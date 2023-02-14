Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27

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|2.36, Аноним (36), 18:28, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ключевые улучшения: Предложено вводное приложение Plasma Welcome
Да уж, скатились фиг знает куда.
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|3.43, Konqi (ok), 18:55, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну почему же? С таким количеством настроек, как в Plasma, для новичков какой-нибудь Welcome очень даже не помешает.
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|4.90, Аноним (90), 20:43, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В KDE3 был очень удобный KPersonalizer на первом старте. Интересно, насколько сравним с ним этот Welcome. Надеюсь, не как в Гноме.
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|3.56, Аноним (56), 19:18, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и это с их багтрекером, в котором задачи годами висят без подвижек
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|2.42, Андрей (??), 18:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Раз 20 в разное время на разных дистрибутивах и разных ПК пытался пользоваться кде, и каждый раз меня не покидало ощущение, что кде перегружено и сложное, забава для детей, одним словом тормазнутое багованное de.
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|2.50, Андрей (??), 19:08, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но тем не менее гном вывбран основной средой в линукс нравится это кому то или нет
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|3.59, Аноним (59), 19:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ты не поверишь но вполне себе
винда для тех кому ценно их время, со времен 7ки можно настроить так что переустанавливать не надо
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|4.68, th3m3 (ok), 19:44, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> винда для тех кому ценно их время
Давно я так не ржал. Спасибо!)
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|4.69, Аноним (69), 19:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты всю жизнь потратил только на ворованную форточку и MSO (в школе, в училище, далее), не удивительно, что один раз настроить и просто использовать любой другой дистр ты просто не способен) Это не говорит о качестве других дистров примерно ничего, но говорит много о неосиляторах
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|4.80, kawaii_girl (ok), 20:03, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>винда для тех кому ценно их время
А линукс что много времени отнимает? Установить ту же Fedora быстрее чем установить Windows. У меня например установка и настройка Fedora(включая настройку интерфейса под себя, чтобы было красиво) занимает примерно час. А дальше ОС просто работает и никаких дополнительных проблем не создает.
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|5.84, Аноним (84), 20:18, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну установка win10 с официальной купленной BOX-версии (там в коробке флешка usb3) на m2 накопитель занимает 3-4 минуты до рабочего стола, а настройки - поставить пару программ и тёмную тему и дрова для видяхи - все остальные уже давно автоматом устанавливают прямо из памяти материнки (хз где они там хранятся) при первом запуске. После этого винда пережила уже 3 набора железа без переустановок (box версия позволяет менять железо) и работает уже лет 6 лет без каких-либо нареканий. А да, возможно, это связано, что железо новое, а не 20 летней давности как тут любят и оперативы 64 гига, а не 2гига ddr2, которые в помойке раскопали
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|6.87, kawaii_girl (ok), 20:33, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>занимает 3-4 минуты до рабочего стола
Ну не 3-4, а как минимум 10-15, а потом еще минут 40 будут устанавливаться обновления)
>из памяти материнки
Не из памяти материнки, а с сервера Microsoft)
>и оперативы 64 гига
Хорошая ОС не должна требовать 64Гб ОЗУ для нормальной работы.
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|3.107, _kp (ok), 21:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что смешного, что что Винда нормально работает?
Неужели зависает или лагает? ;)
Или может там с играми проблемы?
Это зависит от используемого ПО.
Если аналоги и версия для Linux есть, то можно сравнивать, а иначе или пляски с Wine, виртуалками... Одни удобства.
Сейчас Linux на десктопе это узкоспециализированные рабочие места или системы для разработки и хобби.
Кстати, настраивать приходится и Linux и Windows. Сложность и там и там зависит от глубины настройки.
Но почему то сравнивают обычно настроенную и оптимизированную систему на Linux с запущенной и загаженной Windows у чайника. Хотя настроенные под себя ОС стабильны и удобны, независимо от типа ОС.
А вот пригодная для использования "из коробки" ОС семейста Linux, и сейчас редкость.
В некоторых и клавиатура не работает. ;)
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|2.5, InuYasha (??), 17:33, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хотя, пожалуй, сменю вопрос: можно ли будет на Дебиане как-нибудь получать свежий КДЕ-софт и не ждать годами?
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|3.10, Аноним (3), 17:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В debian sid более новые версии.
На убунте через PPA можно самую новую версию поставить
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|4.30, Аноним (30), 18:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кубунту какая-то кривая всегда, странные баги всплывают, не знаю. Да и потребление памяти странное. У меня вот 10 лет назад кеды потребляли 450, сегодня 400. Если выкинуть иксы, становится около 350. Но правда я не использую индексатор и pim (ни тогда, ни сейчас). Поэтому есть некоторые вопросы как они там сравнивают, разные DE где включено всё что можно или что?
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|2.18, Аноним (18), 17:52, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Neon вместо Debian на прод деск - нормально
Скорее нет. Пакеты новые, обновления постоянные, за факт обновления может наказать ну хуже арча. Да, редко наказывает, но даже раз в год - это не для работы.
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|2.32, Аноним (32), 18:21, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормально. Только при изменении минорной версии бывают неприятные баги, но обычно к багфикс-релизу .1 их фиксят.
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|1.15, Аноним (-), 17:48, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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всё кривое, натыкано рандомно по гую, разного размера и шрифтов.
как этим по трезвяни можно пользоваться?
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|2.17, iiiypuk (?), 17:50, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эти вещи в неочевидных местах.
Немного поработав напильником, можно привести в соответствие.
По большей части кроме часов я в повседневном использовании ничего не вижу.
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|3.22, Голум (?), 17:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стоит только взяться за напильник, как начинают всплывать баги.
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|2.20, Аноним (30), 17:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это QML. Какой из 5 шрифтов и какой из 5 размеров тебе не нравится? Они все настраиваются. Лично у меня есть некоторые вопросы к шрифтам виджета часов, но вроде недавно добавили настройку шрифта для многих виджетов.
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|3.44, Аноним (-), 18:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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при чём здесь qml? такое убожество обычно на виджетах получается, когда хочется модно-молодёжный ui.
зачем им 5 шрифтов - я без понятия
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|4.104, Аноним (30), 21:36, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На виджетах получается ровно то, что захотел/осилил сделать разработчик, а мерзкие контролы не в тему и с непонятным выравниванием это именно стиль qml (и кроме dolphin на всех скринах qml).
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|5.115, Аноним (115), 21:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нормальные люди на qml юзают готовые Material контролы, а не занимаются фигнёй с кастомным дизайном.
на самом деле между ними разницы нет, если прямые руки: официальный клиент телеграм написан на виджетах, неофициальный, который потом заофициалили, - на qml.
разница только в том, что виджеты рендерятся на cpu, и без горы костылей, как в телеграме, быстро это работать не может.
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|2.21, АнонПапка (?), 17:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Легко можно пользоваться. По дефолту отпугивает, но поставив другие темы, иконочки, формы кнопок, цвета, виджеты и вуаля! Очень здорово получается. Благо почти все настраиваемо!
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|3.34, Аноним (90), 18:26, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Настраиваемо, но не-плоских тем маловато. Особенно для Плазмы. А так самое перспективное DE для *nix-like.
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|3.77, kawaii_girl (ok), 19:57, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Очень здорово получается
Несколько раз пробовала перейти на KDE, пробовала его настраивать, но все равно получалось то криво, то косо.
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|1.26, Аноним (26), 18:12, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Самое убогое DE. lxde, gnome и то лучше. Да Господи - Луна и то лучше.
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|2.46, Аноним (-), 19:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да даже на винде лучше, хотя бы всё выравнено, а не рандомные паддинги с каждой стороны от часов
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|1.28, Nick (??), 18:12, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Обидно будет, если в 6 версии, не освежат дизайн, хотя бы новые иконки
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|1.31, Konqi (ok), 18:20, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что мне особенно нравится в KDE, так это возможность легко настроить цвет шрифтов. С серого на черный.
Смотрю на GTK-окружения, с их серыми шрифтами, и ужасаюсь.
А в GTK-4 еще и субпиксельное сглаживание выкинули.
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|1.33, Аноним (32), 18:24, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пользователи Steam Deck нахаляву имеют лучшее DE на планете. Да, лучше и мака, и винды, и всех этих ваших глючных гномов, где даже нет вменяемого штатного менеджера буфера обмена. И при всей этой функциональности - минимум потребления памяти.
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|2.71, kawaii_girl (ok), 19:50, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>глючных гномов
Гном как раз таки наиболее стабильный из всех DE в Linux. И именно поэтому GNOME используется как DE по умолчанию практически во всех популярных дистрибутивах Linux.
>Steam Deck
Там основное DE это вообще Steam) А режим рабочего стола это дополнительная функция. И выбрали KDE там просто потому что это самое популярное максимально похожее на Windows DE.
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|3.89, Степан (?), 20:42, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в гноме, как в macos, лагать нечему, всё самое полезное убрали давно. Единственный контраргумент этому - используй экстеншны. А эти экстеншны ломаются с мажорным релизами.
Что имеем по итогу? Кастрировано, но стабильно, либо хоть с какой-то минимальной функциональностью, но нестабильно.
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|1.35, Аноним (35), 18:27, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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DE неплохое, мне вроде всё нравится. Одно не могу понять: Plasma не падает?
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|3.60, Иван (??), 19:26, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вчера на ровном месте икнонки стали GTK. Запускаешь приложения иконки в окне KDE, за пределами окна GTK. Я всего лишь выключил комп. Почему иконки стали так делать. Вывод багодром этот KDE
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|4.78, Аноним (30), 20:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там ещё курсор гткшный в гткшных прогах. Просто удали всё напоминающее о гтк с диска, куча ресурсов освободится и разные баги пропадут. Должны остаться только glib и gstreamer. А всё остальное гномовское дерьмо никогда не понадобится.
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|5.79, Аноним (30), 20:01, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пс gtk2 можно оставить для лаунчеров игрушек и нвидиевского конфигуратора.
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|1.52, ИмяХ (?), 19:13, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>Продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland.
Продолжено, но не закончено, но при этом:
>>Выпуск 5.27 станет последним
Как обычно, бросили на полпути, и хватаются за сырое.
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|1.57, Аноним (59), 19:21, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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давеча в который раз пробовал их все нововведения)
на IdeaPad через LiveDVD Gentoo
тачпад отваливался после сна
интерфейс по-прежнему вырвиглаз
но хоть не упала ни разу
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|1.70, Аноним (70), 19:49, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда они починят скроллинг на ноутбуках? Эта инерционная прокрутка просто жесть какая-то. Почему на маке смогли еще в середине нулевых с тогдашними ущербными тачпадами, а в линпуксе на современных навороченных тачпадах за столько лет - нет?
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|2.73, kawaii_girl (ok), 19:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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>а в линпуксе
В гноме на Wayland все нормально работает. И жесты тачпада не хуже чем на маке.
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|3.75, Аноним (70), 19:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И жесты тачпада не хуже чем на маке.
Сказки будешь рассказывать в другом месте.
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|4.81, kawaii_girl (ok), 20:08, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>Сказки
Я пользовалась и тем и другим. Так что никакие не сказки. Сами попробуйте. В GNOME 40 над жестами очень хорошо поработали и сейчас они абсолютно не хуже чем в macOS.
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|3.106, Аноним (115), 21:38, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в гноме под wayland не работает ничего, потому что это wayland
например, после использования тача пропадает курсор, пока dash не откроешь. после долгих попыток использования гнома с тачем под иксами и вяленым забил и юзаю xfce, там всё работает
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|2.74, Аноним (70), 19:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На моём ноуте на всех линуксах тачпад детектится вообще как ps/2 мышь. Ноут ультрабук 2020 года за дофига баксов.
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|3.98, Аноним (98), 21:21, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тачпад детектится вообще как ps/2 мышь
Это норма. На моём ноуте вообще линуксы не грузятся. Вернее грузятся, но выпадают в кернел паник через пару минут после загрузки с live флешки. Ноут не самый дорогой, но тоже на свежей платформе.
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|3.108, Аноним (115), 21:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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99% тачпадов действительно работают по PS/2, я несколько штук от разных ноутов юзаю через переходник PS/2<->USB
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|2.86, . (?), 20:31, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эта инерционная прокрутка просто жесть какая-то
Это похоже проблема в wayland. У меня в sway также, а в иксах на dwm прокрутка нормальная.
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|3.93, Аноним (70), 21:13, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты просто не знаешь что такое нормальная прокрутка. Спорить о вкусах устриц буду только с теми кто их пробовал.
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|4.101, . (?), 21:29, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В моём понимании, нормальная прокрутка это : два пальца на тачпаде одновременно движутся в одну из четырех сторон и экран скроллится ровно на столько, сколько происходило движение. В иксах именно такая.
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|5.109, Аноним (115), 21:42, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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причём скроллится в правильную сторону, а не в ту, которую пытаются продвигать canonical и microsoft
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|2.113, Аноним (115), 21:47, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда они починят скроллинг на ноутбуках? Эта инерционная прокрутка просто жесть какая-то.
это фишка Flickable QML Type, они просто не знают про пропертю flickDeceleration. а, даже если узнают и сделают неинерциальную, то сделают через одно место и на тачскринах это будет ад.
прокрутка должна быть неинерционной для мыши/тачпада и инерционной для тачскрина, но для разработчиков kde это явно перебор и рокетсайнс
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|1.72, Аноним (69), 19:51, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Awesome и i3wm, конечно, лучше, но если жалко времени, то KDE с bismuth + rofi - топчик.
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|2.110, Аноним (115), 21:42, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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жизнь слишком коротка, чтобы чинить васянские плагины для awesome, а без них он бесполезен.
в dwm жизнь гораздо проще
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|2.94, Аноним (70), 21:14, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Только в винде рекламы нет если твоя страна РФ или Бералусь.
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|2.114, Аноним (115), 21:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у них в установщике есть реклама, но им никто не пользовался даже до того, как они lts запроприетарили
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|1.88, lucentcode (ok), 20:37, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Был бы у них CSD, я бы может попробовал ещё раз на кеды перелезть. А без него мне не удобно, привычка уже, что заголовок окна и контролы(бутер для меню, вкладки и т.п. прямо в заголовке окна), так как сильно не люблю тулбары. А так, лучше на Gnome продолжу сидеть. Он не очень фичастый из коробки(без расширений), зато удобный.
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|1.92, BlackRot (ok), 20:49, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> В виджете Bluetooth появилось отображение уровня заряда аккумуляторов присоединённых устройств.
Thanks :)
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|1.102, Нон (?), 21:30, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самое глючная де для линукса. Если хотя бы минимально не заработает на Вейланд и этот релиз, впервые за 6 лет вернусь на гном.
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|1.103, Минона (ok), 21:32, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда уже все эти DE-писатели соберутся вместе и напишут одно нормальное DE.
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|2.112, . (?), 21:44, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я понял что такого не будет и решил освоить dwm и, на всякий случай tmux
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