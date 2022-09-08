Компания Qt Company опубликовала код выпуска Qt 5.15.6

|
|1.2, Аноним (2), 14:13, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Вот тут раньше хейтили Qt в ответ на это программисты, которые реально что-то делают, выпустили электрон. А хейтеры всё так же продолжают хейтить.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 14:20, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> программисты, которые реально что-то делают, выпустили электрон
электрон "выпустили" для гоноведов, для нормальных людей Flutter
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 14:23, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Оба названных - на жабоскриптах и иже сним, что автоматически уровень веб обезьяны-маками, а не программиста
|
|
|
|4.16, Аноним (5), 14:43, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Оба названных - на жабоскриптах и иже сним
нет, Flutter на Dart
> автоматически уровень веб обезьяны-маками, а не программиста
у тебя просто автоматичекий пук
|
|1.11, Аноним (11), 14:36, 08/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>остальным предлагается использовать ветку Qt 6.x
Нужно разработать проприетарные библиотеки, с исключительно коммерческой лицензией, и использовать их как зависимость для Qt 6. А кому не нравится Qt 6 - те пусть покупают лицензию на проприетарные выпуски Qt 5.
Шах и мат.
|