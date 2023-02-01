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Для Xfce развивается поддержка Wayland

01.02.2023 10:25

Доступны экспериментальные выпуски панели xfce4-panel 4.19.0 и рабочего стола xfdesktop 4.19.0, в которых предложена начальная поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland. Поддержка реализована при помощи новой библиотеки libxfce4windowing, предлагающей слой для абстрагирования от графической подсистемы, способный работать поверх X11 и Wayland. В библиотеке libxfce4windowin реализованы компоненты управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.), не привязанные к определённой оконной системе.

Поддержка X11 реализована на базе libwnck (Window Navigator Construction Kit), а Wayland через задействование различных расширений протокола. На текущем этапе развития реализация поверх Wayland пока отстаёт по функциональности от реализации поверх X11, так как не для всех возможностей X11 имеются соответствующие расширения протокола Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5linux.com/xfce-4-2...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.18
  3. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
  4. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  6. OpenNews: В Qt 6.5 появится API для прямого обращения к объектам Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58580-xfce
Ключевые слова: xfce
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:29, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +80 +/
    супер, крыска просто отличное окружение
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 16:51, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот только зря они с вяленым связались, его надо уже выбросить из-за устаревания, костылей и отставания от Иксов.

    > не для всех возможностей X11 имеются соответствующие расширения протокола Wayland

     
     
  • 3.60, Аноним (60), 17:22, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На эту цитату можно взглянуть и с другой стороны:

    > не для всех дыр X11 предусмотрели соответствующие расширения протокола Wayland

     

  • 1.2, Анони (?), 10:36, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как это чудо собрать из исходников и завести?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    шаг за шагом для последовательности компонентов, определённых здесь:
    https://xfce.readthedocs.io/en/latest/xfce/building/index.html

    полезные переменные окружения (можно установить в самом начале):
    '''
    export \
      PREFIX=/usr/local \
      CFLAGS="-O2 -pipe" \
      PKG_CONFIG_PATH="${PREFIX}/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH" \
      XDG_DATA_DIRS="$PREFIX/share:$XDG_DATA_DIRS" \
      ICEAUTH="${PREFIX}/bin/iceauth" \
      MY_THREADS=8
    '''

    команды как правило такие:
    '''
    ./configure --prefix=${PREFIX}; make -j $MY_THREADS; make -j $MY_THREADS install
    # или
    ./autogen.sh --prefix=${PREFIX} && make -j $MY_THREADS && make -j $MY_THREADS install
    '''

    p.s. как в здешних комментариях форматировать текст?..

     
     
  • 3.8, Анони (?), 11:10, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо тебе добрый Аноним!
     
     
  • 4.25, Аноним (1), 12:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пожалуйста)

    на всякий уточню, что тебе нужно будет ставить разные dev-пакеты
    а iceauth, например, в репозитарии пакетов моего дистра (Solus) не нашлось, поэтому ставил из исходников, и соответственно указывал путь до бинаря через $ICEAUTH

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:36, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да без проблем, ставишь Арч а потом из АУРа подтягиваешь пакеты
    xfdesktop-devel
    xfce4-panel-devel
    libxfce4windowing-devel
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    арч будто панацея у вас
     
     
  • 4.37, Аноним (18), 13:11, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    просто удобный инструмент, не более
     

  • 1.6, Фальшивка_тренинг (?), 11:00, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все хотят андроид запускать по этому и перекатывают DE иксы в плане мыльности картинки реально плохи , но видимо wayland тратит чуть больше энергии что бы картинку не мылить.
     
     
  • 2.30, Анонимуска (?), 12:25, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но видимо wayland тратит чуть больше энергии что бы картинку не мылить.

    Сессия Wayland в KDE Plasma потребляет меньше энергии, чем сессия X.Org: https://www.phoronix.com/news/KDE-Plasma-Wayland-Power

     
     
  • 3.55, Аноним (54), 16:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Wayland в KDE Plasma потребляет меньше энергии

    Конечно, если ничего не делать.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:02, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    XFCE ничем не лучше LXDE.
     
     
  • 2.9, Анони (?), 11:11, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем он хуже?
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 11:17, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    pcmanfm > thunar (thunar глючное поделие)
    openbox > xfwm4 (screen tearing)
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем что он давно уже LXQt?
     
     
  • 3.14, Аноним (7), 11:22, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. lxqt - совсем другое DE. lxqt != lxde.
    Я пишу именно про  gtk2 lxde:
    https://www.lxde.org/
     
     
  • 4.19, Аноним (13), 11:37, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не смотря на то что ты это пишешь про lxde оно заброшенное де на древнем гтк2, которое вот прям совсем совсем больше не будет развиваться.  
     
     
  • 5.22, Аноним (7), 11:39, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там нечему развиваться, всё стабильно работает.
     
     
  • 6.26, Аноним (13), 12:08, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильно говорит что оно в состоянии застоя.
     
     
  • 7.36, Аноним (7), 12:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В xfce ничего особенного нет, просто распиаренное мэйнстримное DE. Ну оно на "новом" gtk3, а толку?
     
     
  • 8.39, th3m3 (ok), 14:11, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там должно быть Просто настраивается и стабильно работает По вкусу, можн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Аноним (7), 14:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно больше проц нагружает потому что gtk3, а по функциональности как LXDE ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.46, th3m3 (ok), 15:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня совсем не нагружает Даже на старом 10-летнем ноуте, специально там прове... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.49, Аноним (7), 16:23, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На такой ноут и кеды пойдут, там намного больше настроек Крыса очень хреново вы... текст свёрнут, показать
     

  • 1.10, Аноним (13), 11:16, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это на долго. Крыса в принципе медленно развивается. Даже не понятно она развивается или стабилизируется всё время.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:16, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мало прослоек и костылей! Надо больше!
     
  • 1.15, Аноним (-), 11:27, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для конечного пользователя как это мжно будет попробовать?
    Можно будет где то в настройках (Settings Manager) переключать X11 на Wayland и обратно?
     
     
  • 2.17, my_name_is_Mud (ok), 11:36, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переключение сессий между Х и Wayland происходит, обычно, через менеджер сессий (GDM, SDDM, LightDM и т.д.)
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:29, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    последний бастион... это начало конца
     
     
  • 2.20, Аноним (13), 11:37, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дано пора переходить на шиндос.
     
  • 2.21, iPony129412 (?), 11:39, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так давно уже пора выкидывать
    ждём Ubuntu 24.04 LTS
    Пподтягиваются Nvidia, KDE, может и в XFCE что сделают к тому времени, и можно уже выкидывать иксы.
     
     
  • 3.24, maximnik0 (?), 11:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >так давно уже пора выкидывать

    Ну хорошо Х устаревшие Но объясните мне пожалуйста,у кого не спрашиваю разводят плечами.Почему не взять совместимую с Х графическую систему с Syllable .Posix совместимая Oсь,портировали GTK,QT,motif.Нет конфликтов с Х-ми.Да конечно не суперпередовая ,корни у графики идут от Be-be>Haiku ,чуть модернизированная в плане декораций и тем с заголовком окна.Ну так be-be по сравнению с Х более современная графическая система,протокол похож на Х но нет сокетов и сети.Тоже клиент серверная технология,даже озаботились разработчики о синхронизации с звуком, и для любителей сети был бэта прокси для сети,но померло вместе с Beos.А то читаешь новости про гайку и охрениваеш-пока у нас пилили вайланд там уже портировали слой совместимости с Х и вайландом.При этом разработку ведут в основном любители и студенты.....

     
     
  • 4.27, Аноним (13), 12:10, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потом что в твоём случае появится +1 стандарт.
     
     
  • 5.28, maximnik0 (?), 12:16, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Потом что в твоём случае появится +1 стандарт.

    Нет,когда вайланд разрабатывали многие кидали ссылки на готовую графику,портирование проблем не представляло т.к код gpl2.

     
     
  • 6.31, Аноним (35), 12:26, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > когда вайланд разрабатывали

    до сих пор разрабатывают 🤣

     
  • 4.29, Аноним (35), 12:17, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему не взять совместимую с Х графическую систему с Syllable
    > При этом разработку ведут в основном любители и студенты

    сам спросил, сам ответил

     
     
  • 5.33, maximnik0 (?), 12:34, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > сам спросил, сам ответил

    Нет с гайкой понятно,там код шибко не меняется, практически все усилия направленны на портирование приложений и драйверов.Вот поэтому то и быстро портировали, я ещё про порт транслятор иксов 3 года назад читал.Единственное где новинки внедряют это 64 бита,но там больше глюков и нет совместимости с старыми приложениями (32 бит). Нахрена разработчики вайланд стали изобретать велосипед вот это не понятно.

     
     
  • 6.38, Аноним (38), 14:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вайн, значит, осилил запуск 32 бит на 64 битах (т.е. без мультилиба), а эти нет? Видимо апи ядра куда более помойный, чем у линукса.
     
     
  • 7.42, maximnik0 (?), 14:52, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Видимо апи ядра куда более помойный, чем у линукса.

    Зачем вы не зная подробности  поливать грязью?
    Проблема не в апи.Проблемма в архитектуре разработки.Ядро даже по нынешним временам замечательное.Многопоточность,кроссплатформенность,нетребовательность к ресурсам, очень хороший реалтейм.
    На первом пентиуме 90мгц тянуть одновременно 5 мр3 файла это что то , учитывайте что 486 этопрактически  минимум для 1го мрз.Но добились это тем что часть ядра и при была написана на с++.Сам понимаешь,если в программирование разбирается что это значит (если на разбираешься объясню,версия компилятора для ари и программ должна совпадать иначе при компиляции не произойдет линкование) .Почему в оффтопике приходиться для некоторых игрушек ставить исполняемые библиотеки, именно из за этого,чтобы игра написания на с++ могла работать с этой версией библиотек. Нечто в будущем не мешает для 64 бита скомпилировать версии совместимые с старой версией с++ ,но сил у разработчиков не хватает и решили пока на совместимость положить болт.

     
     
  • 8.45, Аноним (38), 15:25, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это только подтверждает мои слова А насчёт мп3 8230 Целочисленный декодер... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.48, maximnik0 (?), 16:22, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да легко это делается Так народ тесты и проводил Бе-бе позволяла на демо диске у... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.50, Аноним (7), 16:30, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё отлично, но почему на haiku за последние лет 15 не могут портировать тек... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.65, maximnik0 (?), 18:18, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема что гайка не на 100 posix совместимая,есть сложности с ее ари,но транс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.67, Аноним (7), 18:30, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большое спасибо за ответ Я смотрю новости о haiku здесь, меня сильно удивляет к... текст свёрнут, показать
     
  • 10.51, Аноним (38), 16:30, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Opengl Там были дрова для видеокарт и аппаратно ускоренный графический стек Ва... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.68, maximnik0 (?), 18:32, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    появилось благодаря нвидии Вот что Повторяю,народ проверял на одном железе Да... текст свёрнут, показать
     

  • 1.40, Аноним (40), 14:21, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько лет уже развивают, а развить не могут.
     
     
  • 2.44, Аноним (35), 15:21, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это процесс перманентный
     
     
  • 3.56, Аноним (54), 16:55, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вяленый уже вошёл в штопор: костылями оброс, а до функционала Иксов так и не добрался.
     

  • 1.43, S_Paul (??), 15:20, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чтобы хоткеи работали и в русской раскладке - починили?
     
     
  • 2.57, Аноним (54), 16:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хоткеи в вяленом?! "Это же небезопасно!", - топили они, уничтожая функционал Иксов.
     
     
  • 3.62, S_Paul (??), 17:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сломаны хоткеи в самом xfce. Т.е. хоткей Alt+t будет работать только в английской раскладке. Раньше работал и в русской.
     
  • 2.69, Аноним (11), 18:35, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Komu segodnya mozhet ponadibitsa russkaya raskladka?
     

  • 1.47, Skullnet (ok), 16:22, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не нужно, вяленд создавался под GNOME, прогибаться под этих мудаков даже не стоит затраченного времени.

    У вяленного столько проблем, что иксы в 2023 кажутся современным решением: https://gist.github.com/probonopd/9feb7c20257af5dd915e3a9f2d1f2277

     
  • 1.52, Аноним (52), 16:42, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Анонимы, посоветуйте лучший оконный менеджер, а то их как-то очень много. i3wm, Xmonad, Kwin, Gdm, Xfwm, dwm, Openbox, IceWM, Fluxbox, Awesome WM, Spectrwm, Herbstluftwm, Tmux, BSPwm, Ratpoison, Qtile, Enlightenment, Sway, JWM.
     
     
  • 2.53, Аноним (7), 16:49, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nicewm конечно, единственный нетайловый WM, который активно разрабатывается, и отзывчивый разработчик на GitHUb.
     
  • 2.58, Skullnet (ok), 17:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё есть compiz, там лютый графоний.
     

  • 1.59, Аноним (59), 17:22, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно
    Есть GNOME для тех кому просто работать и KDE для тех кому свистелки

    Третьего не дано

     
     
  • 2.63, Skullnet (ok), 17:58, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть GNOME для тех кому просто работать

    В твоём гноме даже иконок рабочего стола нет, нормальные люди работают в Xfce и KDE и других нормальных DE, где не выкидывают фичи по религиозным причинам.

     

  • 1.61, Аноним (-), 17:46, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Непонимаю зачем они две графические системы поддерживают. Просто надо все силы пустить на разработку модного, молодёжного и прогрессивного Wayland -а.
     
     
  • 2.64, Skullnet (ok), 18:02, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впадлу писать свой дисплейный сервер и реализовывать целый вагон фич, который по дефолту уже есть в иксах.
     
     
  • 3.66, Аноним (7), 18:24, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Wayland
    Наверняка, если бы 15 лет назад такую идею предложил какой-нибудь разработчик не из корпорации, никто не взялся бы писать что-то новое. Значит корпорации intel/redhat продвигают и рекламируют этот wayland, как и systemd. Зачем?
     

  • 1.70, Аноним (11), 18:39, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чувствую придётся возвращаться на оффтопик.
     

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