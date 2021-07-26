После года разработки опубликован третий бета-выпуск операционной системы Haiku R1. Изначально проект был создан как реакция на закрытие ОС BeOS и развивался под именем OpenBeOS, но был переименован в 2004 году из-за претензий, связанных с использованием в названии торговой марки BeOS. Для оценки работы нового выпуска подготовлено несколько загрузочных Live-образов (x86, x86-64). Исходные тексты большей части ОС Haiku распространяются под свободной лицензией MIT, исключение составляют некоторые библиотеки, медиа-кодеки и компоненты, заимствованные из других проектов. ОС Haiku ориентирована на персональные компьютеры, использует собственное ядро, построенное на основе модульной архитектуры, оптимизированное для высокой отзывчивости на действия пользователя и эффективного выполнения многопоточных приложений. Для разработчиков представлен объектно-ориентированный API. Система напрямую базируется на технологиях BeOS 5 и нацелена на бинарную совместимость с приложениями для данной ОС. Минимальное требование к оборудованию: CPU Pentium II и 384 МБ ОЗУ (рекомендовано Intel Core i3 и 2 ГБ ОЗУ). В качестве файловой системы используется OpenBFS, поддерживающая расширенные атрибуты файлов, журналирование, 64-разрядные указатели, поддержку хранения мета-тэгов (для каждого файла можно сохранить атрибуты в форме ключ=значение, что делает ФС похожей на БД) и специальных индексов для ускорения выборки по ним. Для организации структуры директорий используются "B+ tree" деревья. Из кода BeOS в состав Haiku включён файловый менеджер Tracker и панель Deskbar, исходные тексты которых были открыты после ухода BeOS со сцены. Основные новшества: Развиваемый проектом web-браузер WebPositive переведён на использование движка WebKit 612.1.21. Значительно повышена стабильность и совместимость с другими браузерами.

Улучшена процесс установки. Упрощён интерфейс разбивки диска на разделы и модернизирован интерфейс для настройки драйверов.

Расширена поддержка оборудования. Из FreeBSD 13 перенесены драйверы для беспроводных устройств. Добавлены новые драйверы для звуковых карт, систем хранения и USB-устройств. Улучшена поддержка USB 3. Повышена производительность на системах с графическими картами NVIDIA (GeForce 6200-GeForce Go 6400).

Реализована возможность возобновления загрузки обновлений, прерванных из-за сетевых сбоев.

Улучшена поддержка тёмных цветовых тем.

В настройки системы ввода добавлена возможность отключения тачпада.

Улучшена поддержка файловых систем XFS и NFS.

Добавлена поддержка таблиц разделов Sun VTOC.

Обеспечено масштабировния полос прокрутки в зависимости от размера шрифта.

Улучшена поддержка локализации.

Повышена стабильность медиапроигрывателя MediaPlayer. Добавлена поддержка видео с разрешением 4K.

В пакетном менеджере предоставлена поддержка запуска скриптов-обработчиков во время удаления пакетов.

Обновлены версии программ. Python 2 переведён в разряд устаревших и на его место пришёл Python 3.7.

В графическом сервере app_server переработано управление памятью и добавлены дополнительные композитные операции отрисовки (используются в браузере для вывода элементов canvas).

В эмуляторе терминала реализована поддержка escape-последовательностей для вывода повторяющихся символов.

Улучшена совместимость со спецификациями POSIX, в том числе добавлена поддержка операций mlock/munlock, ppoll и exp10/exp10f/exp10l.



