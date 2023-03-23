Выпуск XWayland 23.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

2.5 , Чебур ( ? ), 12:28, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не понимаю на кой фиг это поделие так активно навязвают, пока хотя бы с большинством кейсов x11 не научили работать...

3.6 , Аноним ( 6 ), 12:31, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Nih, EEE, вендоринг. Должно быть как у нас, а не как у них. Кто окружение разрабатывает тот всех и танцует.

4.17 , Аноним ( 17 ), 12:56, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я тебе страшную тайну открою, ты только тссс, не говори никому. Wayland, XWayland и X.Org пилят одни и те же люди. Только тсссс.

5.20 , Аноним ( 20 ), 13:34, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну всё раз сегодня вечер разоблачений я тебе расскажу наконец правду разработка X11 остановилась в 1987 году и с того времени ничего значимого больше сделано не было.

6.25 , . ( ? ), 14:14, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "разработка колеса остановилась в N году и с того времени ничего значимого больше сделано не было"

3.10 , iPony129412 ( ? ), 12:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Как раз большинство уже работает.

И некоторое уже появляется, чего и не было.

Как HDR. А так извините, но отдельной Вселенной, где бы это сделали, и потом бы вам готовое вынесли, нет.

2.8 , Аноним ( - ), 12:33, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сабж нужен чтобы запускать старый хлам, разрабы которого не хотят адаптировать свой софт.

2.14 , Товарисч ( ? ), 12:50, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не у всех S3 90-летней давности и CRT монитор, хочется избавиться от просроченного глючно-тормозного поделия уже.

3.22 , Аноним ( 20 ), 13:35, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая связь вейленд может точно так же запустится по S3?

3.23 , Аноним ( 23 ), 13:55, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всегда смешно читать как те кто не увидит никакой разницы (при условии что вяленый перестанет бажить) пытаются выдумать какие-то профиты базируясь на абсолютно нерелевантной фигне)))) классика прям

