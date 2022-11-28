Обновление фреймворка для построения интерфейса Maui и набора приложений Maui Apps

Разработчики проекта Nitrux представили новые выпуски компонентов, применяемых для построения интерфейса в пользовательском окружении Maui DE (Maui Shell). Maui DE образует набор приложений Maui Apps, оболочка Maui Shell и фреймворк MauiKit для построения интерфейсов пользователя, который предлагает готовые шаблоны элементов интерфейса. При разработке также используется фреймворк Kirigami, который развивается сообществом KDE и является надстройкой над элементами Qt Quick Controls 2. Компоненты Maui автоматически адаптируются к размеру экрана и доступным методам ввода информации, что позволяет применять их не только на настольных системах, но и на смартфонах и планшетах. Окружение развивает концепцию "Convergence", подразумевающую возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Maui DE может запускаться как со своим композитным сервером Zpace, использующим Wayland, так и через запуск отдельно оболочки Cask внутри сеанса на основе X-сервера. Приложения и библиотеки Maui доступны для загрузки в форматах APK, AppImage и TAR. Для тестирования текущего состояния развития окружения Maui DE на базе Manjaro Linux периодически формируются загрузочные сборки. Основные изменения: Добавлена поддержка интернационализации и перевода интерфейса на несколько языков.

В MauiKit предложены новые компоненты: Calendar для отображения календаря и навигации по нему; Documents для просмотра файлов в форматах PDF и EPubs.

Добавлен менеджер архивов Arca, предоставляющий интерфейс для открытия архивов, предпросмотра файлов и добавления в архив новых файлов.

Модернизирован интерфейс приложений Maui Apps, для которых реализована возможность объединения панели вкладок с панелью инструментов. Переработано меню. Добавлены эффекты прозрачности.

Доведены до готовности к распространению среди пользователей браузер Fiery, интегрированная среда разработки Strike, приложение для работы с камерой Booth и календарь Agenda.

Добавлена программа Maui Demo, которая демонстрирует все доступные в MauiKit Core элементы интерфейса с подсказкой и примером кода.

В MauiKit унифицирован стиль визуализации состояния (подведён курсор, выбран, нажат и т.п.) в таких элементах, как TextField, Switches, Sliders, CheckBoxes, ComboBox. В элементе ToolBar по умолчанию применена раскладка из строки для быстрого размещения элементов. Предложен новый стиль элемента Tumbler с поддержкой колеса мыши. Переделан элемент AbouDialog, в котором расширены возможности вывода дополнительной информации об авторах, переводчиках, библиотеках и ссылках. Улучшен выбор позиции для элемента ContextualMenu в мобильном режиме. Переработан элемент ComboBox. При включении декорирования на стороне клиента (CSD) прекращён показ элементов при активном полноэкранном режиме.

В компонент TextEditor добавлена возможность проверки правописания.

В компоненте ImageTools предоставлена поддержка редактирования, добавления и удаления метаданных EXIF.

В компонент FileBrowser в список распознаваемых mime-типов добавлены файлы ".po". При поиске обеспечена индикация прогресса файловых операций.

При сборке MauiKit обеспечена генерация пакета ".aar" с Java-компонентами для интеграции с Android.

В файлах QRC (Qt Resource Collection) для ImageColors добавлена поддержка размещения изображений.

В файловом менеджере изменено оформление раздела для быстрого перехода к избранным каталогам. Добавлена возможность перевода интерфейса на разные языки.

В музыкальном проигрывателе VVave добавлена поддержка интернационализации и налажено отображение заголовка обложки альбома в основном списке воспроизведения.

В просмотрщике изображений и менеджере фотографий Pix улучшен предпросмотр содержимого каталогов и тегов. Упрощён интерфейс просмотра изображений. Добавлена поддержка интернационализации.

В программе для ведения заметок Buho, текстовом редакторе Nota, видеопроигрывателе Clip, web-браузере Fiery, Git-менеджере Bonsai и адресной книге Communicator добавлена поддержка интернационализации.

В эмуляторе терминала Station добавлена функция тестирования прозрачности, переработан диалог настройки горячих клавиш, улучшена панель вкладок, добавлена поддержка интернационализации.

Просмотрщик документов Shelf переведён на использование MauiKit-библиотеки Documents для отображения PDF и комиксов. Добавлена поддержка интернационализации.

В приложении для работы с камерой Booth добавлена настройка для отключения сканирования QR-кодов и добавлена поддержка интернационализации.

В Strike, интегрированной среде разработки с поддержкой C++ и CMake, налажена работа панели сборки (build-bar) и добавлена поддержка интернационализации.

Календарь планировщик Agenda переведён на использование MauiKit-библиотеки Calendar. Реализована поддержка создания и отображения событий на календаре. Добавлена поддержка интернационализации.



