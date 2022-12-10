В Qt 6.5 появится API для прямого обращения к объектам Wayland

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:32, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – сейчас тебе иксперты насыплют, с нулевыми аргументами, зато инициативно, и максимка их комментарии оставит, а твои потрет

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:34, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Переведите кто-нибудь

3.10 , Аноним ( 1 ), 22:21, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если у тебя есть этот файл, то кто угодно со временем может получить доступ к твоему руту. Это безопасность уровня вантуза-95. https://blog.invisiblethings.org/2011/04/23/linux-security-circus-on-gui-isola

4.22 , ip1982 ( ok ), 23:45, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не слушайте анонимуса, он песдит. Читайте маны https://tronche.com/gui/x/xlib/input/XGrabKeyboard.html

2.4 , pashev.ru ( ? ), 21:41, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Бхахахааха, Ты ещё вспомни, что по TCP к порту может кто угодно подключится, например к постгресу. Вот это дыра! man xauth

3.5 , Аноним ( 1 ), 21:56, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > по TCP к порту может кто угодно подключится, например к постгресу Не "кто угодно", если постгрес слушает 127.0.0.1 вместо 0.0.0.0.

Не "кто угодно", если постгрес слушает unix socket вместо TCP. > man xauth Далее, твоя аналогия некорректна. Процесс постгреса не может получить доступ к памяти других процессов этого же юзера (при условии, что выставлен правильный kernel.yama.ptrace_scope), в то время, как любой клиент иксов может получить снимок окна любого другого клиента. Прорвется у тебя малварь через 0day-уязвимость хрома и запустит кейлоггер: в какой-то момент он получит рута, просто триггерясь на последовательность клавиш типа "s", "u", Enter. Твой xauth от такого не защитит.

4.7 , pashev.ru ( ? ), 22:09, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Не "кто угодно", если постгрес слушает 127.0.0.1 вместо 0.0.0.0. Не "кто угодно", если постгрес слушает unix socket вместо TCP. Ты так ничего и не понял.

5.9 , Аноним ( 1 ), 22:17, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не... Ты не понял... Ты все не так понял... А я вот понял... А ты не понял... Иксы это безопасно... Я-то ведь понимаю... А ты не понимаешь... ОК.

3.6 , Аноним ( 2 ), 22:07, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – о, вот и он, типичный иксперт опеннет подоспел, ничего не знающий, но мнение имеющий обо всем

4.16 , pashev.ru ( ? ), 22:57, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я то эксперт в отличии от тебя.

А ты то - просто баран.

5.18 , ip1982 ( ok ), 23:07, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это фальшивый аноним.

