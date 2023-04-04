Доступен Wayland 1.22

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|1.3, Аноним (3), 22:59, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Примерно 22k сишный строк кода. И это они пишут уже сотый год.
Я конечно прикалываюсь я знаю что это всего лишь протокол. Остальные миллон строк пиши сам. Каждый пишет свои «иксы» как умеет.
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|2.39, Vkni (ok), 01:43, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой миллион? Эта картинка всего лишь из 2008 года, то есть пилят 15 лет.
Х'ам 15 лет исполнилось в 2000 году...
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|1.4, Аноним (4), 22:59, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализована возможность отключения вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши.
Зачем?
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|2.6, Аноним (3), 23:00, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это странный редуцент из 1987 года, когда ещё не знали как должен на самом деле работать буфер обмена.
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|3.11, Аноним (4), 23:06, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Это главная фича. Отсутствие которой в винде доводит до бешенства за пару минут работы в ней
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|4.37, Neon (??), 01:22, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Главная фича, очень нужная 0.001% пользователей ?)))
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|2.7, Аноним (7), 23:01, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы можно было на нее повесить какое-то другое действие
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|1.8, Анонимусс (?), 23:03, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> запускать Blender в окружениях на базе Wayland без использования прослойки XWayland.
Джва года ждал этого!
Так еще "немного" подождать и XWayland уйдет на помойку истории вслед за иксами.
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|4.19, Аноним (19), 23:20, 04/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Линуксом для десктопа? Это что за зверь такой?
Это видимо камень в огород макоси, с которой обычно и объявляют очередной "Год линукса на десктопе!".
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|5.42, Аноним (-), 02:15, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. Верх цинизма когда делают подобные заявления парни сидящие поголовно на последних макбухак с линуксом в виртуалке. Линус тоже давний пользователь продукции apple, но он даже не заикается о линуксе на десктопе.
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|1.10, Аноним (10), 23:04, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Расскажите, как выйти из вейланда не дёргая рубильник с током? Потому что когда он показывает чорный экран, он перехватывает на себя все комбинации включая реакцию на sysrq. Ну, не он сам наверно, а libinput, но с иксами такого не случалось.
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|2.24, Rootlexx (?), 00:33, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он не может перехватывать реакцию на SysRq, поскольку их обрабатывает ядро. Если у вас нет реакции на эти комбинации, то или они выключены, или ядру поплохело настолько, что даже события ввода оно уже не осиливает. Очевидно, в обоих случаях искать причину следует не в Wayland.
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|4.27, Rootlexx (?), 00:52, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разберитесь в иерархии обработки событий ввода для начала, прежде чем обвинять кого-то во вранье.
Wayland-композиторы и все остальные приложения в пространстве пользователя получают события ввода от ядра, через события evdev. Т.е. сначала идёт ядро, а затем уже всё остальное. Как следствие, приложение никак не может помешать ядру обработать комбинацию клавиш SysRq, и если этого не происходит, то дело в ядре.
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|3.29, Аноним (10), 01:07, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, он то всё же делает, поскольку даже лампочки на клавиатуре перестают работать стоит запустить сессию вейланда. Даже когда паника случается или ядро зависает и ждёт OOM-killer такого не случается (но тут и никакой абнормальной активности диска).
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|4.38, Rootlexx (?), 01:34, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз-таки неработающие индикаторы на клавиатуре — явный признак чего-то уровня kernel panic, когда некому обработать нажатия клавиш.
Возможно, используемый вами композитор дёргает функции EGL, которые триггерят какие-то баги в видео-драйвере — самая очевидная из возможных причин.
Кроме того:
>ядро зависает и ждёт OOM-killer такого не случается (но тут и никакой абнормальной активности диска)
*Ядро* в описанном сценарии не зависает. Пользовательские программы — да, ожидают завершения системных вызовов или выделения ресурса планировщиком, но ядро продолжает работать.
И OOM killer — это функция ядра, так что ядро, очевидно, не может зависнуть и ждать, пока придёт функция самого же ядра.
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|5.48, Аноним (10), 02:57, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие нажатия клавиш? Лампочки всегда работают и без ядра. В описанном сценарии оно именно что зависает. Если вызвать oom-killer через sysrq, реакция должна быть моментальной, но во многих случаях реакции приходится ждать несколько минут и ядро даже не заметит что что-то не так (я пытался включать вотчдоги, чтобы ядро замечало такие проблемы, но если вотчдоги тоже висят они не тригеррятся никак). И sysrq+r тоже должна быть моментальной. Когда раздуплится видно в логе что реакция не приходит несколько минут. Только лампочки на клавиатуре при том всём работают. А тут нет. Зависание видеокарты тоже выглядит не так.
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|1.12, Аноним (12), 23:07, 04/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Забавный этот вейленд. Протокола для расшаривания отдельных окон до сих пор не существует даже в виде черновика. А протокол для расшаривания рабочего стола существует в виде нескольких разных несовместимых черновиков. И как вы предлагаете расшаривать отдельные окна в скайпах, слэках и прочих OBS студиях?
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|2.26, Rootlexx (?), 00:47, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас метод через PipeWire и интерфейс org.freedesktop.portal.ScreenCast — де-факто стандарт. И там среди типов источников есть и "окно" (см. свойство AvailableSourceTypes).
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|3.49, Skullnet (ok), 02:57, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тебе ещё на LOR-е писал, что это костыль. В Xorg-е напрямую можно скринкастить без какого либо стороннего софта.
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|2.40, Вася (??), 02:01, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно, у меня OBS захватывает wayland окна. Что я делаю не так?
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|2.50, Skullnet (ok), 03:03, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Wayland - это протокол, на основе которого пишут монолитные композитные сервера каждого DE. А у иксов есть уже единая реализация сервера и расширения. В результате чего у X-ов все компоненты взаимозаменяемые, а у Wayland-а нет. И так как в Wayland-е каждое DE - это отдельный уникальный графический сервер - лови фрагментацию во все поля.
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|1.33, Аноним (-), 01:12, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У меня на 4 пне анимация и скроллинг в браузере тормозят под вяленым и в то же время под иксами всё плавненько работает
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|1.34, Дата сатанист (?), 01:13, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сижу 6 месяцев на Hyprland. Экспириенс просто невероятный, ничего круче раньше и близко не видел. Всем советую.
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|1.47, Skullnet (ok), 02:55, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов
У вас враньё уже в самой новости. Wayland никак не решает проблемы с безопасностью, а вышеперечисленный пример - это говноограничение из-за изначально дефектной и плохо спроектированной архитектуры вяленда. Это не security фичи.
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|2.61, Аноним (61), 05:44, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Иксы: открываешь эмулятор терминала, вводишь sudo su -, набираешь пароль, получаешь рута. Теперь этот рут доступен не только тебе, но и всем остальным приложениям, потому как они могут посылать в этот терминал различные команды тем же образом, как это делает xdotool. Безопасности в иксах нет в принципе, "дом свободный, живите кто хотите". В вяленом такой трюк не пройдет.
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|3.62, mma (?), 05:57, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже не надо посылать никуда. Просто мониторишь события от клавиатуры, как видишь sudo так быстренько запоминаешь пароль)
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|3.63, Adam Freemen (ok), 06:08, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вводишь sudo su -
И зачем эту команду использовать? Ни при создании своих сборок, ни при запуске других команд с правами root не использовал эту команду ни разу.
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|4.74, iPony129412 (?), 07:11, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это у кого рлохо со знанием командной строки такой запускают типа масло масляного.
Хотя это же ничего не меняет в коментарии.
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|4.67, Аноним (61), 06:37, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> This is a LD_PRELOAD attack that intercepts the Wayland protocol.
> Inject an environment variable to each attacked program.
Защита банальная: монтируешь хомяк и прочие world-writable-папки с флагом noexec, как это рекомендует делать CIS. Иксы эксплуатируются успешно и без LD_PRELOAD при условии, что есть доступ к ~/.Xauthority и /tmp/.X11-unix/X0 (а это все приложения, запускаемые из-под тебя).
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|3.65, Skullnet (ok), 06:19, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вам не кажется, что запускать оболочку от рута это по умолчанию небезопасно? Намного безопаснее запускать от рута отдельные приложения.
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|2.54, Аноним (-), 04:45, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебя как конечного пользователя не должно заботить что там под капотом. Я вот может даже и использую эту шнягу, но понятия не имею.
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|2.66, Cyber100 (ok), 06:36, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я со своей нвидией и не начну даже. так, пробую время от времени и прихожу в ужЫс.
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|1.70, iPony129412 (?), 07:08, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрел у себя через xlsclients
Firefox и Mattermost пока луддитсвуют с иксами.
Но в прогрессе, и есть эксперементальные опции для запуска с нативным Waylnad.
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|1.73, Аноним (73), 07:11, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помяните моё слово, kde, gnome, и прочее, ещё перепишут на wlroots или libweston.
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