Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6

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|1.1, AKTEON (?), 21:50, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>, k3b, kdevelop, kget, kgpg, kmix, konqueror, ktorrent, okular, aura-browser, discover, plasma-remotecontrollers
Спорим, что kdevelop,okular и konqueror -будет нешмогла
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|2.14, Аноним (14), 22:42, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так konqueror это база окружения, если он не шмогла, то и переход DE смысла не имеет.
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|4.17, Аноним (17), 22:47, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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... потому что они были заняты выпиливанием функционала и переписыванием UI под пальцетыкательные экраны?
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|7.29, kawaii_girl (ok), 23:29, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это на самом деле удобно. Но если вам так не нравятся горячие углы, то вы можете вызывать режим обзора нажатием клавиши "win", а на ноутбуке "обзор" очень легко вызывается при помощи жеста тачпада.
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|8.36, Аноним (36), 00:51, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кавай гёрла с упорством достойным лучшего применения продолжает агитировать за г... текст свёрнут, показать
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|5.28, kawaii_girl (ok), 23:27, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>UI под пальцетыкательные экраны?
В чем это конкретно проявляется?
>выпиливанием функционала
Какой функционал "выпилили" в GNOME 44 например? Я пока что вижу что наоборот добавляют много нового и полезного. Вот например обзор бета версии GNOME 44:
https://www.omglinux.com/gnome-44-features/
Множество новых, полезных функций и ни слова о "выпиливании" функционала.
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|6.34, Аноним (34), 00:39, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>UI под пальцетыкательные экраны?
> В чем это конкретно проявляется?
>>выпиливанием функционала
> Какой функционал "выпилили" в GNOME 44 например? Я пока что вижу что
> наоборот добавляют много нового и полезного. Вот например обзор бета версии
> GNOME 44:
> https://www.omglinux.com/gnome-44-features/
> Множество новых, полезных функций и ни слова о "выпиливании" функционала.
Тот самый момент, когда сперва хотел ответить по теме, а потом глянул кто автор вопроса xd
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|7.37, Аноним (36), 00:52, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я просто минусую все посты от кавай гёрл, даже не читая, потому что уже знаю что там будет одно и тоже из комментария в комментарий, какой гном удобный и лучших из лучших.
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|8.45, _kp (ok), 01:34, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я могу понять, когда для подкрепления аргументов выплескивают черпак Оно хоть ... текст свёрнут, показать
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|6.35, Анонимусс (?), 00:45, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чем это конкретно проявляется?
Почти во всём))
Огромные иконки приложений с еще более огромными отступами между ними.
Контролы (типа как тут https://smush-1490832.b-cdn.net/1490832/wp-content/uploads/2021/08/10.-Gnome-S)
Нафига здоровенные тоглы, если можно обойтись аккуратными, компактными checkbox? Зачем такие высокие строки слева? Слишком большой монитор?
Попапы. Зачем такие большие отступы? И т.д.
А все ради того чтобы оно было "совместимо" с мобилками. Правда все попытки запилить мобайл ось на основе гнома подохли, а на то что еще дрыгается без слез взглянуть нельзя... но по инерции они все еще продолжать пилить такой стиль.
Разумеется что есть места, которые они еще не успели попортить, но это это только подтверждает предыдущее утверждение.
Лучше бы они меньше пытались закосить под макось (или под айпад ось или как там она), может бы толку было бы больше (нет :))
> Множество новых, полезных функций и ни слова о "выпиливании" функционала.
Конечно, кто же в своей рекламке будет рассказывать о выпиливании))
Вот когда релиз выйдет - тогда и поговорим.
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|6.40, Аноним (40), 01:09, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Compact view они в Nautilus добавить не хотят? Даже в проводнике винды это есть
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|7.53, Аноним (53), 03:44, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да даже Finder на маке во всём лучше, несмотря на то что он далек от идеала и в части случаев вообще инопланетный.
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|6.47, Степан (?), 02:10, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какой функционал "выпилили"
Возьмите nautilus и сравните с другими файловыми менеджерами. Начиная от вставки путей, заканчивая количеством полезной информации
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|3.16, Аноним (16), 22:46, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они даже на Qt4 никак не перейдут, всё держатся за свой gnome2
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|3.50, Аноним (50), 03:29, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гном уже перешёл на Qt5?
на это проприетарное убожество? нет, спасибо
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|3.41, Аноним (40), 01:14, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так у них своего wm нет. А из сторонних нормальный только xfwm. Так не проще ли xfce юзать
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|2.38, Аноним (36), 00:54, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Хороший повод перейти на гном для тех, кто этого ещё не сделал
Хороший повод с Плазмы перейти на TDE Trinity а с гном на MATE. Лучше классики ещё ничего не придумали.
Что гном что плазма деградируют от версии к версии.
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|1.4, Аноним (4), 21:53, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Да здравствует несовместимость и поломанные зависимости! Вперёд по граблям, не останавливаясь!
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|1.5, InuYasha (??), 21:57, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скептическое отношение у меня к этому апгрейду. Или лицензионную политику в апстриме уже смягчили?
Без falkon, k3b, kdevelop, okular как-то совсем грустно будет. Обычно сначала кодовую базу доводят до состояния "готов к переводу", а затем уже переводят на новый API. А тут опять - лишь бы успеть за проприетарщиками.
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|2.10, Ломать не строить (?), 22:04, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так на самом Qt ломают первые 5-10 версии и вырезают функционал и библиотеки и только под закат мажорной версии можно пользоваться вспомните Qt 3 Qt 4 и теперь Qt 5 и Qt 6. Qt 6.5 которая выйдет в марте имеет функционал Qt 5 на 90%. до этого было ниже 70%
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|3.25, ChatGPT (?), 23:06, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Windows 3 != Windows 3.11
Windows 95 != Windows 95 OSR2
Windows 98 != Windows 98 SE
Windows XP != Windows XP SP2
NaN != NaN
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|4.39, Аноним (36), 00:55, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вплоть до деястки, можно было привести к виду Вин98 при помощи трех утилит. Одинадцатку наверное тоже можно, не проверял.
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|5.43, Аноним (40), 01:20, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только до вин7, если штатными средствами. А юзать ради этого сторонние утилиты нет никакого смысла. Тем более вин 8.1 и так хорошо выглядит
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|2.31, Nick (??), 23:45, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Капец, ты, столько ждал..
А что мешало, давно перейти на lts версию?
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|1.27, Аноним (27), 23:08, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>для снижения числа зависимостей при использовании
Очередная брехня -- ранее кеды можно было собрать без вяленого, теперь нет, и это снижение числа зависимостей? Три раза "ха"!
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|1.32, Nick (??), 23:50, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Gnome 45, может быть реально глобальным, чтобы соревноваться с Plasma 6, осенью.
В GTK 5 и Qt 7, могут выкинуть поддержку иксов, и теперь не будут через 10 лет, новые версии фреймеворков выходить, а через 3-5 лет.
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|1.42, Аноним (42), 01:16, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> некоторое время .. могут наблюдаться .. проблемы и нарушения работы
"некоторое" это годика так три-четыре.
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|1.48, Skullnet (ok), 03:04, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Qt до сих пор лучший фреймворк, пока GTK с каждой версии становится всё хуже и тормознее. Плюс зоопарк версий из-за обратной несовместимости.
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