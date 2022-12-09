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Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE

09.12.2022 16:40

Представлено декабрьское сводное обновление приложений (22.12), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля 2021 года публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 234 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества:

  • В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность управления правами доступа для внешних разделов Samba. Добавлен режим выделения (Selection Mode), упрощающий отбор части файлов и каталогов для выполнения над ними типовых операций (после нажатия клавиши пробел или выбора в меню опции "Select files and folders" наверху появляется зелёная панель, после чего клики на файлы и каталоги приводят к их выделению, а внизу показывается панель с доступными операциями, такими как копирование, переименование и открытие изображений).

  • В просмотрщике изображений и видео Gwenview появилась поддержка корректировки яркости, контраста и цветности просматриваемых изображений. Добавлена поддержка просмотра файлов в формате xcf, применяемом в GIMP.

  • В текстовые редакторы Kate и KWrite добавлено окно Welcome, показываемое при запуске программ без указания файлов. В окне предоставлена кнопка для создания или открытия файла, список недавно открытых файлов и ссылки на документацию. Добавлен новый инструмент "Keyboard Macro" для создания макросов, позволяющий записать последовательность нажатий клавиш и воспроизводить ранее записанные макросы.
  • В видеоредакторе Kdenlive улучшена интеграция с другими программами редактирования видео, например, появилась возможность передачи монтажных столов (timeline) в программу векторной анимации Glaxnimate. В системе направляющих/маркеров добавлена поддержка поисковых фильтров и создания собственных категорий. В интерфейсе появилась возможность использования меню "гамбургер", но по умолчанию показывается классическое меню.

  • В приложении KDE Connect, предназначенном для сопряжения телефона с рабочим столом, изменён интерфейс ответа на текстовые сообщения - вместо открытия отдельного диалога в виджете KDE Connect теперь появляется встроенное поле ввода текста.

  • В календаре-планировщике Kalendar предложен "базовый" режим представлений, в котором применяется более статичная раскладка элементов, экономящая ресурсы процессора и оптимальная для маломощных или автономных устройств. Для отображения событий задействовано всплывающее окно, которое лучше подходит для просмотра и управления расписанием. Проведена работа по повышению отзывчивости интерфейса.

  • В музыкальном проигрывателе Elisa реализован показ сообщений с пояснением причины невозможности обработать не звуковой файл, перемещённый в плейлист в режиме drag&drop. Добавлена поддержка полноценного полноэкранного режима. При просмотре информации о музыканте обеспечен показ сетки альбомов вместо набора типовых пиктограмм.

  • В ассистент в путешествиях KItinerary добавлена поддержка информации о кораблях и паромах, в дополнение к выводу сведений о поездах, самолётах и автобусах.
  • В почтовом клиенте Kmail упрощена работа с зашифрованными сообщениями.
  • Обеспечена привязка кнопки "Calculator" на некоторых клавиатурах к вызову KCalc.
  • В программе для создания скриншотов Spectacle реализовано запоминание последней выбранной области экрана.
  • В менеджер архивов Ark добавлена поддержка формата ARJ и задействовано новое меню "гамбургер".
  • Отдельно представлен выпуск программы для управления коллекцией фотографий digiKam 7.9.0, в котором улучшено управление расположением лиц на основе метаданных, решены проблемы с подключением к Google Photo, улучшен импорт координат и тегов из метаданных, повышена производительность работы с внешними БД.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.11
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.26
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.08, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook
  6. OpenNews: Проект KDE определил цели развития на ближайшие несколько лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58292-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:15, 09/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –10 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:19, 09/12/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 19:17, 09/12/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (-), 17:39, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вендовенько.
     
     
  • 2.5, . (?), 17:49, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шах и мат винде и макам
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 19:16, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Похоже, но..﻿ ¯\_(ツ)_/¯
     
  • 2.6, Аноним (1), 17:50, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Кеды - это типа первая среда свежеприбывшего подоконника. В нем подоконник найдет для себя все, что он привык видеть в прошивке для запуска игр: кнопкопуск, трей, нескучные эффекты. А уже после того, как подоконник осваивается в линуксе, он сваливает либо в GNOME, либо в альтернативные DE/WM. Лишь покинув кеды, он перестает быть подоконником и превращается в линуксоида.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 18:01, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > он сваливает либо в GNOME, либо в альтернативные DE/WM

    Из GNOME нормальные люди сваливают обратно в Windows 10 и потом в страшном сне видят эти ваши "трей тебе не нужен!", "переключение раскладок тебе не нужно!", "это ОС ничего не может, но файл-конфиг надо написать на 200 строк!"!

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 18:53, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любители тотальной телеметрии пусть сваливают.
     
  • 4.22, Аноним (24), 19:16, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только в гнуме трей всё-таки есть
     
     
  • 5.27, Аноним (23), 19:19, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Thunderbirdа в нём нет.
     
  • 4.31, Аноним (-), 19:23, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу на DWM без трея и мне норм, на десятку что-то не хочется, что я делаю не так?
     
  • 4.51, Без аргументов (?), 19:56, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "libadwaita позволяет иметь цветовую идентичность приложений независимо от установленной в системе"
     
     
  • 5.57, Mr Hobot (?), 20:20, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цветовую дефференциацию штанов...
     
  • 3.8, Аноним (8), 18:02, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я после кедов на крысу перешёл.
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 19:23, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меню "Пук" там настроил?
     
     
  • 5.41, Без аргументов (?), 19:42, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уж лучше компактное меню, чем во весь экран размером с ладонь иконки выискивать, листая страницы
     
     
  • 6.56, Аноним (-), 20:16, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удваиваю dmenu!
     
  • 3.9, Аноним (9), 18:05, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    какое у вас бедное представление о линуксоидах
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 18:12, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Какие подоконники есть, таких и представляем. 7z в вайне, опера и яндексбраузер - вот, наряду с кедами, признаки подоконника.
     
     
  • 5.19, Аноним (18), 18:54, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 7z на нативно, держу в курсе.
     
     
  • 6.34, Аноним (-), 19:26, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тоталкоммандер уже поставил?
     
     
  • 7.43, Без аргументов (?), 19:45, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а шо, в хноме <43 было две панели?
     
  • 5.21, Аноним (21), 18:56, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Божечки, какая чушь несусветная. Да хоть фубар в вайне, хоть винрар в виртуалке, ваще всё норм. Говорю как тот самый ъ-линуксоид, которым ты никогда не станешь, с таким-то уровнем компетенции.
     
     
  • 6.28, Аноним (-), 19:20, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Говорю как тот самый ъ-линуксоид, которым ты никогда не станешь

    Это который из поговорки про putty.exe и virtualbox.exe?

     
     
  • 7.39, Аноним (21), 19:34, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не вижу в этом ничего плохого, но virtualbox объективно уступает vmware player в плане качества эмуляции. Да и лишнее совершенно, GNU/Windows вполне юзабельно, а линуксовый софт успешно эмулируется через cygwin. Лично я не хотел бы использовать венду на хосте, если этого можно избежать. Но в целом можно привести к юзабельному состоянию -- и баш с вимом и tmux в венде замечательно работают без каких-либо проблем. На пользовательский софт в принципе всё равно, если он работает и отвечает предъявленным требованиям.
     
  • 5.42, Без аргументов (?), 19:44, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня этого всего нет, но я на кедах. Тут было зашел в гном 43 глянуть, через 15 минут чур меня от этих заныканных подменюшек и бессмысленной длинной черной красивой как современное искусство полоски.
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:09, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой-нибудь i3wm/sway мб и лучше, но уходить на гном - это какое-то извращение.
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 18:19, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше хотя бы пытаться пробовать что-то отличное от окон, раз попал на линукс, у меня первой DE был как раз гном, только вот он был второй.
     
  • 3.15, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 18:28, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >В нем подоконник найдет для себя все

    О, илита в треде.

    >он привык видеть в прошивке для запуска игр

    Говорит чел из прошивки для запуска консоли.

    >он сваливает либо в GNOME, либо в альтернативные DE/WM

    Ведь как ещё почувствовать себя какером?

     
     
  • 4.16, Аноним (-), 18:31, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот и пользователь KDE подорвался.
     
     
  • 5.26, Аноним (24), 19:18, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оные подрываются на раз-два, ведутся на детские провокации только так
     
     
  • 6.29, Аноним (-), 19:21, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всё правда же, они и есть подоконники.
     
  • 6.30, Аноним (23), 19:22, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто первый скажет "Не упал"? )
     
  • 5.45, Без аргументов (?), 19:47, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такого есть в других DE, чего нет в Кедах?
     
     
  • 6.46, Без аргументов (?), 19:48, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (кроме сублимации выделения себя из серой проекции на окружающих)
     
  • 6.71, Ноня (?), 21:11, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оригинальный дизайн, например.
     
  • 3.40, Юзер (??), 19:37, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Описал мой путь в в линукс только в обратном порядке
     
     
  • 4.53, Аноним (-), 20:08, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деградируем, значит.
     
  • 3.44, Без аргументов (?), 19:46, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Людям нужно не только обоину из анимэ ставить и смотреть анимэ в плеере из одной кнопки
     
     
  • 4.72, Аноним (-), 21:14, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таким, как ты, любителям специальных операций смотреть анимэ не положено, марш смотреть Глухаря и Дом-2.
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:51, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто это плохо.
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 18:55, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По большому счёту, монопенисуально.
     
  • 3.25, Аноним (-), 19:17, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тебе хочется винду, почему бы тебе не уйти на винду?
     
  • 3.47, Без аргументов (?), 19:50, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, если круго гетеро и сишники, то они сразу ставят buttplug на расте. Потому что нигилизм направлен вовне, а чтобы не быть таким, каким они видят окружающий мир, им приходится вести себя иначе и принципиально делать всё наоборот - вплоть до абсурда
     
     
  • 4.54, Аноним (-), 20:11, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и зачем ты поставил свой виндовый buttplug на без пяти минут расте, придя в unix-среду, где пишут на си?
     
     
  • 5.62, Без аргументов (?), 20:39, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не смешно
     
     
  • 6.68, Аноним (-), 21:02, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Горькая правда - она такая.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:47, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    какие-же кислотные цвета...
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 18:10, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белый, голубой и зеленоголубой..да, очень кислотно.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 18:12, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень по-голубому как-то всё вышло.
     
  • 3.36, Аноним (4), 19:27, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про розовый ты почему-то умолчал
     
     
  • 4.37, Аноним (-), 19:31, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тактическое умалчивание.
     
  • 2.48, Без аргументов (?), 19:51, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уж лучше, чем какие-то плитки кладбищенские (из федоры текущей)
     
     
  • 3.49, Без аргументов (?), 19:52, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и перечеркнуто черной полоской
     

  • 1.50, Без аргументов (?), 19:54, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ark конечно сливает File Roller-у (aka Менеджер архивов всея SystemGnome)
     
     
  • 2.55, Нямус (?), 20:15, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позовёшь, когда хоть кто-то из них научится вызывать
    TZ=UTC tar --numeric-owner --owner 0 --group 0 --mtime 1970-01-01 -c
    ?
    Второй раз позовёшь, когда они научатся в lrzip или хотя бы -T у xz.
     
     
  • 3.64, Без аргументов (?), 20:41, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам через консоль распаковываю и пакую, это юниксвей, как мне сказали, в mc аналогично, ум за разум
     
  • 2.63, Аноним (63), 20:39, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он может сливать гномовскому поделию?
     
     
  • 3.65, Без аргументов (?), 20:43, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем, что архив на десяток тысяч файлов он 3 часа распаковывает через KIO, прямо как mc вызывает на каждый файл отдельно процесс экстракции одного файла.
     

  • 1.58, BrainFucker (ok), 20:22, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Видимо годнота, раз никто даже rust не помянулл в комментах. https://telegra.ph/file/49565af27da9f83a21b07.png
     
     
  • 2.60, Аноним (-), 20:26, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже нет.
     
  • 2.66, Без аргументов (?), 20:44, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10 лет переписывать функционал потому что
     

  • 1.59, Аноним (59), 20:25, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > KDE Connect

    А отвечать на звонки всё так и нельзя? Это вот единственное чего нехватает для счастья

     
     
  • 2.61, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:31, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Настоящим линуксоидам никто не звонит
     
     
  • 3.67, BrainFucker (ok), 20:54, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже спамеры и мошенники. Ибо что с них взять кроме исходников ядра.
     
     
  • 4.69, Аноним (-), 21:04, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключи от репозитория, куда майнеры можно засунуть.
     
  • 2.70, Константавр (ok), 21:10, 09/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то можно было. Может разрешения надо в телефоне поставить? Там многие функции блокируются андроидом. Но я сам сто лет не пользовался этой функцией, не удобно всё равно.
     

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