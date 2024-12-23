Выпуск дистрибутива CachyOS 241221, включающего ядро с дополнительными оптимизациями

Опубликован выпуск дистрибутива CachyOS 241221, основанного на пакетной базе Arch Linux и применяющего непрерывную модель доставки обновлений. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 2.7 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр. В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В дистрибутиве поставляется web-браузер Cachy-Browser, основанный на Firefox с патчами для усиления безопасности и повышения производительности, а также изменениями от проекта Librewolf. В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs. Основные изменения: Предлагаемое по умолчанию ядро Linux собрано с оптимизацией AutoFDO (Auto-Feedback-Directed Optimization), использующей результаты профилирования для повышения производительности часто выполняемых операций, свойственным заранее проанализированным нагрузкам. Для сборки ядра использован компилятор Clang 19. Профиль оптимизации для CachyOS сформирован на базе таких нагрузок, как запуск тестов производительности sysbench и CachyOS Benchmarker, выполнение операций с Git и сборка ядра из исходного кода.

В качестве предлагаемой по умолчанию реализации OpenCL задействован драйвер RustiCL, написанный на языке Rust с использованием предоставляемого в Mesa интерфейса Gallium.

В утилите kernel-manager для управления планировщиком задач sched-ext (SCX) задействован DBUS-интерфейс scx_loader. Изменение упростило переключения между планировщиками CPU и позволило вынести их настройки в отдельный конфигурационный файл.

По умолчанию включён сервис для работы с Bluetooth.

В базовую поставку включён пакет wireless-regdb с базой данных частот беспроводных сетей, допустимых для различных регионов.

В cachyos-settings добавлен скрипт для запуска приложений, используя драйвер Zink c реализацией OpenGL поверх Vulkan.

Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.12.6, драйверы NVIDIA 565.77, Mesa 24.3.2, scx-scheds 1.0.8 и OpenZFS 2.2.7.



