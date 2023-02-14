The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27

14.02.2023 17:15

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.27, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Выпуск 5.27 станет последним перед формированием ветки KDE Plasma 6.0, построенной на основе Qt 6.

Ключевые улучшения:

  • Предложено вводное приложение Plasma Welcome, знакомящие пользователей с основными возможностями рабочего стола и позволяющего выполнить базовую настройку основных параметров, таких как привязка к online-сервисам.
  • В оконном менеджере KWin расширены возможности мозаичной компоновки окон. В дополнение к ранее доступным возможностям прикрепления окон справа или слева предоставлено полное управление мозаичным размещением окон через интерфейс, вызываемый при нажатии Meta+T. При перемещении окна с нажатой клавишей Shift окно теперь автоматически размещается с учётом мозаичной раскладки.

  • Проведена реструктуризация конфигуратора (System Settings), направленная на сокращение страниц с настройками и перенос мелких опций в другие секции. Например, настройка анимации курсора при запуске приложений перенесена на страницу Курсоры, кнопка выделения изменённых настроек перемещена в меню "гамбургер", а все глобальные настройки громкости перенесены на страницу Громкость звука и больше отдельно не поставляются в виджете изменения громкости. Улучшены настройки сенсорных экранов и планшетов.
  • В конфигуратор добавлен новый модуль для настройки полномочий Flatpak-пакетов. По умолчанию Flatpak-пакетам не предоставляется доступ к остальной системе, а через предложенный интерфейс можно выборочно предоставить каждому пакету необходимые полномочия, такие как доступ к частям основной ФС, аппаратным устройствам, сетевым соединениям, звуковой подсистеме и выводу на печать.
  • Переработан виджет настройки раскладки экранов в многомониторных конфигурациях. Значительно улучшены средства для управления подключением трех и более мониторов.
  • В Центре управления программами (Discover) предложено новое оформление основной страницы, на которой представлены динамически обновляемые категории с популярными приложениями, а также предложен набор рекомендуемых программ. Расширены возможности поиска, в случае отсутствия совпадений в текущей катеогрии, обеспечивается поиск во всех категориях. Для пользователей игровой консоли Steam Deck реализована возможность установки системных обновлений.

  • В интерфейсе поиска программ (KRunner) появилась поддержка показа текущего времени c учётом часового пояса в других местах (нужно набрать в поиске "time" и через пробел страну, город или код часового пояса). Обеспечен вывод наиболее релевантных результатов поиска в верхней части списка. Если при локальном поиске ничего не найдено реализован откат на поиск в Web. Добавлен ключ "define", который можно использовать для получения словарного определения указанного следом слова.

  • В виджете с часами предоставлена возможность отображения еврейского лунно-солнечного календаря.
  • В виджете с медиапроигрывателем реализована возможность управления жестами (сдвиг вверх, вниз, вправо или влево для изменения громкости или изменения позиции в потоке).
  • В виджете определения цвета (Color Picker) предоставлен предпросмотр до 9 цветов, реализована возможность определения среднего цвета изображения и добавлена поддержка помещения кода цвета в буфер обмена.
  • В виджете с параметрами сети в случае настройки VPN реализовано определение наличия необходимых пакетов и вывод предложения по их установке в случае отсутствия в системе.
  • Упрощён мониторинг за системой при помощи виджетов. В виджете Bluetooth появилось отображение уровня заряда аккумуляторов присоединённых устройств. В System Monitor добавлены данные об энергопотреблении GPU NVIDIA.
  • Продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland. Появилась поддержка плавной прокрутки при наличии мышей с колёсом высокого разрешения. В приложениях для рисования, таких как Krita, появилась возможность отслеживания наклона и вращения пера на планшетах. Добавлена поддержка настройки глобальных горячих клавиш. Обеспечен автоматический выбор уровня масштабирования для экрана.
  • Предоставлена поддержка определения глобальных клавиатурных комбинаций для запуска отдельных команд в терминале.
  • Добавлена возможность включения режима "Не беспокоить" из командной строки (kde-inhibit --notifications).
  • Добавлена поддержка перемещения или копирования окон в комнаты (Activities) через клик правой кнопкой мыши на заголовке и выборе действия.
  • В режиме блокировки экрана нажатие клавиши Esc теперь приводит к отключению изображения на экране и его переводу в энергосберегающий режим.
  • В редактор меню добавлено отдельное поле для определения переменных окружения, выставляемых при открытии программ.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 23.01
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Проект KDE определил цели развития на ближайшие несколько лет
  5. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.26
  6. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58648-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (108) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:27, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –20 +/
    Лучшее DE! Самое удобное для новичка.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:29, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –18 +/
    Лучшее DE это XFCE, и оно не менее удобное
     
     
  • 3.6, InuYasha (??), 17:33, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Уже почти 10 лет как "нет".
     
  • 3.23, Аноним (23), 18:04, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кусок г*вна! LXQT в 100 раз лучше!
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 18:37, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    LXDE 10 лет как не развивается, но все еще удобнее LXQt
     
  • 3.45, Аноним (45), 19:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ещё менее удобное )
     
  • 2.36, Аноним (36), 18:28, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ключевые улучшения:    Предложено вводное приложение Plasma Welcome

    Да уж, скатились фиг знает куда.

     
     
  • 3.43, Konqi (ok), 18:55, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему же? С таким количеством настроек, как в Plasma, для новичков какой-нибудь Welcome очень даже не помешает.
     
     
  • 4.90, Аноним (90), 20:43, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В KDE3 был очень удобный KPersonalizer на первом старте. Интересно, насколько сравним с ним этот Welcome. Надеюсь, не как в Гноме.
     
  • 3.56, Аноним (56), 19:18, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и это с их багтрекером, в котором задачи годами висят без подвижек
     
  • 2.42, Андрей (??), 18:46, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Раз 20 в разное время на разных дистрибутивах и разных ПК пытался пользоваться кде, и каждый раз меня не покидало ощущение, что кде перегружено и сложное, забава для детей, одним словом тормазнутое багованное de.
     
     
  • 3.48, Аноним (45), 19:02, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо не для колхозников )
     
  • 2.50, Андрей (??), 19:08, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но тем не менее гном вывбран основной средой в линукс нравится это кому то или нет
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 19:31, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж не для тех, за кого вывбирают.
     
  • 3.85, Константавр (ok), 20:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбран одной гномопишущей корпорацией.
     
  • 2.54, Аноним (56), 19:16, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое удобное

    и самое забагованное

     
  • 2.99, Минона (ok), 21:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшее DE это Windows.
     

  • 1.2, Аноним (3), 17:28, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Выглядит как винда. Только винда нормально работает, KDE лагает.
     
     
  • 2.7, iiiypuk (?), 17:35, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то у меня даже на DDR2 4Gb RAM не лагает
     
     
  • 3.38, Аноним (36), 18:33, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Реакция занижена, вот и кажется так.
     
  • 2.9, th3m3 (ok), 17:39, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >винда
    >нормально работает

    Смешно :)

     
     
  • 3.25, iPony129412 (?), 18:10, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну всё относительно же
     
  • 3.59, Аноним (59), 19:23, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты не поверишь но вполне себе
    винда для тех кому ценно их время, со времен 7ки можно настроить так что переустанавливать не надо
     
     
  • 4.68, th3m3 (ok), 19:44, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > винда для тех кому ценно их время

    Давно я так не ржал. Спасибо!)

     
  • 4.69, Аноним (69), 19:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты всю жизнь потратил только на ворованную форточку и MSO (в школе, в училище, далее), не удивительно, что один раз настроить и просто использовать любой другой дистр ты просто не способен) Это не говорит о качестве других дистров примерно ничего, но говорит много о неосиляторах
     
  • 4.80, kawaii_girl (ok), 20:03, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >винда для тех кому ценно их время

    А линукс что много времени отнимает? Установить ту же Fedora быстрее чем установить Windows. У меня например установка и настройка Fedora(включая настройку интерфейса под себя, чтобы было красиво) занимает примерно час. А дальше ОС просто работает и никаких дополнительных проблем не создает.

     
     
  • 5.84, Аноним (84), 20:18, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну установка win10 с официальной купленной BOX-версии (там в коробке флешка usb3) на m2 накопитель занимает 3-4 минуты до рабочего стола, а настройки - поставить пару программ и тёмную тему и дрова для видяхи - все остальные уже давно автоматом устанавливают прямо из памяти материнки (хз где они там хранятся) при первом запуске. После этого винда пережила уже 3 набора железа без переустановок (box версия позволяет менять железо) и работает уже лет 6 лет без каких-либо нареканий. А да, возможно, это связано, что железо новое, а не 20 летней давности как тут любят и оперативы 64 гига, а не 2гига ddr2, которые в помойке раскопали
     
     
  • 6.87, kawaii_girl (ok), 20:33, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >занимает 3-4 минуты до рабочего стола

    Ну не 3-4, а как минимум 10-15, а потом еще минут 40 будут устанавливаться обновления)

    >из памяти материнки

    Не из памяти материнки, а с сервера Microsoft)

    >и оперативы 64 гига

    Хорошая ОС не должна требовать 64Гб ОЗУ для нормальной работы.

     
     
  • 7.100, Конки (?), 21:27, 14/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.107, _kp (ok), 21:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что смешного, что что Винда нормально работает?
    Неужели зависает или лагает? ;)
    Или может там с играми проблемы?

    Это зависит от используемого ПО.
    Если аналоги и версия для Linux есть, то можно сравнивать, а иначе или пляски с Wine, виртуалками... Одни удобства.
    Сейчас Linux на десктопе это узкоспециализированные рабочие места или системы для разработки и хобби.

    Кстати, настраивать приходится и Linux и Windows. Сложность и там и там зависит от глубины настройки.
    Но почему то сравнивают обычно настроенную и оптимизированную систему на Linux с запущенной и загаженной Windows у чайника. Хотя настроенные под себя ОС стабильны и удобны, независимо от типа ОС.

    А вот пригодная для использования "из коробки" ОС семейста Linux, и сейчас редкость.
    В некоторых и клавиатура не работает. ;)

     
  • 2.49, Аноним (45), 19:04, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это Линукс лагает (ツ)
     

  • 1.4, InuYasha (??), 17:29, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто пользуется, скажите: Neon вместо Debian на прод деск - нормально?
     
     
  • 2.5, InuYasha (??), 17:33, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя, пожалуй, сменю вопрос: можно ли будет на Дебиане как-нибудь получать свежий КДЕ-софт и не ждать годами?
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 17:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В debian sid более новые версии.
    На убунте через PPA можно самую новую версию поставить
     
  • 3.12, Anon from Mars (?), 17:43, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только в sid сейчас.

    Есть мейнтейнер (https://www.preining.info/blog/), собирающий актуальный KDE под stable, но с 5.26 он это делать перестал из-за нерешаемых проблем с зависимостями.

    Так что увы.

     
  • 3.24, Аноним (24), 18:06, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но все наебнется.
     
  • 3.37, Shevchuk (ok), 18:31, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ценой стабильности всей системы (sid). Для прода вариант не подходит.
     
  • 2.13, microcoder (ok), 17:43, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ставь Манджару и не парься
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 17:47, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или Федору
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 18:18, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, в вашей Федоре вот прям уже сразу 5.27?
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:52, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Kubuntu:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57661
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 18:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кубунту какая-то кривая всегда, странные баги всплывают, не знаю. Да и потребление памяти странное. У меня вот 10 лет назад кеды потребляли 450, сегодня 400. Если выкинуть иксы, становится около 350. Но правда я не использую индексатор и pim (ни тогда, ни сейчас). Поэтому есть некоторые вопросы как они там сравнивают, разные DE где включено всё что можно или что?
     
  • 3.58, Аноним (-), 19:22, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    парься-не парься, пакеты под манжарой всё равно не починятся
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:52, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Neon вместо Debian на прод деск - нормально

    Скорее нет. Пакеты новые, обновления постоянные, за факт обновления может наказать ну хуже арча. Да, редко наказывает, но даже раз в год - это не для работы.

     
  • 2.32, Аноним (32), 18:21, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально. Только при изменении минорной версии бывают неприятные баги, но обычно к багфикс-релизу .1 их фиксят.
     

  • 1.8, iiiypuk (?), 17:36, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Черт, опять обновляться
     
     
  • 2.11, Аноним (3), 17:41, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не обязательно, можно прошлую версию продолжать юзать
     
     
  • 3.16, iiiypuk (?), 17:48, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Рач, там само прилетит)
     

  • 1.15, Аноним (-), 17:48, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    всё кривое, натыкано рандомно по гую, разного размера и шрифтов.

    как этим по трезвяни можно пользоваться?

     
     
  • 2.17, iiiypuk (?), 17:50, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эти вещи в неочевидных местах.
    Немного поработав напильником, можно привести в соответствие.
    По большей части кроме часов я в повседневном использовании ничего не вижу.
     
     
  • 3.22, Голум (?), 17:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит только взяться за напильник, как начинают всплывать баги.
     
     
  • 4.27, Аноним (30), 18:12, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перезапусти после настройки, пора бы привыкнуть.
     
  • 2.20, Аноним (30), 17:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это QML. Какой из 5 шрифтов и какой из 5 размеров тебе не нравится? Они все настраиваются. Лично у меня есть некоторые вопросы к шрифтам виджета часов, но вроде недавно добавили настройку шрифта для многих виджетов.
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 18:59, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чём здесь qml? такое убожество обычно на виджетах получается, когда хочется модно-молодёжный ui.

    зачем им 5 шрифтов - я без понятия

     
     
  • 4.104, Аноним (30), 21:36, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На виджетах получается ровно то, что захотел/осилил сделать разработчик, а мерзкие контролы не в тему и с непонятным выравниванием это именно стиль qml (и кроме dolphin на всех скринах qml).
     
     
  • 5.115, Аноним (115), 21:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормальные люди на qml юзают готовые Material контролы, а не занимаются фигнёй с кастомным дизайном.
    на самом деле между ними разницы нет, если прямые руки: официальный клиент телеграм написан на виджетах, неофициальный, который потом заофициалили, - на qml.
    разница только в том, что виджеты рендерятся на cpu, и без горы костылей, как в телеграме, быстро это работать не может.
     
  • 2.21, АнонПапка (?), 17:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Легко можно пользоваться. По дефолту отпугивает, но поставив другие темы, иконочки, формы кнопок, цвета, виджеты и вуаля! Очень здорово получается. Благо почти все настраиваемо!
     
     
  • 3.34, Аноним (90), 18:26, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настраиваемо, но не-плоских тем маловато. Особенно для Плазмы. А так самое перспективное DE для *nix-like.
     
  • 3.77, kawaii_girl (ok), 19:57, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Очень здорово получается

    Несколько раз пробовала перейти на KDE, пробовала его настраивать, но все равно получалось то криво, то косо.

     
  • 2.51, Аноним (45), 19:08, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Равнение на Вин11, вероятно?
     

  • 1.26, Аноним (26), 18:12, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Самое убогое DE. lxde, gnome и то лучше. Да Господи - Луна и то лучше.
     
     
  • 2.46, Аноним (-), 19:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да даже на винде лучше, хотя бы всё выравнено, а не рандомные паддинги с каждой стороны от часов
     

  • 1.28, Nick (??), 18:12, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обидно будет, если в 6 версии, не освежат дизайн, хотя бы новые иконки
     
  • 1.31, Konqi (ok), 18:20, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что мне особенно нравится в KDE, так это возможность легко настроить цвет шрифтов. С серого на черный.
    Смотрю на GTK-окружения, с их серыми шрифтами, и ужасаюсь.
    А в GTK-4 еще и субпиксельное сглаживание выкинули.
     
  • 1.33, Аноним (32), 18:24, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователи Steam Deck нахаляву имеют лучшее DE на планете. Да, лучше и мака, и винды, и всех этих ваших глючных гномов, где даже нет вменяемого штатного менеджера буфера обмена. И при всей этой функциональности - минимум потребления памяти.
     
     
  • 2.71, kawaii_girl (ok), 19:50, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >глючных гномов

    Гном как раз таки наиболее стабильный из всех DE в Linux. И именно поэтому GNOME используется как DE по умолчанию практически во всех популярных дистрибутивах Linux.

    >Steam Deck

    Там основное DE это вообще Steam) А режим рабочего стола это дополнительная функция. И выбрали KDE там просто потому что это самое популярное максимально похожее на Windows DE.

     
     
  • 3.89, Степан (?), 20:42, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в гноме, как в macos, лагать нечему, всё самое полезное убрали давно. Единственный контраргумент этому - используй экстеншны. А эти экстеншны ломаются с мажорным релизами.

    Что имеем по итогу? Кастрировано, но стабильно, либо хоть с какой-то минимальной функциональностью, но нестабильно.

     

  • 1.35, Аноним (35), 18:27, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DE неплохое, мне вроде всё нравится. Одно не могу понять: Plasma не падает?
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 18:38, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они ее даже не поднимают.
     
  • 2.41, Konqi (ok), 18:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надоели бородатые шутки?
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 19:01, 14/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.60, Иван (??), 19:26, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вчера на ровном месте икнонки стали GTK. Запускаешь приложения иконки в окне KDE, за пределами окна GTK. Я всего лишь выключил комп. Почему иконки стали так делать. Вывод багодром этот KDE
     
     
  • 4.78, Аноним (30), 20:00, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё курсор гткшный в гткшных прогах. Просто удали всё напоминающее о гтк с диска, куча ресурсов освободится и разные баги пропадут. Должны остаться только glib и gstreamer. А всё остальное гномовское дерьмо никогда не понадобится.
     
     
  • 5.79, Аноним (30), 20:01, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пс gtk2 можно оставить для лаунчеров игрушек и нвидиевского конфигуратора.
     
  • 2.116, Аноним (116), 22:01, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Падает. Но редко
     

  • 1.52, ИмяХ (?), 19:13, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland.

    Продолжено, но не закончено, но при этом:
    >>Выпуск 5.27 станет последним

    Как обычно, бросили на полпути, и хватаются за сырое.

     
  • 1.57, Аноним (59), 19:21, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    давеча в который раз пробовал их все нововведения)
    на IdeaPad через LiveDVD Gentoo

    тачпад отваливался после сна

    интерфейс по-прежнему вырвиглаз

    но хоть не упала ни разу

     
     
  • 2.63, Аноним (-), 19:28, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если в генте что-то отваливается, то проблема не в генте
     

  • 1.70, Аноним (70), 19:49, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда они починят скроллинг на ноутбуках? Эта инерционная прокрутка просто жесть какая-то. Почему на маке смогли еще в середине нулевых с тогдашними ущербными тачпадами, а в линпуксе на современных навороченных тачпадах за столько лет - нет?
     
     
  • 2.73, kawaii_girl (ok), 19:53, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    >а в линпуксе

    В гноме на Wayland все нормально работает. И жесты тачпада не хуже чем на маке.

     
     
  • 3.75, Аноним (70), 19:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И жесты тачпада не хуже чем на маке.

    Сказки будешь рассказывать в другом месте.

     
     
  • 4.81, kawaii_girl (ok), 20:08, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >Сказки

    Я пользовалась и тем и другим. Так что никакие не сказки. Сами попробуйте. В GNOME 40 над жестами очень хорошо поработали и сейчас они абсолютно не хуже чем в macOS.

     
  • 3.106, Аноним (115), 21:38, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в гноме под wayland не работает ничего, потому что это wayland

    например, после использования тача пропадает курсор, пока dash не откроешь. после долгих попыток использования гнома с тачем под иксами и вяленым забил и юзаю xfce, там всё работает

     
  • 2.74, Аноним (70), 19:54, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На моём ноуте на всех линуксах тачпад детектится вообще как ps/2 мышь. Ноут ультрабук 2020 года за дофига баксов.
     
     
  • 3.82, kawaii_girl (ok), 20:08, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Какой конкретно ноутбук?
     
  • 3.98, Аноним (98), 21:21, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тачпад детектится вообще как ps/2 мышь

    Это норма. На моём ноуте вообще линуксы не грузятся. Вернее грузятся, но выпадают в кернел паник через пару минут после загрузки с live флешки. Ноут не самый дорогой, но тоже на свежей платформе.

     
  • 3.108, Аноним (115), 21:40, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    99% тачпадов действительно работают по PS/2, я несколько штук от разных ноутов юзаю через переходник PS/2<->USB
     
  • 2.86, . (?), 20:31, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эта инерционная прокрутка просто жесть какая-то

    Это похоже проблема в wayland. У меня в sway также, а в иксах на dwm прокрутка нормальная.

     
     
  • 3.93, Аноним (70), 21:13, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто не знаешь что такое нормальная прокрутка. Спорить о вкусах устриц буду только с теми кто их пробовал.
     
     
  • 4.101, . (?), 21:29, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В моём понимании, нормальная прокрутка это : два пальца на тачпаде одновременно движутся в одну из четырех сторон и экран скроллится ровно на столько, сколько происходило движение. В иксах именно такая.
     
     
  • 5.109, Аноним (115), 21:42, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    причём скроллится в правильную сторону, а не в ту, которую пытаются продвигать canonical и microsoft
     
  • 2.113, Аноним (115), 21:47, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда они починят скроллинг на ноутбуках? Эта инерционная прокрутка просто жесть какая-то.

    это фишка Flickable QML Type, они просто не знают про пропертю flickDeceleration. а, даже если узнают и сделают неинерциальную, то сделают через одно место и на тачскринах это будет ад.

    прокрутка должна быть неинерционной для мыши/тачпада и инерционной для тачскрина, но для разработчиков kde это явно перебор и рокетсайнс

     

  • 1.72, Аноним (69), 19:51, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Awesome и i3wm, конечно, лучше, но если жалко времени, то KDE с bismuth + rofi - топчик.
     
     
  • 2.110, Аноним (115), 21:42, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жизнь слишком коротка, чтобы чинить васянские плагины для awesome, а без них он бесполезен.

    в dwm жизнь гораздо проще

     

  • 1.83, Аноним (83), 20:09, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Qt6 это который с рекламой как в винде?
     
     
  • 2.94, Аноним (70), 21:14, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Только в винде рекламы нет если твоя страна РФ или Бералусь.
     
  • 2.114, Аноним (115), 21:49, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них в установщике есть реклама, но им никто не пользовался даже до того, как они lts запроприетарили
     

  • 1.88, lucentcode (ok), 20:37, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был бы у них CSD, я бы может попробовал ещё раз на кеды перелезть. А без него мне не удобно, привычка уже, что заголовок окна и контролы(бутер для меню, вкладки и т.п. прямо в заголовке окна), так как сильно не люблю тулбары. А так, лучше на Gnome продолжу сидеть. Он не очень фичастый из коробки(без расширений), зато удобный.
     
  • 1.91, ma3x one (?), 20:45, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За всю историю KDE не было не одного форка. Это о чём то говорит!
     
     
  • 2.95, pic (?), 21:14, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.trinitydesktop.org/
     
     
  • 3.97, subject (?), 21:15, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ура, мы синхронно ответили!!
     
  • 2.96, subject (?), 21:14, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть форк kde3, не знаю насколько живой.
    Trinity.
     

  • 1.92, BlackRot (ok), 20:49, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В виджете Bluetooth появилось отображение уровня заряда аккумуляторов присоединённых устройств.

    Thanks :)

     
  • 1.102, Нон (?), 21:30, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самое глючная де для линукса. Если хотя бы минимально не заработает на Вейланд и этот релиз, впервые за 6 лет вернусь на гном.
     
  • 1.103, Минона (ok), 21:32, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда уже все эти DE-писатели соберутся вместе и напишут одно нормальное DE.
     
     
  • 2.111, Аноним (115), 21:43, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не дай бог
     
  • 2.112, . (?), 21:44, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я понял что такого не будет и решил освоить dwm и, на всякий случай tmux
     

  • 1.105, Аноним (105), 21:38, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Серое на сером подвезли
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру