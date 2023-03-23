Выпуск XWayland 23.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

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|2.5, Чебур (?), 12:28, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не понимаю на кой фиг это поделие так активно навязвают, пока хотя бы с большинством кейсов x11 не научили работать...
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|3.6, Аноним (6), 12:31, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Nih, EEE, вендоринг. Должно быть как у нас, а не как у них. Кто окружение разрабатывает тот всех и танцует.
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|4.17, Аноним (17), 12:56, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тебе страшную тайну открою, ты только тссс, не говори никому. Wayland, XWayland и X.Org пилят одни и те же люди. Только тсссс.
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|5.20, Аноним (20), 13:34, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну всё раз сегодня вечер разоблачений я тебе расскажу наконец правду разработка X11 остановилась в 1987 году и с того времени ничего значимого больше сделано не было.
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|6.25, . (?), 14:14, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"разработка колеса остановилась в N году и с того времени ничего значимого больше сделано не было"
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|3.10, iPony129412 (?), 12:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как раз большинство уже работает.
И некоторое уже появляется, чего и не было.
Как HDR.
А так извините, но отдельной Вселенной, где бы это сделали, и потом бы вам готовое вынесли, нет.
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|2.8, Аноним (-), 12:33, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабж нужен чтобы запускать старый хлам, разрабы которого не хотят адаптировать свой софт.
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|2.14, Товарисч (?), 12:50, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не у всех S3 90-летней давности и CRT монитор, хочется избавиться от просроченного глючно-тормозного поделия уже.
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|3.23, Аноним (23), 13:55, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда смешно читать как те кто не увидит никакой разницы (при условии что вяленый перестанет бажить) пытаются выдумать какие-то профиты базируясь на абсолютно нерелевантной фигне)))) классика прям
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|2.11, Аноним (6), 12:43, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да потому что надо идти по тому пути, который сказал Red Hat. А не по правильному.
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|4.21, Аноним (4), 13:35, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, но только если замена адекватная, а не нагромождение аналогичных, но новых костылей
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|3.15, iPony129412 (?), 12:51, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это как если бы лицо с неопределенным местом жительства орало, куда ехать трамваю на развилке.
Так не работает. Вылезай, покупай своё ТС и едь куда хочешь.
Причём одним RedHat это не определяется.
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|4.16, Аноним (6), 12:54, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты прав это определяется компанией IBM. И больше никем. И в этом нет ничего хорошего.
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|2.19, Аноним (19), 13:15, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В корне другая модель. Если X11 рассказвала всем лет 40 что не важно что там рисовать будет важно определить интерфейсы, то сегодня опять вернулись в аналы и там не важно что там рисовать кто будет а важно как блин вообще рисовать...
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|3.24, Аноним (24), 13:55, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это печально на самом деле. Столько лет доведения юзабилити интерфейсов пользователя до ума и тут всё коту под хвост. Всем дружно пересесть на интерфейс наручных часов. На десктопе этот вейланд смотрится убого.
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