Выпуск дистрибутива Nitrux 2.8 с пользовательскими окружениями NX Desktop

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|1.1, _RORO_ (ok), 22:35, 30/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Отсутствие systemD это конечно плюс. Но чем эта надстройка над KDE лучше обычного KDE? И лучше ли вообще?
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|2.4, Аноним (4), 23:04, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Отсутствие systemD это конечно плюс.
Тебя как конечного пользователя вообще не должно волновать что там под капотом. На сидении в тоpмозилле и освещении экспертного мнения на опеннете это никак не влияет. На большее ты и не способен.
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|3.24, Аноним (24), 03:09, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отсутствие системд - это как маркировка "халяль" или "кошер". Можно им впарить systemd под видом openrc - а они и не заметят. Главное на этикетке написано "не содержит ГМО^W systemd".
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|3.26, iCat (ok), 05:36, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Тебя как конечного пользователя вообще не должно волновать что там под капотом.
MicroSoft-way?
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|5.34, iCat (ok), 06:36, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> MicroSoft-way?
> вэй нормального человека
Жри что дают - это для "нормальных"?
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|6.35, Анонон (?), 06:50, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты не поверишь, но да. Ненормальные в состоянии выбрать чего они хотят
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|7.43, Аноним (31), 09:38, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главное чтобы жизни хватило на вечный проект под названием "выбор лучшего среди хорошего". Человек между студенчеством и пенсией имеет не так много времени чтобы им разбрасываться на бесконечную конпиляцию и баш портянки.
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|7.47, Аноним (47), 09:50, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не путай нормального человека с рабом.
У нормального человека есть свобода выбора, и он знает ей цену.
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|8.52, Аноним (31), 10:39, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Расскажешь это военкому когда получишь повестку в госуслугах Свобода может где-... текст свёрнут, показать
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|2.3, Аноним (4), 22:56, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То ли дело православный Windows 3.11 на четвёртом пне. Кнопочку турбо хоть нажал?
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|3.6, YM2608 (?), 23:20, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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твоя кнопочка Турбо "ни к селу ни к городу" к теме дизайна рабочего стола
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|4.7, Аноним (4), 23:22, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень даже в тему. Ведь твой древний комп без турбо даже Windows 95 не тянет.
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|5.8, YM2608 (?), 23:25, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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твои огрызения говорят о том, что ты уязвлён, следовательно я прав в критике дизайна макоса...
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|6.9, Аноним (24), 23:52, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> я ненавижу стиль макоса
> я прав в критике дизайна макоса
До критики тут дело как-то не дошло. Ты лишь описал собственное жжение в области поясницы и нижеприлегающих территорий.
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|7.12, YM2608 (?), 00:27, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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высказать презрение - это уже критика, а дурацкий стиль дизайна приложения, это как дурацкий стиль одежды (ну например мужские шатландские юбки). Почти всё дурацкое заразное - вылечивается только правильным воспитанием
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|8.13, Аноним (24), 00:33, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это так не работает Дизайн может быть удобен или неудобен, причем это объективн... текст свёрнут, показать
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|9.17, YM2608 (?), 01:01, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
панель задач в стиле макоси - это как дурацкая модель одежды на показе мод, типа... текст свёрнут, показать
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|5.10, kusb (?), 23:56, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати странный диалог. Если например мне не нравится что-то, что типа требует вычислительной мощности, то дело не обязательно в её отсутствии.
А ты ещё и обвиняешь.
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|6.11, _RORO_ (ok), 00:09, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тут вообще вычислительная мощность ни при чём. Тот же mate лёгкий, но его можно сделать в стиле macOS. Спор чисто о предпочтениях в интерфейсе
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|7.18, Аноним (18), 01:02, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тот же mate лёгкий, но его можно сделать в стиле macOS.
Смеялся
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|3.15, Аноним (15), 00:43, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Четвертый пень без кнопки турбо, да и ось для него скорее win 98 se. 3.11 и кнопка турбо это уровень 486. В простонародии и то и другое называлось четверкой, с десяток лет разницей. Держу в курсе. Потому что знаю что мое мнение очень важно для вас.
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|4.16, Перцептрон (?), 01:00, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ось для него скорее win 98 se
В РФ Pentium 4 это середина-конец нулевых с типичной WinXP того времени
> кнопка турбо это уровень 486
Всего что было до Pentium II. На моём первопне MMX была такая. Кстати сидел на нём года до 2006 и его хватало за граза пока вэб не начал толстеть.
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|4.37, Аноним (37), 08:58, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на амд486dx4 не было, кнопочка была на корпусе, а функции не было.
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|1.14, Аноним (15), 00:36, 01/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почему так распространены десктопы с горизонтальными панелями и меню? Они же сужают и так вытянутые по горизонтали мониторы. Кроме убунты ничего и не припоминается с вертикальными панелями. Это особенность человеческого зрения/восприятия?
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|2.19, Аноним (20), 01:08, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня два монитора 1280x1024 с раздельными рабочими столами. Вообще не понимаю бредовости широкоформатных мониторов, ведь они годятся только для кино. Для работы, особенно для программирования, мониторы вообще разворачивают вертикально, но не каждый штатно поддерживает pivot функцию.
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|3.22, Аноним (22), 01:43, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Господи, я не могу с анонимов опеннета иногда. Один жалуется что его Pentium 3 перестали поддерживать, другой страдает от того что S3Trio выбросили из Mesa, третий сидит с квадратными мониторами из 2006. На какой свалке вы железо берёте-то?
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|4.50, _RORO_ (ok), 10:30, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На широкоформатных свет клином не сошёлся. 5:4 до сих пор есть продаже, хоть это и старые модели. А вот 16:10 до сих пор выпускают, есть модели 2022 года. У меня тоже 16:10. Имхо это удобнее, чем 16:9
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|3.41, n00by (ok), 09:34, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Комментарии на Опеннет действительно удобнее писать с 1280x1024, повёрнутом на 90°, и на здешнем фоне севшие лампы наверное не заметны. На широкоформатном же как раз рядом помещаются две страницы с исходниками, в одном редакторе, и не надо головой крутить.
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|4.45, Аноним (31), 09:42, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> севшие лампы наверное не заметны
Зато заметны твои севшие мозги. Смотри смузи не поперхнись.
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|5.48, n00by (ok), 09:53, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лампа подсветки флюоресцентная, колба со временем темнеет, начиная с краёв, и монитор начинает желтить. Расчётный срок службы ЖК мониторов составляет 5-7 лет. 1280x1024 покупались в начале нулевых. Ты, конечно, всё это знаешь, но кугатор лишит премии, если прекратишь разводить сгач.
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|6.49, Аноним (31), 10:28, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Расчётный срок службы ЖК мониторов составляет 5-7 лет.
Ты наверное и телефон покупаешь каждый год и железо обновляешь тоже? Я вот хожу с телефоном 2011 года и меня он на 1000% устраивает и менять не собираюсь, аккумулятор благо меняется и стоит копейки. Смузи-сайты не посещаю. И компьютер у меня Pentium III основной рабочий, и он тоже на 1000% меня устраивает, поскольку, как писал выше, смузи-сайты не посещаю. А ты продолжай кормить корпорации.
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|2.27, Имя (?), 05:39, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отвечаю специально для малолетних особо одаренных людей, потому что люди в основном чистают слева направ, то есть по горизонтали
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|3.30, Аноним (31), 05:58, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отвечаю специально для малолетних особо одаренных людей
молодец,а теперь прими лекарство и обратно на коечку
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|2.53, InuYasha (??), 10:40, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берёшь КДЕ, кликаешь правой кнопкой на панели, unlock widgets, перетаскиваешь налево, профит. Просто места под таскбар снизу обычно больше. Ну, или так привычней. У меня меню всегда скрыто - мне вообще должно быть пофиг. Но нет - до нижней рамки дотянуться быстрее чем до левой. А сверху плохо потому что мешает двигать окна за заголовок. Т.е. логика простая: вниз до упора - таскбар, вверх до упора - заголовок окна, вправо до упора - скроллбар, влево - край окна для ресайза.
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|1.36, Аноним (36), 08:35, 01/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поразительно, как при всей хваленой "кастомизабельности" Кьюте и КДЕ приложения всегда выглядят абсолютно одинаково а-ля помесь ХР с Семеркой. И самые важные вещи, конечно же, не настраиваются, но зато можно выбрать из 10 000 уникальных рамочек окон!
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|2.46, Аноним (31), 09:46, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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К сожалению, сейчас они все так выглядят. Шрифты крокодиловых размеров и отступы в несколько сантиметров. Зато модно-молодёжно. Буду до последнего сидеть на семёрке с классическим дизайном как в 95 винде, а там уже
и жизнь кончится, не много осталось... 79 год уже...
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|1.51, Ринго (?), 10:39, 01/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ух ты, жирными пальцами можно окошки елозить по экрану, линукс он такой! Не смогли в десктоп, думают что смогут в планшет, да когда э это закончится?
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