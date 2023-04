Релиз фреймворка Qt 6.5

2.7 , Аноним ( 7 ), 14:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Для Win7 никто не мешает использовать Qt5. Qt6 вот только недавно по возможностям достиг паритета с Qt5. На Qt6 еще даже не переехали дистрибутивы линукс.

3.13 , Аноним ( 13 ), 14:56, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Типа ты думаешь кто-то специально будет делать версию своего продукт на Qt5 лишь бы удовлетворить их желаниям? Или ты думаешь Qt5 в окнах ставится глобально и все используют одни и те же либы? Нет так не будет.

4.15 , Аноним ( 13 ), 14:58, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Это я всё к чему пишу? Да к тому что обновляться надо чаще, а все десктоп приложения делать исключительно на электроне. Никакого другого пути нет, пора всем это уже давно понять.

4.17 , Аноним ( 7 ), 15:03, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причем здесь желания? Многие еще не перешли на Qt6, т.к. линуксы не перешли, а Qt используют в первую очередь как раз для кроссплатформенности. Да и Qt6 вот только недавно достиг возможностей Qt5. Например QtTextToSpeech появился только в Qt 6.4.

5.26 , Аноним ( 13 ), 15:34, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При том что когда придет время они не будут у тебя спрашивать, а просто возьмут и перейдет на Qt6 тебя спрашивать не будут.

3.61 , InuYasha ( ?? ), 17:41, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – OBS. qBittorrent.

3.64 , Аноним ( 64 ), 17:44, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – телеграм переехал, хотя им только в постсовке пользуются

3.80 , Аноним ( 80 ), 18:41, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Для Win7 никто не заставляет (кроме жизни, рыночек порешал, хе-хе) использовать софт, перешедший на Qt6 Как-то так.

2.9 , anon_III ( ? ), 14:50, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – а их должны парить проблемы форточников? особенно копролитной системы которая уже не поддерживается ни платно, ни бесплатно.

я уже молчу сколько процентов юзеров остались сидеть на семерке.

3.10 , Аноним ( 13 ), 14:54, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сколько процентов юзеров остались сидеть на Убунту 10.04?

4.16 , Блюдонос ( ? ), 14:59, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Илон Муск сидит и тойота тоже чай сидит, денюжку вносят исправно и воняют как пигмеи из «неправильных» юрисдикций на ворованной семерке.

5.23 , Аноним ( 23 ), 15:17, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/a1fln4/rooted_tesla_model_3_runn

6.24 , Аноним ( 13 ), 15:32, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что кроме того что в тесле xfce ничего не понятно.

3.54 , Аноним ( 54 ), 17:34, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – на семерочке сидит больше людей, чем на всех линуксах вместе взятых. Можно даже маки и бзд приплюсовать.

4.62 , InuYasha ( ?? ), 17:44, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Готов согласиться. Только вчера мне рассказывали совершенно далёкие от IT люди что не будут ради свистоперделок ставить Диабло Ремастеред и ради него 10ю винду.

4.77 , InuYasha ( ?? ), 18:23, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для подкрепления твоих слов, анон: https://arstechnica.com/gadgets/2023/03/steam-will-end-support-for-windows-7-a

Windows 7 still runs on more Steam PCs than every version of Linux combined.

5.82 , Аноним ( 80 ), 18:50, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >The main culprit, according to Valve, is the built-in Chromium-based browser that Steam actually uses to render the Steam store and other bits of the UI. злой_босс_выкидывает_из_окна_предложившего_выпилить_хром.jpg 2.12 , Степан ( ? ), 14:55, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем поддерживать ось, которую не поддерживает даже ее разработчик?

3.14 , Аноним ( 13 ), 14:56, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – /me Наверно потому что её поддерживают клиенты.

4.32 , Аноним ( 32 ), 16:12, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как клиент может поддерживать ОС?

5.49 , Аноним ( - ), 17:23, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Писать прикладной софт который будет запускаться и без проблем работать на этой ОС. Я лично в своих проектах поддерживаю даже Win95\98\Me.

6.65 , InuYasha ( ?? ), 17:45, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тоже, но vcrt проблем доставляет.

3.81 , Аноним ( 80 ), 18:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Совершенно не зачем. Кто программист - у того есть деньги на новейшее железо и новейшую ОС. Кто не программист - тот на милость программистов сдался, прикажут программисты купить новый комп - купит как миленький. Или придётся ему самомоу себе софт разрабатывать и компилять. Опенорсный, как бомжи на помойке. За разработку чужого проприетарного - без машины, квартиры, зарплаты и штанов останется.

2.33 , Аноним ( 32 ), 16:14, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пиши софт на TQt Trinity TDE.

2.43 , Аноним ( 43 ), 17:05, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Win7 На семёрке кто-то разве ещё сидит? Серьезно? Она же давно протухла и даже в интернет не позволяет ходить из-за того что не обновляются сертификаты.

3.58 , femtobrain ( ? ), 17:39, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сборище инфантилов

2.52 , ИмяХ ( ? ), 17:33, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исходный код полностью открыт. Никто, кроме твоей собственной лени, не мешает тебе самому пересобрать под любую платформу, хоть под Win95

3.69 , Аноним ( - ), 17:49, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Никто, кроме твоей собственной лени Такие проекты это тысячи человекочасов. Сейчас не 95 год, энтузиасты, хакеры и прочие программисты-одиночки давно остались в прошлом.