Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:51, 27/09/2022 Действительно, это единственное, что по-сути необходимо от кьют.

2.10 , Динозавр ( ? ), 13:01, 27/09/2022 Согласен, от Qt в принципе нужно отказаться из-за всего, что в нем есть помимо, собственно, гуя. Моя личная история с Qt: посмотрел, увидел QObject и всю катавасию с ним связанную, забыл про Qt навсегда.

3.18 , Аноним ( 18 ), 13:24, 27/09/2022 Правильно говорит не осилил.

3.25 , Шарп ( ok ), 13:29, 27/09/2022 >посмотрел, увидел QObject и всю катавасию с ним связанную Посмотри тогда на "чудесные" макросы GObject.

4.33 , Аноним ( 33 ), 14:05, 27/09/2022 Посмотрел, спасибо! То, что нужно.

5.42 , Аноним ( 41 ), 14:20, 27/09/2022 Извращенец!

4.80 , An2 ( ? ), 18:36, 27/09/2022 Но при этом их не нужно отдельно компилировать. Qt могла бы к переходу на 6 наконец-то избавиться от MOC. А то вообще не понятно, а почему не 5.16, а 6? А, наверняка, потому что Линус может выпустить не 4.20, а 5. И ведь был же пример избавления: https://www.copperspice.com/. Ага, оказывается, для Qt 5 тоже появилась альтернатива: https://github.com/woboq/verdigris. Но когда же наконец-то в ванильном Qt!?

3.30 , Аноним ( 30 ), 13:53, 27/09/2022 Попробуй на голых плюсах пописать, сразу поймёшь, откуда это вот всё появилось.

4.37 , Ванёк ( ? ), 14:11, 27/09/2022 В современных плюсах более чем достаточно возможностей для реализации GUI, не говоря уже обо всём остальном.

5.45 , Аноним ( 30 ), 14:24, 27/09/2022 Ну да, ну да 🤭

5.48 , Аноним ( 41 ), 14:39, 27/09/2022 Но есть-то, есть. Но самому GUI-либу на этом писать from scratch... пенсия наступит.

5.52 , Anon659018732 ( ? ), 15:09, 27/09/2022 Есть пример гуев, написанных на плюсах и нормально рисующихся например на андроид?

6.57 , _kp ( ok ), 15:32, 27/09/2022 Андроид плохой пример, там на без Ява костылей ничего не делается. В топу его проблемы, пусть сами подтягиваются сперва.

4.50 , n00by ( ok ), 15:00, 27/09/2022 Я пробовал. Не понял, откуда появилась обёртка над dynamyc_cast<>, которая отличается лишь названием. Точнее, понял - писали это, когда в голых плюсах dynamyc_cast не было. Но проверять эту гипотезу не стал, некогда, надо было выбирать меж std::list и QList.

2.72 , Аноним ( 72 ), 17:37, 27/09/2022 Можно взять CopperSpice