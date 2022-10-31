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Для Haiku реализована прослойка для совместимости с Wayland

31.10.2022 15:08

Для открытой операционной системы Haiku, продолжающей развитие идей BeOS, подготовлена прослойка для обеспечения совместимости с Wayland, позволяющая запускать тулкиты и приложения, использующие данный протокол, в том числе приложения на базе библиотеки GTK. Прослойку разработал Илья Чугин, который также занимается портом Haiku для архитектуры RISC-V и адаптацией Wine для Haiku.

Прослойка предоставляет библиотеку libwayland-client.so, основанную на коде libwayland и совместимую на уровне API и ABI, что позволяет запускать приложения Wayland без изменений. В отличие от типовых композитных серверов Wayland, прослойке не запускается в форме отдельного серверного процесса, а загружается как плагин к клиентским процессам. Вместо сокетов в сервере используется нативный цикл обработки сообщений на основе BLooper.

Для тестов в репозитории haikuware размещены готовые пакеты с GTK3, GIMP, Inkscape, Epipnay (GNOME Web), Claws-mail, AbiWord и HandBrake.

Ранее другим разработчиком для Haiku уже была подготовлена начальная реализация прослойки для обеспечению совместимости с библиотекой Xlib, позволяющая запускать X11-приложения в Haiku без использования X-сервера. Прослойка реализована через эмуляцию функций Xlib при помощи трансляции вызовов в высокоуровневый графический API Haiku.

  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.haiku-os.org/t...)
  2. OpenNews: Для ОС Haiku предложен слой совместимости с Xlib/X11
  3. OpenNews: Третий бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  4. OpenNews: Разработчики Haiku развивают порты для RISC-V и ARM
  5. OpenNews: Qt 5.9 портирован для операционной системы Haiku
  6. OpenNews: Проект Haiku помог в создании USB-стека для ReactOS
Автор новости: RISC
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58013-haiku
Ключевые слова: haiku, wayland, gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:56, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Драйверов, как обычно, ни фига нет, но вообще, С++-ось -- это отлично. При всей моей любви к старичку Си, большие объектно-ориентированные проекты на нём имеют свойство превращаться в glib.

    Возможно, это то, на что надо будет валить, когда Линукс под своей тяжестью развалится. (А Поттер его добьёт).

     
     
  • 2.3, Аноним (-), 17:35, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ной! Пока есть Копилефт, Великий Столлман и GNU - нам ничего не страшно!
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 17:43, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, Столмана выдавили.
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 17:50, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выдавили, не выдавили - не фактор. Столлман - вождь, которому не нужны никакие должности! Его слово непререкаемый авторитет.
     
     
  • 5.15, Самый Лучший Гусь (?), 18:31, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я не счетаю его авторитетом в областях оубстройства обществеых туалетов и копмления крупной домашней птицы. Как минимум у него нет в этом опыта, а у меня во первых есть.
     
     
  • 6.26, Аноним (5), 19:53, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >копмления крупной домашней птицы. Как минимум у него нет в этом опыта, а у меня во первых есть.

    Пассивный опыт, заключающийся в принятии корма для крупной домашней птцы? ;)

     
  • 2.6, Аноним (5), 17:45, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не пробовал, но слышал, что Haiku однопользовательская. Если это так, то она не замена Линуксу.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 17:49, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Временно однопользовательская.
     
  • 3.9, X512 (?), 17:51, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем вам несколько пользователей на одном компьютере? Сейчас почти каждый может иметь свой личный компьютер.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 17:59, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моим ПК пользуются несколько человек с разными аккаунтами.
     
     
  • 5.11, X512 (?), 18:02, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка нескольких пользователей впринципе уже есть, но не хватает механизма переключения экрана и ввода между пользователями. В экспереиментальном режиме запуск GUI сессии другого пользователя в отдельном виртуальном экране уже работает. Пока низкая мотивация доводить дело до конца, есть задачи поважнее.
     
  • 4.27, Аноним (5), 19:56, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на своём личном копмпьютере имею несколько учётных записей. Даже логинюсь под ними одновременно на разных консолях. Кто мне запретит так делать?
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:25, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему не BSD? Как никак ближайший продолжатель идей, да и почище самого линукса.
    Тоже задумываюсь о развале it индустрии (uefi, systemd, etc.), в частности Linux, а в большей частности предатель торвальд с прошивкой интеловской ОС в процах.
    Haiku сильно специфичный зерь, а в бсд всё знакомо.
     
     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 19:25, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему не BSD?

    Потому что драйвера?

     
     
  • 4.24, Аноним (14), 19:27, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какк с ними на Хайку дела, намного ли лучше чем в бсд?
     
  • 3.28, Аноним (5), 20:02, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это хорошо, что не БЗДы. Хотя, несильно лучше.
     
  • 2.29, Timoteo Cirkla (ok), 20:10, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксокапец - это как вендокапец. Уже сколько поколений школоты в сети сменилось, а -капец до сих пор не случился.
     

  • 1.2, mikhailnov (ok), 17:09, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland здорового человека?)
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:17, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вайланд - графический сервер здорового человека.
    Иксы - графический сервер курильщика, имеющего обширную дырку в виде /tmp/.X11-unix/X0
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 18:37, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Иксы могут реализовать всё в одно лицо, вейленд сам ничего реализовать не может.
     
     
  • 4.18, Аноним (12), 18:50, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    совсем как вантуз-95, в котором "кто владеет графическим сервером - владеет всем"
     
  • 2.13, Zenitur (ok), 18:17, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Делаем прослойку, чтоб запускать Wayland-приложения под "иксами", и будет идеал :-)
     
     
  • 3.23, НяшМяш (ok), 19:27, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Weston это давно из коробки умеет
     

  • 1.16, Аноним (17), 18:36, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужное ненужно в ненужном ненужно.
     
  • 1.19, Аноним (19), 19:06, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >позволяющая запускать тулкиты и приложения, использующие данный протокол, в том числе приложения на базе библиотеки GTK.

    Зачем запускать софт на GTK? Нет софта нативного?

     
  • 1.20, Геранька (?), 19:15, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зачем девственно чистую ось загрязнять мусором с линпукса?!
     
  • 1.25, Парень твоего папы (?), 19:42, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём прикол этих плавающих заголовках? (сравните скрин гимпа и браузер) Это же убого выглядит и юзабилити ниже нуля.
     

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