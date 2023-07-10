Выпуск OpenRGB 0.9, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

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|1.1, Я (??), 12:58, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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хочу уже чтобы оно одной кнопкой выключало все ргб
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|2.2, k1801 (ok), 13:06, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это уже предусмотрено. Даже кнопку в интерфейсе искать не нужно, для этого есть пункт в контекстном меню значка трея, сразу над пунктом "выход". Подписан как "Lights Off" или "Свет выкл.".
Кроме того, можно выбрать чёрный цвет и нажать на кнопку "Установить для всех устройств". Вся подсветка, поддерживаемая приложением, тут же отключится.
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|2.6, Аноним (6), 13:17, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А у вас унитаз из розетки выключается? Вы вытащите вилку из розетки на некоторое время.
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|1.3, ryoken (ok), 13:10, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Подскажите, а эта вещь сможет выключить подсветку процессорного кулера? (DeepCool Gammax, точную модель не помню).
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|2.5, Аноним (5), 13:16, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А вы пробовали подсветку ... не подключать к матери?
Песец, люди вопросы задают.
// Владелец Gammax.
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|3.13, ryoken (ok), 14:12, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вы пробовали подсветку ... не подключать к матери?
> Песец, люди вопросы задают.
> // Владелец Gammax.
Батенька, я просто взял кулер, закрепил его на плате и подключил коннектор. ВСЁ. Вся ргб-шность у него в нём самом где-то.
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|4.21, хмы (?), 18:28, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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программно отключить не получится. это железная "фича" - питание на диоды подается напрямую с 4pin PWM. Можно разве что снять сам кулер и бокорезами "вырезать" светодиоды. Но проще конечно просто кулер поменять. Тем более, что у дипкула они не шибко тихие и кпд не особо.
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|2.12, НяшМяш (ok), 13:53, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там могут быть вентиляторы, у которых светодиоды соединены напрямую к питанию. Тогда только физически их выкусывать.
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|2.11, Анонимус тот самый (?), 13:52, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если роутер не экзотического цвета, то можно закрасить маркером в цвет роутер. Светить будут, но гораздо слабее. Убрать маркер можно спиртом.
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|3.20, Пряник (?), 17:25, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чисто русское пытливое решение: разобрать и отпаять/откусить лампочки, а заодно изучить внутренности.
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|2.14, ryoken (ok), 14:14, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот бы индикаторы сети и прочего на роутере можно было приглушать.
У некоторых на OpenWRT вроде есть что-то на тему.
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|1.19, Пряник (?), 17:23, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое совпадение (очередное), недавно лазил по их сайту, чтобы взять поддерживаемую клавиатуру.
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