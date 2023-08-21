The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр

21.08.2023 12:10

Представлен первый выпуск проекта Bazzite, развивающего специализированную сборку Fedora Linux 38, оптимизированную для запуска компьютерных игр. Сборка основана на технологиях Fedora Silverblue, использует для формирования базовой системы OSTree-репоизитории ublue-os без разделения на отдельные пакеты, а обновление производит в атомарном режиме через замену системного образа. Установочный образ сформирован для архитектуры x86_64 (685 MB).

Особенности сборки:

  • Предустановка проприетарных драйверов NVIDIA.
  • Поддержка аппаратного ускорения декодирования видео H264.
  • Полная поддержка runtime AMD ROCM OpenCL/HIP.
  • Полная поддержка DisplayLink.
  • Включение в состав разработанных компанией Valve тем оформления для KDE, применяемых в SteamOS.
  • Включение в базовую поставку прослоек LatencyFleX, vkBasalt, MangoHud и OBS VkCapture.
  • Поддержка Wallpaper Engine.
  • Включение в базовую поставку Distrobox, инструментария для вложенного запуска других дистрибутивов. Для Distrobox подготовлены образы на базе Arch Linux со Steam и Lutris.
  • Включение сервиса duperemove для сокращения дискового пространства за счёт дедупликации повторяющихся окружений для Wine.
  • Включение в состав сервиса автоматической оптимизации System76 Scheduler, динамически настраивающего параметры планировщика задач CFS (Completely Fair Scheduler) и меняющего приоритеты выполнения процессов для снижения задержек и обеспечения максимальной производительности процесса, с которым в текущий момент работает пользователь.
  • Задействование по умолчанию предложенного компанией Google алгоритма управления сетевой перегрузкой BBR для TCP.
  • Включение в базовую поставку приложения Input Remapper для настройки поведения устройств ввода.
  • Добавление мастера первого запуска, позволяющего установить дополнительные приложения и изменить настройки. Например, можно установить CoreCtrl для изменения настроек системы в привязке к приложениям и GreenWithEnvy для разгона видеокарт NVIDIA.
  • В качестве опции предоставлена возможность использования пакетного менеджера Nix.
  • Включение в базовую поставку Waydroid, окружения для запуска Android-приложений.
  • Включение в состав драйвера xpadneo для беспроводных контроллеров Xbox One.
  • Включение в состав драйверов i2c-piix4 и i2c-nct6775 для управления встроенной в материнские платы подсветкой, используя пакет OpenRGB.
  • Включение в состав драйвера GCAdapter_OC для разгона до 1000hz контролллеров Nintendo Gamecube.
  • Поддержка клавиатур Wooting.
  • Поставка окружения KDE и включение по умолчанию протокола Wayland для систем с GPU Intel и AMD (для NVIDIA используется X11).
  • Возможность загрузки в интерфейс Big Picture клиента Steam, например, при использовании на телеприставках.
  • Возможность выбора на этапе установки образа с окружением на базе GNOME.

Дополнительно развивается вариант Bazzite для игровых приставок Steam Deck, в котором предустановлены Steam и Lutris, по умолчанию используется интерфейс Game Mode, композитный менеджер Gamescope и модифицированный пакет Mesa. Компоненты сборки, такие как драйверы, прошивки, утилиты управления кулером и специализированные пакеты, портированы из SteamOS (перенесены из репозитория evlaV).

Перенесены исправления для использования ФС Btrfs на SD-карте. По умолчанию задействован сервер SDGyroDSU. В качестве опций доступны пакеты Decky Loader, EmuDeck и ProtonUp-Qt. В интерфейс Gamemode добавлены инструмнты для обновления системы, пакетов flatpak и образов Distrobox. По умолчанию задействованы ZRAM, amd-pstate и планировщик ввода/вывода BFQ. В поставку включены утилиты для управления напряжением Steam Deck, изменения частоты экрана и ограничения уровня заряда аккумулятора.



  1. Главная ссылка к новости (https://universal-blue.org/blo...)
  2. OpenNews: В Fedora Silverblue, Fedora IoT и Fedora CoreOS добавят код для подсчёта пользователей
  3. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
  4. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 38
  6. OpenNews: Проект Asahi переводит свой дистрибутив для ARM-чипов Apple на Fedora Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59635-fedora
Ключевые слова: fedora, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:26, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    battlefield 2042 запустится?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 12:38, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:45, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/58371-steamos
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 12:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.protondb.com/app/1517290
     
  • 2.13, anondanon (?), 13:25, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он раньше(как минимум, с 7 версии, раньше не пробовал) без проблем из-под wine летал, без лагов и артефактов. Так что дерзайте!
     
  • 2.36, Аноним (36), 19:15, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
    Запустился бы, если бы не Easy Anti-Cheat, спасибо Тиму Суини, который люто бешено ненавидит линукс и тратит тонны бабла, чтобы его (в том числе выкупленные у нормальных разрабов) продукты ни в коем случае не запускались бы на линуксе.
     
     
  • 3.39, Петруччо (?), 20:48, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет.
    > Запустился бы, если бы не Easy Anti-Cheat, спасибо Тиму Суини, который люто
    > бешено ненавидит линукс и тратит тонны бабла, чтобы его (в том
    > числе выкупленные у нормальных разрабов) продукты ни в коем случае не
    > запускались бы на линуксе.

    Easy Anti-Cheat уже под линуксами работает, алё, вылезайте там из криокамеры своей!

     
     
  • 4.40, Ежи (?), 20:50, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Нет.
    >> Запустился бы, если бы не Easy Anti-Cheat, спасибо Тиму Суини, который люто
    >> бешено ненавидит линукс и тратит тонны бабла, чтобы его (в том
    >> числе выкупленные у нормальных разрабов) продукты ни в коем случае не
    >> запускались бы на линуксе.
    > Easy Anti-Cheat уже под линуксами работает, алё, вылезайте там из криокамеры своей!

    https://www.youtube.com/watch?v=zq0EiZUngcg

     

  • 1.3, pic (?), 12:44, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В такую эпоху лучше поставить Bottles из flathub, чем пытаться платить.
    Там всё также настраивается мышкой.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:13, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну для сингла, или левых серваков - возможно. на офиц серваки к электронникам - чёт стремновато, когда неск лет каждый сезон все награды вытягиваешь, реликвий навыбивал.. ессно, пассы все на халявную голду набитую скиллом закуплены
     

  • 1.6, Минона (ok), 12:54, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какая-то сборная солянка.
     
  • 1.7, дАнон (?), 12:58, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нафига BFQ для флеш-памяти то.
    Лайк разве что за AMD ROCM OpenCL/HIP, и то уже скоро будет неактуально.
     
     
  • 2.37, Аноним2 (?), 19:33, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему неактуально будет?
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:59, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Любители компьютерных игр здесь?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:03, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да, люблю поиграть в компьютерные игры за компьютером. За утюгом и сковородкой не играется почему-то.
     
  • 2.11, Аноним (-), 13:10, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:49, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. Последний раз играл в "Волка Ну-погоди", который яйца ловит, падающие с 4-х сторон.
     
     
  • 3.26, ryoken (ok), 16:40, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 4-х - Игра Б.
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:32, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага прямо вот здесь)))
    Пока на Linux не сделают универсальный толковый игровой движок, на Linux не будет массовой игровой аудитории. А игровой движок не предвидится, пока есть 100500 сборок linux с разными зависимостями.
    Хотя если объединятся хотя бы в каких-то аспектах Arch, Devuan и KDE, есть надежда на linux на дисктопе.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 17:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Unreal, Unity и Unigine анонимному комментатору не достаточно?
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 18:11, 21/08/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.10, Аноним (9), 13:06, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Представлен первый выпуск компьютерного проекта Bazzite, развивающего специализированную компьютерную сборку Fedora Linux 38, оптимизированную для запуска компьютерных игр.
     
  • 1.14, Oe (?), 14:05, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шта? Оптимизированную для запуска компьютерных игр? Там же неотключаемый композинг в полноэкране, в итоге когда игра грузит гпу на 100%, то появляются заметные фризы, ибо на композинг у видеокарты тупо не хватает времени и рендер откладывается к следующим кадрам, ибо того требует vsync. Причем в игре стабильные 500 фпс, но композинг режет их до фризящих 60 фпс vsync. Конечно, если залочить игру на 60 фпс, нагрузка гпу упадет до 10%, и появятся стабильные 60 фпс, с диким желе в управлении, ибо двойной vsync вызывает двойные задержки ввода, по ощущениям как будто играешь в консольные 30 фпс.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:34, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кстати, как средние линуксоиды, сидящие на GNOME/KDE, обходят эту проблему? Не запускают игры?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:54, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В GNOME/KDE такой проблемы нет посколько композитинг для полноэкранных приложений отключен.
     
  • 2.24, anonimus (?), 16:00, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, а может кто-нибудь поподробнее объяснить про эту проблему?
    У меня, когда запускаешь игру, всё прям летает, потом очень быстро начинает дико фризить и играть очень некомфортно. всё тормозит, мышь как в желе плавает, но потом в какой-то момент вдруг БАЦ и снова всё летает, но опять очень не долго и снова фризы.
    Что это вообще за проблема?
     
     
  • 3.25, Анонит (?), 16:07, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я откатился на ядро 4.19..хх и тем и решил.Можно в Портпротон попробовать галочки по-убирать,по-навставлять,но я не осилил. Там для микрофриз и висинков в основном ништяки.
     
  • 3.35, Аноним (-), 19:05, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот фик знает, у меня на вин11, ещё в дистре кастрированном и стоящей с февраля, где-т в апреле-мае началось такое, в арехе например - то ли амд драйвера, то ли респауны чего... чего ток не пытался сделать - фрисинки, антилаги, разрешение в два раза унижал, сетевые настройки сетевухи и роутера теребил - ну прям начинает периодически фризить, особенно на стычках дико - играть невозможно, и всё, и эт на рх598 нитро+, которая раньше сотку фпс давала легко

    короче пока принудительно через консольку в стиме максфпс_75 не залочил - сгорел уже почти. а теперь - 75 колом стоит, даж сглаживание на макс вытянул - плавно, конечно, но уже не то..

    то ли, возможно, старое железо так опрокидывают, то систему защиты как на тачках замутили - когда комп подачу скидывает если в отсечку утапливаешь, но теперь, по ходу, надо под своё железо и настройки лочить приложухи

     
  • 2.33, Челик с гитлаба (?), 18:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут композитинг, если это проявление инпут лага из-за низкого фпс? Управление с вертикальной синхронизацией в любой игре на любой ОС с любыми настройками будет желейным. По этой же причине играть в Counter-Strike без vsync, но с локом на 60/75/90 кадров невозможно даже при отключенном композиторе.
     

  • 1.15, ryoken (ok), 14:13, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Включение в базовую поставку прослоек LatencyFleX, vkBasalt, MangoHud

    Всегда считал MangoHud - оверлеем.

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:01, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оверлей - наложение, слой, прослойка. Это все синонимы здесь.
     

  • 1.16, soarin (ok), 14:13, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где Gamescope?
     
  • 1.17, YM2608 (?), 14:17, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему не предустановлены Steam, Wine ???
    Или это не обязательно для для запуска компьютерных игр ?
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 17:55, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом дистрибутиве путь таков:
    Федора - дистровач - Арч - Стим - протон - игра.
     
     
  • 3.31, YM2608 (?), 18:05, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для "домохозяек" это будет сложно, нужно чтобы всё работало из коробки, как Виндусе.
     

  • 1.18, Аноним (19), 14:32, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На смену идеологии *nix "всё есть файл" Linux принёс новую идеологию "всё есть отдельный дистрибутив".
     
     
  • 2.21, Анонит (?), 15:08, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут постарались заточить как я понимаю. Даже отдельный профиль для Нвидиа есть,а то не у всех получалось постичь дзен. Амуде даже советовали покупать.(какой ужас)
     
     
  • 3.43, anonymous (??), 22:01, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, не углядели, таки проник в наши ряды какой-то нвидивец-кдешник-вайнолюбец-дуалбутчик, из кожи вон лезет но по капле вкапывает обратно раба. Великие отцы основатели редхата избавлялись от проприетарщины, гнали троллтехов с их проприетарныи кде, блобнутую нвидию. А эти дерзкие молодые все пихают проприетарщину. Пролезли видать с волгой трансвеститов Outreachy и прочими кодексами. Срамота.
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:09, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Input Remapper классная штука, жаль раньше о ней не знал. Настроил три (из восьми) дополнительные кнопки мыши, которые никак не работали ранее.
     
  • 1.38, Аноним (38), 20:47, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Представлен первый выпуск проекта Bazzite, развивающего специализированную сборку Fedora Linux 38, оптимизированную для запуска компьютерных игр."
    "Особенности сборки: ...
    "Включение в базовую поставку Distrobox, инструментария для вложенного запуска других дистрибутивов. Для Distrobox подготовлены образы на базе Arch Linux со Steam и Lutris."

    Хм,сборка Линукс дистрибутива для игр, в которой из особенностей сборки, инструментарий для запуска другого дистрибутива для игр?!
    Я правилино понимаю суть посыла?
    Чисто линукс для игр, чтобы запускать в нём другой линукс для игр, игры линуксоидов, которые мы заслужили.

     
  • 1.42, EuPhobos (ok), 21:10, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > оптимизированную для запуска компьютерных игр
    > Поставка окружения KDE и включение по умолчанию протокола Wayland для систем с GPU Intel и AMD

    И сколько игр играется на этой системе?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру