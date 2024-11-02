Третий альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, представила третий альфа-версии среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы для систем с GPU NVIDIA (3 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ), построенных на основе тестовой сборки дистрибутива Pop!_OS 24.04. Также доступны готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS. COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Основные изменения по сравнению со второй альфа-версией COSMIC: В настройки управления энергопотреблением добавлены опции для автоматического отключения экрана и перевода системы в спящий режим.

В панель настройки внешнего вида добавлен блок с экспериментальными настройками, позволяющими поменять системный шрифт, выбрать моноширинный шрифт, изменить пиктограммы и настроить тему оформления графического тулкита.

Расширены возможности файлового менеджера COSMIC Files: Добавлена поддержка закрепления избранных каталогов в боковой панели. Длинные имена файлов, не вмещающиеся в строку, теперь показываются во всплывающей подсказке, появляющейся при наведении на файл курсора мыши. В меню View добавлена опция для показа скрытых файлов и каталогов. При поиске реализована поддержка разделения результатов для каждой вкладки. Добавлена возможность монтирования зашифрованных накопителей и запуска исполняемых файлов. Добавлена кнопка для очистки корзины. Добавлена поддержка изображений в формате JPEG XL. Для файлов в боковой и навигационной панелях добавлены опции "Open" и "Open with". Улучшен режим галереи, позволяющий использовать файловый менеджер как просмотрщик изображений - в меню View добавлен вызов галереи, а также реализована возможность просмотра выделенных изображений через нажатие клавиши пробел. По умолчанию отключена функция предпросмотра файлов перед их открытием - для предпросмотра теперь нужно явно использовать контекстное меню, клавиатурную комбинацию Ctrl + Space или опцию "show details" в меню View.

В менеджер приложений (COSMIC Store) добавлен новый раздел "Made for COSMIC", в котором предложена подборка приложений, написанных сообществом специально для COSMIC. В информацию о приложении добавлены сведения об URL и лицензии. Добавлена возможность установки локальных deb-пакетов и пакетов в формате flatpak по внешней ссылке.

В апплет с информацией о подключении к сети добавлена поддержка автоматического возобновления соединения после выхода из спящего режима или после обрыва связи.

В библиотеку libcosmic, применяемую в COSMIC для создания графических приложений, добавлен новый виджет с реализацией футера. Обновлены пиктограммы для кнопок открытия и закрытия.

Повышена производительность поиска.

Добавлена поддержка переназначения клавиши Caps Lock для её отождествления с клавишей Ctrl.

Добавлена поддержка экранных ридеров, которая пока ограничивается возможностью использования Orca в Firefox и приложениях GNOME. Возможность использования Orca в интерфейсе и приложениях COSMIC планируют добавить в следующем месяце. В разработке также находится апплет, позволяющий включать и выключать экранный ридер из панели (сейчас требуется запуск Orca в терминале).



