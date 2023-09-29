В пользовательском окружении COSMIC появился режим замены окон

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|1.1, Аноним (1), 12:00, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Самое жручее память DE из всех возможных. Открыл пустой терминал и менеджер процессов, всего два окна, а памяти 4 с лишним гига занято. Даже в убогом гноме такого нет.
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|2.17, Аноним (17), 12:47, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Popshell называется то что на базе гнома, если не путаю.
На мой взгляд здесь наблюдается синдром неприятия чужой разработки.
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|3.19, НяшМяш (ok), 12:50, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скорее синдром усталости от жирного гнома, ещё и фатально ломающего всё без обратной совместимости.
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|4.60, Аноним (60), 15:47, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где фатально? Последнее нарушение совместимости исправлялись двумя строчками в коде.
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|1.5, Аноним (5), 12:21, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тайловые менеджеры не подходят нищебрoдам вроде меня: у них 1 монитор, максимум разрешения 1680×1050
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|2.11, Александр (??), 12:36, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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перешел на тайтловое впервые как раз на ноуте с экраном еще меньше
как раз ради экономии места на экране
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|3.68, Аноним (68), 17:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как тебе тайлинг помог экономить место на экране? Развернуть окно на весь экран можно в любом ДЕ.
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|2.12, Аноним (12), 12:37, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А владельцы 4K, тем более, предпочтут пользоваться нормальными DE.
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|2.13, Аноним (13), 12:38, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Подходит под все мониторы. Зырь, паря: операционная система Андроид, рассчитанная на довольно небольшие экранчики довольно небольших смартфончиков, работает в режиме... тайловости (да!) Там есть функция "разделить экран", когда одновременно видишь две приложухи. А это тайловость. Таким образом, тайловость подходит в том числе для экранов размером со спичечный коробок. Что уж говорить про 1680×1050.
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|3.48, Аноним (48), 14:32, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому охота глаза ломать? В конкретный момент всё равно с 1 приложением работаешь, его и имеет смысл на весь экран развернуть. Хочешь видеть одновременно 2 приложения? Покупаешь второй монитор, на одном одно на весь экран развёрнутое, на другом - другое.
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|4.50, Аноним (50), 14:36, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тайловость нужна только если у тебя монитор размером с несколько мониторов, напр. когда у тебя монитор размером со стену, и тебе надо его нарезать на "виртуальные мониторы", в которых приложения можно разворачивать на весь виртуальный экран.
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|2.20, Аноним (17), 12:50, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тайловый, фреймовый переводится как мозаичный. Какая разница какого размера экран.
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|5.37, Аноним (37), 13:39, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тайловый, фреймовый, мозаичный, плиточный, кафельный… а на русском-то как?
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|3.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:51, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тайловый, фреймовый переводится как мозаичный. Какая разница какого размера экран.
Ну предполагается, что окна будут рядом располагаться. На маленьком мониторе это не удобно.
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|2.30, Аноним (-), 13:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наоборот на маленьких дисплеях с тайлингом удобнее, юзал dwm на toshiba ac100, там вообще 1024*600 разрешение. сейчас на 7-дюймовом ноуте тоже юзаю тайловый wm
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|2.41, fumanchez (ok), 13:55, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто создай штук 4-6 воркспейсов по аналогии с tty и не плоди все окна в одном.
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|2.21, Аноним (17), 12:51, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В чем его уникальное торговое предложение (УТП) на рынке сред рабочего стола (СРС)?
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|2.35, ИмяХ (?), 13:36, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёрным по русскому написано же
>>переписанной на языке Rust
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|1.34, voiceofreason (?), 13:35, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> нажав и удерживания клавиатурную комбинацию "Super + X" (Windows + X) быстро переместить окно дополнительно нажимая клавиши управления курсором
20 лет не прошло, как из десятки скопирастили win+стрелки
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|1.43, Аноним8172828729 (?), 14:00, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Каким же надо быть гением чтобы тащить приложения из кде где все зависимости тащат половину другого окружения рабочего стола которое к тому же использует другую библиотеку для отрисовки интерфейса, выглядит инородно *ksnip на скриншоте...
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|2.55, НяшМяш (ok), 14:51, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гении местного кекспертного сообщества даже не задумывались, что может тащат как раз специально - чтобы темы для жыртк и котэ писать и проверять.
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|2.47, Аноним (47), 14:31, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> POPOS на базе Rust/COSMIC вроде же нельзя еще скачать разве нет?
Спроси у первого анонима - он уже успел не только скачать, но и затестить.
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|1.51, Анонизм (?), 14:39, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это будет шедевр. Я уже предвкушаю, как я его поставлю и буду пользоваться. Еее, Раст.
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|1.54, Пряник (?), 14:49, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё один велосипед. Откуда в людей столько свободного времени? Лучше бы ZFS переписали под GPL или доработали btrfs. Или свободный аналог Sublimetext (а не квазимода vscode или монстр на intellij). Но нет, давайте ещё один медиаплеер, редактор тегов, недорабочий стол.
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|2.56, Анонин (?), 15:13, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нафига тебе ZFS? Тебе что мало фс? Вот сколько их наплодили.
А текстовых редакторов - еще больше.
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|2.57, voiceofreason (?), 15:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приложения для людей пилить и вылизывать это нудный тяжёлый труд, бесплатно этим заниматься неприкольно.
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|3.65, Пряник (?), 16:46, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем более, если это такой тяжёлый труд, то зачем его тратить на всякую фигню?
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|2.58, Аноним (37), 15:41, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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СПО — это не обязательно бесплатно. Вы всегда можете заплатить из своего кармана за создание свободного аналога Sublime Text. А указывать людям, что им делать для души, не стоит.
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|1.62, Аноньимъ (ok), 16:28, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.
Можно указывать размер элементов в миллиметрах?
DPI понимает?
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|1.63, Аноним (63), 16:38, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну почему не назвали ROSMIC или COSMIR?
и то и другое вполне звучит.
или у них у всех reusable головного мозга?
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|2.66, cheburnator9000 (ok), 17:06, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну почему не назвали ROSMIC или COSMIR?
> и то и другое вполне звучит.
> или у них у всех reusable головного мозга?
У них барби головного мозга.
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