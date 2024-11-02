Третий альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

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|2.21, Аноним (21), 12:44, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто юзал, как оно? Стабильно? Функционально?
Да это побаловаться разработчикам. Незнаю куда можно применить такую ос с таким дизайном, неудобно.
Если только дизайнерам понравится.
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|1.5, Аноним (4), 12:16, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Также доступны готовые пакеты для ... Serpent OS
я так понимаю, оно будет и в готовящемся пятом Solus
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|1.6, Аноним (-), 12:17, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзал в виртуалке с virtio и 3д ускорением, и что то совсем плохо с отрисовкой элементов, скоростью и вообще юзабельностью в этом сценарии использования. В общем, пока для виртуалок лучше кед пока ничего нет для меня. Конечно, на реальном железе этих багов не будет заметно, но кто в наше время сидит в хост ос?
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|2.9, Аноним (4), 12:22, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но кто в наше время сидит в хост ос?
ну я сижу, что за унылый форс ВМ и контейнеров на рабочих станциях?
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|3.15, Аноним (-), 12:35, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Один из эффективнейших способов изоляции окружений, приложений, и сфер активности. А если не юзаешь квм и виртуалки, для рабочих станций винды будет достаточно, зачем страдать с линуксом и всеми этими гуями.
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|4.23, Аноним (23), 12:48, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзаю квм только для тестирования разработки на разных платформах. Ну и винда, которая 1 раз в год нужна для какой-нибудь фигни.
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|1.14, Аноним (14), 12:34, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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https://book.iced.rs/faq.html
Does Iced Redraw All the Time?!
Yes! iced currently redraws after every runtime event; including tiny mouse movements.
There are plans to redraw less frequently by detecting widget state changes, but performance has not been a priority so far.
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|2.17, Аноним (8), 12:41, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ты хотел от поделки на расте? Даже при желании на нем чтобы написать тот же объем кода нужно больше разработчиков.
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|3.20, Аноним (21), 12:43, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что ты хотел от поделки на расте? Даже при желании на
> нем чтобы написать тот же объем кода нужно больше разработчиков.
Ну вот а 1-2 альфу хвалили раст, что это самое лучшее.
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|1.19, Аноним (21), 12:42, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Весь этот дизайн с цветными границами окна будет мешать если системой пользоваться, а не смотреть на wallpaper.
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|2.25, Аноним (25), 12:57, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, то ли дело светло-серая окантовка шириной в пиксель.
Кстати, вспомнилась Windows 3.x, где как раз была толстая цветная окантовка, и это было УДОБНО, хотя и отжирало место (которого на EGA-мониторе катастрофически не хватало).
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|2.36, Аноним (36), 13:43, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> будет мешать если системой пользоваться
О дааа, дурацкие границы. Это же так здорово, когда одно приложение теряется на фоне другого. И непонятно где оно заканяивается и начинается фоновое.
Как там по Оруэллу - "Свобода - это рабство, незнание - сила". Какая-то антиутопия в дизайне началась, и всем норм, ещё и отстаивают...
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|1.27, Аноним (27), 13:02, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот понять не могу этих умников. Допустим вам не нравится гном - перейдите на кеды и влейтесь в разработку. Допустим кеды на qt и религия не позволяет юзать - форкните gtk3 + gnome и на их базе сделайте себе что вам хочется, перетяните комьюнити на себя избавившись от фанатиков, но нет мы возьмем сырой тулкит на сыром яп и заново с нуля напишем сырой DE ну да ну да, 20 лет работы и набитых шишек от кед и гнома - нее зачем нам лучше заново с нуля. Ну лет через 20 они догонят 6-ю плазму. Лять плазме как-раз не хватает 5 фуллтайм разрабов чтоб фиксить баги оперативно. Бесят эти умники. столько ресурсов псу под хвост.
Эт я про раст молчу, не так давно я тут mesa собирал под debian а там модуль на вашем божественном расте... что требует либу что требует новый раст... и ради этого надо собрать новый растовский туллчейн... и все это статически линкуется... ммм. Стабильные дистрибутивы в восторге от раста которому до стейбла лет 10 еще а то и 20.
Лет через 5 у с++ будет рефлексия, и можно будет обмазатся парой тройкой модулей и будет раст по функционалу. А то и вообще с++2 (cppfront) Саттер допилит... и весть раст уйдет в легаси...
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|2.31, Аноним (-), 13:19, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лет через 5 у с++ будет рефлексия
Ну ты оптимист!
> и можно будет обмазатся
плюсами и все равно лепить дыры с use-after-free
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|2.33, Пентестер (?), 13:27, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потом появится много версии руст и придет закат , этого не вынесут многие
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|2.35, iPony129412 (?), 13:39, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GNOME, KDE
Ни то, ни это не объект для подражания.
Причём периодически они чуть ли не с нуля переписываются, потому что делаются абы как.
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|2.40, Аноним (40), 13:47, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> плазме как-раз не хватает 5 фуллтайм разрабов чтоб фиксить баги оперативно
Уменьшать сложность проекта, чтобы имеющихся разработчиков хватало, мы, конечно, не будем.
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|2.39, Аноним (23), 13:45, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>опеннет: достало новое, всё и так придумано!1
>также опеннет: в чем инновации?
Методичка требует правок.
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|1.41, Fxr (?), 13:48, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Cosmic уже можно выбрать, как основное DE при сетевой установке Fedora (уже есть такая опция) если устанавливать с Fedora-Everything-netinst образа.
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