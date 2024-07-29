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Релиз дистрибутива Vanilla OS 2, использующего контейнеры и атомарные обновления

29.07.2024 10:13

После полутора лет разработки опубликован выпуск пользовательского дистрибутива Vanilla OS 2, основанного на пакетной базе Debian, но выходящего за рамки обычной пересборки. Системное окружение в Vanilla OS монтируется в режиме только для чтения и обновляется атомарно, а приложения запускаются в отдельных контейнерах, используя прослойку на базе инструментария Distrobox. В качестве пользовательского окружения предлагается немодифицированный GNOME, поставляемый в то виде, в каком он изначально выпускается разработчиками. Собственные графические конфигураторы написаны на GTK4 с использованием Libadwaita. Размер iso-образа - 1.62 ГБ.

Для атомарного обновления системы проектом развивается инструментарий ABRoot, создающий на накопителе два идентичных корневых раздела - активный и пассивный. Обновление системы загружается целиком и устанавливается в пассивный раздел, а после перезагрузки разделы меняются местами - раздел с установленным обновлением становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. Обновления проверяются и устанавливаются автоматически в фоновом режиме во время минимальной нагрузки на систему и при наличии необходимого заряда аккумулятора. Частота проверки обновлений настраивается. Активация установленного обновления осуществляется при следующей перезагрузке. Если после обновления что-то пошло не так, выполняется откат на прошлую версию.

Дополнительные приложения устанавливаются в отдельных контейнерах при помощи собственного пакетного менеджера apx, который позволяет устанавливать пакеты из разных дистрибутивов в изолированных sandbox-окружениях (например, можно ставить пакеты из Debian, Ubuntu, Arch Linux и Fedora). Пакетный менеджер реализован в форме обвязки над инструментарием Distrobox, дающим возможность быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Формат пакетов на базе контейнеров (Flatpak, Snap или Appimage) выбирается при первом запуске.

Для администрирования системы развивается инструментарий VSO (Vanilla System Operator), позволяющий решать такие задачи, как обновление системы, изменения настроек и создание задач, привязанных к каким-то действиям (например, можно запустить задачу вывода уведомления после завершения заряда аккумулятора). Предоставляется встроенная возможность запуска Android-приложений при помощи инструментария Waydroid.

В новой версии:

  • Для формирования базовой системы вместо Ubuntu задействована гибридная пакетная база на основе Debian GNU/Linux и собственных модулей Vib (Vanilla Image Builder).
  • Для обновления системы задействована полностью переписанная вторая версия инструментария ABRoot, который переведён на использование образов в формате OCI (Open Container Initiative). Добавлены возможности для создания дампа состояния системы, изменения параметров ядра Linux, редактирования конфигурации, генерации локальных образов с дополнительными пакетами (например, драйверами, библиотеками и кодеками), отката изменений и перегенерации initramfs.
  • Добавлена поддержка динамического выделения места в хранилище (thin provisioning) с использованием LVM (Logical Volume Manager), позволяющая создавать логические дисковые разделы, размером больше, чем размер имеющихся накопителей.
  • Вместо sudo для привилегированного выполнения операций задействован PolKit.
  • Представлена вторая редакция инструментария VSO (Vanilla System Operator), который выступает в роли системной оболочки и пакетного менеджера, а также автоматизирует выполнение системных задач и позволяет устанавливать из каталога F-Droid Android-приложения, запускаемые при помощи Waydroid
  • Добавлена утилита Sideload, позволяющая устанавливать отдельно загруженные пакеты в формате DEB и APK.
  • Предложена вторая версия пакетного менеджера Apx, поддерживающая создание собственных окружений, позволяющая создавать стеки для реплицирования настроек окружений и интегрированная с различными пакетными менеджерами. Собственные окружения можно использовать, например, для создания отдельных сред для разработки на разных языках программирования. Инструментарий Distrobox обновлён до версии 1.7.2.1.
  • Добавлен графический интерфейс для упрощения работы с пакетным менеджером Apx.
  • Добавлены компоненты FsGuard и FsWarn, обеспечивающие проверку целостности системы во время загрузки.
  • В инсталляторе (Vanilla Installer) задействован урезанный сеанс GNOME, добавлена возможность специализированных OEM-установок, предложен новый бэкенд инсталлятора Albius, обеспечена возможность шифрования раздела /var с использованием формата LUKS2, добавлена поддержка ручной разбивки разделов и настройки сети.
  • В инсталлятор встроен режим восстановления после сбоя (Recovery), предоставляющий возможность выполнения утилит из командной строки и использования таких приложений, как GParted.
  • В инсталляторе обеспечен вывод рекомендаций по установке образов VM и NVIDIA при определении запуска в виртуальной машине или при наличии GPU NVIDIA.
  • В интерфейсе, показываемом при первом запуске после установки, задействован урезанный сеанс GNOME, добавлены возможности для настройки сети, создания пользователей и выбора web-браузера.
  • Добавлен новый графический интерфейс для переключения между несколькими видеокартами (например, встроенным GPU и дискретной картой). В инструментарий Vanilla Tools добавлены команды для управления используемым GPU, запуска программ с GPU NVIDIA и переключения между профилями для выбора используемого GPU.
  • Реализована новая утилита для сборки образов Vib (Vanilla Image Builder), позволяющая создавать собственные редакции Vanilla, используя типовые шаблоны.
  • Добавлена платформа Eratosthenes для навигации по пакетам, доступным в репозиториях проекта.
  • Добавлена платформа Atlas для навигации по доступным системным образам в формате OCI.
  • Добавлена утилита Differ для анализа различный между двумя образами в формате OCI.
  • Прекращено использование собственного конфигуратора Vanilla Control Center, вместо которого задействован штатный интерфейс GNOME Settings.
  • Обновлены версии компонентов, например, ядро Linux обновлено до версии 6.9.8, а GNOME до ветки 46.


  1. Главная ссылка к новости (https://vanillaos.org/blog/art...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск дистрибутива Vanilla OS
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива blendOS 4, поддерживающего пакеты из Arch, Fedora, Debian, CentOS и Ubuntu
  4. OpenNews: Выпуск EasyOS 6.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  5. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.7, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
  6. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61621-vanillaos
Ключевые слова: vanillaos
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А цвета дефолтных обоев слабо поменять?
     
     
  • 2.2, Аноним на удлёнке (?), 10:28, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Цвета обоев :) Уровень претензии к дистрибутиву. Видимо он на столько хоош, что только цвета обоев главная тема для обсуждения.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:33, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут даже не понятен уровень претензии. Хотят даже не сами обои поменять, а их цвета. Как будто они в настройках настраиваются.  
     
     
  • 4.15, Аноним (1), 10:42, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут настройки, не про то речь.
     
     
  • 5.17, Аноним (7), 10:56, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже написал про цвета обоев о чём тут ещё может быть речь.
     
     
  • 6.46, F_mpeg (?), 14:14, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Речь о политически мотивированных разработчиках которые пихают свою т.з. в свой продукт.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:29, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И в чём ванильность?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:06, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > немодифицированный GNOME, поставляемый в то виде, в каком он изначально выпускается разработчиками
     

  • 1.4, Аноним (7), 10:32, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Объективно за атомарностью будущее.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:32, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > но выходящего за рамки обычной пересборки

    А, то есть не только обои, но и допустим нескучная тема иконок или ГТК?

     

  • 1.8, Дядюшка Ляо (?), 10:33, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Обновления проверяются и устанавливаются автоматически

    Это всё что нужна знать о современных поделках, когда ты не хозяин системы, товарищ Си одобряє.

     
     
  • 2.12, Аноним (6), 10:37, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все в лучших традициях вантуза и макоси: "Ой, ты тут занят важным делом, но это все фигня, надо СРОЧНО обновиться, жди давай. Своими делами потом займешься." Периодически вантузятники и маководы в рабочей слаке уходят оффлайн, а потом возвращаются с извинениями, что их ось решила СРОЧНО обновиться.
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:55, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >когда ты не хозяин системы

    (смехомжирика), система твой хозяин, проснись.

     

  • 1.9, Доктор Альба (?), 10:33, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно будет попробовать этот дистрибутив машину.
     
  • 1.11, Дядюшка Ляо (?), 10:36, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а что будет, если во время перезагрузки отключат электричество, пассивным станет пользователь как я понимаю?
     
  • 1.14, Чокопай (?), 10:42, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел на android, взглянул сюда, затем обратно
    И только потом дошло на что мне этот дистр напоминает
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 11:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Было б здорово, если бы на десктопе все приложения были изолированы, как на Android, и для всего запрашивались разрешения. Надеюсь на Flatpak.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:47, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > как на Android, и для всего запрашивались разрешения

    причём все разрешения на всё, иначе запускаться откажется

     
     
  • 4.27, Аноним (19), 12:16, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > иначе запускаться откажется

    Не встречал таких приложений на Android.

     

  • 1.34, Аноним (34), 12:46, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Помню как линуксоиды тыкали палкой в вендузятников со словами "Фуу венду нужно перезагружать часто!!!". А теперь сами готовы по три раза на день это делать, привет Федора.
     
     
  • 2.44, Аноним (7), 13:42, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это древнеядерщики. Они до сих пор на 2.6.32 сидят и не перезагружается.
     
  • 2.45, F_mpeg (?), 13:54, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут Федора? У Федора все, как и у остальных, только silverblue надо перезагружать после установки системного софта.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 14:56, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандартное обновление через gnome software требует перезагрузки для установки обновления через systemd. Для обновления ядра система перезагрузится дважды (все как в Виндоус).
     

  • 1.36, Аноним (36), 12:56, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >приложения запускаются в отдельных контейнерах

    Это безбожнейше тормозит.

     
  • 1.48, Аноним (48), 14:26, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея с контейнерами конечно интересная, однако из коробки годится только для мал... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.49, Аноним (49), 14:50, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ехал контейнер через контейнер,
    Видит контейнер в контейнере контейнер,
    Сунул контейнер в контейнер в контейнере —
    Корпопротивная мерзость.
     

  • 1.50, Аноним (50), 14:52, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интерено посмотреть, но GNOME отталкивает, на постоянку такое точно не поставлю
     

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