Релиз дистрибутива Vanilla OS 2, использующего контейнеры и атомарные обновления

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|2.2, Аноним на удлёнке (?), 10:28, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цвета обоев :) Уровень претензии к дистрибутиву. Видимо он на столько хоош, что только цвета обоев главная тема для обсуждения.
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|3.7, Аноним (7), 10:33, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут даже не понятен уровень претензии. Хотят даже не сами обои поменять, а их цвета. Как будто они в настройках настраиваются.
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|6.46, F_mpeg (?), 14:14, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Речь о политически мотивированных разработчиках которые пихают свою т.з. в свой продукт.
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|2.19, Аноним (19), 11:06, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> немодифицированный GNOME, поставляемый в то виде, в каком он изначально выпускается разработчиками
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|1.6, Аноним (6), 10:32, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> но выходящего за рамки обычной пересборки
А, то есть не только обои, но и допустим нескучная тема иконок или ГТК?
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|1.8, Дядюшка Ляо (?), 10:33, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обновления проверяются и устанавливаются автоматически
Это всё что нужна знать о современных поделках, когда ты не хозяин системы, товарищ Си одобряє.
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|2.12, Аноним (6), 10:37, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все в лучших традициях вантуза и макоси: "Ой, ты тут занят важным делом, но это все фигня, надо СРОЧНО обновиться, жди давай. Своими делами потом займешься." Периодически вантузятники и маководы в рабочей слаке уходят оффлайн, а потом возвращаются с извинениями, что их ось решила СРОЧНО обновиться.
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|2.25, Аноним (25), 11:55, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>когда ты не хозяин системы
(смехомжирика), система твой хозяин, проснись.
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|1.11, Дядюшка Ляо (?), 10:36, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, а что будет, если во время перезагрузки отключат электричество, пассивным станет пользователь как я понимаю?
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|1.14, Чокопай (?), 10:42, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрел на android, взглянул сюда, затем обратно
И только потом дошло на что мне этот дистр напоминает
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|2.20, Аноним (19), 11:12, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Было б здорово, если бы на десктопе все приложения были изолированы, как на Android, и для всего запрашивались разрешения. Надеюсь на Flatpak.
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|3.23, Аноним (23), 11:47, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> как на Android, и для всего запрашивались разрешения
причём все разрешения на всё, иначе запускаться откажется
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|4.27, Аноним (19), 12:16, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> иначе запускаться откажется
Не встречал таких приложений на Android.
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|1.34, Аноним (34), 12:46, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Помню как линуксоиды тыкали палкой в вендузятников со словами "Фуу венду нужно перезагружать часто!!!". А теперь сами готовы по три раза на день это делать, привет Федора.
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|2.44, Аноним (7), 13:42, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это древнеядерщики. Они до сих пор на 2.6.32 сидят и не перезагружается.
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|2.45, F_mpeg (?), 13:54, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем тут Федора? У Федора все, как и у остальных, только silverblue надо перезагружать после установки системного софта.
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|3.52, Аноним (52), 14:56, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стандартное обновление через gnome software требует перезагрузки для установки обновления через systemd. Для обновления ядра система перезагрузится дважды (все как в Виндоус).
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|1.36, Аноним (36), 12:56, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>приложения запускаются в отдельных контейнерах
Это безбожнейше тормозит.
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|1.48, Аноним (48), 14:26, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Идея с контейнерами конечно интересная, однако из коробки годится только для мал... большой текст свёрнут, показать
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|1.49, Аноним (49), 14:50, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ехал контейнер через контейнер,
Видит контейнер в контейнере контейнер,
Сунул контейнер в контейнер в контейнере —
Корпопротивная мерзость.
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|1.50, Аноним (50), 14:52, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интерено посмотреть, но GNOME отталкивает, на постоянку такое точно не поставлю
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