. Верной дорогой идёте, товарищи!
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 13:18, 29/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:49, 29/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.52, Аноним (52), 14:39, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это памятник героям освоения космоса такой.
     

  • 1.34, voiceofreason (?), 13:35, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > нажав и удерживания клавиатурную комбинацию "Super + X" (Windows + X) быстро переместить окно дополнительно нажимая клавиши управления курсором

    20 лет не прошло, как из десятки скопирастили win+стрелки

     
     
  • 2.36, Аноним (37), 13:37, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из семёрки.
     
     
  • 3.53, Аноним (52), 14:40, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то из Висты.
     
     
  • 4.59, Аноним (37), 15:43, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, там ещё не было.
     

  • 1.43, Аноним8172828729 (?), 14:00, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каким же надо быть гением чтобы тащить приложения из кде где все зависимости тащат половину другого окружения рабочего стола которое к тому же использует другую библиотеку для отрисовки интерфейса, выглядит инородно *ksnip на скриншоте...
     
     
  • 2.55, НяшМяш (ok), 14:51, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гении местного кекспертного сообщества даже не задумывались, что может тащат как раз специально - чтобы темы для жыртк и котэ писать и проверять.
     

  • 1.45, Аноним (-), 14:06, 29/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.46, cheburnator9000 (ok), 14:11, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    POPOS на базе Rust/COSMIC вроде же нельзя еще скачать разве нет?
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 14:31, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > POPOS на базе Rust/COSMIC вроде же нельзя еще скачать разве нет?

    Спроси у первого анонима - он уже успел не только скачать, но и затестить.


     

  • 1.51, Анонизм (?), 14:39, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это будет шедевр. Я уже предвкушаю, как я его поставлю и буду пользоваться. Еее, Раст.
     
  • 1.54, Пряник (?), 14:49, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё один велосипед. Откуда в людей столько свободного времени? Лучше бы ZFS переписали под GPL или доработали btrfs. Или свободный аналог Sublimetext (а не квазимода vscode или монстр на intellij). Но нет, давайте ещё один медиаплеер, редактор тегов, недорабочий стол.
     
     
  • 2.56, Анонин (?), 15:13, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига тебе ZFS? Тебе что мало фс? Вот сколько их наплодили.
    А текстовых редакторов - еще больше.
     
     
  • 3.64, Пряник (?), 16:44, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZFS - это будущее. А ещё NixOS тоже.
     
  • 2.57, voiceofreason (?), 15:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложения для людей пилить и вылизывать это нудный тяжёлый труд, бесплатно этим заниматься неприкольно.
     
     
  • 3.65, Пряник (?), 16:46, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более, если это такой тяжёлый труд, то зачем его тратить на всякую фигню?
     
  • 2.58, Аноним (37), 15:41, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СПО — это не обязательно бесплатно. Вы всегда можете заплатить из своего кармана за создание свободного аналога Sublime Text. А указывать людям, что им делать для души, не стоит.
     
  • 2.61, Аноним (61), 16:15, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для любителей саблайма есть CudaText
     

  • 1.62, Аноньимъ (ok), 16:28, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

    Можно указывать размер элементов в миллиметрах?
    DPI понимает?

     
  • 1.63, Аноним (63), 16:38, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну почему не назвали ROSMIC или COSMIR?
    и то и другое вполне звучит.
    или у них у всех reusable головного мозга?
     
     
  • 2.66, cheburnator9000 (ok), 17:06, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну почему не назвали ROSMIC или COSMIR?
    > и то и другое вполне звучит.
    > или у них у всех reusable головного мозга?

    У них барби головного мозга.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру