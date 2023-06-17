Выпуск Distrobox 1.5, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов

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|1.1, Аноним (1), 16:38, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Это уже похоже на настоящую ОС, а не просто на ещё один дистрибутив.
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|3.6, Аноним (1), 17:26, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это то чем должен стать каждый дистрибутив. Т.е. нормальными ОС.
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|1.2, Аноним (3), 16:52, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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То есть, я могу поставить приложение в контейнере и запустить его в хостовых иксах?
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|2.5, Аноним (5), 17:23, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ты можешь поставить приложение в контейнере и не нужно будет самому отправлять разработчику имена, пароли, явки. Всё отправится автоматически.
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|2.18, Витюшка (?), 20:01, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да. Но это хренотень, конечно.
Этот distrobox просто установит вместо твоего приложения Шелл скрипт в .local/bin. Который по-сути запускает нужный контейнер. Вот и всё.
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|1.8, ИмяХ (?), 17:46, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Мы встроили тебе линукс в линукс, чтобы ты мог работать в линуксе, не выходя из линукса.
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|1.14, Аноним (14), 19:01, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А вот на самом деле штука интересная. Можно поставить в какой-нибудь православный трисквел или поп-ос,а в контейнере запускать совсем уже охамевшую бубунту. А то сетевая активность бубунты при запуске уже внушает опасения.
Всяким ДРМ-щикам вялым по губам))))))
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|2.15, Капитан Очевидность (?), 19:32, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты же сейчас нам покажешь tcpdump'ы этой выдуманной тобой сетевой активности Ubuntu, которая внушает опасения, правда?
Покажешь доказательства, покажешь куда был направлен трафик, а?
Или твоему вранью должны поверить просто потому что ты очередной лжец на попеннете?
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|3.16, Аноним (16), 19:44, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пока ты там ловишь tcpdump'ы, причмокивая пухлыми губами, тебе встроят шифровальщик в ноунеймную тулзу. Будешь ещё сильнее причмокивать со словами "как же так, этого не может быть, я же вам верил".
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|4.25, Капитан Очевидность (?), 23:04, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пока ты там ловишь tcpdump'ы, причмокивая пухлыми губами, тебе встроят шифровальщик в
> ноунеймную тулзу. Будешь ещё сильнее причмокивать со словами "как же так,
> этого не может быть, я же вам верил".
Ну вот всегда так, как просишь доказательства, так у узких сразу про сосание и причмокивания
То есть доказательств нет, а есть только твои сексуальные фантазии
Почему я не удивлен?
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|2.23, ivan_erohin (?), 22:19, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а в контейнере запускать совсем уже
импортозамещенные рф операционные системы из реестра программоного обеспечения рф.
можно будет красиво отчитаться о внедрении. или нет ?
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|1.20, Аноним (20), 20:06, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это что кастрированные виртуальные машины для нового поколения или раздутые до ОС контейнеры приложений ?
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|2.21, Аноним (17), 20:12, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у гугл своя ОС и никто ее никогда не видел, пытаються представить как это может выглядеть.
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