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Компания Qt Company опубликовала код выпуска Qt 5.15.6

08.09.2022 14:08

Компания Qt Company сформировала открытый выпуск Qt 5.15.6, включающий исправления для LTS-ветки 5.15, актуальные обновления для которой формируются только для пользователей коммерческой лицензии (остальным предлагается использовать ветку Qt 6.x). Для коммерческих пользователей обновление Qt 5.15.6 был опубликовано год назад. Частично, доступные в данном выпуске исправления были доведены до дистрибутивов в форме набора патчей, сопровождаемого проектом KDE. Ветка Qt 5.15 была опубликована в мае 2020 года и будет сопровождаться до мая 2025 года. Следующий значительный релиз Qt 6.4 намечен на 29 сентября.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.qt-project.org/p...)
  2. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  3. OpenNews: Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.15
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57750-qt
Ключевые слова: qt
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  • 1.2, Аноним (2), 14:13, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот тут раньше хейтили Qt в ответ на это программисты, которые реально что-то делают, выпустили электрон. А хейтеры всё так же продолжают хейтить.  
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:20, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > программисты, которые реально что-то делают, выпустили электрон

    электрон "выпустили" для гоноведов, для нормальных людей Flutter

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:23, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба названных - на жабоскриптах и иже сним, что автоматически уровень веб обезьяны-маками, а не программиста
     
     
  • 4.12, Свинорез (?), 14:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебич. Флаттер на дарте. И ничего общего с моческриптом не имеет
     
     
  • 5.17, Без аргументов (?), 14:49, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно его предыдущая версия и веб-версия, канпилируемая в жоэс
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:36, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажи же уже что Гуй не нужен.  
     
  • 4.16, Аноним (5), 14:43, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оба названных - на жабоскриптах и иже сним

    нет, Flutter на Dart

    > автоматически уровень веб обезьяны-маками, а не программиста

    у тебя просто автоматичекий пук

     
  • 2.15, Soh5waeNa5zo8OuQuiex (?), 14:41, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще есть Tauri.
    В сортах говна - этот получше. Меньше жрет.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:36, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >остальным предлагается использовать ветку Qt 6.x

    Нужно разработать проприетарные библиотеки, с исключительно коммерческой лицензией, и использовать их как зависимость для Qt 6. А кому не нравится Qt 6 - те пусть покупают лицензию на проприетарные выпуски Qt 5.

    Шах и мат.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:49, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дженсен Хуанг, залогиньтесь
     

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