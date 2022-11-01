Выпуск дистрибутива Nitrux 2.5 с рабочим столом NX Desktop

1.1 , Аноним ( - ), 17:30, 01/11/2022 [ответить] + / – > собственную реализацию системного лотка Мне одному эти системные лотки напоминают кошачий газандер с опилками?

2.2 , Аноним ( 2 ), 17:37, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – системный лоток - это обычно гирлянда из "очень нужных" иконок на все случаи жизни. Призвана решить проблему вантуза-98, в котором некоторые окна нужно было сворачивать не в таскбар, а куда-то в еще более труднодоступное место. Казалось бы - где линукс-2022 и где вантуз-98? Но привычка - вещь сильная, и полно вантузоидов, даже сидя на линуксе, и представить себе не может десктоп без трея.

3.4 , Аноним ( 4 ), 17:48, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ты еще расскажи басни о том как удобно работать в консольке.

3.5 , Аноним ( 5 ), 17:59, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аноним, ну что ты чушь порешь? Трей нужен для того, чтобы (а) мониторить состояние приложения, не открывая его окон (у меня есть приложения, у которых вообще окон нет, а трей есть), (б), управлять параметрами приложения через менюшку, опять же без отрисовки окна, ибо нафиг оно нужно? Скажем, xfce4-power-manager я открывал последний раз год назад, но уровень заряда батареи мониторю постоянно. И нет, "док" не решает этой задачи, потому что (а) я не хочу складывать все окна одного приложения в менюшку, это неудобно, я хочу видеть полный список окон, (б) я не хочу, чтобы иконки запуска приложения менялись в зависимости от состояния чего бы то ни было. Запуск не равно открытию окна запущенного ранее приложения.

4.7 , Аноним ( 2 ), 18:10, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > мониторить состояние приложения, не открывая его окон Мониторь, GNOME дал тебе прекрасную альтернативу трею, а для любителей DE собственной разработки есть polybar, выводи туда хоть иконки, хоть текст (у меня выводится IP дефолтного роута, это всяко надежнее, чем то, что покажет тебе nm-applet). > управлять параметрами приложения через менюшку Управляй через хоткеи. Переключай вывод звука с наушников на колонки через сочетание клавиш, подключайся к сети через rofi + плагины, вводи emoji при помощи rofi + плагины и т.д.

5.8 , Авно ( ? ), 18:38, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сколько странных костылей ты перечислил для замены одного простого, удобного, проверенного временем решения - трея. Илитка. Хи-хи.

5.10 , eugener ( ok ), 20:51, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > GNOME дал тебе прекрасную альтернативу трею Какую? А то я экстеншн TopIcons Plus юзаю, даже не знал что есть альтернатива.

Хотя если есть альтернатива - зачем Canonical делал для Ubuntu экстеншн AppIndicator?

2.3 , Аноним ( 3 ), 17:41, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Показал бы снимок твоего рабочего стола, заценили бы.



1.6 , Аноним ( 5 ), 18:05, 01/11/2022 [ответить] –1 + / – >с патчами Xanmod Патчи для настоящих геймеров -- ведь ты этого достоин! Ну, или "дефрагментатор памяти, чистилка реестра, и nitro-драйвера для твоей видюхи в штатной поставке".



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