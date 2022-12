Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE

Представлено декабрьское сводное обновление приложений (22.12), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля 2021 года публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 234 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность управления правами доступа для внешних разделов Samba. Добавлен режим выделения (Selection Mode), упрощающий отбор части файлов и каталогов для выполнения над ними типовых операций (после нажатия клавиши пробел или выбора в меню опции "Select files and folders" наверху появляется зелёная панель, после чего клики на файлы и каталоги приводят к их выделению, а внизу показывается панель с доступными операциями, такими как копирование, переименование и открытие изображений).





В просмотрщике изображений и видео Gwenview появилась поддержка корректировки яркости, контраста и цветности просматриваемых изображений. Добавлена поддержка просмотра файлов в формате xcf, применяемом в GIMP.





В текстовые редакторы Kate и KWrite добавлено окно Welcome, показываемое при запуске программ без указания файлов. В окне предоставлена кнопка для создания или открытия файла, список недавно открытых файлов и ссылки на документацию. Добавлен новый инструмент "Keyboard Macro" для создания макросов, позволяющий записать последовательность нажатий клавиш и воспроизводить ранее записанные макросы.

В видеоредакторе Kdenlive улучшена интеграция с другими программами редактирования видео, например, появилась возможность передачи монтажных столов (timeline) в программу векторной анимации Glaxnimate. В системе направляющих/маркеров добавлена поддержка поисковых фильтров и создания собственных категорий. В интерфейсе появилась возможность использования меню "гамбургер", но по умолчанию показывается классическое меню.





В приложении KDE Connect, предназначенном для сопряжения телефона с рабочим столом, изменён интерфейс ответа на текстовые сообщения - вместо открытия отдельного диалога в виджете KDE Connect теперь появляется встроенное поле ввода текста.





В календаре-планировщике Kalendar предложен "базовый" режим представлений, в котором применяется более статичная раскладка элементов, экономящая ресурсы процессора и оптимальная для маломощных или автономных устройств. Для отображения событий задействовано всплывающее окно, которое лучше подходит для просмотра и управления расписанием. Проведена работа по повышению отзывчивости интерфейса.





В музыкальном проигрывателе Elisa реализован показ сообщений с пояснением причины невозможности обработать не звуковой файл, перемещённый в плейлист в режиме drag&drop. Добавлена поддержка полноценного полноэкранного режима. При просмотре информации о музыканте обеспечен показ сетки альбомов вместо набора типовых пиктограмм.





В ассистент в путешествиях KItinerary добавлена поддержка информации о кораблях и паромах, в дополнение к выводу сведений о поездах, самолётах и автобусах.

В почтовом клиенте Kmail упрощена работа с зашифрованными сообщениями.

Обеспечена привязка кнопки "Calculator" на некоторых клавиатурах к вызову KCalc.

В программе для создания скриншотов Spectacle реализовано запоминание последней выбранной области экрана.

В менеджер архивов Ark добавлена поддержка формата ARJ и задействовано новое меню "гамбургер".

Отдельно представлен выпуск программы для управления коллекцией фотографий digiKam 7.9.0, в котором улучшено управление расположением лиц на основе метаданных, решены проблемы с подключением к Google Photo, улучшен импорт координат и тегов из метаданных, повышена производительность работы с внешними БД.