Доступен Wayland 1.22

2.61 , Аноним ( 61 ), 05:44, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Иксы: открываешь эмулятор терминала, вводишь sudo su -, набираешь пароль, получаешь рута. Теперь этот рут доступен не только тебе, но и всем остальным приложениям, потому как они могут посылать в этот терминал различные команды тем же образом, как это делает xdotool. Безопасности в иксах нет в принципе, "дом свободный, живите кто хотите". В вяленом такой трюк не пройдет.

3.62 , mma ( ? ), 05:57, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Даже не надо посылать никуда. Просто мониторишь события от клавиатуры, как видишь sudo так быстренько запоминаешь пароль)

3.63 , Adam Freemen ( ok ), 06:08, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вводишь sudo su - И зачем эту команду использовать? Ни при создании своих сборок, ни при запуске других команд с правами root не использовал эту команду ни разу.

4.74 , iPony129412 ( ? ), 07:11, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это у кого рлохо со знанием командной строки такой запускают типа масло масляного.

Хотя это же ничего не меняет в коментарии.

3.64 , Skullnet ( ok ), 06:17, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – https://github.com/Aishou/wayland-keylogger

4.67 , Аноним ( 61 ), 06:37, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > This is a LD_PRELOAD attack that intercepts the Wayland protocol.

> Inject an environment variable to each attacked program. Защита банальная: монтируешь хомяк и прочие world-writable-папки с флагом noexec, как это рекомендует делать CIS. Иксы эксплуатируются успешно и без LD_PRELOAD при условии, что есть доступ к ~/.Xauthority и /tmp/.X11-unix/X0 (а это все приложения, запускаемые из-под тебя).

4.72 , Герострат ( ? ), 07:11, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сказочный эксперт 😂

3.65 , Skullnet ( ok ), 06:19, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вам не кажется, что запускать оболочку от рута это по умолчанию небезопасно? Намного безопаснее запускать от рута отдельные приложения.

3.69 , Аноним ( 68 ), 06:56, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – — Доктор, мне больно, когда я делаю так

— Не делайте так