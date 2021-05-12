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В Fedora Silverblue, Fedora IoT и Fedora CoreOS добавят код для подсчёта пользователей

12.05.2021 23:49

Разработчики дистрибутива Fedora сообщили о решении интегрировать в редакции дистрибутива Fedora Silverblue, Fedora IoT и Fedora CoreOS компонент для отправки на сервер проекта статистики, позволяющей судить о числе пользователей, у которых установлен дистрибутив. Ранее подобная статистика отправлялась в традиционных сборках Fedora, а теперь будет добавлена и в атомарно обновляемые редакции на основе rpm-ostree.

По умолчанию отправка данных будет включена в Fedora 34 IoT и Silverblue, а в Fedora CoreOS появится в августе. При нежелании отправлять данные о своей системе пользователю предлагается отключить сервис rpm-ostree-countme.timer командой "systemctl mask --now rpm-ostree-countme.timer". Отмечается, что отправляются только обезличенные данные, не включающие информацию, которую можно было бы использовать для идентификации конкретных пользователей. Применяемый механизм подсчёта аналогичен задействованному в Fedora 32 сервису Count Me, основанному на передаче счётчика времени установки и переменной с данными об архитектуре и версии ОС.

Значение передаваемого счётчика увеличивается каждую неделю. Указанный метод позволяет оценить как давно установлен используемый выпуск, чего достаточно для анализа динамики перехода пользователей на новые версии и выявления недолго живущих установок в системах непрерывной интеграции, тестовых системах, контейнерах и виртуальных машинах. Переменная с данными о редакции ОС (VARIANT_ID из /etc/os-release) и архитектуре системы позволяет разделять редакции, ответвления и спины.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/get...)
  2. OpenNews: Для Fedora утверждён метод подсчёта пользователей, не использующий UUID
  3. OpenNews: В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora
  4. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск Fedora CoreOS
  6. OpenNews: В Fedora 33 начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55140-fedora
Ключевые слова: fedora, telemetry
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:03, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Анальная телеметрия подъехала
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:36, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мамааа, он меня посчитал!..
     
     
  • 3.10, Dzen Python (ok), 00:46, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мама! Меня <против моей воли, без выказанного явно разрешения> посчитали
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:50, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь он и тебя посчитал!
     
     
  • 5.14, Dzen Python (ok), 00:57, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, хороший был мультфильм. Только там было "Теперь он и ТЕБЯ посчитает!"
     
     
  • 6.15, Аноним (12), 01:01, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему был, я его прямо сейчас по опеннету в этой ветке смотрю.
     
     
  • 7.16, Аноним (16), 01:03, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мульте все было мило, без секса.
     

  • 1.2, iphony (?), 00:03, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Анальную пробку заказывать отдельно?
     
     
  • 2.3, Аноним (16), 00:10, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ред Хат подарит.
     
     
  • 3.4, redbm (?), 00:22, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, размечтался! Оплачивай счет, а не то хуже будет!

    Воткнем потом - да, бесплатно! (это у нас называется "техническая поддержка", если что)

     
     
  • 4.11, Dzen Python (ok), 00:48, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э-э-э-э!
    Профсоюз египетских сажальщиков-на-верблюда требует роялти за использование бизнес-схемы!
     
  • 2.13, Мастер анального секса (?), 00:55, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, конечно, и в подарочной упаковке
     

  • 1.5, Rev (?), 00:22, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вполне нормально, что тут анального?
     
     
  • 2.7, redbm (?), 00:27, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, за щеку тоже бери!
     
     
  • 3.8, Rev (?), 00:35, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этому тебя отец научил?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 01:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, твой протыкатель.
     

  • 1.6, redbm (?), 00:26, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "только обезличенные данные" - cat /proc/cpu, "счетчик" представляющий собой загрубленный аптайм (а точнее и незачем), точный номер релиза и так далее. Ну а твой адресок в довесок запишем.
    Нет, нет, мы за вами не следим - мы "собираем информацию"!

    systemctl шмяск нау - ага, в дистрибутиве без персистентной конфигурации, где это надо делать заново постоянно.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 01:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На системах с rpm-ostree вполне себе можно модифицировать /etc. Эксперты опеннета как обычно
     

  • 1.17, Аноним (20), 01:12, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оформляйте срыгос на слаку, глупцы.
     
     
  • 2.23, anonymous (??), 02:00, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот дело говорит. Осталось только релиз пятнадцатой дождаться...
     

  • 1.18, X86 (ok), 01:17, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучше бы они добавили код кнопки "delete Gnome 3, then Install KDE"
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:22, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что...
    Видимо, хотят понимать эффективность измнений. Наблюдать сколько народу свалило и когда.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:46, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Назначение дистрибутивов смотрел?
    Там вообще не для людей.
    Просто твой утюг уже не твой.
     

  • 1.24, Аноним (24), 03:03, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро будет как в дистрибутивах из СНГ.
     
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