Для Xfce развивается поддержка Wayland

2.20 , Аноним ( 13 ), 11:37, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дано пора переходить на шиндос.

2.21 , iPony129412 ( ? ), 11:39, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так давно уже пора выкидывать

ждём Ubuntu 24.04 LTS

Пподтягиваются Nvidia, KDE, может и в XFCE что сделают к тому времени, и можно уже выкидывать иксы.

3.24 , maximnik0 ( ? ), 11:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >так давно уже пора выкидывать Ну хорошо Х устаревшие Но объясните мне пожалуйста,у кого не спрашиваю разводят плечами.Почему не взять совместимую с Х графическую систему с Syllable .Posix совместимая Oсь,портировали GTK,QT,motif.Нет конфликтов с Х-ми.Да конечно не суперпередовая ,корни у графики идут от Be-be>Haiku ,чуть модернизированная в плане декораций и тем с заголовком окна.Ну так be-be по сравнению с Х более современная графическая система,протокол похож на Х но нет сокетов и сети.Тоже клиент серверная технология,даже озаботились разработчики о синхронизации с звуком, и для любителей сети был бэта прокси для сети,но померло вместе с Beos.А то читаешь новости про гайку и охрениваеш-пока у нас пилили вайланд там уже портировали слой совместимости с Х и вайландом.При этом разработку ведут в основном любители и студенты.....

4.27 , Аноним ( 13 ), 12:10, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потом что в твоём случае появится +1 стандарт.

5.28 , maximnik0 ( ? ), 12:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Потом что в твоём случае появится +1 стандарт. Нет,когда вайланд разрабатывали многие кидали ссылки на готовую графику,портирование проблем не представляло т.к код gpl2.

6.31 , Аноним ( 35 ), 12:26, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > когда вайланд разрабатывали до сих пор разрабатывают 🤣

4.29 , Аноним ( 35 ), 12:17, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Почему не взять совместимую с Х графическую систему с Syllable

> При этом разработку ведут в основном любители и студенты сам спросил, сам ответил

5.33 , maximnik0 ( ? ), 12:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > сам спросил, сам ответил Нет с гайкой понятно,там код шибко не меняется, практически все усилия направленны на портирование приложений и драйверов.Вот поэтому то и быстро портировали, я ещё про порт транслятор иксов 3 года назад читал.Единственное где новинки внедряют это 64 бита,но там больше глюков и нет совместимости с старыми приложениями (32 бит). Нахрена разработчики вайланд стали изобретать велосипед вот это не понятно. 6.38 , Аноним ( 38 ), 14:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вайн, значит, осилил запуск 32 бит на 64 битах (т.е. без мультилиба), а эти нет? Видимо апи ядра куда более помойный, чем у линукса.

7.42 , maximnik0 ( ? ), 14:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Видимо апи ядра куда более помойный, чем у линукса. Зачем вы не зная подробности поливать грязью?

Проблема не в апи.Проблемма в архитектуре разработки.Ядро даже по нынешним временам замечательное.Многопоточность,кроссплатформенность,нетребовательность к ресурсам, очень хороший реалтейм.

На первом пентиуме 90мгц тянуть одновременно 5 мр3 файла это что то , учитывайте что 486 этопрактически минимум для 1го мрз.Но добились это тем что часть ядра и при была написана на с++.Сам понимаешь,если в программирование разбирается что это значит (если на разбираешься объясню,версия компилятора для ари и программ должна совпадать иначе при компиляции не произойдет линкование) .Почему в оффтопике приходиться для некоторых игрушек ставить исполняемые библиотеки, именно из за этого,чтобы игра написания на с++ могла работать с этой версией библиотек. Нечто в будущем не мешает для 64 бита скомпилировать версии совместимые с старой версией с++ ,но сил у разработчиков не хватает и решили пока на совместимость положить болт.

8.45 , Аноним ( 38 ), 15:25, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, это только подтверждает мои слова А насчёт мп3 8230 Целочисленный декодер... 9.48 , maximnik0 ( ? ), 16:22, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Да легко это делается Так народ тесты и проводил Бе-бе позволяла на демо диске у... 10.50 , Аноним ( 7 ), 16:30, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это всё отлично, но почему на haiku за последние лет 15 не могут портировать тек... 11.65 , maximnik0 ( ? ), 18:18, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Проблема что гайка не на 100 posix совместимая,есть сложности с ее ари,но транс... 12.67 , Аноним ( 7 ), 18:30, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Большое спасибо за ответ Я смотрю новости о haiku здесь, меня сильно удивляет к... 10.51 , Аноним ( 38 ), 16:30, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Opengl Там были дрова для видеокарт и аппаратно ускоренный графический стек Ва... 11.68 , maximnik0 ( ? ), 18:32, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать появилось благодаря нвидии Вот что Повторяю,народ проверял на одном железе Да...