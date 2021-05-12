В Fedora Silverblue, Fedora IoT и Fedora CoreOS добавят код для подсчёта пользователей

Разработчики дистрибутива Fedora сообщили о решении интегрировать в редакции дистрибутива Fedora Silverblue, Fedora IoT и Fedora CoreOS компонент для отправки на сервер проекта статистики, позволяющей судить о числе пользователей, у которых установлен дистрибутив. Ранее подобная статистика отправлялась в традиционных сборках Fedora, а теперь будет добавлена и в атомарно обновляемые редакции на основе rpm-ostree.

По умолчанию отправка данных будет включена в Fedora 34 IoT и Silverblue, а в Fedora CoreOS появится в августе. При нежелании отправлять данные о своей системе пользователю предлагается отключить сервис rpm-ostree-countme.timer командой "systemctl mask --now rpm-ostree-countme.timer". Отмечается, что отправляются только обезличенные данные, не включающие информацию, которую можно было бы использовать для идентификации конкретных пользователей. Применяемый механизм подсчёта аналогичен задействованному в Fedora 32 сервису Count Me, основанному на передаче счётчика времени установки и переменной с данными об архитектуре и версии ОС.

Значение передаваемого счётчика увеличивается каждую неделю. Указанный метод позволяет оценить как давно установлен используемый выпуск, чего достаточно для анализа динамики перехода пользователей на новые версии и выявления недолго живущих установок в системах непрерывной интеграции, тестовых системах, контейнерах и виртуальных машинах. Переменная с данными о редакции ОС (VARIANT_ID из /etc/os-release) и архитектуре системы позволяет разделять редакции, ответвления и спины.



