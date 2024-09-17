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Опубликован набор компиляторов LLVM 19

17.09.2024 23:08

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 19.1.0, развивающего инструментарий (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующий программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован в машинный код для заданной целевой платформы или использован JIT-компилятором для формирования машинных инструкций непосредственно во время выполнения программы. На базе технологий LLVM проектом развивается компилятор Clang, поддерживающий языки программирования C, C++ и Objective-C. Начиная с прошлой ветки проект перешёл на новую схему формирования номеров версий, в соответствии с которой нулевой выпуск ("N.0") используется в процессе разработки, а первая стабильная версия снабжается номером "N.1".

Среди улучшений в Clang 19:

  • Добавлены возможности, определённые в Си-стандарте C23:
    • поддержка использования спецификатора constexpr для определения объектов;
    • макросы INFINITY, NAN, FLT_NORM_MAX, DBL_NORM_MAX и LDBL_NORM_MAX во float.h;
    • механизм "#embed" для интеграции бинарных ресурсов;
    • тип char8_t для строк и символов в UTF-8.
  • Обеспечена реализация всех возможностей, определённых в стандарте C++17. Завершающим звеном стало включение поддержки элементов для сопоставления параметров шаблона с совместимыми аргументами, которые были отключены по умолчанию из-за имевшихся проблем с совместимостью.
  • В режиме C++14 включена по умолчанию поддержка функции delete с указанием размера (sized deallocation),
  • Добавлены возможности, связанные со стандартом C++20: встроенные функции __is_layout_compatible и __is_pointer_interconvertible_base_of; полная поддержка выражений для импорта модулей; начальная поддержка автоматического определения типов аргументов шаблона класса для создаваемых при помощи шаблонов псевдонимов типов (CTAD для Alias Template).
  • Добавлены возможности, связанные со стандартом C++20: продление времени жизни временных объектов в циклах, перебирающих диапазоны; переносимые предположения; ослабление ограничений для constexpr и отключение диагностики "-Winvalid-constexpr"; поддержка статических и явных функций-членов объектов с одинаковыми списками параметров.
  • Добавлены возможности, связанные с будущим стандартом C++2с (C++26): индексирование пакета параметров в шаблонах; синтаксис '= delete("причина")'; атрибуты для структурированных привязок; запрет на привязку возвращаемого glvalue к временному значению; тривиальные бесконечные циклы без неопределенного поведения; вывод ошибки при удалении указателя на неполный тип; применение ограничений в выражениях свёртки ("...").
  • Добавлены новые флаги компилятора:
    • "-fsanitize=implicit-bitfield-conversion" для проверки неявного усечения и изменения знака при работе с битовыми полями.
    • "-fsanitize=implicit-integer-conversion" для проверки неявных преобразований целых чисел.
    • "-Wmissing-designated-field-initializers" для выявления отсутствующих инициализаторов полей.
    • "-fexperimental-modules-reduced-bmi" для включения урезанного BMI (Binary Module Interface) для именованных модулей C++20, позволяющего использовать стандартные модули C++.
    • "-fexperimental-late-parse-attribute" для включения позднего парсинга атрибутов в специфичных контекстах, например, атрибута counted_by.
    • "-fseparate-named-sections" для создания отдельных уникальных секций для глобальных символов в именованных специальных секциях.
    • "-fms-define-stdc" для совместимости STDC с MSVC.
    • "-Wc++23-compat" и "-Wc++2c-compat" - группы предупреждений для упрощения миграции на C++23 и C++26.
    • "-fdisable-block-signature-string" для отключения генерации строки с подписью для блоков.
    • "-fpointer-tbaa" для пометки несовместимых указателей, используя анализ алиасов на основе типов (TBAA).
  • Добавлены новые атрибуты: sized_by, counted_by_or_null, nonblocking, nonallocating, blocking, allocating, sized_by_or_null, amdgpu_max_num_work_groups(x, y, z).
  • Добавлены новые встроенные функции: __builtin_readsteadycounter, __builtin_popcountg, __builtin_clzg, __builtin_ctzg, __is_bitwise_cloneable.
  • Расширены средства диагностики и статического анализа, добавлены новые проверки.

Основные новшества LLVM 19:

  • В бэкенде для архитектуры RISC-V добавлена экспериментальная поддержка расширений Zabha (атомарные операции с памятью), Ssqosid, Ssnpm, Smnpm, Smmpm, Sspm и Supm (использование масок для указателей), Zba, Zbb, Zbs. Стабилизирована поддержка расширений Ztso, Zabha, Zaamo и Zalrsc.
  • В бэкенд для архитектуры AArch64 добавлена поддержка процессоров Cortex-R82AE, Cortex-A78AE, Cortex-A520AE, Cortex-A720AE, Cortex-A725, Cortex-X925, Neoverse-N3, Neoverse-V3 и Neoverse-V3AE.
  • В бэкенд для архитектуры ARM добавлена поддержка процессора Cortex-R52+.
  • Улучшены бэкенды для архитектур X86, LoongArch, WebAssembly, MIPS, PowerPC и AMDGPU.
  • Расширены возможности компоновщика LLD. Добавлены новые виды перемещений (relocations): CREL, GNU_PROPERTY_AARCH64_FEATURE_PAUTH, R_AARCH64_AUTH_ABS64 и R_AARCH64_AUTH_RELATIVE. Добавлен параметр "--compress-sections <section-glib>={none,zlib,zstd}[:level]" для выбора алгоритма сжатия секций.
  • В библиотеке Libc++ продолжена реализация возможностей стандартов C++20, C++23 и C++26.
  • C 3.6 до З.8 повышены требования к версии Python, необходимой для сборки LLVM.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.llvm.org/t/l...)
  2. OpenNews: Доступен набор компиляторов LLVM 18
  3. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядра Linux в окружении macOS с LLVM
  4. OpenNews: Опубликованы результаты аудита безопасности кодовой базы LLVM
  5. OpenNews: Проект LLVM меняет схему нумерации версий
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61882-llvm
Ключевые слова: llvm, clang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:21, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > механизм "#embed" для интеграции бинарных ресурсов;

    Джва года ждал.

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:53, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предпочитаю классику c99.
     
     
  • 2.8, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:22, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    классика - это с89
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 01:30, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это коленно-локтевая.
     

  • 1.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:16, 18/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (-), 00:18, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Лучший открытый компилятор!
    Как ни старались гнутики вендерлокнуть ядро, ничего у них не вышло.
    Свобода победила и ядро можно собирать свободным компилятором.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:22, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где Шигорин?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:32, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на швабре швабре
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 00:51, 18/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (12), 00:51, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На СВО, запускает гераньки по 404
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 00:52, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто его отпустил?
     
  • 3.14, Аноним (7), 00:53, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто за него кодить будет?
     
     
  • 4.15, Аноним (16), 01:28, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он никогда и не кодил. Он только в чатиках сидит. И на концах иногда болтает. А так он просто по инструкции собирает пакетики и все.
     

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