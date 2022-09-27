Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5

2.6 , Аноним ( 3 ), 12:58, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а QtCore?

3.11 , ilyafedin ( ok ), 13:01, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а QtCore? Что QtCore? Это часть репозитория qtbase.

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:59, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Модуль за модулем тянется.

Кто-нибудь сделает гуй на куте, потому что там удобно, а оказывается полдистрибутива устанавливается.

3.12 , ilyafedin ( ok ), 13:02, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Модуль за модулем тянется.

> Кто-нибудь сделает гуй на куте, потому что там удобно, а оказывается полдистрибутива

> устанавливается. Ну тебе точно не нужно больше гигабайта модулей, чтобы запустить консольное приложение или приложение на QtWidgets. Достаточно лишь qtbase.

2.14 , Аноним ( 14 ), 13:10, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ильяфедин, объясни пожалуйста, какого ху десктопная телега сует мне мусор в .local/share/applications? Дистрибутивная телега уже содержит правильный десктоп-файл с MimeType=x-scheme-handler/tg; Порешал эту дикость при помощи chmod 0500 ~/.local/share/applications. Хотя бы опцию компиляции сделай, которая отключит эту дикость.

3.17 , ilyafedin ( ok ), 13:20, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ильяфедин, объясни пожалуйста, какого ху десктопная телега сует мне мусор в .local/share/applications?

> Дистрибутивная телега уже содержит правильный десктоп-файл с MimeType=x-scheme-handler/tg;

> Порешал эту дикость при помощи chmod 0500 ~/.local/share/applications. Хотя бы опцию

> компиляции сделай, которая отключит эту дикость. Это чтобы при каждом обновлении быть уверенным в том, что текущий инстанс - дефолтный хандлер, это кроссплатформенное поведение, не ясно, зачем тут должна быть опция сборки.

4.22 , Аноним ( 14 ), 13:28, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > быть уверенным Эту уверенность уже предоставляет дистрибутив, который привязал телегу к tg:// еще до первого запуска телеги. > не ясно, зачем тут должна быть опция сборки Затем, чтобы не засорять папку пользователя. Тем более засоряется она десятками десктоп-файлов с абсолютно одинаковым содержимым. "Официальная" телега пусть и дальше засоряет, но дистрибутивные пусть интегрируются в дистрибутив правильным образом (а не т.н. "кроссплатформенным").

5.49 , ilyafedin ( ok ), 14:59, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> быть уверенным

> Эту уверенность уже предоставляет дистрибутив, который привязал телегу к tg:// еще до

> первого запуска телеги. У тебя может быть несколько копий установлено или быть несколько workdir'ов >> не ясно, зачем тут должна быть опция сборки

> Затем, чтобы не засорять папку пользователя. Тем более засоряется она десятками десктоп-файлов

> с абсолютно одинаковым содержимым. "Официальная" телега пусть и дальше засоряет, но

> дистрибутивные пусть интегрируются в дистрибутив правильным образом (а не т.н. "кроссплатформенным"). Ну, это возможно только если стоит несколько копий или несколько workdir'ов и они друг-у-друга перехватывают. Поведение не идеальное, но лично мне и так нормально - я не страдаю манией проверять сколько у меня файлов в скрытых директориях. Если можешь сделать генерацию лучше - можешь отправить PR.

