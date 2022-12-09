Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE

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|2.6, Аноним (1), 17:50, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Кеды - это типа первая среда свежеприбывшего подоконника. В нем подоконник найдет для себя все, что он привык видеть в прошивке для запуска игр: кнопкопуск, трей, нескучные эффекты. А уже после того, как подоконник осваивается в линуксе, он сваливает либо в GNOME, либо в альтернативные DE/WM. Лишь покинув кеды, он перестает быть подоконником и превращается в линуксоида.
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|3.7, Аноним (7), 18:01, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> он сваливает либо в GNOME, либо в альтернативные DE/WM
Из GNOME нормальные люди сваливают обратно в Windows 10 и потом в страшном сне видят эти ваши "трей тебе не нужен!", "переключение раскладок тебе не нужно!", "это ОС ничего не может, но файл-конфиг надо написать на 200 строк!"!
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|4.31, Аноним (-), 19:23, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сижу на DWM без трея и мне норм, на десятку что-то не хочется, что я делаю не так?
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|4.51, Без аргументов (?), 19:56, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"libadwaita позволяет иметь цветовую идентичность приложений независимо от установленной в системе"
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|5.41, Без аргументов (?), 19:42, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уж лучше компактное меню, чем во весь экран размером с ладонь иконки выискивать, листая страницы
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|4.12, Аноним (-), 18:12, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Какие подоконники есть, таких и представляем. 7z в вайне, опера и яндексбраузер - вот, наряду с кедами, признаки подоконника.
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|5.21, Аноним (21), 18:56, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Божечки, какая чушь несусветная. Да хоть фубар в вайне, хоть винрар в виртуалке, ваще всё норм. Говорю как тот самый ъ-линуксоид, которым ты никогда не станешь, с таким-то уровнем компетенции.
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|6.28, Аноним (-), 19:20, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Говорю как тот самый ъ-линуксоид, которым ты никогда не станешь
Это который из поговорки про putty.exe и virtualbox.exe?
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|7.39, Аноним (21), 19:34, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не вижу в этом ничего плохого, но virtualbox объективно уступает vmware player в плане качества эмуляции. Да и лишнее совершенно, GNU/Windows вполне юзабельно, а линуксовый софт успешно эмулируется через cygwin. Лично я не хотел бы использовать венду на хосте, если этого можно избежать. Но в целом можно привести к юзабельному состоянию -- и баш с вимом и tmux в венде замечательно работают без каких-либо проблем. На пользовательский софт в принципе всё равно, если он работает и отвечает предъявленным требованиям.
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|5.42, Без аргументов (?), 19:44, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня этого всего нет, но я на кедах. Тут было зашел в гном 43 глянуть, через 15 минут чур меня от этих заныканных подменюшек и бессмысленной длинной черной красивой как современное искусство полоски.
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|3.10, Аноним (10), 18:09, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой-нибудь i3wm/sway мб и лучше, но уходить на гном - это какое-то извращение.
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|4.14, Аноним (-), 18:19, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше хотя бы пытаться пробовать что-то отличное от окон, раз попал на линукс, у меня первой DE был как раз гном, только вот он был второй.
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|3.15, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 18:28, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>В нем подоконник найдет для себя все
О, илита в треде.
>он привык видеть в прошивке для запуска игр
Говорит чел из прошивки для запуска консоли.
>он сваливает либо в GNOME, либо в альтернативные DE/WM
Ведь как ещё почувствовать себя какером?
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|5.26, Аноним (24), 19:18, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оные подрываются на раз-два, ведутся на детские провокации только так
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|4.72, Аноним (-), 21:14, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таким, как ты, любителям специальных операций смотреть анимэ не положено, марш смотреть Глухаря и Дом-2.
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|3.47, Без аргументов (?), 19:50, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, если круго гетеро и сишники, то они сразу ставят buttplug на расте. Потому что нигилизм направлен вовне, а чтобы не быть таким, каким они видят окружающий мир, им приходится вести себя иначе и принципиально делать всё наоборот - вплоть до абсурда
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|4.54, Аноним (-), 20:11, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и зачем ты поставил свой виндовый buttplug на без пяти минут расте, придя в unix-среду, где пишут на си?
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|2.55, Нямус (?), 20:15, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Позовёшь, когда хоть кто-то из них научится вызывать
TZ=UTC tar --numeric-owner --owner 0 --group 0 --mtime 1970-01-01 -c
?
Второй раз позовёшь, когда они научатся в lrzip или хотя бы -T у xz.
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|3.64, Без аргументов (?), 20:41, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам через консоль распаковываю и пакую, это юниксвей, как мне сказали, в mc аналогично, ум за разум
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|3.65, Без аргументов (?), 20:43, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тем, что архив на десяток тысяч файлов он 3 часа распаковывает через KIO, прямо как mc вызывает на каждый файл отдельно процесс экстракции одного файла.
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|1.59, Аноним (59), 20:25, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> KDE Connect
А отвечать на звонки всё так и нельзя? Это вот единственное чего нехватает для счастья
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|2.70, Константавр (ok), 21:10, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то можно было. Может разрешения надо в телефоне поставить? Там многие функции блокируются андроидом. Но я сам сто лет не пользовался этой функцией, не удобно всё равно.
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