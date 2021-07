Третий бета-выпуск операционной системы Haiku R1

1.1 , Жироватт ( ok ), 09:31, 26/07/2021 [ответить] +3 + / – И снова вопрос к знатокам: какие киллерфичи у данной системы перед бздями и линуксами?

2.3 , lazyest ( ok ), 09:33, 26/07/2021
сложно сказать универсально, лично я как бывший пользователь OS/2 чуствую в этой одноюзерской системе что-то родное и близкое :)



1.2 , lazyest ( ok ), 09:32, 26/07/2021
у меня на реальном железе (некий древний атом) работает вполне приемлемо, за исключением отсутствия любого спящего режима вобщем вполне приемлемый вариант для полевого ноута.

1.4 , Ольбертович ( ? ), 09:35, 26/07/2021
вот это дедушке нравиться! In Flames

2.6 , 3dEyes ( ok ), 09:43, 26/07/2021
> вот это дедушке нравиться! In Flames
Я не дедушка )



1.5 , Аноним ( 5 ), 09:37, 26/07/2021
отличная система, лучше линукса однозначно!