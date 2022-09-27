The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5

27.09.2022 12:42

Проект LeanQt приступил к развитию урезанного ответвления от Qt 5, нацеленного на упрощение сборки из исходных текстов и интеграции с приложениями. LeanQt развивает Рохус Келлер (Rochus Keller), автор компилятора и среды разработки для языка Oberon, завязанных на Qt 5, с целью упрощения компиляции своего продукта с минимальным числом зависимостей, но с сохранением поддержки актуальных платформ. Код продолжает развиваться под лицензиями GPLv3, LGPLv2.1 и LGPLv3.

Отмечается, что в последние годы наблюдается тенденция к раздутию Qt, переусложнению и обрастанию спорной функциональностью, а установка бинарных сборок требует регистрации на сайте коммерческой компании и загрузки более гигабайта данных. В LeanQt предпринята попытка создания лёгкого варианта Qt 5.6.3, очищенного от всего лишнего и переработанного структурно. Для сборки вместо qmake задействована собственная сборочная система BUSY. Предложенны дополнительные опции, позволяющие опционально включать и выключать различные ключевые компоненты при сборке.

Заявлена поддержка следующих возможностей Qt:

  • Байтовые массивы, строки, unicode.
  • Локализация.
  • Коллекции, неявное разделение данных (Implicit Sharing).
  • Работа с датами, временем и часовыми поясами.
  • Тип variant и метатипы.
  • Кодировки: utf, simple, latin.
  • Абстрагирование устройств ввода/вывода.
  • Файловый движок.
  • Текстовые потоки и потоки данных.
  • Регулярные выражения.
  • Ведение логов.
  • Хэши md5 и sha1.
  • Геометрические примитивы, json и xml.
  • rcc (resource compiler).
  • Многопоточность.
  • Возможность сборки для Linux, Windows и macOS.

Среди ближайших планов: поддержка плагинов, базовых объектов, метатипов и событий, модули QtNetwork и QtXml.

Отдалённые планы: модули QtGui и QtWidgets, вывод на печать, распараллеливание операций, поддержка последовательного порта.

Не будут поддерживаться: qmake, фреймворк State Machine, расширенные кодировки, анимация, мультимедия, D-Bus, SQL, SVG, NFC, Bluetooth, web-движок, testlib, скриптинг и QML. Из платформ решено не поддерживать iOS, WinRT, Wince, Android, Blackberry, nacl, vxWorks и Haiku.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rochus-kell...)
  2. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  3. OpenNews: Проект Qt объявил о смене лицензии и изменении соглашения с KDE
  4. OpenNews: Компания Qt Company опубликовала код выпуска Qt 5.15.6
  5. OpenNews: Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57836-qt
Ключевые слова: qt, leanqt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:46, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да уж, от QML точно стоит избавиться.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:49, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Да уж, от Qt точно стоит избавиться.

    fixed

     
     
  • 3.15, _hide_ (ok), 13:11, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не будут поддерживаться:
    D-Bus, SQL, SVG, ..., Bluetooth

    Из платформ решено не поддерживать:
    iOS, WinRT, Wince, Android, Blackberry, nacl, vxWorks и Haiku

    Думаю, причина в том, что "на компьютере Виндовс 98..."

     
     
  • 4.60, Аноним (60), 16:19, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    про ведро и яблоко - там Qt не нужен от слова совсем.
     
  • 4.74, Аноним (74), 18:02, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остаётся вопрос: какое это тогда Qt, если в нём три платформы остаётся. Смысл?
    Qt прекрасен кросспалатформенностью. Т.е. если что-то норм сделано на Qt, то можно утащить вот на эту Haiku. А так...
     
  • 4.85, adolfus (ok), 19:02, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем sql и bluetooth в qt? Вы еще сокеты туда попросите. Это все равно будут примитивные обвязки вокруг натуральных человеческих библиотек? Что касается svg, то это еще сырое поделие, не поддерживающее даже масштбирования текста. Да и формат немекает на инклюзивность и даже на мультигендерность. Что касается мчЦщклы, то как они вообще жили до того, как появился qt...
    Решение не продвигать на членпады остается только приветствовать -- из-за того, что фигаро тут и фигаро там, убогий UI с членпадов тихой сапой переплыл на десктоп. Дошло до того, что без мышки даже пункт из списка не выбрать, страницы не листаются, скроллинг не работает.
     
     
  • 5.95, _hide_ (ok), 21:27, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это все равно будут примитивные обвязки вокруг натуральных человеческих библиотек?

    Вся прелесть фреймворка именно в наличии удобных оберток, прозрачно оборачивающих наборы данных без лишних самописных оберток для гуи, базы и сети.

     
  • 3.20, RedHat Support (?), 13:27, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И перейти на гтк 2? :)
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 14:09, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libadwaita
     
  • 4.59, Аноним (60), 16:17, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > перейти на гтк 2?

    не перейти, а остаться на годноте.

     
  • 2.41, Аноним (41), 14:18, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Фу, Qt 5 без QML? И много софта можно будет собрать с таким Qt? (Нет)
     
  • 2.75, Аноним (74), 18:03, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вас пугает то, что там что-то js'ное или css'ное? Ну так вы вкурите тему, может там ничего страного, и оно вообще собирается? А может таки страшно? Вы же просто знакомые слова увидели, правда?
     

  • 1.2, Аноним (3), 12:47, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Отдалённые планы: модули QtGui и QtWidgets

    ну когда будет тогда и поговорим

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:51, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Действительно, это единственное, что по-сути необходимо от кьют.
     
  • 2.10, Динозавр (?), 13:01, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Согласен, от Qt в принципе нужно отказаться из-за всего, что в нем есть помимо, собственно, гуя.

    Моя личная история с Qt: посмотрел, увидел QObject и всю катавасию с ним связанную, забыл про Qt навсегда.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:24, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Правильно говорит не осилил.
     
  • 3.25, Шарп (ok), 13:29, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >посмотрел, увидел QObject и всю катавасию с ним связанную

    Посмотри тогда на "чудесные" макросы GObject.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:05, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотрел, спасибо! То, что нужно.
     
     
  • 5.42, Аноним (41), 14:20, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Извращенец!
     
  • 4.80, An2 (?), 18:36, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но при этом их не нужно отдельно компилировать. Qt могла бы к переходу на 6 наконец-то избавиться от MOC. А то вообще не понятно, а почему не 5.16, а 6? А, наверняка, потому что Линус может выпустить не 4.20, а 5.

    И ведь был же пример избавления: https://www.copperspice.com/. Ага, оказывается, для Qt 5 тоже появилась альтернатива: https://github.com/woboq/verdigris. Но когда же наконец-то в ванильном Qt!?

     
  • 3.30, Аноним (30), 13:53, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй на голых плюсах пописать, сразу поймёшь, откуда это вот всё появилось.
     
     
  • 4.37, Ванёк (?), 14:11, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В современных плюсах более чем достаточно возможностей для реализации GUI, не говоря уже обо всём остальном.
     
     
  • 5.45, Аноним (30), 14:24, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, ну да 🤭
     
  • 5.48, Аноним (41), 14:39, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но есть-то, есть. Но самому GUI-либу на этом писать from scratch... пенсия наступит.
     
  • 5.52, Anon659018732 (?), 15:09, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть пример гуев, написанных на плюсах и нормально рисующихся например на андроид?
     
     
  • 6.57, _kp (ok), 15:32, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид плохой пример, там на без Ява костылей ничего не делается. В топу его проблемы, пусть сами подтягиваются сперва.
     
  • 4.50, n00by (ok), 15:00, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пробовал. Не понял, откуда появилась обёртка над dynamyc_cast<>, которая отличается лишь названием. Точнее, понял - писали это, когда в голых плюсах dynamyc_cast не было. Но проверять эту гипотезу не стал, некогда, надо было выбирать меж std::list и QList.
     
  • 2.72, Аноним (72), 17:37, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно взять CopperSpice
     

  • 1.5, ilyafedin (ok), 12:54, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Отмечается, что в последние годы наблюдается тенденция к раздутию Qt, переусложнению и обрастанию спорной функциональностью, а установка бинарных сборок требует регистрации на сайте коммерческой компании и загрузки более гигабайта данных.

    Человек не понял, что Qt состоит из модулей, которые можно загружать отдельно и из-за этого форкнул Qt? qtbase наверное лет 10 не менялся по составу сильно.

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 12:58, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а QtCore?
     
     
  • 3.11, ilyafedin (ok), 13:01, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а QtCore?

    Что QtCore? Это часть репозитория qtbase.

     
  • 2.7, Аноним (7), 12:59, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Модуль за модулем тянется.
    Кто-нибудь сделает гуй на куте, потому что там удобно, а оказывается полдистрибутива устанавливается.
     
     
  • 3.12, ilyafedin (ok), 13:02, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Модуль за модулем тянется.
    > Кто-нибудь сделает гуй на куте, потому что там удобно, а оказывается полдистрибутива
    > устанавливается.

    Ну тебе точно не нужно больше гигабайта модулей, чтобы запустить консольное приложение или приложение на QtWidgets. Достаточно лишь qtbase.

     
  • 2.14, Аноним (14), 13:10, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ильяфедин, объясни пожалуйста, какого ху десктопная телега сует мне мусор в .local/share/applications? Дистрибутивная телега уже содержит правильный десктоп-файл с MimeType=x-scheme-handler/tg; Порешал эту дикость при помощи chmod 0500 ~/.local/share/applications. Хотя бы опцию компиляции сделай, которая отключит эту дикость.
     
     
  • 3.17, ilyafedin (ok), 13:20, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ильяфедин, объясни пожалуйста, какого ху десктопная телега сует мне мусор в .local/share/applications?
    > Дистрибутивная телега уже содержит правильный десктоп-файл с MimeType=x-scheme-handler/tg;
    > Порешал эту дикость при помощи chmod 0500 ~/.local/share/applications. Хотя бы опцию
    > компиляции сделай, которая отключит эту дикость.

    Это чтобы при каждом обновлении быть уверенным в том, что текущий инстанс - дефолтный хандлер, это кроссплатформенное поведение, не ясно, зачем тут должна быть опция сборки.

     
     
  • 4.22, Аноним (14), 13:28, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > быть уверенным

    Эту уверенность уже предоставляет дистрибутив, который привязал телегу к tg:// еще до первого запуска телеги.

    > не ясно, зачем тут должна быть опция сборки

    Затем, чтобы не засорять папку пользователя. Тем более засоряется она десятками десктоп-файлов с абсолютно одинаковым содержимым. "Официальная" телега пусть и дальше засоряет, но дистрибутивные пусть интегрируются в дистрибутив правильным образом (а не т.н. "кроссплатформенным").

     
     
  • 5.49, ilyafedin (ok), 14:59, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> быть уверенным
    > Эту уверенность уже предоставляет дистрибутив, который привязал телегу к tg:// еще до
    > первого запуска телеги.

    У тебя может быть несколько копий установлено или быть несколько workdir'ов

    >> не ясно, зачем тут должна быть опция сборки
    > Затем, чтобы не засорять папку пользователя. Тем более засоряется она десятками десктоп-файлов
    > с абсолютно одинаковым содержимым. "Официальная" телега пусть и дальше засоряет, но
    > дистрибутивные пусть интегрируются в дистрибутив правильным образом (а не т.н. "кроссплатформенным").

    Ну, это возможно только если стоит несколько копий или несколько workdir'ов и они друг-у-друга перехватывают. Поведение не идеальное, но лично мне и так нормально - я не страдаю манией проверять сколько у меня файлов в скрытых директориях. Если можешь сделать генерацию лучше - можешь отправить PR.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:59, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда вайршарк на него перейдёт - тогда и посмотрим.
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 14:08, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже мне, нашел на что равняться.
     
  • 2.47, Аноним (41), 14:28, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда хоть что-либо с ним соберётся
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:59, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > попытка создание лёгкого варианта Qt 5.6.3

    Я даже не буду спрашивать почему хотя-бы не Qt 5.15, когда есть Qt 6. Нравится некоторым немцам хоронить свой труд заживо.

     
     
  • 2.36, Аноним (33), 14:10, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очевидно же, что Qt6 реше_то.
     
  • 2.71, Аноним (72), 17:36, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний приемлемый 5.12.12
     
     
  • 3.78, Аноним (-), 18:30, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё так, да и то...
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:02, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Напомнило вот этих гениев https://github.com/copperspice/copperspice , который форкнули Qt, чтобы избавиться от moc, но им наглядно продемонстрировали всю никчемность их деятельности https://woboq.com/blog/verdigris-qt-without-moc.html
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 13:25, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну а что делать если сам по себе Qt неудобоваримое нечто?
     
     
  • 3.82, Советский инженер (?), 18:38, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не нравится Qt, пользуйтесь MAUI на здоровье.
     

  • 1.16, Sluggard (ok), 13:12, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    К вопросу о «закрытости» Qt, о которой тут регулярно ноют.
     
     
  • 2.24, Аноним (3), 13:28, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    причём тут этот вопрос?
    а "ноют" о полупроприетарной политике
     
     
  • 3.26, Sluggard (ok), 13:34, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > причём тут этот вопрос?
    > а "ноют" о полупроприетарной политике

    Новость-то о форке.

     
     
  • 4.38, Аноним (33), 14:12, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в которой упоминается

    > установка бинарных сборок требует регистрации на сайте коммерческой компании и загрузки более гигабайта данных.

     

  • 1.21, Аноним (21), 13:27, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Не будут поддерживаться: расширенные кодировки, анимация, мультимедия, SQL

    никому ненужный обрезок

     
  • 1.23, Шарп (ok), 13:28, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для сборки вместо qmake задействована собственная сборочная система BUSY.

    Закапывайте. Уже нужен завод по сжиганию альтернативных сборочных систем. Как-то понадобилось кросскомпилировать одну софтину, а у неё сборка оказалась через какой-то waf https://en.wikipedia.org/wiki/Waf_(build_system) И как это чудо готовить кросскомпилятором непонятно.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:37, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше любой программист на пхп писал свой веб-фреймворк. Писатели на крестах пишут свои сборочные системы, все нормально. Завод по сжиганию несомненно нужен.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:58, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раньше любой программист на пхп

    это как это? вот есть программисты, есть веб-макаки. а вместе не бывает

     
     
  • 4.39, Аноним (33), 14:14, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > есть веб-макаки

    так не о тебе речь

     

  • 1.28, Аноним (32), 13:51, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Qt 5.6.3

    пхах. тогда qml даже с колен не встал, кому оно нужно?

     
     
  • 2.29, Аноним (32), 13:52, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не будут поддерживаться: qmake, фреймворк State Machine, расширенные кодировки, анимация, мультимедия, D-Bus, SQL, SVG, NFC, Bluetooth, web-движок, testlib, скриптинг и QM

    а, ясн. я в истерике пацталом

     

  • 1.31, Аноним (31), 13:55, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Haiku за что?!
     
     
  • 2.40, Аноним (33), 14:16, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    название не нравится.
     

  • 1.44, Аноним (44), 14:23, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня преследует мысль что он хочет получить аналог стандартной библиотеки python, но для c++. Так как почти всякое gui оставлено на потом, а многое выкинуто.
    Если вспомнить что в плюсах в качестве стандартной либы и для каких целей оно создавалось, то его попытка выглядит уже не такой бессмысленной.
     
  • 1.46, birdie (ok), 14:24, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так не переписать ли с нуля тогда, чтобы и лицензию можно было поменять?

    Как Гугл сделали с явой в Android.

     
     
  • 2.55, n00by (ok), 15:17, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одному тяжело такое сделать. Надо минимум двое, что бы второй им руководил. ;)
     

  • 1.51, Аноним (51), 15:06, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >очищенного от всего лишнего
    >задействована собственная сборочная система BUSY

    /0

     
  • 1.53, Аноним (53), 15:13, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В отдаленных планах поддержка GUI
    Векторная графика и анимаций не будет.

    Это очень плохо

     
  • 1.54, Аноним (54), 15:16, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > автор компилятора и среды разработки для языка Oberon

    Это же все объясняет! Он просто привык использовать не взлетевшее!

     
     
  • 2.92, Аноним (-), 21:00, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай лучше!
     

  • 1.56, beck (??), 15:25, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этом вот все эти академические изобретатели академических Паскалей.

    Они берут старую версию чего-то, выпиливают из нея реально нужные вещи и начинают реализовывать странное. Зачем переписывать то, что уже давно есть в STL? А вот GUI в STL нет, как и работы с БД, но это не нужно.

    Но и это не всё, нужно ещё взять самописную систему сборки, которой пользуется только он сам.

    Всё-таки мозги у людей устроены иной раз очень своеобразно...

     
     
  • 2.58, Аноним (58), 15:54, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >STL

    Это мрак, если разобраться. Те же кутишные строки на порядок приятнее.

     
     
  • 3.62, beck (??), 16:37, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это мрак, если разобраться. Те же кутишные строки на порядок приятнее.

    Вот только STL-ем пользуются чуть менее, чем все, а qt -- чуть менее, чем четверть плюсовиков. Кроме того STL есть всегда и за собой ничего не тянет, а Qt... тут уже писали.

     
     
  • 4.64, Аноним (54), 16:45, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, миллионы мух не могут ошибаться, да?
     
     
  • 5.69, Аноним (69), 17:26, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если миллионы мух используют стандарт, а один очень гордый шмель придумал для себя нестандартную реализацию того же самого (и не более), то я на стороне миллионов мух.
     
     
  • 6.70, Аноним (58), 17:33, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >того же самого

    Да, конечно. std::string и QString это полные аналоги. Прямо братья-близнецы.

     
  • 6.73, Аноним (54), 17:53, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настолько прекрасный стандарт, что его пришлось расширять в boost, написали QString, StrTk, wxString, icu::UnicodeString и кучу других?
    Почему же так случилось... Может потому что стандарт гoвно, но изменить его сложнее чем написать твое?
     
     
  • 7.76, Аноним (58), 18:19, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По мне так упростили бы до минимализма. А то что нужно, библиотеками бы добавлялось, вроде того же буста. Сейчас же это неперевариваемое нечто, которое ещё и разрастается каждые 2 года
     
  • 4.65, Аноним (58), 16:45, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это от цели зависит. Если цель не тащить QtCore, то да, можно и пострадать. С дополнительной оплатой, разумеется.
     
  • 2.68, Аноним (69), 17:25, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже этого не понял. По факту оставили нестандартные реализации того, что есть в стандарте, и выкинули всё то, ради чего qt используется.
     
     
  • 3.79, Аноним (58), 18:33, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сигналы и слоты уже есть в стандарте?
     

  • 1.66, еуые (?), 16:51, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Не будут поддерживаться: qmake, фреймворк State Machine, расширенные кодировки, анимация, мультимедия, D-Bus, SQL, SVG, NFC, Bluetooth, web-движок, testlib, скриптинг и QML. Из платформ решено не поддерживать iOS, WinRT, Wince, Android, Blackberry, nacl, vxWorks и Haiku.

    Так все это отдельные модули, или можно выключить с помощью configure. Поддрежка ОС вообще отдельная тема, код для поддержки "iOS, WinRT, Wince, Android, Blackberry, nacl, vxWorks и Haiku" вообще не соберется, если не компилировать именно под эту ОС/платформу.

    В итоге чувак хочет просто поиграться со своей новой системой сборки, правильно я понимаю?

     
     
  • 2.67, Аноним (58), 16:56, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их и к проекту можно не подключать. А qtsvg сейчас даже не в составе qtbase.
     
  • 2.90, U202204161753 (?), 20:17, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IDE Oberon+ от автора LeanQT использует QT.

    Соответственно -- "свой QT".
    Всё логично.

     

  • 1.77, Аноним (77), 18:28, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну срач это понятно, не осуждаю. А wxWidgets чем не вариант? Или там всё совсем плохо? Как жить то?
     
  • 1.81, Аноним (-), 18:37, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем эта бузи если уж удалять кумаке так хоть бы обычный макефайл сделал, ценность в данном случае нулевая
     
  • 1.83, adolfus (ok), 18:51, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Коллекции, неявное разделение данных (Implicit Sharing).

    Разделение бывает на части, а share в приложении к данным и коду -- это "совместно использовать".

     
  • 1.84, Аноним (84), 18:52, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы еще clang поддерживать начали бы и убрали всякие макросы из компиляции вроде qmake вообще огонь было бы...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру