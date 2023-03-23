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Выпуск XWayland 23.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

23.03.2023 10:16

Доступен выпуск XWayland 23.1.0, DDX-компонента (Device-Dependent X), обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка 4 версии Wayland-протокола "linux-dmabuf", предназначенного для совместного использования нескольких видеокарт при помощи технологии dma-buf.
  • Добавлена поддержка протокола xwayland_shell, позволяющий создать объект xwayland_surface_v1 для определённой поверхности wl_surface.
  • Добавлена поддержка события wl_pointer.axis_value120, доступного через программный интерфейс wl_pointer и предназначенного для высокоточного скроллинга на манипуляторах мышь с колесом прокрутки высокого разрешения.
  • Улучшена поддержка режима "rootful" для использования XWayland в роли вложенного X-сервера.
  • Улучшено получение имён устройств вывода при применении эмулируемого расширения XRandR.
  • Из-за потенциальных проблем с безопасностью по умолчанию запрещено подключение клиентов из систем, имеющих иной порядок байтов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Для Xfce развивается поддержка Wayland
  3. OpenNews: Выпуск Wine 8.4 с начальной поддержкой Wayland
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.5 и xwayland 22.1.6 с устранением 6 уязвимостей
  5. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.31
  6. OpenNews: Выпуск XWayland 22.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58847-wayland
Ключевые слова: wayland, xwayland
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 12:16, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    сабж нужен для того что бы под вяленым хоть что-то работало)
     
     
  • 2.5, Чебур (?), 12:28, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не понимаю на кой фиг это поделие так активно навязвают, пока хотя бы с большинством кейсов x11 не научили работать...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:31, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Nih, EEE, вендоринг. Должно быть как у нас, а не как у них. Кто окружение разрабатывает тот всех и танцует.  
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:56, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тебе страшную тайну открою, ты только тссс, не говори никому. Wayland, XWayland и X.Org пилят одни и те же люди. Только тсссс.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 13:34, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну всё раз сегодня вечер разоблачений я тебе расскажу наконец правду разработка X11 остановилась в 1987 году и с того времени ничего значимого больше сделано не было.  
     
     
  • 6.25, . (?), 14:14, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "разработка колеса остановилась в N году и с того времени ничего значимого больше сделано не было"
     
  • 3.10, iPony129412 (?), 12:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как раз большинство уже работает.
    И некоторое уже появляется, чего и не было.
    Как HDR.

    А так извините, но отдельной Вселенной, где бы это сделали, и потом бы вам готовое вынесли, нет.

     
  • 2.8, Аноним (-), 12:33, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж нужен чтобы запускать старый хлам, разрабы которого не хотят адаптировать свой софт.
     
  • 2.14, Товарисч (?), 12:50, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не у всех S3 90-летней давности и CRT монитор, хочется избавиться от просроченного глючно-тормозного поделия уже.
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 13:35, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая связь вейленд может точно так же запустится по S3?
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:55, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда смешно читать как те кто не увидит никакой разницы (при условии что вяленый перестанет бажить) пытаются выдумать какие-то профиты базируясь на абсолютно нерелевантной фигне)))) классика прям
     

  • 1.7, pavel_simple. (?), 12:32, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    почему не пошли по пути https://github.com/waddlesplash/xlibe непонятно
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:33, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что у тебя забыли спросить.
     
  • 2.11, Аноним (6), 12:43, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да потому что надо идти по тому пути, который сказал Red Hat. А не по правильному.
     
     
  • 3.13, Илья (??), 12:50, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отказ от иксов это правильный путь.
     
     
  • 4.21, Аноним (4), 13:35, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, но только если замена адекватная, а не нагромождение аналогичных, но новых костылей
     
  • 3.15, iPony129412 (?), 12:51, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как если бы лицо с неопределенным местом жительства орало, куда ехать трамваю на развилке.

    Так не работает. Вылезай, покупай своё ТС и едь куда хочешь.

    Причём одним RedHat это не определяется.

     
     
  • 4.16, Аноним (6), 12:54, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты прав это определяется компанией IBM. И больше никем. И в этом нет ничего хорошего.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:15, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В корне другая модель. Если X11 рассказвала всем  лет 40 что не важно что там рисовать будет важно определить интерфейсы, то сегодня опять вернулись в аналы и там не важно что там рисовать кто будет а важно как блин вообще рисовать...
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:55, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это печально на самом деле. Столько лет доведения юзабилити интерфейсов пользователя до ума и тут всё коту под хвост. Всем дружно пересесть на интерфейс наручных часов. На десктопе этот вейланд смотрится убого.
     

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