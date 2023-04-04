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Доступен Wayland 1.22

04.04.2023 22:31

После девяти месяцев разработки представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.22. Ветка 1.22 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Композитный сервер Weston, предоставляющий код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, развивается в рамках отдельного цикла разработки.

Основные изменения в протоколе:

  • В программный интерфейс wl_surface добавлена поддержка событий wl_surface::preferred_buffer_scale и wl_surface::preferred_buffer_transform, через которые передаётся информация об изменении композитным сервером уровня масштабирования и параметров трансформации для поверхности.
  • В программный интерфейс wl_pointer добавлено событие wl_pointer::axis, показывающее физическое направление движения указателя для определения корректного направления прокрутки в виджетах.
  • В wayland-server добавлен метод для получения глобального имени и реализована функция wl_client_add_destroy_late_listener.

Изменения в приложениях, окружениях рабочего стола и дистрибутивах, связанные с Wayland:

  • В основной состав Wine включена начальная поддержка использования в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. На текущем этапе добавлен драйвер winewayland.drv и компоненты unixlib, а также проведена подготовка к обработке системой сборки файлов с определениями протокола Wayland. В одном из следующих выпусков планируют включить изменения, обеспечивающие вывод в окружении Wayland.
  • Продолжено улучшение поддержки Wayland в выпусках KDE Plasma 5.26 и 5.27. Реализована возможность отключения вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши. Улучшено качество масштибирования окон приложений, запускаемых при помощи XWayland. Появилась поддержка плавной прокрутки при наличии мышей с колёсом высокого разрешения. В приложениях для рисования, таких как Krita, появилась возможность отслеживания наклона и вращения пера на планшетах. Добавлена поддержка настройки глобальных горячих клавиш. Обеспечен автоматический выбор уровня масштабирования для экрана.
  • Для Xfce подготовлены экспериментальные выпуски панели xfce4-panel и рабочего стола xfdesktop, в которых предложена начальная поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland.
  • Пользовательское окружение дистрибутива Tails переведено с X-сервера на использование протокола Wayland.
  • В Qt 6.5 добавлен программный интерфейс QNativeInterface::QWaylandApplication для прямого обращения к родным для Wayland объектам, которые используются во внутренних структурах Qt, а также для получения доступа к информации о последних действия пользователя, которая может быть востребована для передачи расширениям протокола Wayland.
  • Для операционной системы Haiku подготовлена прослойка для обеспечения совместимости с Wayland, позволяющая запускать тулкиты и приложения, использующие Wayland, в том числе приложения на базе библиотеки GTK.
  • В системе 3D-моделирования Blender 3.4 реализована поддержка протокола Wayland, позволяющая напрямую запускать Blender в окружениях на базе Wayland без использования прослойки XWayland.
  • Опубликован выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland.
  • Доступно пользовательское окружение PaperDE 0.2, использующее Qt и Wayland.
  • В Firefox улучшены средства для предоставления доступа к экрану в окружениях на базе протокола Wayland. Устранены проблемы, связанные с плавностью прокрутки содержимого, генерацией события click при нажатии на полосу прокрутки и прокруткой за пределы содержимого в окружениях на базе Wayland.
  • Опубликован выпуск экранной оболочки для мобильных устройств Phosh 0.22.0, основанной на технологиях GNOME и использующей композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland.
  • Компания Valve продолжает развивать композитный сервер Gamescope (ранее известный как steamcompmgr), использующий протокол Wayland и применяемый в операционной системе SteamOS 3.
  • Опубликован выпуск DDX-компонента XWayland 23.1.0, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland.
  • Выпуск labwc 0.6, композитного сервера для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland).
  • Развивается lxqt-sway, порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland. Кроме того, другой проект LWQt разрабатывает вариант пользовательской оболочки LXQt на базе Wayland.
  • Сформирован выпуск композитного сервера Weston 11.0, в котором продолжена работа над инфраструктурой для управления цветом и создана база для будущей поддержки конфигураций с несколькими GPU.
  • Продолжено портирование рабочего стола MATE для Wayland.
  • Компания System76 разрабатывает новый вариант пользовательского окружения COSMIC, использующий Wayland.
  • Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile, Sailfish, webOS Open Source Edition, Tizen и AsteroidOS.
  • На базе Wayland развиваются оболочки Ubuntu Frame и wayward.
  • Для тестирования работы KDE, GNOME, Enlightenment, Wayfire, Liri и Sway поверх Wayland выпускается специальный Live-дистрибутив Rebecca Black Linux.



Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон.

Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов, а также не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK, Qt, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland.

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android.

В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston. Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  3. OpenNews: В Wayland добавлена возможность отключения вертикальной синхронизации
  4. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.31
  5. OpenNews: Выпуск XWayland 23.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58919-wayland
Ключевые слова: wayland
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 22:59, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Примерно 22k сишный строк кода. И это они пишут уже сотый год.

    Я конечно прикалываюсь я знаю что это всего лишь протокол. Остальные миллон строк пиши сам. Каждый пишет свои «иксы» как умеет.  

     
     
  • 2.39, Vkni (ok), 01:43, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой миллион? Эта картинка всего лишь из 2008 года, то есть пилят 15 лет.

    Х'ам 15 лет исполнилось в 2000 году...

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:59, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована возможность отключения вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши.

    Зачем?

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 23:00, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это странный редуцент из 1987 года, когда ещё не знали как должен на самом деле работать буфер обмена.  
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 23:06, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Это главная фича. Отсутствие которой в винде доводит до бешенства за пару минут работы в ней
     
     
  • 4.37, Neon (??), 01:22, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Главная фича, очень нужная 0.001% пользователей ?)))
     
  • 3.45, Аноним (-), 02:20, 05/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:01, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы можно было на нее повесить какое-то другое действие
     

  • 1.8, Анонимусс (?), 23:03, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > запускать Blender в окружениях на базе Wayland без использования прослойки XWayland.

    Джва года ждал этого!
    Так еще "немного" подождать и XWayland уйдет на помойку истории вслед за иксами.

     
     
  • 2.9, Аноним (3), 23:03, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вместо с Линуксом для десктопа.  
     
     
  • 3.13, Анонимусс (?), 23:07, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линуксом для десктопа? Это что за зверь такой?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 23:20, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линуксом для десктопа? Это что за зверь такой?

    Это видимо камень в огород макоси, с которой обычно и объявляют очередной "Год линукса на десктопе!".

     
     
  • 5.42, Аноним (-), 02:15, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Верх цинизма когда делают подобные заявления парни сидящие поголовно на последних макбухак с линуксом в виртуалке. Линус тоже давний пользователь продукции apple, но он даже не заикается о линуксе на десктопе.
     
  • 2.68, Аноним (68), 06:54, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без этого в блендере работать было никак, ага.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:04, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расскажите, как выйти из вейланда не дёргая рубильник с током? Потому что когда он показывает чорный экран, он перехватывает на себя все комбинации включая реакцию на sysrq. Ну, не он сам наверно, а libinput, но с иксами такого не случалось.
     
     
  • 2.24, Rootlexx (?), 00:33, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не может перехватывать реакцию на SysRq, поскольку их обрабатывает ядро. Если у вас нет реакции на эти комбинации, то или они выключены, или ядру поплохело настолько, что даже события ввода оно уже не осиливает. Очевидно, в обоих случаях искать причину следует не в Wayland.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:39, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ты врешь, всему виной вяленый это факт
     
     
  • 4.27, Rootlexx (?), 00:52, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разберитесь в иерархии обработки событий ввода для начала, прежде чем обвинять кого-то во вранье.

    Wayland-композиторы и все остальные приложения в пространстве пользователя получают события ввода от ядра, через события evdev. Т.е. сначала идёт ядро, а затем уже всё остальное. Как следствие, приложение никак не может помешать ядру обработать комбинацию клавиш SysRq, и если этого не происходит, то дело в ядре.

     
     
  • 5.43, Аноним (-), 02:18, 05/04/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.29, Аноним (10), 01:07, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, он то всё же делает, поскольку даже лампочки на клавиатуре перестают работать стоит запустить сессию вейланда. Даже когда паника случается или ядро зависает и ждёт OOM-killer такого не случается (но тут и никакой абнормальной активности диска).
     
     
  • 4.38, Rootlexx (?), 01:34, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз-таки неработающие индикаторы на клавиатуре — явный признак чего-то уровня kernel panic, когда некому обработать нажатия клавиш.

    Возможно, используемый вами композитор дёргает функции EGL, которые триггерят какие-то баги в видео-драйвере — самая очевидная из возможных причин.

    Кроме того:

    >ядро зависает и ждёт OOM-killer такого не случается (но тут и никакой абнормальной активности диска)

    *Ядро* в описанном сценарии не зависает. Пользовательские программы — да, ожидают завершения системных вызовов или выделения ресурса планировщиком, но ядро продолжает работать.

    И OOM killer — это функция ядра, так что ядро, очевидно, не может зависнуть и ждать, пока придёт функция самого же ядра.

     
     
  • 5.48, Аноним (10), 02:57, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие нажатия клавиш? Лампочки всегда работают и без ядра. В описанном сценарии оно именно что зависает. Если вызвать oom-killer через sysrq, реакция должна быть моментальной, но во многих случаях реакции приходится ждать несколько минут и ядро даже не заметит что что-то не так (я пытался включать вотчдоги, чтобы ядро замечало такие проблемы, но если вотчдоги тоже висят они не тригеррятся никак). И sysrq+r тоже должна быть моментальной. Когда раздуплится видно в логе что реакция не приходит несколько минут. Только лампочки на клавиатуре при том всём работают. А тут нет. Зависание видеокарты тоже выглядит не так.
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:07, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Забавный этот вейленд. Протокола для расшаривания отдельных окон до сих пор не существует даже в виде черновика. А протокол для расшаривания рабочего стола существует в виде нескольких разных несовместимых черновиков. И как вы предлагаете расшаривать отдельные окна в скайпах, слэках и прочих OBS студиях?
     
     
  • 2.21, DeerFriend (?), 23:28, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как тогда google meet, yandex telemost, etc работают?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 00:12, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Через иксы
     
  • 2.26, Rootlexx (?), 00:47, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас метод через PipeWire и интерфейс org.freedesktop.portal.ScreenCast — де-факто стандарт. И там среди типов источников есть и "окно" (см. свойство AvailableSourceTypes).
     
     
  • 3.49, Skullnet (ok), 02:57, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тебе ещё на LOR-е писал, что это костыль. В Xorg-е напрямую можно скринкастить без какого либо стороннего софта.
     
     
  • 4.52, Самый умный из вас (?), 03:58, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    RedHat, сворачиваем Вейланд. Не прошёл проверку на костыли у экспертов
     
  • 2.40, Вася (??), 02:01, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, у меня OBS захватывает wayland окна. Что я делаю не так?
     

  • 1.22, cheburnator9000 (ok), 23:36, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз текстового документа с описанием протокола???
     
     
  • 2.50, Skullnet (ok), 03:03, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wayland - это протокол, на основе которого пишут монолитные композитные сервера каждого DE. А у иксов есть уже единая реализация сервера и расширения. В результате чего у X-ов все компоненты взаимозаменяемые, а у Wayland-а нет. И так как в Wayland-е каждое DE - это отдельный уникальный графический сервер - лови фрагментацию во все поля.
     

  • 1.28, Аноним (28), 00:57, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже почти совсем готов?
     
  • 1.33, Аноним (-), 01:12, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У меня на 4 пне анимация и скроллинг в браузере тормозят под вяленым и в то же время под иксами всё плавненько работает
     
  • 1.34, Дата сатанист (?), 01:13, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сижу 6 месяцев на Hyprland. Экспириенс просто невероятный, ничего круче раньше и близко не видел. Всем советую.
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 01:22, 05/04/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.47, Skullnet (ok), 02:55, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов

    У вас враньё уже в самой новости. Wayland никак не решает проблемы с безопасностью, а вышеперечисленный пример - это говноограничение из-за изначально дефектной и плохо спроектированной архитектуры вяленда. Это не security фичи.

     
     
  • 2.61, Аноним (61), 05:44, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иксы: открываешь эмулятор терминала, вводишь sudo su -, набираешь пароль, получаешь рута. Теперь этот рут доступен не только тебе, но и всем остальным приложениям, потому как они могут посылать в этот терминал различные команды тем же образом, как это делает xdotool. Безопасности в иксах нет в принципе, "дом свободный, живите кто хотите". В вяленом такой трюк не пройдет.
     
     
  • 3.62, mma (?), 05:57, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже не надо посылать никуда. Просто мониторишь события от клавиатуры, как видишь sudo так быстренько запоминаешь пароль)
     
  • 3.63, Adam Freemen (ok), 06:08, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вводишь sudo su -

    И зачем эту команду использовать? Ни при создании своих сборок, ни при запуске других команд с правами root не использовал эту команду ни разу.

     
     
  • 4.74, iPony129412 (?), 07:11, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это у кого рлохо со знанием командной строки такой запускают типа масло масляного.
    Хотя это же ничего не меняет в коментарии.
     
  • 3.64, Skullnet (ok), 06:17, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://github.com/Aishou/wayland-keylogger
     
     
  • 4.67, Аноним (61), 06:37, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > This is a LD_PRELOAD attack that intercepts the Wayland protocol.
    > Inject an environment variable to each attacked program.

    Защита банальная: монтируешь хомяк и прочие world-writable-папки с флагом noexec, как это рекомендует делать CIS. Иксы эксплуатируются успешно и без LD_PRELOAD при условии, что есть доступ к ~/.Xauthority и /tmp/.X11-unix/X0 (а это все приложения, запускаемые из-под тебя).

     
  • 4.72, Герострат (?), 07:11, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказочный эксперт 😂
     
  • 3.65, Skullnet (ok), 06:19, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам не кажется, что запускать оболочку от рута это по умолчанию небезопасно? Намного безопаснее запускать от рута отдельные приложения.
     
  • 3.69, Аноним (68), 06:56, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    — Доктор, мне больно, когда я делаю так
    — Не делайте так
     

  • 1.53, Ананоним (?), 04:38, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Wayland'у уже 14 лет, а я его всё ещё не использую. Что я делаю не так?
     
     
  • 2.54, Аноним (-), 04:45, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебя как конечного пользователя не должно заботить что там под капотом. Я вот может даже и использую эту шнягу, но понятия не имею.
     
  • 2.66, Cyber100 (ok), 06:36, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я со своей нвидией и не начну даже. так, пробую время от времени и прихожу в ужЫс.
     
     
  • 3.71, iPony129412 (?), 07:09, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не засадят в Ubuntu LTS дефолтом - пробовать не стоит.
    Старый верный принцип.
     

  • 1.70, iPony129412 (?), 07:08, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел у себя через xlsclients
    Firefox и Mattermost пока луддитсвуют с иксами.
    Но в прогрессе, и есть эксперементальные опции для запуска с нативным Waylnad.
     
     
  • 2.75, Герострат (?), 07:12, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox тыщу лет нативно в сабже работает, в том числе аппаратное видео
     

  • 1.73, Аноним (73), 07:11, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помяните моё слово, kde, gnome, и прочее, ещё перепишут на wlroots или libweston.
     

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