В Qt 6.5 появится API для прямого обращения к объектам Wayland

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|1.1, Аноним (1), 21:21, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот это перспективно. Очередной гвоздь в крышку гроба "/tmp/.X11-unix/X0 свободен, входите кто хотите, делайте что хотите, скриншотьте что хотите, кейлоггерьте когда хотите" иксов.
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|2.2, Аноним (2), 21:32, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сейчас тебе иксперты насыплют, с нулевыми аргументами, зато инициативно, и максимка их комментарии оставит, а твои потрет
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|2.4, pashev.ru (?), 21:41, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Бхахахааха,
Ты ещё вспомни, что по TCP к порту может кто угодно подключится, например к постгресу. Вот это дыра!
man xauth
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|3.5, Аноним (1), 21:56, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> по TCP к порту может кто угодно подключится, например к постгресу
Не "кто угодно", если постгрес слушает 127.0.0.1 вместо 0.0.0.0.
Не "кто угодно", если постгрес слушает unix socket вместо TCP.
> man xauth
Далее, твоя аналогия некорректна. Процесс постгреса не может получить доступ к памяти других процессов этого же юзера (при условии, что выставлен правильный kernel.yama.ptrace_scope), в то время, как любой клиент иксов может получить снимок окна любого другого клиента. Прорвется у тебя малварь через 0day-уязвимость хрома и запустит кейлоггер: в какой-то момент он получит рута, просто триггерясь на последовательность клавиш типа "s", "u", Enter. Твой xauth от такого не защитит.
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|4.7, pashev.ru (?), 22:09, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Не "кто угодно", если постгрес слушает 127.0.0.1 вместо 0.0.0.0. Не "кто угодно", если постгрес слушает unix socket вместо TCP.
Ты так ничего и не понял.
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|5.9, Аноним (1), 22:17, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не... Ты не понял... Ты все не так понял... А я вот понял... А ты не понял... Иксы это безопасно... Я-то ведь понимаю... А ты не понимаешь...
ОК.
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|3.6, Аноним (2), 22:07, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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о, вот и он, типичный иксперт опеннет подоспел, ничего не знающий, но мнение имеющий обо всем
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|1.8, Аноним (8), 22:09, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Объективно, X11 -- огромная дыра в безопасности. Он проектировался в те дремучие времена, когда и слыхом не слыхивали об этом вашем ИБ. В то же время, объективно, wayland и экосистема вокруг него -- сырые. Возрадуемся же, товарищи, что сделан ещё маленький шажок в сторону вяйленда!
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|1.11, pashev.ru (?), 22:24, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все говорили про heartbleed или shellshock, все видели как это работает и накатывали патчи.
Но только фантики Вейланда без конца ноют про проблемы Иксов, которые (проблемы) никто в глаза не видел и не может показать.
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|2.12, pashev.ru (?), 22:28, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И почему-то старательно игнорируют Винду, где всё гораздо хуже, и которая гораздо шире используется. Лол.
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|3.17, Аноним (17), 23:06, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пожалуйста пруф. Или ваша экспертность в очередной раз подтверждается только Вашими домыслами?
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|4.19, ip1982 (ok), 23:09, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Вяленые же никаких пруфов не дают. У вас баг. Сами разбирайтесь.
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|2.14, Аноним (1), 22:41, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> которые (проблемы) никто в глаза не видел и не может показать
Ок, вот практический пример. 1) Устраиваешься на удаленную работу разработчиком, 2) работодатель использует свой проприетарный SDK или похожий инструментарий для разработки, доступ к исходникам которого имеет другой отдел, но не твой 3) этот SDK, помимо своей основной работы, может также стучать работодателю, скидывая ему скриншот твоего экрана раз в 10 минут "для оценки эффективности работника", 4) ничто не мешает ему это делать и после окончания рабочего дня.
Это дырень, о существовании которой знают все, и залатать ее невозможно. По сути вместо защиты предлагается поступать как пашевру: "да расслабься, кому ты нужен, безопасность не нужна". Изоляция через Xephyr лишит тебя доступа к видюхе (привет, хром), а изоляция через Xpra заметно лагает. Единственный вариант - перейти на сырой Wayland, если у тебя не Nvidia.
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|3.15, ip1982 (ok), 22:53, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 1) Устраиваешься на удаленную работу разработчиком, 2) работодатель использует свой проприетарный SDK или похожий инструментарий для разработки, доступ к исходникам которого имеет другой отдел, но не твой 3) этот SDK, помимо своей основной работы, может также стучать работодателю, скидывая ему скриншот твоего экрана раз в 10 минут "для оценки эффективности работника", 4) ничто не мешает ему это делать и после окончания рабочего дня.
Что, ты настолько сильно унизился и тебя поимели? Или это твои влажные мечты :)
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|3.23, asdasd (?), 00:55, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы работаете на своей основной системе, чтоб в любой момент ваш работодатель ваш засудил за распространение внутренней информации?
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|1.20, Аноним (20), 23:22, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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После 30 лет неудач, дураки все ещё надеются из недооси сделать десктопную ось.
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|2.21, Аноним (21), 23:40, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты так говоришь как будто есть альтернативы, а их нет. Так что расчехляй клавиатуру и иди писать свой расово верный Вейланд, потом нам покажешь как надо.
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