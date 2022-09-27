Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5

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|3.15, _hide_ (ok), 13:11, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не будут поддерживаться:
D-Bus, SQL, SVG, ..., Bluetooth
Из платформ решено не поддерживать:
iOS, WinRT, Wince, Android, Blackberry, nacl, vxWorks и Haiku
Думаю, причина в том, что "на компьютере Виндовс 98..."
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|4.74, Аноним (74), 18:02, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Остаётся вопрос: какое это тогда Qt, если в нём три платформы остаётся. Смысл?
Qt прекрасен кросспалатформенностью. Т.е. если что-то норм сделано на Qt, то можно утащить вот на эту Haiku. А так...
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|4.85, adolfus (ok), 19:02, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем sql и bluetooth в qt? Вы еще сокеты туда попросите. Это все равно будут примитивные обвязки вокруг натуральных человеческих библиотек? Что касается svg, то это еще сырое поделие, не поддерживающее даже масштбирования текста. Да и формат немекает на инклюзивность и даже на мультигендерность. Что касается мчЦщклы, то как они вообще жили до того, как появился qt...
Решение не продвигать на членпады остается только приветствовать -- из-за того, что фигаро тут и фигаро там, убогий UI с членпадов тихой сапой переплыл на десктоп. Дошло до того, что без мышки даже пункт из списка не выбрать, страницы не листаются, скроллинг не работает.
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|5.95, _hide_ (ok), 21:27, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это все равно будут примитивные обвязки вокруг натуральных человеческих библиотек?
Вся прелесть фреймворка именно в наличии удобных оберток, прозрачно оборачивающих наборы данных без лишних самописных оберток для гуи, базы и сети.
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|2.41, Аноним (41), 14:18, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Фу, Qt 5 без QML? И много софта можно будет собрать с таким Qt? (Нет)
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|2.75, Аноним (74), 18:03, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вас пугает то, что там что-то js'ное или css'ное? Ну так вы вкурите тему, может там ничего страного, и оно вообще собирается? А может таки страшно? Вы же просто знакомые слова увидели, правда?
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|1.2, Аноним (3), 12:47, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Отдалённые планы: модули QtGui и QtWidgets
ну когда будет тогда и поговорим
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|2.4, Аноним (4), 12:51, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Действительно, это единственное, что по-сути необходимо от кьют.
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|2.10, Динозавр (?), 13:01, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Согласен, от Qt в принципе нужно отказаться из-за всего, что в нем есть помимо, собственно, гуя.
Моя личная история с Qt: посмотрел, увидел QObject и всю катавасию с ним связанную, забыл про Qt навсегда.
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|3.25, Шарп (ok), 13:29, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>посмотрел, увидел QObject и всю катавасию с ним связанную
Посмотри тогда на "чудесные" макросы GObject.
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|4.80, An2 (?), 18:36, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но при этом их не нужно отдельно компилировать. Qt могла бы к переходу на 6 наконец-то избавиться от MOC. А то вообще не понятно, а почему не 5.16, а 6? А, наверняка, потому что Линус может выпустить не 4.20, а 5.
И ведь был же пример избавления: https://www.copperspice.com/. Ага, оказывается, для Qt 5 тоже появилась альтернатива: https://github.com/woboq/verdigris. Но когда же наконец-то в ванильном Qt!?
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|3.30, Аноним (30), 13:53, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй на голых плюсах пописать, сразу поймёшь, откуда это вот всё появилось.
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|4.37, Ванёк (?), 14:11, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В современных плюсах более чем достаточно возможностей для реализации GUI, не говоря уже обо всём остальном.
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|5.48, Аноним (41), 14:39, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но есть-то, есть. Но самому GUI-либу на этом писать from scratch... пенсия наступит.
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|6.57, _kp (ok), 15:32, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Андроид плохой пример, там на без Ява костылей ничего не делается. В топу его проблемы, пусть сами подтягиваются сперва.
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|4.50, n00by (ok), 15:00, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пробовал. Не понял, откуда появилась обёртка над dynamyc_cast<>, которая отличается лишь названием. Точнее, понял - писали это, когда в голых плюсах dynamyc_cast не было. Но проверять эту гипотезу не стал, некогда, надо было выбирать меж std::list и QList.
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|1.5, ilyafedin (ok), 12:54, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Отмечается, что в последние годы наблюдается тенденция к раздутию Qt, переусложнению и обрастанию спорной функциональностью, а установка бинарных сборок требует регистрации на сайте коммерческой компании и загрузки более гигабайта данных.
Человек не понял, что Qt состоит из модулей, которые можно загружать отдельно и из-за этого форкнул Qt? qtbase наверное лет 10 не менялся по составу сильно.
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|2.7, Аноним (7), 12:59, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Модуль за модулем тянется.
Кто-нибудь сделает гуй на куте, потому что там удобно, а оказывается полдистрибутива устанавливается.
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|3.12, ilyafedin (ok), 13:02, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Модуль за модулем тянется.
> Кто-нибудь сделает гуй на куте, потому что там удобно, а оказывается полдистрибутива
> устанавливается.
Ну тебе точно не нужно больше гигабайта модулей, чтобы запустить консольное приложение или приложение на QtWidgets. Достаточно лишь qtbase.
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|2.14, Аноним (14), 13:10, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ильяфедин, объясни пожалуйста, какого ху десктопная телега сует мне мусор в .local/share/applications? Дистрибутивная телега уже содержит правильный десктоп-файл с MimeType=x-scheme-handler/tg; Порешал эту дикость при помощи chmod 0500 ~/.local/share/applications. Хотя бы опцию компиляции сделай, которая отключит эту дикость.
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|3.17, ilyafedin (ok), 13:20, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ильяфедин, объясни пожалуйста, какого ху десктопная телега сует мне мусор в .local/share/applications?
> Дистрибутивная телега уже содержит правильный десктоп-файл с MimeType=x-scheme-handler/tg;
> Порешал эту дикость при помощи chmod 0500 ~/.local/share/applications. Хотя бы опцию
> компиляции сделай, которая отключит эту дикость.
Это чтобы при каждом обновлении быть уверенным в том, что текущий инстанс - дефолтный хандлер, это кроссплатформенное поведение, не ясно, зачем тут должна быть опция сборки.
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|4.22, Аноним (14), 13:28, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> быть уверенным
Эту уверенность уже предоставляет дистрибутив, который привязал телегу к tg:// еще до первого запуска телеги.
> не ясно, зачем тут должна быть опция сборки
Затем, чтобы не засорять папку пользователя. Тем более засоряется она десятками десктоп-файлов с абсолютно одинаковым содержимым. "Официальная" телега пусть и дальше засоряет, но дистрибутивные пусть интегрируются в дистрибутив правильным образом (а не т.н. "кроссплатформенным").
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|5.49, ilyafedin (ok), 14:59, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> быть уверенным
> Эту уверенность уже предоставляет дистрибутив, который привязал телегу к tg:// еще до
> первого запуска телеги.
У тебя может быть несколько копий установлено или быть несколько workdir'ов
>> не ясно, зачем тут должна быть опция сборки
> Затем, чтобы не засорять папку пользователя. Тем более засоряется она десятками десктоп-файлов
> с абсолютно одинаковым содержимым. "Официальная" телега пусть и дальше засоряет, но
> дистрибутивные пусть интегрируются в дистрибутив правильным образом (а не т.н. "кроссплатформенным").
Ну, это возможно только если стоит несколько копий или несколько workdir'ов и они друг-у-друга перехватывают. Поведение не идеальное, но лично мне и так нормально - я не страдаю манией проверять сколько у меня файлов в скрытых директориях. Если можешь сделать генерацию лучше - можешь отправить PR.
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|1.9, Аноним (9), 12:59, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> попытка создание лёгкого варианта Qt 5.6.3
Я даже не буду спрашивать почему хотя-бы не Qt 5.15, когда есть Qt 6. Нравится некоторым немцам хоронить свой труд заживо.
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|2.24, Аноним (3), 13:28, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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причём тут этот вопрос?
а "ноют" о полупроприетарной политике
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|3.26, Sluggard (ok), 13:34, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> причём тут этот вопрос?
> а "ноют" о полупроприетарной политике
Новость-то о форке.
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|4.38, Аноним (33), 14:12, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в которой упоминается
> установка бинарных сборок требует регистрации на сайте коммерческой компании и загрузки более гигабайта данных.
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|1.21, Аноним (21), 13:27, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Не будут поддерживаться: расширенные кодировки, анимация, мультимедия, SQL
никому ненужный обрезок
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|1.23, Шарп (ok), 13:28, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для сборки вместо qmake задействована собственная сборочная система BUSY.
Закапывайте. Уже нужен завод по сжиганию альтернативных сборочных систем. Как-то понадобилось кросскомпилировать одну софтину, а у неё сборка оказалась через какой-то waf https://en.wikipedia.org/wiki/Waf_(build_system) И как это чудо готовить кросскомпилятором непонятно.
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|2.27, Аноним (27), 13:37, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше любой программист на пхп писал свой веб-фреймворк. Писатели на крестах пишут свои сборочные системы, все нормально. Завод по сжиганию несомненно нужен.
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|3.32, Аноним (32), 13:58, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раньше любой программист на пхп
это как это? вот есть программисты, есть веб-макаки. а вместе не бывает
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|2.29, Аноним (32), 13:52, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не будут поддерживаться: qmake, фреймворк State Machine, расширенные кодировки, анимация, мультимедия, D-Bus, SQL, SVG, NFC, Bluetooth, web-движок, testlib, скриптинг и QM
а, ясн. я в истерике пацталом
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|1.44, Аноним (44), 14:23, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Меня преследует мысль что он хочет получить аналог стандартной библиотеки python, но для c++. Так как почти всякое gui оставлено на потом, а многое выкинуто.
Если вспомнить что в плюсах в качестве стандартной либы и для каких целей оно создавалось, то его попытка выглядит уже не такой бессмысленной.
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|1.46, birdie (ok), 14:24, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так не переписать ли с нуля тогда, чтобы и лицензию можно было поменять?
Как Гугл сделали с явой в Android.
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|2.55, n00by (ok), 15:17, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одному тяжело такое сделать. Надо минимум двое, что бы второй им руководил. ;)
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|1.51, Аноним (51), 15:06, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>очищенного от всего лишнего
>задействована собственная сборочная система BUSY
/0
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|1.53, Аноним (53), 15:13, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В отдаленных планах поддержка GUI
Векторная графика и анимаций не будет.
Это очень плохо
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|1.54, Аноним (54), 15:16, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> автор компилятора и среды разработки для языка Oberon
Это же все объясняет! Он просто привык использовать не взлетевшее!
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|1.56, beck (??), 15:25, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В этом вот все эти академические изобретатели академических Паскалей.
Они берут старую версию чего-то, выпиливают из нея реально нужные вещи и начинают реализовывать странное. Зачем переписывать то, что уже давно есть в STL? А вот GUI в STL нет, как и работы с БД, но это не нужно.
Но и это не всё, нужно ещё взять самописную систему сборки, которой пользуется только он сам.
Всё-таки мозги у людей устроены иной раз очень своеобразно...
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|2.58, Аноним (58), 15:54, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>STL
Это мрак, если разобраться. Те же кутишные строки на порядок приятнее.
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|3.62, beck (??), 16:37, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это мрак, если разобраться. Те же кутишные строки на порядок приятнее.
Вот только STL-ем пользуются чуть менее, чем все, а qt -- чуть менее, чем четверть плюсовиков. Кроме того STL есть всегда и за собой ничего не тянет, а Qt... тут уже писали.
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|5.69, Аноним (69), 17:26, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если миллионы мух используют стандарт, а один очень гордый шмель придумал для себя нестандартную реализацию того же самого (и не более), то я на стороне миллионов мух.
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|6.70, Аноним (58), 17:33, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>того же самого
Да, конечно. std::string и QString это полные аналоги. Прямо братья-близнецы.
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|6.73, Аноним (54), 17:53, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настолько прекрасный стандарт, что его пришлось расширять в boost, написали QString, StrTk, wxString, icu::UnicodeString и кучу других?
Почему же так случилось... Может потому что стандарт гoвно, но изменить его сложнее чем написать твое?
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|7.76, Аноним (58), 18:19, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По мне так упростили бы до минимализма. А то что нужно, библиотеками бы добавлялось, вроде того же буста. Сейчас же это неперевариваемое нечто, которое ещё и разрастается каждые 2 года
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|4.65, Аноним (58), 16:45, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это от цели зависит. Если цель не тащить QtCore, то да, можно и пострадать. С дополнительной оплатой, разумеется.
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|2.68, Аноним (69), 17:25, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже этого не понял. По факту оставили нестандартные реализации того, что есть в стандарте, и выкинули всё то, ради чего qt используется.
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|1.66, еуые (?), 16:51, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Не будут поддерживаться: qmake, фреймворк State Machine, расширенные кодировки, анимация, мультимедия, D-Bus, SQL, SVG, NFC, Bluetooth, web-движок, testlib, скриптинг и QML. Из платформ решено не поддерживать iOS, WinRT, Wince, Android, Blackberry, nacl, vxWorks и Haiku.
Так все это отдельные модули, или можно выключить с помощью configure. Поддрежка ОС вообще отдельная тема, код для поддержки "iOS, WinRT, Wince, Android, Blackberry, nacl, vxWorks и Haiku" вообще не соберется, если не компилировать именно под эту ОС/платформу.
В итоге чувак хочет просто поиграться со своей новой системой сборки, правильно я понимаю?
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|2.67, Аноним (58), 16:56, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их и к проекту можно не подключать. А qtsvg сейчас даже не в составе qtbase.
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|1.77, Аноним (77), 18:28, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну срач это понятно, не осуждаю. А wxWidgets чем не вариант? Или там всё совсем плохо? Как жить то?
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|1.81, Аноним (-), 18:37, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем эта бузи если уж удалять кумаке так хоть бы обычный макефайл сделал, ценность в данном случае нулевая
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|1.83, adolfus (ok), 18:51, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Коллекции, неявное разделение данных (Implicit Sharing).
Разделение бывает на части, а share в приложении к данным и коду -- это "совместно использовать".
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|1.84, Аноним (84), 18:52, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если бы еще clang поддерживать начали бы и убрали всякие макросы из компиляции вроде qmake вообще огонь было бы...
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