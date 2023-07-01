Выпуск дистрибутива Nitrux 2.9 с пользовательскими окружениями NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.9.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.1 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 2.9: По умолчанию задействовано ядро Linux 6.3.9 с патчами Liquorix.

Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.27.6, KDE Frameworks 5.107.0 и KDE Gear (KDE Applications) 23.04.2. Обновлены версии программ, включая Mesa 23.2-git и Firefox 114.0.2.

Обновлены системные компоненты: OpenRC 0.47.1, Flatpak 1.15.4, Distrobox 1.5.0.2. Предложены новые версии Vulkan-драйвера AMD 2023.Q2.3 и драйвера NVIDIA 535.54.03.

В пакет linux-firmware добавлены новые прошивки для драйверов amdgpu, ath11k, brcm, cirrus, cxgb4, i915, intel/avs, iwlwifi, rtl_bt, rtlwifi, rtw89. Прошивка Intel SOF (Sound Open Firmware) обновлена до версии 2.2.5.

До версии 3.0 обновлена библиотека MauiKit с компонентами для построения интерфейсов пользователя, которая применяется в качестве основы для оболочки Maui Shell и приложений MauiApps. В MauiKit Frameworks 3.0.0 включены компоненты MauiKit Accounts, MauiKit FileBrowsing и MauiKit TextEditor. На базе MauiKit 3.0 сформирован набор приложений Maui Apps 3.0.0, в котором обновлены программы Buho, Clip, Communicator, Nota, Pix, Shelf, Station и VVave.

По умолчанию в новых установках включена поддержка режима NVMe multipath, позволяющего выставлять несколько физических маршрутов к устройству.

В состав добавлена система блокировки рекламы dbab, использующая фильтрацию на уровне DNS.

Добавлены новые модули для фреймворка управления методами ввода Fcitx5: X.Org, Wayland, Lua и DBus. Улучшено использование Fcitx5 для управления методом ввода в приложениях на базе GTK и Qt. Обеспечен автозапуск Fcitx5 при входе пользователя. Добавлен графический конфигуратор методов ввода Mozc Setup. В состав включены модули Maliit с реализацией методов ввода для GTK2 и GTK3.

Добавлен графический интерфейс для настройки межсетевого экрана Plasma Firewall, который заменил собой NX Firewall.

Добавлена утилита Zap для управления приложениями в формате AppImages. Программа позволяет устанавливаться приложения из каталога, отслеживать появление обновлений и обновлять уже установленные пакеты AppImage.

В состав включена утилита nuts (Nitrux Update Tool System), предназначенная для обновления дистрибутива и отката на прошлое состояние в случае выявления проблем.

Добавлены пакеты HP Linux Printing and Imaging System и бэкенд HP SANE для поддержки многофункциональных устройств для сканирования и печати.

Добавлена поддержка децентрализованной системы установки программ Zero Install (0install), позволяющей разработчикам приложений организовать их распространение непосредственно со своих web-сайтов, предоставляя при этом такие возможности как автоматическая установка обновлений, использование единого набора разделяемых библиотек, обработку зависимостей и верификацию источника пакетов по цифровым подписям.

Добавлен интерфейс Flatpak Permissions Management KCM для изменения полномочий, предоставляемых приложениям в формате Flatpak.

Для NetworkManager добавлен VPN-плагин с поддержкой OpenConnect, который может использоваться с Cisco AnyConnect SSL VPN, Juniper Pulse Connect Secure и Palo Alto GlobalProtect.

В меню добавлен пункт для быстрой установки Heroic Games Launcher (по аналогии с уже имеющимися пунктами для Steam, Bottles и itch.io).

В состав добавлены утилиты kexec-tools для запуска ядра Linux из контекста уже работающего ядра.

Добавлен VPN Wireguard.

Удалены из поставки панель Latte Dock, эквалайзер PulseAudio, NX Firewall, appimage-cli-tool и отладочные пакеты для KDE Plasma, Latte Dock и KWin. Размер ISO-образа удалось сократить с 3.3 до 3.1 ГБ.



