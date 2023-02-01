Для Xfce развивается поддержка Wayland

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|2.54, Аноним (54), 16:51, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот только зря они с вяленым связались, его надо уже выбросить из-за устаревания, костылей и отставания от Иксов.
> не для всех возможностей X11 имеются соответствующие расширения протокола Wayland
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|3.60, Аноним (60), 17:22, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На эту цитату можно взглянуть и с другой стороны:
> не для всех дыр X11 предусмотрели соответствующие расширения протокола Wayland
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|2.4, Аноним (1), 10:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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шаг за шагом для последовательности компонентов, определённых здесь:
https://xfce.readthedocs.io/en/latest/xfce/building/index.html
полезные переменные окружения (можно установить в самом начале):
'''
export \
PREFIX=/usr/local \
CFLAGS="-O2 -pipe" \
PKG_CONFIG_PATH="${PREFIX}/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH" \
XDG_DATA_DIRS="$PREFIX/share:$XDG_DATA_DIRS" \
ICEAUTH="${PREFIX}/bin/iceauth" \
MY_THREADS=8
'''
команды как правило такие:
'''
./configure --prefix=${PREFIX}; make -j $MY_THREADS; make -j $MY_THREADS install
# или
./autogen.sh --prefix=${PREFIX} && make -j $MY_THREADS && make -j $MY_THREADS install
'''
p.s. как в здешних комментариях форматировать текст?..
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|4.25, Аноним (1), 12:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пожалуйста)
на всякий уточню, что тебе нужно будет ставить разные dev-пакеты
а iceauth, например, в репозитарии пакетов моего дистра (Solus) не нашлось, поэтому ставил из исходников, и соответственно указывал путь до бинаря через $ICEAUTH
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|2.18, Аноним (18), 11:36, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да без проблем, ставишь Арч а потом из АУРа подтягиваешь пакеты
xfdesktop-devel
xfce4-panel-devel
libxfce4windowing-devel
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|1.6, Фальшивка_тренинг (?), 11:00, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все хотят андроид запускать по этому и перекатывают DE иксы в плане мыльности картинки реально плохи , но видимо wayland тратит чуть больше энергии что бы картинку не мылить.
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|3.55, Аноним (54), 16:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Wayland в KDE Plasma потребляет меньше энергии
Конечно, если ничего не делать.
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|3.12, Аноним (7), 11:17, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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pcmanfm > thunar (thunar глючное поделие)
openbox > xfwm4 (screen tearing)
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|4.19, Аноним (13), 11:37, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не смотря на то что ты это пишешь про lxde оно заброшенное де на древнем гтк2, которое вот прям совсем совсем больше не будет развиваться.
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|7.36, Аноним (7), 12:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В xfce ничего особенного нет, просто распиаренное мэйнстримное DE. Ну оно на "новом" gtk3, а толку?
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|8.39, th3m3 (ok), 14:11, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А что там должно быть Просто настраивается и стабильно работает По вкусу, можн... текст свёрнут, показать
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|10.46, th3m3 (ok), 15:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня совсем не нагружает Даже на старом 10-летнем ноуте, специально там прове... текст свёрнут, показать
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|1.10, Аноним (13), 11:16, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну это на долго. Крыса в принципе медленно развивается. Даже не понятно она развивается или стабилизируется всё время.
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|1.15, Аноним (-), 11:27, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А для конечного пользователя как это мжно будет попробовать?
Можно будет где то в настройках (Settings Manager) переключать X11 на Wayland и обратно?
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|2.17, my_name_is_Mud (ok), 11:36, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переключение сессий между Х и Wayland происходит, обычно, через менеджер сессий (GDM, SDDM, LightDM и т.д.)
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|2.21, iPony129412 (?), 11:39, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так давно уже пора выкидывать
ждём Ubuntu 24.04 LTS
Пподтягиваются Nvidia, KDE, может и в XFCE что сделают к тому времени, и можно уже выкидывать иксы.
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|3.24, maximnik0 (?), 11:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>так давно уже пора выкидывать
Ну хорошо Х устаревшие Но объясните мне пожалуйста,у кого не спрашиваю разводят плечами.Почему не взять совместимую с Х графическую систему с Syllable .Posix совместимая Oсь,портировали GTK,QT,motif.Нет конфликтов с Х-ми.Да конечно не суперпередовая ,корни у графики идут от Be-be>Haiku ,чуть модернизированная в плане декораций и тем с заголовком окна.Ну так be-be по сравнению с Х более современная графическая система,протокол похож на Х но нет сокетов и сети.Тоже клиент серверная технология,даже озаботились разработчики о синхронизации с звуком, и для любителей сети был бэта прокси для сети,но померло вместе с Beos.А то читаешь новости про гайку и охрениваеш-пока у нас пилили вайланд там уже портировали слой совместимости с Х и вайландом.При этом разработку ведут в основном любители и студенты.....
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|5.28, maximnik0 (?), 12:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Потом что в твоём случае появится +1 стандарт.
Нет,когда вайланд разрабатывали многие кидали ссылки на готовую графику,портирование проблем не представляло т.к код gpl2.
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|4.29, Аноним (35), 12:17, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему не взять совместимую с Х графическую систему с Syllable
> При этом разработку ведут в основном любители и студенты
сам спросил, сам ответил
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|5.33, maximnik0 (?), 12:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> сам спросил, сам ответил
Нет с гайкой понятно,там код шибко не меняется, практически все усилия направленны на портирование приложений и драйверов.Вот поэтому то и быстро портировали, я ещё про порт транслятор иксов 3 года назад читал.Единственное где новинки внедряют это 64 бита,но там больше глюков и нет совместимости с старыми приложениями (32 бит). Нахрена разработчики вайланд стали изобретать велосипед вот это не понятно.
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|6.38, Аноним (38), 14:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вайн, значит, осилил запуск 32 бит на 64 битах (т.е. без мультилиба), а эти нет? Видимо апи ядра куда более помойный, чем у линукса.
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|7.42, maximnik0 (?), 14:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Видимо апи ядра куда более помойный, чем у линукса.
Зачем вы не зная подробности поливать грязью?
Проблема не в апи.Проблемма в архитектуре разработки.Ядро даже по нынешним временам замечательное.Многопоточность,кроссплатформенность,нетребовательность к ресурсам, очень хороший реалтейм.
На первом пентиуме 90мгц тянуть одновременно 5 мр3 файла это что то , учитывайте что 486 этопрактически минимум для 1го мрз.Но добились это тем что часть ядра и при была написана на с++.Сам понимаешь,если в программирование разбирается что это значит (если на разбираешься объясню,версия компилятора для ари и программ должна совпадать иначе при компиляции не произойдет линкование) .Почему в оффтопике приходиться для некоторых игрушек ставить исполняемые библиотеки, именно из за этого,чтобы игра написания на с++ могла работать с этой версией библиотек. Нечто в будущем не мешает для 64 бита скомпилировать версии совместимые с старой версией с++ ,но сил у разработчиков не хватает и решили пока на совместимость положить болт.
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|8.45, Аноним (38), 15:25, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, это только подтверждает мои слова А насчёт мп3 8230 Целочисленный декодер... текст свёрнут, показать
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|10.51, Аноним (38), 16:30, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Opengl Там были дрова для видеокарт и аппаратно ускоренный графический стек Ва... текст свёрнут, показать
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|3.56, Аноним (54), 16:55, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вяленый уже вошёл в штопор: костылями оброс, а до функционала Иксов так и не добрался.
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|2.57, Аноним (54), 16:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хоткеи в вяленом?! "Это же небезопасно!", - топили они, уничтожая функционал Иксов.
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|3.62, S_Paul (??), 17:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сломаны хоткеи в самом xfce. Т.е. хоткей Alt+t будет работать только в английской раскладке. Раньше работал и в русской.
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|1.52, Аноним (52), 16:42, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Анонимы, посоветуйте лучший оконный менеджер, а то их как-то очень много. i3wm, Xmonad, Kwin, Gdm, Xfwm, dwm, Openbox, IceWM, Fluxbox, Awesome WM, Spectrwm, Herbstluftwm, Tmux, BSPwm, Ratpoison, Qtile, Enlightenment, Sway, JWM.
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|2.53, Аноним (7), 16:49, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Nicewm конечно, единственный нетайловый WM, который активно разрабатывается, и отзывчивый разработчик на GitHUb.
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|1.59, Аноним (59), 17:22, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не нужно
Есть GNOME для тех кому просто работать и KDE для тех кому свистелки
Третьего не дано
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|2.63, Skullnet (ok), 17:58, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть GNOME для тех кому просто работать
В твоём гноме даже иконок рабочего стола нет, нормальные люди работают в Xfce и KDE и других нормальных DE, где не выкидывают фичи по религиозным причинам.
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|1.61, Аноним (-), 17:46, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Непонимаю зачем они две графические системы поддерживают. Просто надо все силы пустить на разработку модного, молодёжного и прогрессивного Wayland -а.
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|2.64, Skullnet (ok), 18:02, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Впадлу писать свой дисплейный сервер и реализовывать целый вагон фич, который по дефолту уже есть в иксах.
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|3.66, Аноним (7), 18:24, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Wayland
Наверняка, если бы 15 лет назад такую идею предложил какой-нибудь разработчик не из корпорации, никто не взялся бы писать что-то новое. Значит корпорации intel/redhat продвигают и рекламируют этот wayland, как и systemd. Зачем?
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