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Релиз фреймворка Qt 6.5

03.04.2023 13:27

Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.5, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.5 обеспечена поддержка платформ Windows 10+, macOS 11+, Linux (Ubuntu 20.04, openSUSE 15.4, SUSE 15 SP4, RHEL 8.4/9.0), iOS 14+, Android 8+ (API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2.

Qt 6.5 получил статус LTS-выпуска, в рамках которого для пользователей коммерческой лицензии обновления будут формироваться в течение трёх лет (для остальных обновления будут публиковаться полгода до формирования очередного значительного выпуска). Поддержка прошлой LTS-ветки Qt 6.2 продлится до 30 сентября 2024 года. Ветка Qt 5.15 будет сопровождаться до мая 2025 года.

Основные изменения в Qt 6.5:

  • Стабилизирован и переведён в разряд полностью поддерживаемых модуль Qt Quick 3D Physics, предоставляющий API для симуляции физических процессов, который можно использовать вместе с Qt Quick 3D для реалистичного взаимодействия и перемещения объектов в 3D-сценах. Реализация основана на движке PhysX.
  • Добавлена поддержка тёмного режима оформления платформы Windows. Автоматическое применение активированного в системе тёмного оформления и настройка рамок и заголовка, если в приложении используется стиль, не меняющий палитру. В приложении настроить собственную реакцию на изменения в системной теме можно через обработку изменения свойства QStyleHints::colorScheme.
  • В Qt Quick Controls стиль Material для Android приведён в соответствие с рекомендациями Material 3. Реализован полноценный стиль для iOS. Добавлены API для изменения внешнего вида (например, containerStyle для TextField или TextArea, или roundedScale для кнопок и всплывающих блоков).
  • На платформе macOS в приложениях, использующих QMessageBox или QErrorMessage, обеспечен показ родных для платформы диалогов.
  • Для Wayland добавлен программный интерфейс QNativeInterface::QWaylandApplication для прямого обращения к родным для Wayland объектам, которые используются во внутренних структурах Qt, а также для получения доступа к информации о последних действия пользователя, которая может быть востребована для передачи расширениям протокола Wayland. Новый программный интерфейс реализован в пространстве имён QNativeInterface, в котором также предоставляются вызовы для доступа к родным API платформ X11 и Android.
  • Добавлена поддержка платформы Android 12 и несмотря на значительные изменения в данной ветке сохранена возможность создания универсальных сборок для Android, которые могут работать на устройствах с разными версиями Android, начиная с Android 8.
  • Обновлён стек Boot2Qt, который может использоваться для создания загружаемых мобильных систем с окружением на базе Qt и QML. Системное окружение в Boot2Qt обновлено до платформы Yocto 4.1 (Langdale).
  • Началось формирование пакетов для Debian 11, на которые распространяется коммерческая поддержка.
  • Расширены возможности платформы WebAssembly, позволяющей создавать Qt-приложения, работающие в web-браузере и переносимые между разными аппаратными платформами. Приложения, собираемые для платформы WebAssembly, благодаря JIT-компиляции выполняются с близкой к нативному коду производительностью, могут использовать Qt Quick, Qt Quick 3D и доступные в Qt средства визуализации. В новой версии добавлена поддержка отрисовки видео и использования в виджетах средств для людей с ограниченными возможностями.
  • Web-движок Qt WebEngine обновлён до кодовой базы Chromium 110. На платформе Linux реализована поддержка аппаратного ускорения отрисовки видео при использовании графического API Vulkan в окружениях на базе X11 и Wayland.
  • Добавлен модуль Qt Quick Effects, предоставляющий готовые графические эффекты для интерфейса на базе Qt Quick. Собственные эффекты можно создавать с нуля или получать путём комбинирования уже существующих эффектов при помощи инструментария Qt Quick Effect Maker.
  • В модуле Qt Quick 3D предоставлена возможность настройки уровня детализации моделей (например, для объектов, расположенных далеко от камеры, можно генерировать более простые мэши). В API SceneEnvironment реализована поддержка тумана и постепенного исчезания далёких объектов. В ExtendedSceneEnvironment предоставлены возможности для создания сложных эффектов постобработки и комбинирования таких эффектов, как глубина резкости, свечение и блики.
  • Добавлен экспериментальный модуль Qt GRPC с поддержкой протоколов gRPC и Protocol Buffer, позволяющий обращаться к сервисам gRPC и выполнять сериализацию Qt-классов, используя Protobuf.
  • В модуле Qt Network добавлена поддержка настройки соединений HTTP 1.
  • В модуль Qt Serial Bus добавлены экспериментальные классы для работы с шиной CAN, которые могут применяться для кодирования и декодирования сообщений CAN, обработки кадров и разбора файлов DBC.
  • Возрождён модуль Qt Location, предоставляющий приложениям средства для интеграции карт, навигации, пометки интересных мест (POI). Модуль поддерживает интерфейс плагинов, через который можно подключать бэкенды для работы с различными сервис-провайдерами и создавать расширения API. Модуль пока имеет статус экспериментального и поддерживает только бэкенд для карт на базе Open Street Maps.
  • Расширены возможности модулей Qt Core, Qt GUI, Qt Multimedia, Qt QML, Qt Quick Compiler, Qt Widgets.
  • Проведена большая работа по повышению стабильности, закрыто около 3500 отчётов об ошибках.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.5-...)
  2. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.4
  4. OpenNews: Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5
  5. OpenNews: Компания Qt Company опубликовала код выпуска Qt 5.15.6
  6. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58911-qt
Ключевые слова: qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, InuYasha (??), 14:31, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    После такого подлого и необоснованного бросания Win7, я больше не фанат qt. "Мы не работаем на M$", говорили они, одновременно проталкивая политику M$.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Для Win7 никто не мешает использовать Qt5. Qt6 вот только недавно по возможностям достиг паритета с Qt5. На Qt6 еще даже не переехали дистрибутивы линукс.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:56, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа ты думаешь кто-то специально будет делать версию своего продукт на Qt5 лишь бы удовлетворить их желаниям? Или ты думаешь Qt5 в окнах ставится глобально и все используют одни и те же либы? Нет так не будет.  
     
     
  • 4.15, Аноним (13), 14:58, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Это я всё к чему пишу? Да к тому что обновляться надо чаще, а все десктоп приложения делать исключительно на электроне. Никакого другого пути нет, пора всем это уже давно понять.  
     
  • 4.17, Аноним (7), 15:03, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем здесь желания? Многие еще не перешли на Qt6, т.к. линуксы не перешли, а Qt используют в первую очередь как раз для кроссплатформенности. Да и Qt6 вот только недавно достиг возможностей Qt5. Например QtTextToSpeech появился только в Qt 6.4.
     
     
  • 5.26, Аноним (13), 15:34, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том что когда придет время они не будут у тебя спрашивать, а просто возьмут и перейдет на Qt6 тебя спрашивать не будут.  
     
  • 3.61, InuYasha (??), 17:41, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OBS. qBittorrent.
     
  • 3.64, Аноним (64), 17:44, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    телеграм переехал, хотя им только в постсовке пользуются
     
  • 3.80, Аноним (80), 18:41, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для Win7 никто не заставляет (кроме жизни, рыночек порешал, хе-хе) использовать софт, перешедший на Qt6

    Как-то так.

     
  • 2.9, anon_III (?), 14:50, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а их должны парить проблемы форточников?

    особенно копролитной системы которая уже не поддерживается ни платно, ни бесплатно.
    я уже молчу сколько процентов юзеров остались сидеть на семерке.

     
     
  • 3.10, Аноним (13), 14:54, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько процентов юзеров остались сидеть на Убунту 10.04?
     
     
  • 4.16, Блюдонос (?), 14:59, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Илон Муск сидит и тойота тоже чай сидит, денюжку вносят исправно и воняют как пигмеи из «неправильных» юрисдикций на ворованной семерке.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 15:17, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/a1fln4/rooted_tesla_model_3_runn
     
     
  • 6.24, Аноним (13), 15:32, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что кроме того что в тесле xfce ничего не понятно.
     
  • 3.54, Аноним (54), 17:34, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    на семерочке сидит больше людей, чем на всех линуксах вместе взятых.

    Можно даже маки и бзд приплюсовать.

     
     
  • 4.62, InuYasha (??), 17:44, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готов согласиться. Только вчера мне рассказывали совершенно далёкие от IT люди что не будут ради свистоперделок ставить Диабло Ремастеред и ради него 10ю винду.
     
  • 4.77, InuYasha (??), 18:23, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для подкрепления твоих слов, анон: https://arstechnica.com/gadgets/2023/03/steam-will-end-support-for-windows-7-a
    Windows 7 still runs on more Steam PCs than every version of Linux combined.
     
     
  • 5.82, Аноним (80), 18:50, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >The main culprit, according to Valve, is the built-in Chromium-based browser that Steam actually uses to render the Steam store and other bits of the UI.

    злой_босс_выкидывает_из_окна_предложившего_выпилить_хром.jpg

     
  • 2.12, Степан (?), 14:55, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем поддерживать ось, которую не поддерживает даже ее разработчик?
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 14:56, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /me Наверно потому что её поддерживают клиенты.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 16:12, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как клиент может поддерживать ОС?
     
     
  • 5.49, Аноним (-), 17:23, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Писать прикладной софт который будет запускаться и без проблем работать на этой ОС. Я лично в своих проектах поддерживаю даже Win95\98\Me.
     
     
  • 6.65, InuYasha (??), 17:45, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже, но vcrt проблем доставляет.
     
  • 3.81, Аноним (80), 18:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно не зачем. Кто программист - у того есть деньги на новейшее железо и новейшую ОС. Кто не программист - тот на милость программистов сдался, прикажут программисты купить новый комп - купит как миленький. Или придётся ему самомоу себе софт разрабатывать и компилять. Опенорсный, как бомжи на помойке. За разработку чужого проприетарного - без машины, квартиры, зарплаты и штанов останется.
     
  • 2.33, Аноним (32), 16:14, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши софт на TQt Trinity TDE.
     
  • 2.43, Аноним (43), 17:05, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Win7

    На семёрке кто-то разве ещё сидит? Серьезно? Она же давно протухла и даже в интернет не позволяет ходить из-за того что не обновляются сертификаты.

     
     
  • 3.58, femtobrain (?), 17:39, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сборище инфантилов
     
  • 2.52, ИмяХ (?), 17:33, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходный код полностью открыт. Никто, кроме твоей собственной лени, не мешает тебе самому пересобрать под любую платформу, хоть под Win95
     
     
  • 3.69, Аноним (-), 17:49, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Никто, кроме твоей собственной лени

    Такие проекты это тысячи человекочасов. Сейчас не 95 год, энтузиасты, хакеры и прочие программисты-одиночки давно остались в прошлом.

     

  • 1.18, Аноним (18), 15:04, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А на Расте можно делать приложухи на Qt? Есть рабочие примеры? Я не троллю, правда интересно.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:09, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть биндинги к культям, легко гуглятся.
     
     
  • 3.55, femtobrain (?), 17:34, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видел биндинг на Go -- традиционно последний коммит n years ago
     
  • 2.21, keydon (ok), 15:10, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нет, на расте можно писать только на переписанных либах, так что жди пока rustQt допишут. Там уже немного осталось, думаю к 2077 допишут как раз.
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 18:09, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аккурат к полной готовности Wayland.
     
  • 2.25, Аноним (13), 15:33, 03/04/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:33, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же все небезопасно на дырявом С++. Сначала ПЕРЕПИШИ на расте этот тулкит, потом делай приложухи на нем и расте.
     

  • 1.34, Аноним (32), 16:17, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не знаю что там qt6 но KDE с каждой версией нормальной так деградирует в плане интерфейса.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:48, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Я не знаю что там qt6 но KDE с каждой версией нормальной
    > так деградирует в плане интерфейса.

    Только из-за qml, в остальном лучше. Что хуже, так это пакеты типа plasma-welcome и завязки на гном.

     
     
  • 3.67, Аноним (64), 17:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только из-за кривых рук разрабов KDE, которые умудряются на qml такое вырвиглазие делать. хотя они qml пользовались ещё до qt5, когда он в принципе неюзабелен был
     
     
  • 4.73, Аноним (37), 18:09, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только из-за кривых рук разрабов KDE, которые умудряются на qml такое вырвиглазие
    > делать. хотя они qml пользовались ещё до qt5, когда он в
    > принципе неюзабелен был

    На примере настроек оконного менеджера версия до qml была очень норм.

     
     
  • 5.83, Аноним (64), 19:00, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kde всегда был и всегда будет вырвиглазным, смирись, qt здесь ни при чём
     

  • 1.44, Иваня (?), 17:08, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Монстр для Enterprise. Для моих поделок хватает imgui.
     
     
  • 2.45, Аноним (43), 17:10, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будешь смеяться, но энтерпрайз сидит либо в браузерах\электронах\reactnative или что ещё чаще на Tcl/Tk
     
  • 2.51, Ванёк (?), 17:29, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже ImGui использую. Для всего хватает, и оно для моих систем намного лучше, чем Qt.
     

  • 1.50, Аноним (-), 17:23, 03/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.57, femtobrain (?), 17:38, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    еще лет 5 назад опеннет был менее токсичным
     
     
  • 2.66, InuYasha (??), 17:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    еще лет 5 назад весь мир был менее токсичным
     
  • 2.70, Аноним (-), 17:55, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    5 лет назад я мог найти себе бесплатный секс в тиндере на пару ночей с женщиной не старше 25 лет. Сейчас меня даже не лайкают, у всех запросы минимум ресторан\цветы\такси. Мир меняется и будет только хуже.
     
     
  • 3.74, Аноним (37), 18:12, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 5 лет назад я мог найти себе бесплатный секс в тиндере на
    > пару ночей с женщиной не старше 25 лет. Сейчас меня даже
    > не лайкают, у всех запросы минимум ресторан\цветы\такси. Мир меняется и будет
    > только хуже.

    Ну теперь ты постарел, тебе дорога на гриндр.

     
     
  • 4.76, Аноним (-), 18:20, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну теперь ты постарел

    Профиль не менялся, фото всё те же. Знакомые которые моложе меня сталкиваются с теми же проблемами, сейчас быть девственником в 25+ лет для мужчины это норма, хотя лет 15 назад за такое засмеяли бы.

    > тебе дорога на гриндр

    Спасибо за приглашение, уважаю твой выбор, но я гетеросексуал и предпочитаю проводить свой досуг в компании молодых женщин.

     
     
  • 5.78, Аноним (37), 18:24, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не хочешь как хочешь, тебе же хуже. Любые излишне популярные платформы привлекают вполне определённую аудиторию.
     

  • 1.63, Аноним (-), 17:44, 03/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.68, Аноним (64), 17:48, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Лол, эмцэ забанил шигорина

    давно пора этого нацика врачу показать

     
  • 1.71, жявамэн (ok), 17:59, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    клозедсорс майлварь.
    нинужно
     
  • 1.75, Аноним (72), 18:14, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2.
     
  • 1.79, Аноним (79), 18:40, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Qt - на редкость глючная поделка. Несколько лет назад (после того, как они поменяли политику с лицензиями) зарёкся им баги репортить и фиксы слать. Пускай теперь сами своё Г. разгребают )))
     

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