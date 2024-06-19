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Выпуск EasyOS 6.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

19.06.2024 11:20

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал дистрибутив EasyOS 6.0, совмещающий технологии Puppy Linux с применением контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 905 МБ.

Особенности дистрибутива:

  • Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.
  • По умолчанию работа осуществляется с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.
  • Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-6.0, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).
  • Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).
  • Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и по сути напоминающие форматы appimages, snaps и flatpak.
  • Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.
  • Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.
  • Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ и исходные тексты пакетов от проекта OpenEmbedded.
  • Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.
  • В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.
  • Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.

Ключевым изменением в новом выпуске стала пересборка пакетов из исходных текстов, используя метаданные проекта OpenEmbedded 5.0, которые отнесены к категории LTS и будут поддерживаться до 2028 года. Например, обновлены версии ядра Linux 6.6 (ранее поставлялось ядро 5.15), GCC 13.2.0, Glibc 2.39, LLVM/Clang 18.1.5, Mesa 24.0.3, Python 3.12.3 и LibreOffice 24.2.3.2. Помимо пакетов из OpenEmbedded добавлено примерно 240 собственных дополнительных сценариев сборки пакетов, а также внесены изменения во многие сценарии сборки от OpenEmbedded. Обеспечена сборка инструментария Flatpak 1.15.6.

  1. Главная ссылка к новости (https://bkhome.org/news/202406...)
  2. OpenNews: Выпуск EasyOS 5.7, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов Puppy Linux 6.0 "Tahrpup" и Quirky Unicorn 6.2
  5. OpenNews: Вышел Precise Puppy Linux 5.7, дистрибутив для устаревших компьютеров
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутивов Wary Puppy 5.5 и Racy Puppy 5.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61400-easyos
Ключевые слова: easyos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:29, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот это у чувака энтузиазм! Просто респект ему.
     
     
  • 2.2, Тыгыдык (?), 11:37, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Один из немногих разрабов дистрибутивов, которые не клепают нескучные обои, а что то концептуально новое.
     
     
  • 3.3, нитгитлистер (?), 11:48, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    сейчас бы по обоям судить о юзабельности)) нет ну серьезно какой процент от всего времени нахождения за компом вы видите обои? 1-3%?
     
     
  • 4.15, Илья (??), 13:14, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У меня отдельный экран с обоями
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 13:19, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на каждом виртуальнном рабочем столе своя обоина. И найдётся хоть один стол, незакрытый окнами.
     
  • 5.21, Аноним (21), 13:40, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня отдельный экран с обоями

    У меня они еще и за экраном видны *держу в курсе*


     
     
  • 6.29, Аноним (29), 14:51, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вместо обоев черный цвет. В комнате на стенах обоев тоже нет. Обои для позёров. Нормальные люди сидят без обоев.
     
     
  • 7.32, Анон666 (?), 15:01, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле в деньгах обои тупо дешевле, чем красить стены. Да и при усадке дома они закроют микротрещины, а а без них придется все заново красить. Так что нормальные люди в первую очередь шекели считают, а потом выводы делают)
     
     
  • 8.33, Аноним (-), 15:13, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какие обои и какие стены Те же флизелиновые быватют такие тонкие, что ст... текст свёрнут, показать
     
  • 4.34, Аноним (-), 15:16, 19/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:01, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вот это у чувака энтузиазм! Просто респект ему.

    Скорее соболезнования из-за отсутствия личной жизни.

     
     
  • 3.27, Аноним (21), 14:26, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Скорее соболезнования из-за отсутствия личной жизни.

    Ну, в 74 года "личная жизнь" наверное все же занимет не 16 часов в день, не?

     
  • 3.41, Герострат (?), 16:18, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно на личной жизни повёрнуты бабы и умственно приравненные к ним.
     

  • 1.5, Аноним (17), 12:09, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Easy uses the Busybox 'init' system, no systemd!"
    Уважение автору!
     
     
  • 2.11, mos87 (ok), 12:36, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    само собой - it's not for using. just for looking thru

    поэтому хоть инит прямиком из SVR4

     
  • 2.38, Bottle (?), 15:21, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, конечно, даже не OpenRC, который быстрее системды, а свой костыль.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:09, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Звучит заманчиво, но чтобы найти на сайте  страницу с образами надо сильно покопаться.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:10, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где можно почитать о примерах успешного применения данного дистрибудива в проде?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 12:53, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О... ты явно не по адресу.
    Это штука поиграться на выходных, порадоваться за Сообщество™ которое из всех сил копротивляется системмд.

    А вот если работать... то лучше взять проверенные дистрибутивы, где не будет сюрпризов в стиле "аффтар так видел".

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:36, 19/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:48, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, это всё ты, укушенный GCC 4.2.2
     
  • 2.30, Аноним (29), 14:52, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот тоже подумал, что не смог придумать юзеркейс для сабжа.
     
  • 2.42, Герострат (?), 16:19, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чём, а офисный планктон всё о проде.
     

  • 1.9, Аноним (-), 12:33, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю насчёт этого, но последние официальные Puppy, особенно на Debian, забагованные страшно, BookwormPup просто зависает при удалении программ из штатной удалялки. Похоже пенс из Австралии забил на всё, всё таки возраст.
     
  • 1.10, mos87 (ok), 12:34, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Людям бы один несамобытный... а на его основе пусть делают всё что красноглазой душе угодно.
     
     
  • 2.14, Аноним (17), 13:12, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для таких людей уже давно существует Ubuntu.

    P.S. Кстати, этой же весной Ubuntu исполнилось 20 лет. Что-то новости по поводу не припомню.

     
     
  • 3.19, анонас (?), 13:31, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только она на данный момент всё ещё не может справиться с обыденными вещами, я уже не говорю про остальные дистрибутивы. В связи с переездом на вэйланд некоторый софт всё ещё не умеет в fractional scaling (напр, jetbrains). В мессенджерах могут быть проблемы с шарингом экрана (что в иксах зачастую работает), например, дискорд просто может помереть или захватывать экран внезапно с камеры вместо экрана.
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 13:41, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает пользоваться старой убунтой?
    У сабжа будут примерно такие же устаревшие инструмены, как и у 18.04

    > В связи с переездом на вэйланд некоторый софт всё ещё не умеет в fractional scaling (напр, jetbrains).

    Что хорошо характеризует турбомозги как "разработчиков".

     
  • 4.31, Аноним (29), 14:55, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Только она на данный момент всё ещё не может справиться с обыденными вещами

    Напиши по пунктам.

     
  • 2.24, Аноним (24), 14:01, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну от кстати неплохая идея на самом деле.
     
  • 2.37, Аноним (-), 15:20, 19/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, Аноним (-), 12:45, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хм... а в какой момент позитивное "самобытный" начали применять к всяким маргинальным поделкам которые вообще мало кому упали, кроме пары процентов девиантов?
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 13:16, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё когда-то начиналось с 0.001% пользователей. А самобытный потому, что не основан на чьей-то пакетной базе, а не от сколько у него пользователей.
     
  • 2.43, Герострат (?), 16:20, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи, хомячок, что у тебя за комплексы с процентами.
     

  • 1.23, Аноним (24), 13:59, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой вопрос - что лучше ставить на старое железо Puppy или Easy теперь? Он теперь оба будет поддерживать или новый?
     
     
  • 2.26, vanonim (?), 14:25, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно puppy, новые веяния много жрут и потребляют...
     

  • 1.39, Аноним (7), 16:02, 19/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Непонятно зачем было городить столько костылей, если

    > EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя

    ?

    Для чего в Live-системе для одного пользователя контейнеры, шифрование домашнего каталога, и прочие прелести?

     
  • 1.40, Цыган (?), 16:13, 19/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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