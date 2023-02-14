Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27

2.7 , iiiypuk ( ? ), 17:35, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что-то у меня даже на DDR2 4Gb RAM не лагает

3.38 , Аноним ( 36 ), 18:33, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Реакция занижена, вот и кажется так.

2.9 , th3m3 ( ok ), 17:39, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >винда

>нормально работает Смешно :)

3.25 , iPony129412 ( ? ), 18:10, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну всё относительно же

3.59 , Аноним ( 59 ), 19:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ты не поверишь но вполне себе

винда для тех кому ценно их время, со времен 7ки можно настроить так что переустанавливать не надо

4.68 , th3m3 ( ok ), 19:44, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > винда для тех кому ценно их время Давно я так не ржал. Спасибо!)

4.69 , Аноним ( 69 ), 19:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты всю жизнь потратил только на ворованную форточку и MSO (в школе, в училище, далее), не удивительно, что один раз настроить и просто использовать любой другой дистр ты просто не способен) Это не говорит о качестве других дистров примерно ничего, но говорит много о неосиляторах

4.80 , kawaii_girl ( ok ), 20:03, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >винда для тех кому ценно их время А линукс что много времени отнимает? Установить ту же Fedora быстрее чем установить Windows. У меня например установка и настройка Fedora(включая настройку интерфейса под себя, чтобы было красиво) занимает примерно час. А дальше ОС просто работает и никаких дополнительных проблем не создает.

5.84 , Аноним ( 84 ), 20:18, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну установка win10 с официальной купленной BOX-версии (там в коробке флешка usb3) на m2 накопитель занимает 3-4 минуты до рабочего стола, а настройки - поставить пару программ и тёмную тему и дрова для видяхи - все остальные уже давно автоматом устанавливают прямо из памяти материнки (хз где они там хранятся) при первом запуске. После этого винда пережила уже 3 набора железа без переустановок (box версия позволяет менять железо) и работает уже лет 6 лет без каких-либо нареканий. А да, возможно, это связано, что железо новое, а не 20 летней давности как тут любят и оперативы 64 гига, а не 2гига ddr2, которые в помойке раскопали

6.87 , kawaii_girl ( ok ), 20:33, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >занимает 3-4 минуты до рабочего стола Ну не 3-4, а как минимум 10-15, а потом еще минут 40 будут устанавливаться обновления) >из памяти материнки Не из памяти материнки, а с сервера Microsoft) >и оперативы 64 гига Хорошая ОС не должна требовать 64Гб ОЗУ для нормальной работы.

7.100 , Конки ( ? ), 21:27, 14/02/2023 Скрыто модератором + / – 3.107 , _kp ( ok ), 21:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что смешного, что что Винда нормально работает?

Неужели зависает или лагает? ;)

Или может там с играми проблемы?



Это зависит от используемого ПО.

Если аналоги и версия для Linux есть, то можно сравнивать, а иначе или пляски с Wine, виртуалками... Одни удобства.

Сейчас Linux на десктопе это узкоспециализированные рабочие места или системы для разработки и хобби. Кстати, настраивать приходится и Linux и Windows. Сложность и там и там зависит от глубины настройки.

Но почему то сравнивают обычно настроенную и оптимизированную систему на Linux с запущенной и загаженной Windows у чайника. Хотя настроенные под себя ОС стабильны и удобны, независимо от типа ОС. А вот пригодная для использования "из коробки" ОС семейста Linux, и сейчас редкость.

В некоторых и клавиатура не работает. ;)

2.49 , Аноним ( 45 ), 19:04, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это Линукс лагает (ツ)

