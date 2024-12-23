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Выпуск дистрибутива CachyOS 241221, включающего ядро с дополнительными оптимизациями

23.12.2024 10:19

Опубликован выпуск дистрибутива CachyOS 241221, основанного на пакетной базе Arch Linux и применяющего непрерывную модель доставки обновлений. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 2.7 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр.

В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В дистрибутиве поставляется web-браузер Cachy-Browser, основанный на Firefox с патчами для усиления безопасности и повышения производительности, а также изменениями от проекта Librewolf. В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs.

Основные изменения:

  • Предлагаемое по умолчанию ядро Linux собрано с оптимизацией AutoFDO (Auto-Feedback-Directed Optimization), использующей результаты профилирования для повышения производительности часто выполняемых операций, свойственным заранее проанализированным нагрузкам. Для сборки ядра использован компилятор Clang 19. Профиль оптимизации для CachyOS сформирован на базе таких нагрузок, как запуск тестов производительности sysbench и CachyOS Benchmarker, выполнение операций с Git и сборка ядра из исходного кода.
  • В качестве предлагаемой по умолчанию реализации OpenCL задействован драйвер RustiCL, написанный на языке Rust с использованием предоставляемого в Mesa интерфейса Gallium.
  • В утилите kernel-manager для управления планировщиком задач sched-ext (SCX) задействован DBUS-интерфейс scx_loader. Изменение упростило переключения между планировщиками CPU и позволило вынести их настройки в отдельный конфигурационный файл.
  • По умолчанию включён сервис для работы с Bluetooth.
  • В базовую поставку включён пакет wireless-regdb с базой данных частот беспроводных сетей, допустимых для различных регионов.
  • В cachyos-settings добавлен скрипт для запуска приложений, используя драйвер Zink c реализацией OpenGL поверх Vulkan.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.12.6, драйверы NVIDIA 565.77, Mesa 24.3.2, scx-scheds 1.0.8 и OpenZFS 2.2.7.


  1. Главная ссылка к новости (https://cachyos.org/blog/2412-...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива blendOS 4, поддерживающего пакеты из Arch, Fedora, Debian, CentOS и Ubuntu
  3. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Vanilla OS 2, использующего контейнеры и атомарные обновления
  5. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
  6. OpenNews: Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62458-cachyos
Ключевые слова: cachyos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:31, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    У дистрибутива Battery 97%, такое не подходит.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:51, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Plasma sir
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:36, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плазма виновата что ноут на зарядке не зарядили до 100%?
     
     
  • 4.15, Афроним (?), 13:03, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптимизация.)
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:00, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > с дополнительными оптимизациями
    > оптимизаций для повышения производительности
    > оптимизированный для снижения задержек
    > LTO-оптимизаций
    > оптимизации PGO
    > оптимизацией AutoFDO
    > Профиль оптимизации

    Ладно-ладно, уговорили: срочно перехожу на CachyOS!

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:23, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надоели уже эти дристибутивы, которые даже загрузиться нормально не могут. Не говорю уже про установку и т.д.
     
  • 1.6, sarman (?), 11:29, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Год на ноутбуке стоит, ну норм, арч и арч по сути.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 11:41, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А как же волосы разве не стали шелковистее от оптимизаций?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:49, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компиляция не дает фризы на десктопе, отлично.
     

  • 1.10, Аноним (9), 11:38, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда вместо bash или zsh используют fish это верх позерства.
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:51, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Опубликован выпуск дистрибутива

    Не открывается ссылка.

     
  • 1.16, Аноним (16), 13:08, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше steam os?
     
     
  • 2.19, КО (?), 13:58, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что существует
     

  • 1.17, Аноним (-), 13:20, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ядро и пакеты собраны с ... задействованием инструкций, доступных в
    > процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4

    Мда... местные core2душники могут проходить мимо.

    > Для сборки ядра использован компилятор Clang 19.

    А что, гцц так не умеет?

     
     
  • 2.18, Афроним (?), 13:28, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто владельцы коры дуба используют её как основу.
     

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