Релиз фреймворка Qt 6.5

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|1.2, InuYasha (??), 14:31, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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После такого подлого и необоснованного бросания Win7, я больше не фанат qt. "Мы не работаем на M$", говорили они, одновременно проталкивая политику M$.
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|2.7, Аноним (7), 14:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Для Win7 никто не мешает использовать Qt5. Qt6 вот только недавно по возможностям достиг паритета с Qt5. На Qt6 еще даже не переехали дистрибутивы линукс.
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|3.13, Аноним (13), 14:56, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Типа ты думаешь кто-то специально будет делать версию своего продукт на Qt5 лишь бы удовлетворить их желаниям? Или ты думаешь Qt5 в окнах ставится глобально и все используют одни и те же либы? Нет так не будет.
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|4.15, Аноним (13), 14:58, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Это я всё к чему пишу? Да к тому что обновляться надо чаще, а все десктоп приложения делать исключительно на электроне. Никакого другого пути нет, пора всем это уже давно понять.
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|4.17, Аноним (7), 15:03, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причем здесь желания? Многие еще не перешли на Qt6, т.к. линуксы не перешли, а Qt используют в первую очередь как раз для кроссплатформенности. Да и Qt6 вот только недавно достиг возможностей Qt5. Например QtTextToSpeech появился только в Qt 6.4.
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|5.26, Аноним (13), 15:34, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При том что когда придет время они не будут у тебя спрашивать, а просто возьмут и перейдет на Qt6 тебя спрашивать не будут.
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|3.80, Аноним (80), 18:41, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Для Win7 никто не заставляет (кроме жизни, рыночек порешал, хе-хе) использовать софт, перешедший на Qt6
Как-то так.
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|2.9, anon_III (?), 14:50, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а их должны парить проблемы форточников?
особенно копролитной системы которая уже не поддерживается ни платно, ни бесплатно.
я уже молчу сколько процентов юзеров остались сидеть на семерке.
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|4.16, Блюдонос (?), 14:59, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Илон Муск сидит и тойота тоже чай сидит, денюжку вносят исправно и воняют как пигмеи из «неправильных» юрисдикций на ворованной семерке.
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|3.54, Аноним (54), 17:34, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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на семерочке сидит больше людей, чем на всех линуксах вместе взятых.
Можно даже маки и бзд приплюсовать.
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|4.62, InuYasha (??), 17:44, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Готов согласиться. Только вчера мне рассказывали совершенно далёкие от IT люди что не будут ради свистоперделок ставить Диабло Ремастеред и ради него 10ю винду.
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|5.82, Аноним (80), 18:50, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>The main culprit, according to Valve, is the built-in Chromium-based browser that Steam actually uses to render the Steam store and other bits of the UI.
злой_босс_выкидывает_из_окна_предложившего_выпилить_хром.jpg
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|2.12, Степан (?), 14:55, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем поддерживать ось, которую не поддерживает даже ее разработчик?
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|5.49, Аноним (-), 17:23, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Писать прикладной софт который будет запускаться и без проблем работать на этой ОС. Я лично в своих проектах поддерживаю даже Win95\98\Me.
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|3.81, Аноним (80), 18:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совершенно не зачем. Кто программист - у того есть деньги на новейшее железо и новейшую ОС. Кто не программист - тот на милость программистов сдался, прикажут программисты купить новый комп - купит как миленький. Или придётся ему самомоу себе софт разрабатывать и компилять. Опенорсный, как бомжи на помойке. За разработку чужого проприетарного - без машины, квартиры, зарплаты и штанов останется.
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|2.43, Аноним (43), 17:05, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Win7
На семёрке кто-то разве ещё сидит? Серьезно? Она же давно протухла и даже в интернет не позволяет ходить из-за того что не обновляются сертификаты.
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|2.52, ИмяХ (?), 17:33, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исходный код полностью открыт. Никто, кроме твоей собственной лени, не мешает тебе самому пересобрать под любую платформу, хоть под Win95
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|3.69, Аноним (-), 17:49, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Никто, кроме твоей собственной лени
Такие проекты это тысячи человекочасов. Сейчас не 95 год, энтузиасты, хакеры и прочие программисты-одиночки давно остались в прошлом.
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|1.18, Аноним (18), 15:04, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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А на Расте можно делать приложухи на Qt? Есть рабочие примеры? Я не троллю, правда интересно.
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|2.21, keydon (ok), 15:10, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нет, на расте можно писать только на переписанных либах, так что жди пока rustQt допишут. Там уже немного осталось, думаю к 2077 допишут как раз.
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|2.36, Аноним (36), 16:33, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там же все небезопасно на дырявом С++. Сначала ПЕРЕПИШИ на расте этот тулкит, потом делай приложухи на нем и расте.
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|1.34, Аноним (32), 16:17, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я не знаю что там qt6 но KDE с каждой версией нормальной так деградирует в плане интерфейса.
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|2.37, Аноним (37), 16:48, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Я не знаю что там qt6 но KDE с каждой версией нормальной
> так деградирует в плане интерфейса.
Только из-за qml, в остальном лучше. Что хуже, так это пакеты типа plasma-welcome и завязки на гном.
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|3.67, Аноним (64), 17:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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только из-за кривых рук разрабов KDE, которые умудряются на qml такое вырвиглазие делать. хотя они qml пользовались ещё до qt5, когда он в принципе неюзабелен был
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|4.73, Аноним (37), 18:09, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только из-за кривых рук разрабов KDE, которые умудряются на qml такое вырвиглазие
> делать. хотя они qml пользовались ещё до qt5, когда он в
> принципе неюзабелен был
На примере настроек оконного менеджера версия до qml была очень норм.
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|5.83, Аноним (64), 19:00, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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kde всегда был и всегда будет вырвиглазным, смирись, qt здесь ни при чём
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|2.45, Аноним (43), 17:10, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будешь смеяться, но энтерпрайз сидит либо в браузерах\электронах\reactnative или что ещё чаще на Tcl/Tk
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|2.51, Ванёк (?), 17:29, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже ImGui использую. Для всего хватает, и оно для моих систем намного лучше, чем Qt.
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|2.70, Аноним (-), 17:55, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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5 лет назад я мог найти себе бесплатный секс в тиндере на пару ночей с женщиной не старше 25 лет. Сейчас меня даже не лайкают, у всех запросы минимум ресторан\цветы\такси. Мир меняется и будет только хуже.
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|3.74, Аноним (37), 18:12, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 5 лет назад я мог найти себе бесплатный секс в тиндере на
> пару ночей с женщиной не старше 25 лет. Сейчас меня даже
> не лайкают, у всех запросы минимум ресторан\цветы\такси. Мир меняется и будет
> только хуже.
Ну теперь ты постарел, тебе дорога на гриндр.
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|4.76, Аноним (-), 18:20, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну теперь ты постарел
Профиль не менялся, фото всё те же. Знакомые которые моложе меня сталкиваются с теми же проблемами, сейчас быть девственником в 25+ лет для мужчины это норма, хотя лет 15 назад за такое засмеяли бы.
> тебе дорога на гриндр
Спасибо за приглашение, уважаю твой выбор, но я гетеросексуал и предпочитаю проводить свой досуг в компании молодых женщин.
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|5.78, Аноним (37), 18:24, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не хочешь как хочешь, тебе же хуже. Любые излишне популярные платформы привлекают вполне определённую аудиторию.
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|1.75, Аноним (72), 18:14, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2.
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|1.79, Аноним (79), 18:40, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Qt - на редкость глючная поделка. Несколько лет назад (после того, как они поменяли политику с лицензиями) зарёкся им баги репортить и фиксы слать. Пускай теперь сами своё Г. разгребают )))
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