Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27

2.3 , Аноним ( 3 ), 17:29, 14/02/2023 Лучшее DE это XFCE, и оно не менее удобное

3.6 , InuYasha ( ?? ), 17:33, 14/02/2023 Уже почти 10 лет как "нет".

3.23 , Аноним ( 23 ), 18:04, 14/02/2023 Кусок г*вна! LXQT в 100 раз лучше!

4.39 , Аноним ( 39 ), 18:37, 14/02/2023 LXDE 10 лет как не развивается, но все еще удобнее LXQt

3.45 , Аноним ( 45 ), 19:00, 14/02/2023 А ещё менее удобное )

2.36 , Аноним ( 36 ), 18:28, 14/02/2023 > Ключевые улучшения: Предложено вводное приложение Plasma Welcome Да уж, скатились фиг знает куда.

3.43 , Konqi ( ok ), 18:55, 14/02/2023 Ну почему же? С таким количеством настроек, как в Plasma, для новичков какой-нибудь Welcome очень даже не помешает.

4.90 , Аноним ( 90 ), 20:43, 14/02/2023 В KDE3 был очень удобный KPersonalizer на первом старте. Интересно, насколько сравним с ним этот Welcome. Надеюсь, не как в Гноме.

3.56 , Аноним ( 56 ), 19:18, 14/02/2023 и это с их багтрекером, в котором задачи годами висят без подвижек

2.42 , Андрей ( ?? ), 18:46, 14/02/2023 Раз 20 в разное время на разных дистрибутивах и разных ПК пытался пользоваться кде, и каждый раз меня не покидало ощущение, что кде перегружено и сложное, забава для детей, одним словом тормазнутое багованное de.

3.48 , Аноним ( 45 ), 19:02, 14/02/2023 Хорошо не для колхозников )

2.50 , Андрей ( ?? ), 19:08, 14/02/2023 Но тем не менее гном вывбран основной средой в линукс нравится это кому то или нет

3.65 , Аноним ( 65 ), 19:31, 14/02/2023 Сабж не для тех, за кого вывбирают.

3.85 , Константавр ( ok ), 20:23, 14/02/2023 Выбран одной гномопишущей корпорацией.

2.54 , Аноним ( 56 ), 19:16, 14/02/2023 > Самое удобное и самое забагованное

2.99 , Минона ( ok ), 21:23, 14/02/2023 Лучшее DE это Windows.