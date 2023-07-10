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Выпуск OpenRGB 0.9, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

10.07.2023 09:29

После 7 месяцев разработки опубликован выпуск OpenRGB 0.9, открытого инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств. Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Patriot, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприетарных драйверов и приложений. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки формируются для Linux (deb, rpm, appimage), macOS и Windows. Как и ранее, все экспериментальные сборки, формируемые после релиза, получат номер версии 0.91.

Новые возможности:

  • Сегменты, позволяющие разбить зоны светодиодов на более мелкие подгруппы, например, чтобы визуально разделить последовательно подключенные устройства на портах ARGB (кулеры, ленты) - ранее они отображались как сплошная полоса. Зоны настраиваются пользователями вручную.
  • Менеджер раскладок (Keyboard Layout Manager, KLM), упрощающий разработку интеграций для раскладок, когда клавиатура поставляется в разные регионы с разными раскладками (например QWERTZ, AZERTY). Функциональность KLM будет расширяться к следующему релизу по мере добавления его поддержки в контроллеры.
  • Страница с идентификаторами устройств, упрощающая разработку новых устройств.
  • Интеграция плагинов с SDK, позволяющая плагинам определять собственные команды SDK.
  • Значки в формате PNG заменены на более универсальные значки. * Добавлены переводы на малайзийский, японский, хорватский и польский языки. Обновлены существующие переводы.
  • Для всех ОС отменено требование не использовать кириллицу в путях файлов (плагины, названия профилей, путь к папке настроек, имя пользователя, в папку которого будут записаны настройки).

Поддержка новых устройств:

  • В существующие контроллеры было добавлено множество новых GPU от ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Gigabyte, iGame, MSI, NVIDIA, Palit и PNY.
  • Контроллер AOC: AOC GK500 (клавиатура), AOC GMM700 (коврик) и AOC GM500 (мышь).
  • В контроллер ASRock внесены исправления для плат ASRock Polychrome USB.
  • В контроллере ASUS реализована поддержка ASUS ROG Ally и добавлены новые устройства.
  • Реализована поддержка клавиатур Cherry. * В контроллер Corsair добавлена поддержка Corsair Dominator Platinum DDR5 и Corsair Vengeance DDR5.
  • Добавлена поддержка CRYORIG H7 Quad Lumi.
  • Добавлена поддержка новых устройств Das Keyboard.
  • В контроллере ENE улучшен разбор конфигурационной таблицы ENE SMBus (исправлена ошибка Unknown LED в подписях светодиодов на большинстве моделей ОЗУ ENE). В связи с нестабильной работой сохранения на некоторых моделях модулей ОЗУ, функция сохранения режима на устройстве скрыта в конфигурационном файле.
  • Добавлена поддержка новых устройств GaiZhongGai.
  • Добавлены новые раскладки для материнских плат Gigabyte.
  • В контроллере HyperX добавлена поддержка новых устройств. Для устройств, в которых HID-дескриптор не соответствует требованиям стандарта, был добавлен класс устройств, принудительно заставляющий их работать через libusb-hidapi под Linux.
  • Добавлена поддержка док-станции JSAUX Steam Deck.
  • Добавлена поддержка LEGO Dimensions toypad.
  • Добавлена поддержка новых устройств в контроллере для ноутбуков Lenovo.
  • Добавлена поддержка некоторых материнских плат Lenovo.
  • Добавлена поддержка новых устройств Lian-Li.
  • Исправлены ошибки в контроллере Logitech.
  • Расширен список разблокированных моделей плат MSI Mystic Light.
  • Добавлена поддержка контроллеров Nollie32.
  • Добавлена поддержка NZXT Hue 1 (Smart Device V1).
  • Добавлена поддержка новых устройств NZXT Hue 2, включая дополнительные аксессуары к ним.
  • Реализована поддержка клавиатур OKS.
  • В контроллере Razer появилась поддержка новых устройств и исправлена ошибка инициализации, из-за которой поддержка некоторых устройств была ненадёжной. Многие клавиатуры Razer были переведены на использование KeyboardLayoutManager.
  • Добавлена поддержка клавиатур RedSquare.
  • Добавлена поддержка наушников Roccat.
  • Добавлены новые функции для устройств Sapphire.
  • Добавлена поддержка TP-Link Kasa Smart.
  • Добавлена поддержка новых устройств Wooting.
  • Исправлены ошибки в консольном режиме (CLI)

Известные проблемы:

  • На Redragon M711 всё ещё не работает эффект "wave".
  • На некоторых мышах Corsair не подписаны светодиоды.
  • На некоторых клавиатурах Razer список раскладок не полон.
  • Количество каналов Asus Addressable может быть неточным.
  • На Linux может не работать поддержка видеокарт NVIDIA и AMD, в обоих случаях это связано с проблемами в драйверах устройств (amdgpu и проприетарный драйвер nvidia). Бета-версия драйвера nvidia может исправить проблему.
  • Не поддерживается компилятор MinGW.

Примечания:

  • Из-за переименования некоторых контроллеров устройств, существующие профили могут потребовать пересоздания. Могут так же не сохраниться ранее настроенные размеры зон ARGB.
  • При обновлении с версий до 0.6 настоятельно рекомендуется отключить в настройках OpenRazer и OpenRazer-win32. Это позволит приложению использовать новый контроллер Razer с улучшенной поддержкой устройств. OpenRazer запланирован к удалению в следующем релизе.
  • При обновлении с версий до 0.6 нужно очистить каталог с плагинами, поскольку до выпуска 0.6 не было системы версионирования API плагинов.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/CalcProgram...)
  2. OpenNews: Первый выпуск OpenRGB, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой
  3. OpenNews: Открытый цветовой стандарт как ответ на монополию Pantone
  4. OpenNews: Инициатива по развитию средств управления цветом и HDR для Wayland
  5. OpenNews: В рамках проекта ColorHug создан открытый колориметр для калибровки мониторов
  6. OpenNews: Выпуск системы управления цветностью colord 1.0.0
Автор новости: k1801
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59416-openrgb
Ключевые слова: openrgb, rgb, color, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Я (??), 12:58, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    хочу уже чтобы оно одной кнопкой выключало все ргб
     
     
  • 2.2, k1801 (ok), 13:06, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это уже предусмотрено. Даже кнопку в интерфейсе искать не нужно, для этого есть пункт в контекстном меню значка трея, сразу над пунктом "выход". Подписан как "Lights Off" или "Свет выкл.".
    Кроме того, можно выбрать чёрный цвет и нажать на кнопку "Установить для всех устройств". Вся подсветка, поддерживаемая приложением, тут же отключится.
     
     
  • 3.15, AlexYeCu_not_logged (?), 15:27, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В предыдущих версиях не работало.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:17, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А у вас унитаз из розетки выключается? Вы вытащите вилку из розетки на некоторое время.
     
     
  • 3.10, ыы (?), 13:34, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    наивность 80 левела.. там же акумулятор...
     

  • 1.3, ryoken (ok), 13:10, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите, а эта вещь сможет выключить подсветку процессорного кулера? (DeepCool Gammax, точную модель не помню).
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:16, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А вы пробовали подсветку ... не подключать к матери?

    Песец, люди вопросы задают.

    // Владелец Gammax.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:28, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А ты не пробовал готовый комп покупать?
     
  • 3.13, ryoken (ok), 14:12, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А вы пробовали подсветку ... не подключать к матери?
    > Песец, люди вопросы задают.
    > // Владелец Gammax.

    Батенька, я просто взял кулер, закрепил его на плате и подключил коннектор. ВСЁ. Вся ргб-шность у него в нём самом где-то.

     
     
  • 4.21, хмы (?), 18:28, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    программно отключить не получится. это железная "фича" - питание на диоды подается напрямую с 4pin PWM. Можно разве что снять сам кулер и бокорезами "вырезать" светодиоды. Но проще конечно просто кулер поменять. Тем более, что у дипкула они не шибко тихие и кпд не особо.
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 13:53, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там могут быть вентиляторы, у которых светодиоды соединены напрямую к питанию. Тогда только физически их выкусывать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:12, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда уже добавят свист и пepдёж.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 13:33, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На нажатие клавиши это делается на изи https://github.com/hainguyents13/mechvibes
     
  • 2.22, ZloySergant (ok), 18:37, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда уже добавят свист и пepдёж.

    Floppy считается устаревшей технологией.

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:21, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы индикаторы сети и прочего на роутере можно было приглушать.
     
     
  • 2.11, Анонимус тот самый (?), 13:52, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если роутер не экзотического цвета, то можно закрасить маркером в цвет роутер. Светить будут, но гораздо слабее. Убрать маркер можно спиртом.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:21, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    инженерное решение, изолента!💪
     
     
  • 4.23, tty0 (?), 18:48, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём белая
     
  • 3.20, Пряник (?), 17:25, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чисто русское пытливое решение: разобрать и отпаять/откусить лампочки, а заодно изучить внутренности.
     
  • 2.14, ryoken (ok), 14:14, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот бы индикаторы сети и прочего на роутере можно было приглушать.

    У некоторых на OpenWRT вроде есть что-то на тему.

     
  • 2.16, Аноним (16), 15:45, 10/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно выставить ночной режим 😃
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:52, 10/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.19, Пряник (?), 17:23, 10/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое совпадение (очередное), недавно лазил по их сайту, чтобы взять поддерживаемую клавиатуру.
     

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