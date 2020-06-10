Опубликован второй бета-выпуск операционной системы Haiku R1. Изначально проект был создан как реакция на закрытие ОС BeOS и развивался под именем OpenBeOS, но был переименован в 2004 году из-за претензий, связанных с использованием в названии торговой марки BeOS. Для оценки работы нового выпуска подготовлено несколько загрузочных Live-образов (x86, x86-64). Исходные тексты большей части ОС Haiku распространяются под свободной лицензией MIT, исключение составляют некоторые библиотеки, медиа-кодеки и компоненты, заимствованные из других проектов. ОС Haiku ориентирована на персональные компьютеры, использует собственное ядро, построенное на основе микроядерной архитектуры, оптимизированное для высокой отзывчивости на действия пользователя и эффективного выполнения многопоточных приложений. Для разработчиков представлен объектно-ориентированный API. Система напрямую базируется на технологиях BeOS 5 и нацелена на бинарную совместимость с приложениями для данной ОС. Минимальное требование к оборудованию: CPU Pentium II и 256 МБ ОЗУ (рекомендовано Intel Core i3 и 2 ГБ ОЗУ). В качестве файловой системы используется OpenBFS, поддерживающая расширенные атрибуты файлов, журналирование, 64-разрядные указатели, поддержку хранения мета-тэгов (для каждого файла можно сохранить атрибуты в форме ключ=значение, что делает ФС похожей на БД) и специальных индексов для ускорения выборки по ним. Для организации структуры директорий используются "B+ tree" деревья. Из кода BeOS в состав Haiku включен файловый менеджер Tracker и панель Deskbar, исходные тексты которых были открыты после ухода BeOS со сцены. За почти два года, прошедшие с момента прошлого обновления, в развитии Haiku приняли участие 101 разработчика, которые подготовили более 2800 изменений и закрыли 900 сообщений об ошибках и заявок на реализацию новшеств. Основные новшества: Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Обеспечена корректное масштабирование элементов интерфейса. В качестве ключевого фактора для масштабирования использован размер шрифта, в зависимости от которого автоматически выбирается масштаб всех остальных элементов интерфейса.

В панели Deskbar реализован режим "мини", при котором панель на занимает всю ширину экрана, а динамически меняется в зависимости от размещённых пиктограмм. Улучшен режим автоматического раскрытия панели, который увеличивает размер только при наведении мыши и отображает более компактный вариант в обычном режиме.

Добавлен интерфейс для настройки устройств ввода, в котором объединены конфигураторы мыши, клавиатуры и джойстика. Добавлена поддержка мышей с более чем тремя кнопками и появилась возможность настройки действий кнопок мыши.

Обновлён web-браузер WebPositive, который переведён на новый выпуск движка WebKit и оптимизирован для снижения потребления памяти.

Улучшена совместимость с POSIX и портирована большая порция новых программ, игр и графических тулкитов. В том числе доступны для запуска приложения LibreOffice, Telegram, Okular, Krita и AQEMU, а также игры FreeCiv, DreamChess и Minetest.

В инсталлятор добавлена возможность исключения при установке необязательных пакетов, присутствующих на носителе. При настройке дисковых разделов показано больше информации о накопителях, реализовано определение применения шифрования и добавлены сведения о свободном пространстве в существующих разделах. Доступна опция для быстрого обновления Haiku R1 Beta 1 до выпуска Beta 2.

В терминале обеспечена эмуляция клавиши Meta. В настройках можно назначить выполнение роли Meta клавише Alt/Option, находящейся слева от пробела (клавиша Alt справа от пробела сохранит своё назначение).

Реализована поддержка накопителей NVMe и их использования в качестве загрузочных носителей.

Расширена и стабилизирована поддержка USB3 (XHCI). Налажена загрузка с USB3-устройств и обеспечена корректная работа с устройствами ввода.

Добавлен загрузчик для систем с UEFI.

Проведена работа по стабилизации и повышения производительности ядра. Устранены многие ошибки, приводившие к зависанию или крахам.

Код сетевых драйверов импортирован из FreeBSD 12.



