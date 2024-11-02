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Третий альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

02.11.2024 12:07

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, представила третий альфа-версии среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы для систем с GPU NVIDIA (3 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ), построенных на основе тестовой сборки дистрибутива Pop!_OS 24.04. Также доступны готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Основные изменения по сравнению со второй альфа-версией COSMIC:

  • В настройки управления энергопотреблением добавлены опции для автоматического отключения экрана и перевода системы в спящий режим.
  • В панель настройки внешнего вида добавлен блок с экспериментальными настройками, позволяющими поменять системный шрифт, выбрать моноширинный шрифт, изменить пиктограммы и настроить тему оформления графического тулкита.
  • Расширены возможности файлового менеджера COSMIC Files:
    • Добавлена поддержка закрепления избранных каталогов в боковой панели.
    • Длинные имена файлов, не вмещающиеся в строку, теперь показываются во всплывающей подсказке, появляющейся при наведении на файл курсора мыши.
    • В меню View добавлена опция для показа скрытых файлов и каталогов.
    • При поиске реализована поддержка разделения результатов для каждой вкладки.
    • Добавлена возможность монтирования зашифрованных накопителей и запуска исполняемых файлов.
    • Добавлена кнопка для очистки корзины.
    • Добавлена поддержка изображений в формате JPEG XL.
    • Для файлов в боковой и навигационной панелях добавлены опции "Open" и "Open with".
    • Улучшен режим галереи, позволяющий использовать файловый менеджер как просмотрщик изображений - в меню View добавлен вызов галереи, а также реализована возможность просмотра выделенных изображений через нажатие клавиши пробел.
    • По умолчанию отключена функция предпросмотра файлов перед их открытием - для предпросмотра теперь нужно явно использовать контекстное меню, клавиатурную комбинацию Ctrl + Space или опцию "show details" в меню View.
  • В менеджер приложений (COSMIC Store) добавлен новый раздел "Made for COSMIC", в котором предложена подборка приложений, написанных сообществом специально для COSMIC. В информацию о приложении добавлены сведения об URL и лицензии. Добавлена возможность установки локальных deb-пакетов и пакетов в формате flatpak по внешней ссылке.
  • В апплет с информацией о подключении к сети добавлена поддержка автоматического возобновления соединения после выхода из спящего режима или после обрыва связи.
  • В библиотеку libcosmic, применяемую в COSMIC для создания графических приложений, добавлен новый виджет с реализацией футера. Обновлены пиктограммы для кнопок открытия и закрытия.
  • Повышена производительность поиска.
  • Добавлена поддержка переназначения клавиши Caps Lock для её отождествления с клавишей Ctrl.
  • Добавлена поддержка экранных ридеров, которая пока ограничивается возможностью использования Orca в Firefox и приложениях GNOME. Возможность использования Orca в интерфейсе и приложениях COSMIC планируют добавить в следующем месяце. В разработке также находится апплет, позволяющий включать и выключать экранный ридер из панели (сейчас требуется запуск Orca в терминале).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Второй альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Первый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  4. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust
  5. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62159-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:12, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто юзал, как оно? Стабильно? Функционально?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:15, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    о какой стабильности речь в альфе?)
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:41, 02/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:44, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто юзал, как оно? Стабильно? Функционально?

    Да это побаловаться разработчикам. Незнаю куда можно применить такую ос с таким дизайном, неудобно.
    Если только дизайнерам понравится.

     
  • 2.26, Аноним (26), 13:02, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отличная штука, переключение рус енг нету тока
     

  • 1.5, Аноним (4), 12:16, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Также доступны готовые пакеты для ... Serpent OS

    я так понимаю, оно будет и в готовящемся пятом Solus

     
  • 1.6, Аноним (-), 12:17, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзал в виртуалке с virtio и 3д ускорением, и что то совсем плохо с отрисовкой элементов, скоростью и вообще юзабельностью в этом сценарии использования. В общем, пока для виртуалок лучше кед пока ничего нет для меня. Конечно, на реальном железе этих багов не будет заметно, но кто в наше время сидит в хост ос?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:19, 02/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.11, Ананимус (?), 12:26, 02/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.16, Аноним (8), 12:38, 02/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (4), 12:22, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но кто в наше время сидит в хост ос?

    ну я сижу, что за унылый форс ВМ и контейнеров на рабочих станциях?

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:28, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто ты ещё не осознал счастья от докера в докере.
     
  • 3.15, Аноним (-), 12:35, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Один из эффективнейших способов изоляции окружений, приложений, и сфер активности. А если не юзаешь квм и виртуалки, для рабочих станций винды будет достаточно, зачем страдать с линуксом и всеми этими гуями.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:48, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзаю квм только для тестирования разработки на разных платформах. Ну и винда, которая 1 раз в год нужна для какой-нибудь фигни.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:34, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://book.iced.rs/faq.html

    Does Iced Redraw All the Time?!

    Yes! iced currently redraws after every runtime event; including tiny mouse movements.

    There are plans to redraw less frequently by detecting widget state changes, but performance has not been a priority so far.

     
     
  • 2.17, Аноним (8), 12:41, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты хотел от поделки на расте? Даже при желании на нем чтобы написать тот же объем кода нужно больше разработчиков.
     
     
  • 3.20, Аноним (21), 12:43, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что ты хотел от поделки на расте? Даже при желании на
    > нем чтобы написать тот же объем кода нужно больше разработчиков.

    Ну вот а 1-2 альфу хвалили раст, что это самое лучшее.

     

  • 1.19, Аноним (21), 12:42, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весь этот дизайн с цветными границами окна будет мешать если системой пользоваться, а не смотреть на wallpaper.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:57, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, то ли дело светло-серая окантовка шириной в пиксель.
    Кстати, вспомнилась Windows 3.x, где как раз была толстая цветная окантовка, и это было УДОБНО, хотя и отжирало место (которого на EGA-мониторе катастрофически не хватало).
     
  • 2.29, Аноним (26), 13:04, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ее можно серинькой сделать
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:43, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > будет мешать если системой пользоваться

    О дааа, дурацкие границы. Это же так здорово, когда одно приложение теряется на фоне другого. И непонятно где оно заканяивается и начинается фоновое.

    Как там по Оруэллу - "Свобода - это рабство, незнание - сила". Какая-то антиутопия в дизайне началась, и всем норм, ещё и отстаивают...

     

  • 1.22, Аноним (23), 12:47, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно будет попробовать в феврале-марте. Как раз первый выпуск выйдет.
     
     
  • 2.24, nume (ok), 12:54, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если выйдет
     
     
  • 3.37, Аноним (23), 13:43, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну план такой. Пока альфы стабильно выходят.
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:02, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот понять не могу этих умников. Допустим вам не нравится гном - перейдите на кеды и влейтесь в разработку. Допустим кеды на qt и религия не позволяет юзать - форкните gtk3 + gnome и на их базе сделайте себе что вам хочется, перетяните комьюнити на себя избавившись от фанатиков, но нет мы возьмем сырой тулкит на сыром яп и заново с нуля напишем сырой DE ну да ну да, 20 лет работы и набитых шишек от кед и гнома - нее зачем нам лучше заново с нуля. Ну лет через 20 они догонят 6-ю плазму. Лять плазме как-раз не хватает 5 фуллтайм разрабов чтоб фиксить баги оперативно. Бесят эти умники. столько ресурсов псу под хвост.
    Эт я про раст молчу, не так давно я тут mesa собирал под debian а там модуль на вашем божественном расте... что требует либу что требует новый раст... и ради этого надо собрать новый растовский туллчейн... и все это статически линкуется... ммм. Стабильные дистрибутивы в восторге от раста которому до стейбла лет 10 еще а то и 20.
    Лет через 5 у с++ будет рефлексия, и можно будет обмазатся парой тройкой модулей и будет раст по функционалу. А то и вообще с++2 (cppfront) Саттер допилит... и весть раст уйдет в легаси...
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 13:04, 02/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.30, Аноним (26), 13:07, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кеды ацтой
     
  • 2.31, Аноним (-), 13:19, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лет через 5 у с++ будет рефлексия

    Ну ты оптимист!

    > и можно будет обмазатся

    плюсами и все равно лепить дыры с use-after-free

     
  • 2.33, Пентестер (?), 13:27, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потом появится много версии руст и придет закат , этого не вынесут многие
     
  • 2.35, iPony129412 (?), 13:39, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GNOME, KDE

    Ни то, ни это не объект для подражания.
    Причём периодически они чуть ли не с нуля переписываются, потому что делаются абы как.

     
  • 2.40, Аноним (40), 13:47, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > плазме как-раз не хватает 5 фуллтайм разрабов чтоб фиксить баги оперативно

    Уменьшать сложность проекта, чтобы имеющихся разработчиков хватало, мы, конечно, не будем.

     

  • 1.32, Аноним (32), 13:21, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какао ужасное сочетание... Гном и ещё на расте!
     

  • 1.34, Аноним (36), 13:38, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном с перезакругленным доком? В чём инновации?
     
     
  • 2.39, Аноним (23), 13:45, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >опеннет: достало новое, всё и так придумано!1
    >также опеннет: в чем инновации?

    Методичка требует правок.

     

  • 1.41, Fxr (?), 13:48, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cosmic уже можно выбрать, как основное DE при сетевой установке Fedora (уже есть такая опция) если устанавливать с Fedora-Everything-netinst образа.
     

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