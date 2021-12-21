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Для ОС Haiku предложен слой совместимости с Xlib/X11

21.12.2021 17:39

Разработчики открытой операционной системы Haiku, продолжающей развитие идей BeOS, подготовили начальную реализацию прослойки для обеспечению совместимости с библиотекой Xlib, позволяющую запускать X11-приложения в Haiku без использования X-сервера. Прослойка реализована через эмуляцию функций Xlib при помощи трансляции вызовов в высокоуровневый графический API Haiku.

В текущем виде прослойкой предоставляется большая часть обычно используемых программных интерфейсов Xlib, но некоторые вызовы пока остаются заменены на заглушки. Прослойка позволяет компилировать и запускать приложения на базе библиотеки GTK, но качество компоновки элементов в окнах ещё требует доработки. Обработка ввода при помощи клавиатуры и кликов мышью пока не доведена до рабочего вида (добавлена только обработка события движения мыши).

Поддержка библиотеки Qt в Haiku ранее была реализована при помощи создания родного порта Qt, работающего поверх API Haiku. Но для поддержки GTK использование эмуляции X11 рассматривается как более предпочтительный вариант, так как внутренности GTK не столь хорошо абстрагированы и создание отдельного GTK-бэкенда для Haiku потребует значительных ресурсов. Как выход рассматривалась возможность создания порта X11-сервера для Haiku, но такой подход признан нецелесообразным в условиях, когда API X11 можно реализовать непосредственно поверх API Haiku. X11 выбран как давно стабилизированный и не меняющийся протокол, в то время как с Wayland ещё продолжаются эксперименты, требуется создание собственной реализации сервера и не все необходимые расширения протокола окончательно утверждены.

При запуске через прослойку более простых приложений на Tcl/Tk и wxWidgets также отмечаются ещё не решённые проблемы, но внешний вид уже более близок к нормальному:

Напомним, что проект Haiku был создан в 2001 году как реакция на сворачивание разработки ОС BeOS и развивался под именем OpenBeOS, но был переименован в 2004 году из-за претензий, связанных с использованием в названии торговой марки BeOS. Система напрямую базируется на технологиях BeOS 5 и нацелена на бинарную совместимость с приложениями для данной ОС. Исходные тексты большей части ОС Haiku распространяются под свободной лицензией MIT, исключение составляют некоторые библиотеки, медиа-кодеки и компоненты, заимствованные из других проектов.

Система ориентирована на персональные компьютеры, использует собственное ядро, построенное на основе гибридной архитектуры, оптимизированное для высокой отзывчивости на действия пользователя и эффективного выполнения многопоточных приложений. В качестве файловой системы используется OpenBFS, поддерживающая расширенные атрибуты файлов, журналирование, 64-разрядные указатели, поддержку хранения мета-тэгов (для каждого файла можно сохранить атрибуты в форме ключ=значение, что делает ФС похожей на БД) и специальных индексов для ускорения выборки по ним. Для организации структуры директорий используются "B+ tree" деревья. Из кода BeOS в состав Haiku включен файловый менеджер Tracker и панель Deskbar, исходные тексты которых были открыты после прекращения развития BeOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.haiku-os.org/t...)
  2. OpenNews: Третий бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  3. OpenNews: Второй бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  4. OpenNews: Разработчики Haiku развивают порты для RISC-V и ARM
  5. OpenNews: Первый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  6. OpenNews: Qt 5.9 портирован для операционной системы Haiku
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56386-haiku
Ключевые слова: haiku, x11
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:41, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >без использования X-сервера

    Грохнула Аврора!

     
  • 1.2, Аноним (2), 17:41, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пора уже делать слой совместимость с wayland а не X11.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:08, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >wayland

    Объяснили же вам: оно мало того, что самостоятельно ничего делать не хочет, так ещё и недостаточно окаменело

     
  • 2.10, Аноним (10), 18:30, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пора уже закопать
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:35, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пора уже делать слой совместимость с wayland а не X11

    а он готов?

     
     
  • 3.24, макпыф (ok), 18:53, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да. При условии что GPU не nvidia. В блобе вроде запили то что нужно для этого, да только он достаточно сырое и не весь софт об этом знает
     
  • 2.14, n00by (ok), 18:37, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совместимость с X11 относительная, т.к. реализовали Xlib. Qt работает через XCB.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:50, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кьюте и так работает
     
  • 3.31, Андрей (??), 20:04, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у кьюта очень много бекендов и вроде какой-то бекенд с BeOS есть
     
  • 2.17, Урри (ok), 18:46, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы потом десять раз этот слой переделывать?
     
  • 2.19, ugoday (?), 18:48, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже хайку готова для десктопа больше, чем вэйланд.
     
  • 2.20, макпыф (ok), 18:50, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это впринципе не должно быть очень сложно, wayland значительно легковесней, следовательно реализовать для такого слоя надо не очень много. Но что делать с xwayland через который пока что работает половина софта и который все равно просит xlib?
    Алсо, как я понял речь о либах, а их часто фиг выкинешь даже из умеющего в wayland софта
     
     
  • 3.30, Admino (ok), 20:01, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот как раз вместо реализации X11 можно было бы реализовать Wayland, а поверх него запустить XWayland и получить сразу и GTK и Tcl и чёрта лысого.

    "Не все расширения стабилизированы" - это красивая отмазка, ничего не скажешь.

     
     
  • 4.32, макпыф (ok), 20:05, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они не реализовали X11, там только либы, дергающие их графический сервер.

     
  • 4.38, макпыф (ok), 20:40, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Не все расширения стабилизированы" - это красивая отмазка, ничего не скажешь.

    Кстати, вполне возможно, что на момент, когда это начали пилить - так и было.

    Если бы они решили портировать xorg или wayland то скорее всего выбрали вяленый так он как минимум гораздо проще (при условии если бы не было xwayland и все работало нативно), а меньше кода - меньше надо портировать. Но - 1. xwayland. он гоняет те же иксы => их все равно надо портировать. 2. они не хотят выкидывать свой графический сервер

     

  • 1.3, Аноним (2), 17:47, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    На haiku rust собирается?
     
     
  • 2.9, Diver (?), 18:28, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, https://depot.haiku-os.org/rust_bin
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:54, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что такого специфичного можно делать в Хайке?
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 18:03, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Пользоваться
     
  • 2.11, Аноним (10), 18:31, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Включать и выключать
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:29, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хайповать
     
  • 2.27, kusb (?), 19:38, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько более семантическая файловая система.
     
     
  • 3.36, Михрютка (ok), 20:31, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чёрт знает что и значит
     
  • 2.34, Михрютка (ok), 20:29, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Харакирю.
     

  • 1.6, Kuromi (ok), 18:06, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вовремя они...
    "а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены"
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 18:10, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Qt есть, всё работает, теперь можно и с дохлым gtk поиграться.
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:46, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясен хрен у него же дальнозоркость.  
     

  • 1.13, danonimous (?), 18:37, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном и здесь умудрился нагадить со своим GTK.
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 18:44, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет. Пока гадишь здесь только ты.
     

  • 1.16, Аноним (18), 18:45, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда что-то ненужное начинает работать на чем-то другом ненужном. Это ненужно в квадрате.  
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 18:52, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если под ненужно ты подразумеваешь гтк3+ то конечно да. Прилепите вяленвэый и скейлинг ко второму и все будут довольны
     

  • 1.23, Аноним (23), 18:52, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал я несколько лет назад эту хайку ... Постоянно в панику ядра валилась.
     
  • 1.25, Fracta1L (ok), 19:23, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В операционку, которая не умеет больше одного пользователя и постоянно работает с правами суперюзера, добавили слой совместимости с умирающим софтом.

    Это какой-то троллинг что ли? Даже в Реактоси смысла больше, чем в этом....

     
     
  • 2.28, kusb (?), 19:43, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она пилится с расчётом, чтобы поддержку пользователей добавить.
    Большинство современного софта работает в X, так что не только умирающего. Возможно поддержка Wayland не даст такой совместимости и слой для X скорее всего не придётся уже перепиливать. А ещё графический сервер гаечки ближе к иксам, даже с работающей сетевой семантикой, по моему.
     
     
  • 3.29, макпыф (ok), 19:59, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто много софта (даже на wayland) просят xwayland и/или xlib

    Другое дело, что много софта также просит xcb, а его по мойму там пока нет

     
  • 3.33, Admino (ok), 20:05, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Она пилится с расчётом реализовать ОС двадцатилетней давности. Ну ок, будем считать, что BeOS опередила своё время лет на пять, получается 15 лет отставания уже сейчас.

    Мир ушёл вперёд. HiDPI, тачскрины, сканеры отпечатков, VR и прочие технологии живут среди нас. Да и концепции интерфейсов поменялись.

     
  • 2.40, Kuromi (ok), 20:51, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В операционку, которая не умеет больше одного пользователя и постоянно работает с
    > правами суперюзера, добавили слой совместимости с умирающим софтом.
    > Это какой-то троллинг что ли? Даже в Реактоси смысла больше, чем в
    > этом....

    Не таким уж и умирающим. Сейчас конечно новому софту стоит уже сразу думать о поддержке Вейланда, но Х еще очень далек от того чтобы уйти в небытие. А уж сколько останется всякого легаси без надежд на нативный вейланд...

     

  • 1.37, Аноним (-), 20:33, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  В качестве файловой системы используется OpenBFS, поддерживающая расширенные атрибуты файлов, журналирование, 64-разрядные указатели, поддержку хранения мета-тэгов (для каждого файла можно сохранить атрибуты в форме ключ=значение, что делает ФС похожей на БД)

    Почему этого (в смысле метатэгов) до сих пор нет ни в одной из десятков файлух кocтылинупca? Хотя там много чего нет

     
     
  • 2.44, pofigist (?), 22:51, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как драйвер ntfs для линакса имеется? Там это есть...😁
     

  • 1.39, Аноним (39), 20:47, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то. Неожиданный сюрприз :)
     
  • 1.41, Аноним (41), 20:57, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю: в хайку один пользователь, и вирусы могут проникнуть используя права этого пользователя? Я могу быть неправ, поправьте меня, спасибо.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 21:55, 21/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    осталось найти вирус для гайки. это же неуловимый джо :)
     

  • 1.42, Аноним (42), 21:11, 21/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> внешний вид уже более близок к нормальному

    Для линукса пойдёт.

     

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