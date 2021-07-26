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Третий бета-выпуск операционной системы Haiku R1

26.07.2021 09:26

После года разработки опубликован третий бета-выпуск операционной системы Haiku R1. Изначально проект был создан как реакция на закрытие ОС BeOS и развивался под именем OpenBeOS, но был переименован в 2004 году из-за претензий, связанных с использованием в названии торговой марки BeOS. Для оценки работы нового выпуска подготовлено несколько загрузочных Live-образов (x86, x86-64). Исходные тексты большей части ОС Haiku распространяются под свободной лицензией MIT, исключение составляют некоторые библиотеки, медиа-кодеки и компоненты, заимствованные из других проектов.

ОС Haiku ориентирована на персональные компьютеры, использует собственное ядро, построенное на основе модульной архитектуры, оптимизированное для высокой отзывчивости на действия пользователя и эффективного выполнения многопоточных приложений. Для разработчиков представлен объектно-ориентированный API. Система напрямую базируется на технологиях BeOS 5 и нацелена на бинарную совместимость с приложениями для данной ОС. Минимальное требование к оборудованию: CPU Pentium II и 384 МБ ОЗУ (рекомендовано Intel Core i3 и 2 ГБ ОЗУ).

В качестве файловой системы используется OpenBFS, поддерживающая расширенные атрибуты файлов, журналирование, 64-разрядные указатели, поддержку хранения мета-тэгов (для каждого файла можно сохранить атрибуты в форме ключ=значение, что делает ФС похожей на БД) и специальных индексов для ускорения выборки по ним. Для организации структуры директорий используются "B+ tree" деревья. Из кода BeOS в состав Haiku включён файловый менеджер Tracker и панель Deskbar, исходные тексты которых были открыты после ухода BeOS со сцены.

Основные новшества:

  • Развиваемый проектом web-браузер WebPositive переведён на использование движка WebKit 612.1.21. Значительно повышена стабильность и совместимость с другими браузерами.
  • Улучшена процесс установки. Упрощён интерфейс разбивки диска на разделы и модернизирован интерфейс для настройки драйверов.
  • Расширена поддержка оборудования. Из FreeBSD 13 перенесены драйверы для беспроводных устройств. Добавлены новые драйверы для звуковых карт, систем хранения и USB-устройств. Улучшена поддержка USB 3. Повышена производительность на системах с графическими картами NVIDIA (GeForce 6200-GeForce Go 6400).
  • Реализована возможность возобновления загрузки обновлений, прерванных из-за сетевых сбоев.
  • Улучшена поддержка тёмных цветовых тем.
  • В настройки системы ввода добавлена возможность отключения тачпада.
  • Улучшена поддержка файловых систем XFS и NFS.
  • Добавлена поддержка таблиц разделов Sun VTOC.
  • Обеспечено масштабировния полос прокрутки в зависимости от размера шрифта.
  • Улучшена поддержка локализации.
  • Повышена стабильность медиапроигрывателя MediaPlayer. Добавлена поддержка видео с разрешением 4K.
  • В пакетном менеджере предоставлена поддержка запуска скриптов-обработчиков во время удаления пакетов.
  • Обновлены версии программ. Python 2 переведён в разряд устаревших и на его место пришёл Python 3.7.
  • В графическом сервере app_server переработано управление памятью и добавлены дополнительные композитные операции отрисовки (используются в браузере для вывода элементов canvas).
  • В эмуляторе терминала реализована поддержка escape-последовательностей для вывода повторяющихся символов.
  • Улучшена совместимость со спецификациями POSIX, в том числе добавлена поддержка операций mlock/munlock, ppoll и exp10/exp10f/exp10l.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.haiku-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  3. OpenNews: Разработчики Haiku развивают порты для RISC-V и ARM
  4. OpenNews: Первый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  5. OpenNews: Qt 5.9 портирован для операционной системы Haiku
  6. OpenNews: Результаты статического анализа кода операционной системы Haiku
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55545-haiku
Ключевые слова: haiku
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 09:31, 26/07/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    И снова вопрос к знатокам: какие киллерфичи у данной системы перед бздями и линуксами?
     
     
  • 2.3, lazyest (ok), 09:33, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сложно сказать универсально, лично я как бывший пользователь OS/2 чуствую в этой одноюзерской системе что-то родное и близкое :)
     

  • 1.2, lazyest (ok), 09:32, 26/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    у меня на реальном железе (некий древний атом) работает вполне приемлемо, за исключением отсутствия любого спящего режима вобщем вполне приемлемый вариант для полевого ноута.
     
  • 1.4, Ольбертович (?), 09:35, 26/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    вот это дедушке нравиться! In Flames
     
     
  • 2.6, 3dEyes (ok), 09:43, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот это дедушке нравиться! In Flames

    Я не дедушка )

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:37, 26/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    отличная система, лучше линукса однозначно!
     
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