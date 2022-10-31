Для Haiku реализована прослойка для совместимости с Wayland

Для открытой операционной системы Haiku, продолжающей развитие идей BeOS, подготовлена прослойка для обеспечения совместимости с Wayland, позволяющая запускать тулкиты и приложения, использующие данный протокол, в том числе приложения на базе библиотеки GTK. Прослойку разработал Илья Чугин, который также занимается портом Haiku для архитектуры RISC-V и адаптацией Wine для Haiku.

Прослойка предоставляет библиотеку libwayland-client.so, основанную на коде libwayland и совместимую на уровне API и ABI, что позволяет запускать приложения Wayland без изменений. В отличие от типовых композитных серверов Wayland, прослойке не запускается в форме отдельного серверного процесса, а загружается как плагин к клиентским процессам. Вместо сокетов в сервере используется нативный цикл обработки сообщений на основе BLooper.

Для тестов в репозитории haikuware размещены готовые пакеты с GTK3, GIMP, Inkscape, Epipnay (GNOME Web), Claws-mail, AbiWord и HandBrake.

Ранее другим разработчиком для Haiku уже была подготовлена начальная реализация прослойки для обеспечению совместимости с библиотекой Xlib, позволяющая запускать X11-приложения в Haiku без использования X-сервера. Прослойка реализована через эмуляцию функций Xlib при помощи трансляции вызовов в высокоуровневый графический API Haiku.



