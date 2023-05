Выпуск дистрибутива Nitrux 2.8 с пользовательскими окружениями NX Desktop

3.22 , Аноним ( 22 ), 01:43, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Господи, я не могу с анонимов опеннета иногда. Один жалуется что его Pentium 3 перестали поддерживать, другой страдает от того что S3Trio выбросили из Mesa, третий сидит с квадратными мониторами из 2006. На какой свалке вы железо берёте-то?

4.28 , Аноним ( 31 ), 05:56, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – нормальное железо для работы, а на свалку пора твоим мозгам

4.40 , Аноним ( 31 ), 09:31, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вообще сижу на 95 винже: https://ibb.co/XCzcq0Y

Полно промышленного софта который просто работает.

5.44 , n00by ( ok ), 09:38, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После просмотра пришлось обильно промыть ИПС-ом экран ЭЛТ.

4.50 , _RORO_ ( ok ), 10:30, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На широкоформатных свет клином не сошёлся. 5:4 до сих пор есть продаже, хоть это и старые модели. А вот 16:10 до сих пор выпускают, есть модели 2022 года. У меня тоже 16:10. Имхо это удобнее, чем 16:9

3.41 , n00by ( ok ), 09:34, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Комментарии на Опеннет действительно удобнее писать с 1280x1024, повёрнутом на 90°, и на здешнем фоне севшие лампы наверное не заметны. На широкоформатном же как раз рядом помещаются две страницы с исходниками, в одном редакторе, и не надо головой крутить.

4.45 , Аноним ( 31 ), 09:42, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > севшие лампы наверное не заметны Зато заметны твои севшие мозги. Смотри смузи не поперхнись.

5.48 , n00by ( ok ), 09:53, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Лампа подсветки флюоресцентная, колба со временем темнеет, начиная с краёв, и монитор начинает желтить. Расчётный срок службы ЖК мониторов составляет 5-7 лет. 1280x1024 покупались в начале нулевых. Ты, конечно, всё это знаешь, но кугатор лишит премии, если прекратишь разводить сгач.

6.49 , Аноним ( 31 ), 10:28, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Расчётный срок службы ЖК мониторов составляет 5-7 лет. Ты наверное и телефон покупаешь каждый год и железо обновляешь тоже? Я вот хожу с телефоном 2011 года и меня он на 1000% устраивает и менять не собираюсь, аккумулятор благо меняется и стоит копейки. Смузи-сайты не посещаю. И компьютер у меня Pentium III основной рабочий, и он тоже на 1000% меня устраивает, поскольку, как писал выше, смузи-сайты не посещаю. А ты продолжай кормить корпорации.