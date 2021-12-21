Для ОС Haiku предложен слой совместимости с Xlib/X11

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|2.7, Аноним (7), 18:08, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>wayland
Объяснили же вам: оно мало того, что самостоятельно ничего делать не хочет, так ещё и недостаточно окаменело
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|2.12, Аноним (12), 18:35, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пора уже делать слой совместимость с wayland а не X11
а он готов?
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|3.24, макпыф (ok), 18:53, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да. При условии что GPU не nvidia. В блобе вроде запили то что нужно для этого, да только он достаточно сырое и не весь софт об этом знает
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|2.14, n00by (ok), 18:37, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Совместимость с X11 относительная, т.к. реализовали Xlib. Qt работает через XCB.
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|3.31, Андрей (??), 20:04, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у кьюта очень много бекендов и вроде какой-то бекенд с BeOS есть
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|2.20, макпыф (ok), 18:50, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это впринципе не должно быть очень сложно, wayland значительно легковесней, следовательно реализовать для такого слоя надо не очень много. Но что делать с xwayland через который пока что работает половина софта и который все равно просит xlib?
Алсо, как я понял речь о либах, а их часто фиг выкинешь даже из умеющего в wayland софта
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|3.30, Admino (ok), 20:01, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот как раз вместо реализации X11 можно было бы реализовать Wayland, а поверх него запустить XWayland и получить сразу и GTK и Tcl и чёрта лысого.
"Не все расширения стабилизированы" - это красивая отмазка, ничего не скажешь.
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|4.32, макпыф (ok), 20:05, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они не реализовали X11, там только либы, дергающие их графический сервер.
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|4.38, макпыф (ok), 20:40, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Не все расширения стабилизированы" - это красивая отмазка, ничего не скажешь.
Кстати, вполне возможно, что на момент, когда это начали пилить - так и было.
Если бы они решили портировать xorg или wayland то скорее всего выбрали вяленый так он как минимум гораздо проще (при условии если бы не было xwayland и все работало нативно), а меньше кода - меньше надо портировать. Но - 1. xwayland. он гоняет те же иксы => их все равно надо портировать. 2. они не хотят выкидывать свой графический сервер
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|3.36, Михрютка (ok), 20:31, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чёрт знает что и значит
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|1.6, Kuromi (ok), 18:06, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вовремя они...
"а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены"
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|2.8, Аноним (7), 18:10, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Qt есть, всё работает, теперь можно и с дохлым gtk поиграться.
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|1.16, Аноним (18), 18:45, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда что-то ненужное начинает работать на чем-то другом ненужном. Это ненужно в квадрате.
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|2.22, Аноним (21), 18:52, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если под ненужно ты подразумеваешь гтк3+ то конечно да. Прилепите вяленвэый и скейлинг ко второму и все будут довольны
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|1.23, Аноним (23), 18:52, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал я несколько лет назад эту хайку ... Постоянно в панику ядра валилась.
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|1.25, Fracta1L (ok), 19:23, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В операционку, которая не умеет больше одного пользователя и постоянно работает с правами суперюзера, добавили слой совместимости с умирающим софтом.
Это какой-то троллинг что ли? Даже в Реактоси смысла больше, чем в этом....
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|2.28, kusb (?), 19:43, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она пилится с расчётом, чтобы поддержку пользователей добавить.
Большинство современного софта работает в X, так что не только умирающего. Возможно поддержка Wayland не даст такой совместимости и слой для X скорее всего не придётся уже перепиливать. А ещё графический сервер гаечки ближе к иксам, даже с работающей сетевой семантикой, по моему.
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|3.29, макпыф (ok), 19:59, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто много софта (даже на wayland) просят xwayland и/или xlib
Другое дело, что много софта также просит xcb, а его по мойму там пока нет
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|3.33, Admino (ok), 20:05, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Она пилится с расчётом реализовать ОС двадцатилетней давности. Ну ок, будем считать, что BeOS опередила своё время лет на пять, получается 15 лет отставания уже сейчас.
Мир ушёл вперёд. HiDPI, тачскрины, сканеры отпечатков, VR и прочие технологии живут среди нас. Да и концепции интерфейсов поменялись.
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|2.40, Kuromi (ok), 20:51, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В операционку, которая не умеет больше одного пользователя и постоянно работает с
> правами суперюзера, добавили слой совместимости с умирающим софтом.
> Это какой-то троллинг что ли? Даже в Реактоси смысла больше, чем в
> этом....
Не таким уж и умирающим. Сейчас конечно новому софту стоит уже сразу думать о поддержке Вейланда, но Х еще очень далек от того чтобы уйти в небытие. А уж сколько останется всякого легаси без надежд на нативный вейланд...
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|1.37, Аноним (-), 20:33, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В качестве файловой системы используется OpenBFS, поддерживающая расширенные атрибуты файлов, журналирование, 64-разрядные указатели, поддержку хранения мета-тэгов (для каждого файла можно сохранить атрибуты в форме ключ=значение, что делает ФС похожей на БД)
Почему этого (в смысле метатэгов) до сих пор нет ни в одной из десятков файлух кocтылинупca? Хотя там много чего нет
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|1.41, Аноним (41), 20:57, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю: в хайку один пользователь, и вирусы могут проникнуть используя права этого пользователя? Я могу быть неправ, поправьте меня, спасибо.
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