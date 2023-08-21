Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр

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|2.13, anondanon (?), 13:25, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он раньше(как минимум, с 7 версии, раньше не пробовал) без проблем из-под wine летал, без лагов и артефактов. Так что дерзайте!
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|2.36, Аноним (36), 19:15, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет.
Запустился бы, если бы не Easy Anti-Cheat, спасибо Тиму Суини, который люто бешено ненавидит линукс и тратит тонны бабла, чтобы его (в том числе выкупленные у нормальных разрабов) продукты ни в коем случае не запускались бы на линуксе.
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|3.39, Петруччо (?), 20:48, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет.
> Запустился бы, если бы не Easy Anti-Cheat, спасибо Тиму Суини, который люто
> бешено ненавидит линукс и тратит тонны бабла, чтобы его (в том
> числе выкупленные у нормальных разрабов) продукты ни в коем случае не
> запускались бы на линуксе.
Easy Anti-Cheat уже под линуксами работает, алё, вылезайте там из криокамеры своей!
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|4.40, Ежи (?), 20:50, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Нет.
>> Запустился бы, если бы не Easy Anti-Cheat, спасибо Тиму Суини, который люто
>> бешено ненавидит линукс и тратит тонны бабла, чтобы его (в том
>> числе выкупленные у нормальных разрабов) продукты ни в коем случае не
>> запускались бы на линуксе.
> Easy Anti-Cheat уже под линуксами работает, алё, вылезайте там из криокамеры своей!
https://www.youtube.com/watch?v=zq0EiZUngcg
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|1.3, pic (?), 12:44, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В такую эпоху лучше поставить Bottles из flathub, чем пытаться платить.
Там всё также настраивается мышкой.
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|2.12, Аноним (-), 13:13, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну для сингла, или левых серваков - возможно. на офиц серваки к электронникам - чёт стремновато, когда неск лет каждый сезон все награды вытягиваешь, реликвий навыбивал.. ессно, пассы все на халявную голду набитую скиллом закуплены
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|1.7, дАнон (?), 12:58, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А нафига BFQ для флеш-памяти то.
Лайк разве что за AMD ROCM OpenCL/HIP, и то уже скоро будет неактуально.
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|2.9, Аноним (9), 13:03, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да, люблю поиграть в компьютерные игры за компьютером. За утюгом и сковородкой не играется почему-то.
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|2.20, Аноним (20), 14:49, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно. Последний раз играл в "Волка Ну-погоди", который яйца ловит, падающие с 4-х сторон.
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|2.28, Аноним (28), 17:32, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ага прямо вот здесь)))
Пока на Linux не сделают универсальный толковый игровой движок, на Linux не будет массовой игровой аудитории. А игровой движок не предвидится, пока есть 100500 сборок linux с разными зависимостями.
Хотя если объединятся хотя бы в каких-то аспектах Arch, Devuan и KDE, есть надежда на linux на дисктопе.
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|3.29, Аноним (29), 17:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Unreal, Unity и Unigine анонимному комментатору не достаточно?
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|1.10, Аноним (9), 13:06, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Представлен первый выпуск компьютерного проекта Bazzite, развивающего специализированную компьютерную сборку Fedora Linux 38, оптимизированную для запуска компьютерных игр.
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|1.14, Oe (?), 14:05, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Шта? Оптимизированную для запуска компьютерных игр? Там же неотключаемый композинг в полноэкране, в итоге когда игра грузит гпу на 100%, то появляются заметные фризы, ибо на композинг у видеокарты тупо не хватает времени и рендер откладывается к следующим кадрам, ибо того требует vsync. Причем в игре стабильные 500 фпс, но композинг режет их до фризящих 60 фпс vsync. Конечно, если залочить игру на 60 фпс, нагрузка гпу упадет до 10%, и появятся стабильные 60 фпс, с диким желе в управлении, ибо двойной vsync вызывает двойные задержки ввода, по ощущениям как будто играешь в консольные 30 фпс.
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|2.19, Аноним (19), 14:34, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А кстати, как средние линуксоиды, сидящие на GNOME/KDE, обходят эту проблему? Не запускают игры?
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|3.23, Аноним (23), 15:54, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В GNOME/KDE такой проблемы нет посколько композитинг для полноэкранных приложений отключен.
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|2.24, anonimus (?), 16:00, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, а может кто-нибудь поподробнее объяснить про эту проблему?
У меня, когда запускаешь игру, всё прям летает, потом очень быстро начинает дико фризить и играть очень некомфортно. всё тормозит, мышь как в желе плавает, но потом в какой-то момент вдруг БАЦ и снова всё летает, но опять очень не долго и снова фризы.
Что это вообще за проблема?
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|3.25, Анонит (?), 16:07, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я откатился на ядро 4.19..хх и тем и решил.Можно в Портпротон попробовать галочки по-убирать,по-навставлять,но я не осилил. Там для микрофриз и висинков в основном ништяки.
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|3.35, Аноним (-), 19:05, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вот фик знает, у меня на вин11, ещё в дистре кастрированном и стоящей с февраля, где-т в апреле-мае началось такое, в арехе например - то ли амд драйвера, то ли респауны чего... чего ток не пытался сделать - фрисинки, антилаги, разрешение в два раза унижал, сетевые настройки сетевухи и роутера теребил - ну прям начинает периодически фризить, особенно на стычках дико - играть невозможно, и всё, и эт на рх598 нитро+, которая раньше сотку фпс давала легко
короче пока принудительно через консольку в стиме максфпс_75 не залочил - сгорел уже почти. а теперь - 75 колом стоит, даж сглаживание на макс вытянул - плавно, конечно, но уже не то..
то ли, возможно, старое железо так опрокидывают, то систему защиты как на тачках замутили - когда комп подачу скидывает если в отсечку утапливаешь, но теперь, по ходу, надо под своё железо и настройки лочить приложухи
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|2.33, Челик с гитлаба (?), 18:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чём тут композитинг, если это проявление инпут лага из-за низкого фпс? Управление с вертикальной синхронизацией в любой игре на любой ОС с любыми настройками будет желейным. По этой же причине играть в Counter-Strike без vsync, но с локом на 60/75/90 кадров невозможно даже при отключенном композиторе.
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|1.15, ryoken (ok), 14:13, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Включение в базовую поставку прослоек LatencyFleX, vkBasalt, MangoHud
Всегда считал MangoHud - оверлеем.
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|1.17, YM2608 (?), 14:17, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А почему не предустановлены Steam, Wine ???
Или это не обязательно для для запуска компьютерных игр ?
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|2.30, Аноним (29), 17:55, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом дистрибутиве путь таков:
Федора - дистровач - Арч - Стим - протон - игра.
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|3.31, YM2608 (?), 18:05, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для "домохозяек" это будет сложно, нужно чтобы всё работало из коробки, как Виндусе.
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|1.18, Аноним (19), 14:32, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На смену идеологии *nix "всё есть файл" Linux принёс новую идеологию "всё есть отдельный дистрибутив".
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|2.21, Анонит (?), 15:08, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут постарались заточить как я понимаю. Даже отдельный профиль для Нвидиа есть,а то не у всех получалось постичь дзен. Амуде даже советовали покупать.(какой ужас)
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|3.43, anonymous (??), 22:01, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, не углядели, таки проник в наши ряды какой-то нвидивец-кдешник-вайнолюбец-дуалбутчик, из кожи вон лезет но по капле вкапывает обратно раба. Великие отцы основатели редхата избавлялись от проприетарщины, гнали троллтехов с их проприетарныи кде, блобнутую нвидию. А эти дерзкие молодые все пихают проприетарщину. Пролезли видать с волгой трансвеститов Outreachy и прочими кодексами. Срамота.
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|1.22, Аноним (22), 15:09, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Input Remapper классная штука, жаль раньше о ней не знал. Настроил три (из восьми) дополнительные кнопки мыши, которые никак не работали ранее.
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|1.38, Аноним (38), 20:47, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Представлен первый выпуск проекта Bazzite, развивающего специализированную сборку Fedora Linux 38, оптимизированную для запуска компьютерных игр."
"Особенности сборки: ...
"Включение в базовую поставку Distrobox, инструментария для вложенного запуска других дистрибутивов. Для Distrobox подготовлены образы на базе Arch Linux со Steam и Lutris."
Хм,сборка Линукс дистрибутива для игр, в которой из особенностей сборки, инструментарий для запуска другого дистрибутива для игр?!
Я правилино понимаю суть посыла?
Чисто линукс для игр, чтобы запускать в нём другой линукс для игр, игры линуксоидов, которые мы заслужили.
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|1.42, EuPhobos (ok), 21:10, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> оптимизированную для запуска компьютерных игр
> Поставка окружения KDE и включение по умолчанию протокола Wayland для систем с GPU Intel и AMD
И сколько игр играется на этой системе?
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