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В Qt 6.5 появится API для прямого обращения к объектам Wayland

10.12.2022 20:49

В Qt 6.5 для Wayland будет добавлен программный интерфейс QNativeInterface::QWaylandApplication для прямого обращения к родным для Wayland объектам, которые используются во внутренних структурах Qt, а также для получения доступа к информации о последних действия пользователя, которая может быть востребована для передачи расширениям протокола Wayland. Новый программный интерфейс реализован в пространстве имён QNativeInterface, в котором также предоставляются вызовы для доступны к родным API платформ X11 и Android. В будущем ожидается появление дополнительных интерфейсов QWaylandWindow для низкоуровневого доступа к окнам и QWaylandScreen для доступа к выводу на экран (wl_output), которые пока позиционируются как экспериментальные и скрыты в области QNativeInterface::Private.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.david-redondo.de/...)
  2. OpenNews: Изменение лицензии на Qt Wayland Compositor и включение сбора телеметрии в Qt Creator
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.4
  4. OpenNews: Для Wayland развивается расширение для перезапуска оконной среды без остановки приложений
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.3
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58297-qt
Ключевые слова: qt, wayland
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:21, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот это перспективно. Очередной гвоздь в крышку гроба "/tmp/.X11-unix/X0 свободен, входите кто хотите, делайте что хотите, скриншотьте что хотите, кейлоггерьте когда хотите" иксов.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:32, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сейчас тебе иксперты насыплют, с нулевыми аргументами, зато инициативно, и максимка их комментарии оставит, а твои потрет
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:34, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переведите кто-нибудь
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 22:21, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если у тебя есть этот файл, то кто угодно со временем может получить доступ к твоему руту. Это безопасность уровня вантуза-95.

    https://blog.invisiblethings.org/2011/04/23/linux-security-circus-on-gui-isola

     
     
  • 4.22, ip1982 (ok), 23:45, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не слушайте анонимуса, он песдит.

    Читайте маны https://tronche.com/gui/x/xlib/input/XGrabKeyboard.html

     
  • 2.4, pashev.ru (?), 21:41, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Бхахахааха,

    Ты ещё вспомни, что по TCP к порту может кто угодно подключится, например к постгресу. Вот это дыра!

    man xauth

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 21:56, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > по TCP к порту может кто угодно подключится, например к постгресу

    Не "кто угодно", если постгрес слушает 127.0.0.1 вместо 0.0.0.0.
    Не "кто угодно", если постгрес слушает unix socket вместо TCP.

    > man xauth

    Далее, твоя аналогия некорректна. Процесс постгреса не может получить доступ к памяти других процессов этого же юзера (при условии, что выставлен правильный kernel.yama.ptrace_scope), в то время, как любой клиент иксов может получить снимок окна любого другого клиента. Прорвется у тебя малварь через 0day-уязвимость хрома и запустит кейлоггер: в какой-то момент он получит рута, просто триггерясь на последовательность клавиш типа "s", "u", Enter. Твой xauth от такого не защитит.

     
     
  • 4.7, pashev.ru (?), 22:09, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Не "кто угодно", если постгрес слушает 127.0.0.1 вместо 0.0.0.0. Не "кто угодно", если постгрес слушает unix socket вместо TCP.

    Ты так ничего и не понял.

     
     
  • 5.9, Аноним (1), 22:17, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не... Ты не понял... Ты все не так понял... А я вот понял... А ты не понял... Иксы это безопасно... Я-то ведь понимаю... А ты не понимаешь...

    ОК.

     
  • 3.6, Аноним (2), 22:07, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    о, вот и он, типичный иксперт опеннет подоспел, ничего не знающий, но мнение имеющий обо всем
     
     
  • 4.16, pashev.ru (?), 22:57, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я то эксперт в отличии от тебя.
    А ты то - просто баран.
     
     
  • 5.18, ip1982 (ok), 23:07, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фальшивый аноним.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:09, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Объективно, X11 -- огромная дыра в безопасности. Он проектировался в те дремучие времена, когда и слыхом не слыхивали об этом вашем ИБ. В то же время, объективно, wayland и экосистема вокруг него -- сырые. Возрадуемся же, товарищи, что сделан ещё маленький шажок в сторону вяйленда!
     
  • 1.11, pashev.ru (?), 22:24, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все говорили про heartbleed или shellshock, все видели как это работает и накатывали патчи.

    Но только фантики Вейланда без конца ноют про проблемы Иксов, которые (проблемы) никто в глаза не видел и не может показать.

     
     
  • 2.12, pashev.ru (?), 22:28, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И почему-то старательно игнорируют Винду, где всё гораздо хуже, и которая гораздо шире используется. Лол.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:06, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста пруф. Или ваша экспертность в очередной раз подтверждается только Вашими домыслами?
     
     
  • 4.19, ip1982 (ok), 23:09, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Вяленые же никаких пруфов не дают. У вас баг. Сами разбирайтесь.
     
  • 2.14, Аноним (1), 22:41, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > которые (проблемы) никто в глаза не видел и не может показать

    Ок, вот практический пример. 1) Устраиваешься на удаленную работу разработчиком, 2) работодатель использует свой проприетарный SDK или похожий инструментарий для разработки, доступ к исходникам которого имеет другой отдел, но не твой 3) этот SDK, помимо своей основной работы, может также стучать работодателю, скидывая ему скриншот твоего экрана раз в 10 минут "для оценки эффективности работника", 4) ничто не мешает ему это делать и после окончания рабочего дня.

    Это дырень, о существовании которой знают все, и залатать ее невозможно. По сути вместо защиты предлагается поступать как пашевру: "да расслабься, кому ты нужен, безопасность не нужна". Изоляция через Xephyr лишит тебя доступа к видюхе (привет, хром), а изоляция через Xpra заметно лагает. Единственный вариант - перейти на сырой Wayland, если у тебя не Nvidia.

     
     
  • 3.15, ip1982 (ok), 22:53, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 1) Устраиваешься на удаленную работу разработчиком, 2) работодатель использует свой проприетарный SDK или похожий инструментарий для разработки, доступ к исходникам которого имеет другой отдел, но не твой 3) этот SDK, помимо своей основной работы, может также стучать работодателю, скидывая ему скриншот твоего экрана раз в 10 минут "для оценки эффективности работника", 4) ничто не мешает ему это делать и после окончания рабочего дня.

    Что, ты настолько сильно унизился и тебя поимели? Или это твои влажные мечты :)

     
  • 3.23, asdasd (?), 00:55, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы работаете на своей основной системе, чтоб в любой момент ваш работодатель ваш засудил за распространение внутренней информации?
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:28, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сто лет на этот вейланд будут переходить.
     
  • 1.20, Аноним (20), 23:22, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После 30 лет неудач, дураки все ещё надеются из недооси сделать десктопную ось.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:40, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так говоришь как будто есть альтернативы, а их нет. Так что расчехляй клавиатуру и иди писать свой расово верный Вейланд, потом нам покажешь как надо.
     
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