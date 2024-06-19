Выпуск EasyOS 6.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

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|2.2, Тыгыдык (?), 11:37, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Один из немногих разрабов дистрибутивов, которые не клепают нескучные обои, а что то концептуально новое.
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|3.3, нитгитлистер (?), 11:48, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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сейчас бы по обоям судить о юзабельности)) нет ну серьезно какой процент от всего времени нахождения за компом вы видите обои? 1-3%?
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|5.17, Аноним (17), 13:19, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на каждом виртуальнном рабочем столе своя обоина. И найдётся хоть один стол, незакрытый окнами.
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|5.21, Аноним (21), 13:40, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня отдельный экран с обоями
У меня они еще и за экраном видны *держу в курсе*
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|6.29, Аноним (29), 14:51, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня вместо обоев черный цвет. В комнате на стенах обоев тоже нет. Обои для позёров. Нормальные люди сидят без обоев.
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|7.32, Анон666 (?), 15:01, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле в деньгах обои тупо дешевле, чем красить стены. Да и при усадке дома они закроют микротрещины, а а без них придется все заново красить. Так что нормальные люди в первую очередь шекели считают, а потом выводы делают)
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|8.33, Аноним (-), 15:13, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря какие обои и какие стены Те же флизелиновые быватют такие тонкие, что ст... текст свёрнут, показать
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|2.25, Аноним (25), 14:01, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вот это у чувака энтузиазм! Просто респект ему.
Скорее соболезнования из-за отсутствия личной жизни.
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|3.27, Аноним (21), 14:26, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Скорее соболезнования из-за отсутствия личной жизни.
Ну, в 74 года "личная жизнь" наверное все же занимет не 16 часов в день, не?
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|1.5, Аноним (17), 12:09, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Easy uses the Busybox 'init' system, no systemd!"
Уважение автору!
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|2.11, mos87 (ok), 12:36, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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само собой - it's not for using. just for looking thru
поэтому хоть инит прямиком из SVR4
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|2.38, Bottle (?), 15:21, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, конечно, даже не OpenRC, который быстрее системды, а свой костыль.
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|1.6, Аноним (6), 12:09, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Звучит заманчиво, но чтобы найти на сайте страницу с образами надо сильно покопаться.
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|1.7, Аноним (7), 12:10, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Где можно почитать о примерах успешного применения данного дистрибудива в проде?
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|2.13, Аноним (-), 12:53, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О... ты явно не по адресу.
Это штука поиграться на выходных, порадоваться за Сообщество™ которое из всех сил копротивляется системмд.
А вот если работать... то лучше взять проверенные дистрибутивы, где не будет сюрпризов в стиле "аффтар так видел".
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|1.9, Аноним (-), 12:33, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю насчёт этого, но последние официальные Puppy, особенно на Debian, забагованные страшно, BookwormPup просто зависает при удалении программ из штатной удалялки. Похоже пенс из Австралии забил на всё, всё таки возраст.
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|1.10, mos87 (ok), 12:34, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Людям бы один несамобытный... а на его основе пусть делают всё что красноглазой душе угодно.
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|2.14, Аноним (17), 13:12, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для таких людей уже давно существует Ubuntu.
P.S. Кстати, этой же весной Ubuntu исполнилось 20 лет. Что-то новости по поводу не припомню.
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|3.19, анонас (?), 13:31, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только она на данный момент всё ещё не может справиться с обыденными вещами, я уже не говорю про остальные дистрибутивы. В связи с переездом на вэйланд некоторый софт всё ещё не умеет в fractional scaling (напр, jetbrains). В мессенджерах могут быть проблемы с шарингом экрана (что в иксах зачастую работает), например, дискорд просто может помереть или захватывать экран внезапно с камеры вместо экрана.
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|4.22, Аноним (-), 13:41, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что мешает пользоваться старой убунтой?
У сабжа будут примерно такие же устаревшие инструмены, как и у 18.04
> В связи с переездом на вэйланд некоторый софт всё ещё не умеет в fractional scaling (напр, jetbrains).
Что хорошо характеризует турбомозги как "разработчиков".
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|4.31, Аноним (29), 14:55, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Только она на данный момент всё ещё не может справиться с обыденными вещами
Напиши по пунктам.
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|1.12, Аноним (-), 12:45, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хм... а в какой момент позитивное "самобытный" начали применять к всяким маргинальным поделкам которые вообще мало кому упали, кроме пары процентов девиантов?
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|2.16, Аноним (17), 13:16, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё когда-то начиналось с 0.001% пользователей. А самобытный потому, что не основан на чьей-то пакетной базе, а не от сколько у него пользователей.
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|1.23, Аноним (24), 13:59, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Такой вопрос - что лучше ставить на старое железо Puppy или Easy теперь? Он теперь оба будет поддерживать или новый?
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|1.39, Аноним (7), 16:02, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Непонятно зачем было городить столько костылей, если
> EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя
?
Для чего в Live-системе для одного пользователя контейнеры, шифрование домашнего каталога, и прочие прелести?
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