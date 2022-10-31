Для Haiku реализована прослойка для совместимости с Wayland

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|1.1, Аноним (1), 16:56, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Драйверов, как обычно, ни фига нет, но вообще, С++-ось -- это отлично. При всей моей любви к старичку Си, большие объектно-ориентированные проекты на нём имеют свойство превращаться в glib.
Возможно, это то, на что надо будет валить, когда Линукс под своей тяжестью развалится. (А Поттер его добьёт).
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|2.3, Аноним (-), 17:35, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ной! Пока есть Копилефт, Великий Столлман и GNU - нам ничего не страшно!
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|4.8, Аноним (-), 17:50, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выдавили, не выдавили - не фактор. Столлман - вождь, которому не нужны никакие должности! Его слово непререкаемый авторитет.
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|5.15, Самый Лучший Гусь (?), 18:31, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я не счетаю его авторитетом в областях оубстройства обществеых туалетов и копмления крупной домашней птицы. Как минимум у него нет в этом опыта, а у меня во первых есть.
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|6.26, Аноним (5), 19:53, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>копмления крупной домашней птицы. Как минимум у него нет в этом опыта, а у меня во первых есть.
Пассивный опыт, заключающийся в принятии корма для крупной домашней птцы? ;)
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|2.6, Аноним (5), 17:45, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не пробовал, но слышал, что Haiku однопользовательская. Если это так, то она не замена Линуксу.
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|3.9, X512 (?), 17:51, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем вам несколько пользователей на одном компьютере? Сейчас почти каждый может иметь свой личный компьютер.
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|5.11, X512 (?), 18:02, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержка нескольких пользователей впринципе уже есть, но не хватает механизма переключения экрана и ввода между пользователями. В экспереиментальном режиме запуск GUI сессии другого пользователя в отдельном виртуальном экране уже работает. Пока низкая мотивация доводить дело до конца, есть задачи поважнее.
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|4.27, Аноним (5), 19:56, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я на своём личном копмпьютере имею несколько учётных записей. Даже логинюсь под ними одновременно на разных консолях. Кто мне запретит так делать?
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|2.14, Аноним (14), 18:25, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему не BSD? Как никак ближайший продолжатель идей, да и почище самого линукса.
Тоже задумываюсь о развале it индустрии (uefi, systemd, etc.), в частности Linux, а в большей частности предатель торвальд с прошивкой интеловской ОС в процах.
Haiku сильно специфичный зерь, а в бсд всё знакомо.
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|2.29, Timoteo Cirkla (ok), 20:10, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линуксокапец - это как вендокапец. Уже сколько поколений школоты в сети сменилось, а -капец до сих пор не случился.
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|2.12, Аноним (12), 18:17, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вайланд - графический сервер здорового человека.
Иксы - графический сервер курильщика, имеющего обширную дырку в виде /tmp/.X11-unix/X0
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|3.17, Аноним (17), 18:37, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Иксы могут реализовать всё в одно лицо, вейленд сам ничего реализовать не может.
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|4.18, Аноним (12), 18:50, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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совсем как вантуз-95, в котором "кто владеет графическим сервером - владеет всем"
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|2.13, Zenitur (ok), 18:17, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Делаем прослойку, чтоб запускать Wayland-приложения под "иксами", и будет идеал :-)
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|1.19, Аноним (19), 19:06, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>позволяющая запускать тулкиты и приложения, использующие данный протокол, в том числе приложения на базе библиотеки GTK.
Зачем запускать софт на GTK? Нет софта нативного?
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