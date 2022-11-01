Выпуск дистрибутива Nitrux 2.5 с рабочим столом NX Desktop

|
|1.1, Аноним (-), 17:30, 01/11/2022 [ответить]
|+/–
|
> собственную реализацию системного лотка
Мне одному эти системные лотки напоминают кошачий газандер с опилками?
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 17:37, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
системный лоток - это обычно гирлянда из "очень нужных" иконок на все случаи жизни. Призвана решить проблему вантуза-98, в котором некоторые окна нужно было сворачивать не в таскбар, а куда-то в еще более труднодоступное место. Казалось бы - где линукс-2022 и где вантуз-98? Но привычка - вещь сильная, и полно вантузоидов, даже сидя на линуксе, и представить себе не может десктоп без трея.
|
|
|
|3.4, Аноним (4), 17:48, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Ты еще расскажи басни о том как удобно работать в консольке.
|
|3.5, Аноним (5), 17:59, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аноним, ну что ты чушь порешь?
Трей нужен для того, чтобы (а) мониторить состояние приложения, не открывая его окон (у меня есть приложения, у которых вообще окон нет, а трей есть), (б), управлять параметрами приложения через менюшку, опять же без отрисовки окна, ибо нафиг оно нужно? Скажем, xfce4-power-manager я открывал последний раз год назад, но уровень заряда батареи мониторю постоянно.
И нет, "док" не решает этой задачи, потому что (а) я не хочу складывать все окна одного приложения в менюшку, это неудобно, я хочу видеть полный список окон, (б) я не хочу, чтобы иконки запуска приложения менялись в зависимости от состояния чего бы то ни было. Запуск не равно открытию окна запущенного ранее приложения.
|
|
|
|4.7, Аноним (2), 18:10, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> мониторить состояние приложения, не открывая его окон
Мониторь, GNOME дал тебе прекрасную альтернативу трею, а для любителей DE собственной разработки есть polybar, выводи туда хоть иконки, хоть текст (у меня выводится IP дефолтного роута, это всяко надежнее, чем то, что покажет тебе nm-applet).
> управлять параметрами приложения через менюшку
Управляй через хоткеи. Переключай вывод звука с наушников на колонки через сочетание клавиш, подключайся к сети через rofi + плагины, вводи emoji при помощи rofi + плагины и т.д.
|
|
|
|5.8, Авно (?), 18:38, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сколько странных костылей ты перечислил для замены одного простого, удобного, проверенного временем решения - трея.
Илитка. Хи-хи.
|
|5.10, eugener (ok), 20:51, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> GNOME дал тебе прекрасную альтернативу трею
Какую?
А то я экстеншн TopIcons Plus юзаю, даже не знал что есть альтернатива.
Хотя если есть альтернатива - зачем Canonical делал для Ubuntu экстеншн AppIndicator?
|
|1.6, Аноним (5), 18:05, 01/11/2022 [ответить]
|–1 +/–
|
>с патчами Xanmod
Патчи для настоящих геймеров -- ведь ты этого достоин!
Ну, или "дефрагментатор памяти, чистилка реестра, и nitro-драйвера для твоей видюхи в штатной поставке".
|