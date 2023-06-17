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Выпуск Distrobox 1.5, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов

17.06.2023 16:21

Опубликован инструментарий Distrobox 1.5, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект предоставляет надстройку над Docker или Podman, и отличается максимальным упрощением работы и интеграции запущенного окружения с остальной системой. Для создания окружения с другим дистрибутивом достаточно выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях. После запуска Distrobox обеспечивает проброс домашнего каталога пользователя в контейнер, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, позволяет подключать внешние накопители, добавляет вывод звука, реализует интеграцию на уровне SSH-агента, D-Bus и udev.

В Distrobox заявлена возможность использования в качестве хост-системы 17 дистрибутивов, включая Alpine, Manjaro, Gentoo, EndlessOS, NixOS, Void, Arch, SUSE, Ubuntu, Debian, RHEL и Fedora. В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI. После установки пользователь может полноценно работать в другом дистрибутиве не покидая основную систему.

Из основных областей применения называются эксперименты с атомарно обновляемыми дистрибутивами, такими как Endless OS, Fedora Silverblue, OpenSUSE MicroOS и SteamOS3, создание отдельных изолированных окружений (например, для запуска домашней конфигурации на рабочем ноутбуке), доступ к более свежим версиям приложений из экспериментальных веток дистрибутивов.

В новом выпуске:

  • В команду "distrobox create" добавлен флаг "--additional-packages" для прямого добавления пакетов во время инициализации, а также флаги "--unshare-netns" и "--unshare-ipc" для отключения совместного использования с хост-окружением пространств имён для сети и ipc.
  • Добавлена поддержка работы с GPU NVIDIA из контейнеров, реализованная через организацию доступа к драйверам, используемым в хост-окружении.
  • Добавлена команда "distrobox assemble", позволяющая создавать и удалять группу контейнеров в пакетном режиме на основании настроек, заданных в файле конфигурации distrobox.ini.
  • При удалении distrobox обеспечено отключение настроенного через команду "distrobox export" экспорта приложений и сервисов из контейнеров в хост-окружение.
  • Добавлена поддержка экспорта по имени приложения.
  • Повышена гибкость механизма инициализации контейнера в отношении возможности добавления дополнительных пакетов. Добавлена поддержка контейнеров с systemd, созданных при помощи флага "--additional-packages systemd".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/89luca89/di...)
  2. OpenNews: Опубликован инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов Distrobox 1.4
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск дистрибутива Vanilla OS
  4. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.3
  5. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.0.90, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59309-distrobox
Ключевые слова: distrobox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:38, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это уже похоже на настоящую ОС, а не просто на ещё один дистрибутив.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:53, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не "ещё один дистрибутив"
    Перечитайте новость
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 17:26, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это то чем должен стать каждый дистрибутив. Т.е. нормальными ОС.
     
  • 2.19, Витюшка (?), 20:03, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунда это
     

  • 1.2, Аноним (3), 16:52, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То есть, я могу поставить приложение в контейнере и запустить его в хостовых иксах?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:23, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты можешь поставить приложение в контейнере и не нужно будет самому отправлять разработчику имена, пароли, явки. Всё отправится автоматически.
     
  • 2.18, Витюшка (?), 20:01, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да. Но это хренотень, конечно.

    Этот distrobox просто установит вместо твоего приложения Шелл скрипт в .local/bin. Который по-сути запускает нужный контейнер. Вот и всё.

     

  • 1.8, ИмяХ (?), 17:46, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Мы встроили тебе линукс в линукс, чтобы ты мог работать в линуксе, не выходя из линукса.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:13, 18/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    User Mode Linux? Давно это уж было.
     

  • 1.13, name (??), 18:48, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Изобрели чрут.
     
     
  • 2.24, Капитан Очевидность (?), 23:03, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Изобрели чрут.

    Нет, ваня
    Чрут и контейнеры с проброской графики и звука это очень разные вещи

     

  • 1.14, Аноним (14), 19:01, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А вот на самом деле штука интересная. Можно поставить в какой-нибудь православный трисквел или поп-ос,а в контейнере запускать совсем уже охамевшую бубунту. А то сетевая активность бубунты при запуске уже внушает опасения.

    Всяким ДРМ-щикам вялым по губам))))))

     
     
  • 2.15, Капитан Очевидность (?), 19:32, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты же сейчас нам покажешь tcpdump'ы этой выдуманной тобой сетевой активности Ubuntu, которая внушает опасения, правда?
    Покажешь доказательства, покажешь куда был направлен трафик, а?
    Или твоему вранью должны поверить просто потому что ты очередной лжец на попеннете?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 19:44, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока ты там ловишь tcpdump'ы, причмокивая пухлыми губами, тебе встроят шифровальщик в ноунеймную тулзу. Будешь ещё сильнее причмокивать со словами "как же так, этого не может быть, я же вам верил".
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 19:52, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    три рубля!!!
     
  • 4.25, Капитан Очевидность (?), 23:04, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока ты там ловишь tcpdump'ы, причмокивая пухлыми губами, тебе встроят шифровальщик в
    > ноунеймную тулзу. Будешь ещё сильнее причмокивать со словами "как же так,
    > этого не может быть, я же вам верил".

    Ну вот всегда так, как просишь доказательства, так у узких сразу про сосание и причмокивания
    То есть доказательств нет, а есть только твои сексуальные фантазии
    Почему я не удивлен?

     
  • 2.23, ivan_erohin (?), 22:19, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а в контейнере запускать совсем уже

    импортозамещенные рф операционные системы из реестра программоного обеспечения рф.
    можно будет красиво отчитаться о внедрении. или нет ?

     

  • 1.20, Аноним (20), 20:06, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что кастрированные виртуальные машины для нового поколения или раздутые до ОС контейнеры приложений ?
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 20:12, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у гугл своя ОС и никто ее никогда не видел, пытаються представить как это может выглядеть.
     

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