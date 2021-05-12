В Fedora Silverblue, Fedora IoT и Fedora CoreOS добавят код для подсчёта пользователей

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|6.15, Аноним (12), 01:01, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему был, я его прямо сейчас по опеннету в этой ветке смотрю.
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|3.4, redbm (?), 00:22, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, размечтался! Оплачивай счет, а не то хуже будет!
Воткнем потом - да, бесплатно! (это у нас называется "техническая поддержка", если что)
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|4.11, Dzen Python (ok), 00:48, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Э-э-э-э!
Профсоюз египетских сажальщиков-на-верблюда требует роялти за использование бизнес-схемы!
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|1.6, redbm (?), 00:26, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"только обезличенные данные" - cat /proc/cpu, "счетчик" представляющий собой загрубленный аптайм (а точнее и незачем), точный номер релиза и так далее. Ну а твой адресок в довесок запишем.
Нет, нет, мы за вами не следим - мы "собираем информацию"!
systemctl шмяск нау - ага, в дистрибутиве без персистентной конфигурации, где это надо делать заново постоянно.
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|2.21, Аноним (21), 01:44, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На системах с rpm-ostree вполне себе можно модифицировать /etc. Эксперты опеннета как обычно
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|1.18, X86 (ok), 01:17, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучше бы они добавили код кнопки "delete Gnome 3, then Install KDE"
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|1.19, Аноним (19), 01:22, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что...
Видимо, хотят понимать эффективность измнений. Наблюдать сколько народу свалило и когда.
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|2.22, Аноним (22), 01:46, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Назначение дистрибутивов смотрел?
Там вообще не для людей.
Просто твой утюг уже не твой.
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