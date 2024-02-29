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Выпуск Distrobox 1.7, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов

29.02.2024 10:03

Опубликован инструментарий Distrobox 1.7, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект предоставляет надстройку над Docker, Podman или Lilipod и отличается максимальным упрощением работы и интеграции запущенного окружения с остальной системой. Для создания окружения с другим дистрибутивом достаточно выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях. После запуска Distrobox обеспечивает проброс домашнего каталога пользователя в контейнер, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, позволяет подключать внешние накопители, добавляет вывод звука, реализует интеграцию на уровне SSH-агента, D-Bus и udev.

В Distrobox заявлена возможность использования в качестве хост-системы 25 дистрибутивов, включая Alpine, Manjaro, Gentoo, EndlessOS, NixOS, Void, Arch, SUSE, Ubuntu, Debian, RHEL и Fedora. В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI. После установки пользователь может полноценно работать в другом дистрибутиве не покидая основную систему.

Из основных областей применения называются эксперименты с атомарно обновляемыми дистрибутивами, такими как Endless OS, Fedora Silverblue, OpenSUSE MicroOS и SteamOS3, создание отдельных изолированных окружений (например, для запуска домашней конфигурации на рабочем ноутбуке), доступ к более свежим версиям приложений из экспериментальных веток дистрибутивов.

В новом выпуске:

  • В утилиту distrobox-export добавлена опция "--enter-flags" для указания дополнительных флагов distrobox, передаваемых при запуске команды distrobox-enter. В distrobox-export также добавлены опции "--list-apps" и "--list-binaries" для вывода списков экспортируемых приложений и исполняемых файлов.
  • В утилиту distrobox-create добавлены опции "--hostname" для задания хоста, отличающегося от имени окружения, и "--unshare-groups" для отключения совместного использования групп с хост-окружением.
  • Улучшено управление login shell.
  • Улучшена поддержка systemd в контейнерах с системой инициализации.
  • Улучшено работа на системах с видеокартами NVIDIA.
  • Улучшена поддержка контейнеров c дистрибутивом Wolfi.
  • Улучшена работа графических приложений, экспортированных из контейнеров, работающих с правами root (rootful).
  • Улучшена поддержка базы терминалов terminfo.
  • Внесены изменения, нарушающие совместимость с приложениями и исполняемыми файлами, экспортированными из контейнера для вызова из хост-окружения. В случае возникновения проблем рекомендуется выполнить реэкспорт приложений и исполняемых файлов из контейнера.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/89luca89/di...)
  2. OpenNews: Опубликован Distrobox 1.6, инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов
  3. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив blendOS 3, поддерживающий пакеты из других дистрибутивов
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.9 с пользовательскими окружениями NX Desktop
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск дистрибутива Vanilla OS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60690-distrobox
Ключевые слова: distrobox
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:12, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код проекта написан на Shell

    Ничосе какая огромная башпортянка!
    Неужели не нашлось языка понормальнее?
    Если сишку не осилили, может хоть на го смогли бы?

     
     
  • 2.2, onanim (?), 10:26, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    http://catb.org/~esr/writings/unix-koans/ten-thousand.html
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:23, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трешь поколения хиппи.
     
  • 2.3, неосилятор сишки (?), 10:29, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попрошу, не башпортянка, а posix-совместимый шелл-скрипт. Чем вас не устраивает шелл?
     
     
  • 3.5, 128557 (?), 10:38, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего тем, что сам не может. Как, вероятно, и то, что не способен и на остальное.
     
  • 2.4, 128557 (?), 10:36, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если shell'а достаточно для реализации задуманного автором(ами), то зачем использовать си или го, просто ради того, чтобы было, или чтобы доставить иллюзию удовлетворенности некоей обиженки с опеннета?
     
  • 2.6, хрю (?), 10:48, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первый не баш, а человеческий shell; во-вторых не одна портянка, а разделённая на несколько; в третьих эта программа делает только то что запускает другие программы с правильными параметрами, что как раз то для shell.
     

  • 1.7, Аноним (-), 11:12, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >надстройку над Docker

    Над чрутом пусть сделают, иначе смысла нет.

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:18, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

    Вот бы всё тоже самое, только вместо вот этого
    >Проект предоставляет надстройку над Docker, Podman или Lilipod

    надстройку над голым LXC.

     
     
  • 2.11, анон (?), 11:39, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так допишите нужный ВАМ функционал и разместите merge request, в чём проблема?
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 12:26, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в чём проблема?

    Ты что! Это ж ПИСАТЬ придется!
    Ну еще и разбираться в этом всём. А авторы уже разобрались, они быстрее напишут.
    Им что жалко??

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:38, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux"

    Любой, да не любой. Нужно чтобы дистрострои позаботились о работе, подготовив образ.
    Например тот же Альт с ходу не заработает в distrobox, и нет, не потому что distrobox плохой, "просто у Альта особенный путь", на сколько нам дали понять и им "это не нужно"(!) ;)

     
     
  • 2.12, анон (?), 11:42, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альт вычеркиваем из адекватов?
     
  • 2.14, аннаним (?), 12:04, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так альта и нет в списке поддерживаемых гостей. Да и список довольно короткий.
     

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