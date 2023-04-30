Выпуск дистрибутива Nitrux 2.8 с пользовательскими окружениями NX Desktop

2.3 , Аноним ( 4 ), 22:56, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – То ли дело православный Windows 3.11 на четвёртом пне. Кнопочку турбо хоть нажал?

3.6 , YM2608 ( ? ), 23:20, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – твоя кнопочка Турбо "ни к селу ни к городу" к теме дизайна рабочего стола

4.7 , Аноним ( 4 ), 23:22, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Очень даже в тему. Ведь твой древний комп без турбо даже Windows 95 не тянет.

5.8 , YM2608 ( ? ), 23:25, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – твои огрызения говорят о том, что ты уязвлён, следовательно я прав в критике дизайна макоса...

6.9 , Аноним ( 24 ), 23:52, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > я ненавижу стиль макоса

> я прав в критике дизайна макоса До критики тут дело как-то не дошло. Ты лишь описал собственное жжение в области поясницы и нижеприлегающих территорий.

7.12 , YM2608 ( ? ), 00:27, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – высказать презрение - это уже критика, а дурацкий стиль дизайна приложения, это как дурацкий стиль одежды (ну например мужские шатландские юбки). Почти всё дурацкое заразное - вылечивается только правильным воспитанием

8.13 , Аноним ( 24 ), 00:33, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать это так не работает Дизайн может быть удобен или неудобен, причем это объективн... 9.17 , YM2608 ( ? ), 01:01, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать панель задач в стиле макоси - это как дурацкая модель одежды на показе мод, типа... 10.20 , Аноним ( 20 ), 01:10, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Надеюсь ты просто пьян ... 11.21 , YM2608 ( ? ), 01:11, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать где твои аргументы ... 10.33 , Аноним ( 31 ), 06:03, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я с вами согласен на все сто, дизайн должен быть утилитарным и не отвлекать от р... 10.39 , Аноним ( 31 ), 09:26, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Как раз сейчас сижу на 95 винде Пруф https ibb co XCzcq0Y ... 5.10 , kusb ( ? ), 23:56, 30/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кстати странный диалог. Если например мне не нравится что-то, что типа требует вычислительной мощности, то дело не обязательно в её отсутствии.

А ты ещё и обвиняешь.

6.11 , _RORO_ ( ok ), 00:09, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тут вообще вычислительная мощность ни при чём. Тот же mate лёгкий, но его можно сделать в стиле macOS. Спор чисто о предпочтениях в интерфейсе

7.18 , Аноним ( 18 ), 01:02, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тот же mate лёгкий, но его можно сделать в стиле macOS. Смеялся

3.15 , Аноним ( 15 ), 00:43, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Четвертый пень без кнопки турбо, да и ось для него скорее win 98 se. 3.11 и кнопка турбо это уровень 486. В простонародии и то и другое называлось четверкой, с десяток лет разницей. Держу в курсе. Потому что знаю что мое мнение очень важно для вас.

4.16 , Перцептрон ( ? ), 01:00, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ось для него скорее win 98 se В РФ Pentium 4 это середина-конец нулевых с типичной WinXP того времени > кнопка турбо это уровень 486 Всего что было до Pentium II. На моём первопне MMX была такая. Кстати сидел на нём года до 2006 и его хватало за граза пока вэб не начал толстеть.

4.37 , Аноним ( 37 ), 08:58, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на амд486dx4 не было, кнопочка была на корпусе, а функции не было.

5.42 , Аноним ( - ), 09:34, 01/05/2023 Скрыто модератором +1 + / –