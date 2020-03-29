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Первый выпуск OpenRGB, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой

29.03.2020 08:16

После года разработки опубликован первый выпуск проекта OpenRGB, нацеленного на предоставление универсального открытого инструментария для управления устройствами с цветной подсветкой, позволяющего обойтись без установки официальных проприетарных приложений, завязанных на конкретного производителя и, как правило, поставляемых только для Windows. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Программа многоплатформенная и доступна для Linux и Windows.

Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприертных драйверов и приложений.

Проект вначале развивался под именем OpenAuraSDK и был сфокусирован на реализации протокола ASUS Aura, но затем был расширен на другие категории устройств. Поддержка Aura уже доведена до полноценного вида и охватывает различные поколения RGB-контроллеров Aura, применяемых в разных платформах на базе CPU Intel и AMD, а также совместимые контроллеры, такие как G.Skill Trident Z.

Для взаимодействия с оборудованием в большинстве случаев достаточно использования i2c-dev или управления через USB (предложены udev-правила). Для работы с RGB-контроллерами материнских плат Aura/ASRock требуется применение патча для ядра Linux. Для периферийных устройств Razer используется драйвер OpenRazer (пакет openrazer-dkms-drivers в Debian/Ubuntu).

Проектом предлагается библиотека функций с универсальным API для управления подсветкой из приложений, консольная утилита и графический интерфейс на Qt. Поддерживается выбор режимов изменения цвета (цветовая волна и т.п.), управление зонами подсветки, применение расширенных эффектов, определение раскладки светодиодов и синхронизация подсветки с выполняемыми действиями (цветомузыка и т.п.).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления цветностью colord 1.0.0
  3. OpenNews: В GIMP появилась поддержка цветовых профилей ICC v4 и продолжается перевод на GEGL
  4. OpenNews: Открытый цветовой стандарт как ответ на монополию Pantone
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52629-openrgb
Ключевые слова: openrgb, rgb, color, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 29/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 08:46, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +10 +/
     
  • 2.4, Аноним6544 (?), 08:46, 29/03/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, A.Stahl (ok), 08:45, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Нихрена себе интерфейс. Его что, КДЕшники делали? Там всего-то одна кнопка нужна: "ВЫКЛ".
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:29, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Звуковых карт нет. Видел от Creative, но, наверное, там не отключается.
    И мониторов нет.
    Вообще, эти подсветки реально бесят на телеках, на плеерах. Приходится заклеивать черной изолентой.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:05, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно получил 10 моноблоков для конторы. На следующий день обнаружил, что у всех заклеены скотчем видеокамеры.
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 11:38, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имхо, более вероятно, что сотовый оператор подслушает с микрофона. Особенно, если старый кнопочный телефон. Или смартфон с российским ПО.
     
     
  • 4.19, YetAnotherOnanym (ok), 12:13, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно ссылочку на доказательства о прослушке микрофона российским ПО?
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:33, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замутили бы филипс амбилайт, может польза была бы (не пробовал). А кулеры подсвечивать...
     
     
  • 2.14, Анонидзе (?), 10:59, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если я правильно понял, никто не мешает замутить на какойнить ардуине себе эмбилайт, а для управления юзать сабж. Подобных проектов полно в сети
     

  • 1.13, Агл (?), 10:42, 29/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дай дураку подсветку, так он себя и проявит
     
     
  • 2.17, moze (?), 11:40, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда собирал мощный пк в 18-ом.. трудновато было найти чтото без лед подсветки (кроме оперативки и бп).. Сейчас светится сами по себе материнка, видеокарта и водянка.
     
     
  • 3.18, Аннонним (?), 11:49, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично, только с самой дешевой материнкой.
     
  • 3.20, Агл (?), 12:18, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я когда собирал мощный пк в 18-ом.. трудновато было найти чтото без
    > лед подсветки (кроме оперативки и бп).. Сейчас светится сами по себе
    > материнка, видеокарта и водянка.

    https://fastpic.ru/view/111/2020/0329/_f5ef846057b8b7b632d7ca85fc85cdb4.jpg.ht

    вот так у меня выглядело, пока не вырубил всю подсветку нафиг, светилось и моргало все - память, видеокарта, кулера, мать везде сверху донизу...
    Обладая чувствами прекрасного и меры, полагаю, можно добиться не вырвиглазного результата, но у большинства чем ярче тем круче

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:37, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обладая чувствами прекрасного и меры, полагаю, можно добиться не вырвиглазного результата

    Легко. Непрозрачный кейс. Но, увы, проблему со свистопердящей периферией это не решает.
    Странно как еще у МФУ и шредеров тракт прохождения бумаги подсвечивать не догадались?

     
     
  • 5.22, Аноним (22), 13:43, 29/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патентуйте идею!
     

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