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Выпуск дистрибутива Nitrux 2.5 с рабочим столом NX Desktop

01.11.2022 17:15

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.5.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 1 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Основные новшества Nitrux 2.5:

  • Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.26.2, KDE Frameworks 5.99.0 и KDE Gear (KDE Applications) 22.08.2. Обновлены версии программ, включая Firefox 106.
  • В состав добавлен Bismuth, плагин к оконному менеджеру KWin, позволяющий использовать мозаичную компоновку окон.
  • В поставку по умолчанию добавлен инструментарий Distrobox, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой.
  • Изменена политика проекта в отношении поставки проприетарных драйверов. В состав включён проприетарный драйвер NVIDIA 520.56.06.
  • Обновлён открытый Vulkan-драйвер amdvlk для карт AMD.
  • По умолчанию задействовано ядро Linux 6.0 с патчами Xanmod. Для установки также предложены пакеты с ванильными, Libre- и Liquorix-сборками ядра Linux.
  • Для сокращения размера из минимального iso-образа исключён пакет linux-firmware.
  • Выполнена синхронизация с репозиторием Neon.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.4. Продолжение развития пользовательской оболочки Maui
  3. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.0 с рабочим столом NX Desktop
  5. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58023-nitrux
Ключевые слова: nitrux
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 17:30, 01/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    > собственную реализацию системного лотка

    Мне одному эти системные лотки напоминают кошачий газандер с опилками?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:37, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    системный лоток - это обычно гирлянда из "очень нужных" иконок на все случаи жизни. Призвана решить проблему вантуза-98, в котором некоторые окна нужно было сворачивать не в таскбар, а куда-то в еще более труднодоступное место. Казалось бы - где линукс-2022 и где вантуз-98? Но привычка - вещь сильная, и полно вантузоидов, даже сидя на линуксе, и представить себе не может десктоп без трея.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 17:48, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты еще расскажи басни о том как удобно работать в консольке.
     
  • 3.5, Аноним (5), 17:59, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним, ну что ты чушь порешь?

    Трей нужен для того, чтобы (а) мониторить состояние приложения, не открывая его окон (у меня есть приложения, у которых вообще окон нет, а трей есть), (б), управлять параметрами приложения через менюшку, опять же без отрисовки окна, ибо нафиг оно нужно? Скажем, xfce4-power-manager я открывал последний раз год назад, но уровень заряда батареи мониторю постоянно.

    И нет, "док" не решает этой задачи, потому что (а) я не хочу складывать все окна одного приложения в менюшку, это неудобно, я хочу видеть полный список окон, (б) я не хочу, чтобы иконки запуска приложения менялись в зависимости от состояния чего бы то ни было. Запуск не равно открытию окна запущенного ранее приложения.

     
     
  • 4.7, Аноним (2), 18:10, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мониторить состояние приложения, не открывая его окон

    Мониторь, GNOME дал тебе прекрасную альтернативу трею, а для любителей DE собственной разработки есть polybar, выводи туда хоть иконки, хоть текст (у меня выводится IP дефолтного роута, это всяко надежнее, чем то, что покажет тебе nm-applet).

    > управлять параметрами приложения через менюшку

    Управляй через хоткеи. Переключай вывод звука с наушников на колонки через сочетание клавиш, подключайся к сети через rofi + плагины, вводи emoji при помощи rofi + плагины и т.д.

     
     
  • 5.8, Авно (?), 18:38, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько странных костылей ты перечислил для замены одного простого, удобного, проверенного временем решения - трея.

    Илитка. Хи-хи.

     
  • 5.10, eugener (ok), 20:51, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GNOME дал тебе прекрасную альтернативу трею

    Какую?

    А то я экстеншн TopIcons Plus юзаю, даже не знал что есть альтернатива.
    Хотя если есть альтернатива - зачем Canonical делал для Ubuntu экстеншн AppIndicator?

     
  • 2.3, Аноним (3), 17:41, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показал бы снимок твоего рабочего стола, заценили бы.
     

  • 1.6, Аноним (5), 18:05, 01/11/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    >с патчами Xanmod

    Патчи для настоящих геймеров -- ведь ты этого достоин!

    Ну, или "дефрагментатор памяти, чистилка реестра, и nitro-драйвера для твоей видюхи в штатной поставке".

     

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