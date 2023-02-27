Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6

> В чем это конкретно проявляется? Почти во всём))

Огромные иконки приложений с еще более огромными отступами между ними.

Контролы (типа как тут https://smush-1490832.b-cdn.net/1490832/wp-content/uploads/2021/08/10.-Gnome-S)

Нафига здоровенные тоглы, если можно обойтись аккуратными, компактными checkbox? Зачем такие высокие строки слева? Слишком большой монитор?

Попапы. Зачем такие большие отступы? И т.д.

А все ради того чтобы оно было "совместимо" с мобилками. Правда все попытки запилить мобайл ось на основе гнома подохли, а на то что еще дрыгается без слез взглянуть нельзя... но по инерции они все еще продолжать пилить такой стиль. Разумеется что есть места, которые они еще не успели попортить, но это это только подтверждает предыдущее утверждение.

Лучше бы они меньше пытались закосить под макось (или под айпад ось или как там она), может бы толку было бы больше (нет :)) > Множество новых, полезных функций и ни слова о "выпиливании" функционала. Конечно, кто же в своей рекламке будет рассказывать о выпиливании))

Вот когда релиз выйдет - тогда и поговорим.

