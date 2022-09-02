Выпуск дистрибутива Nitrux 2.4. Продолжение развития пользовательской оболочки Maui

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.4.0, а также новый выпуск связанной с ним библиотеки MauiKit 2.2.0 с компонентами для построения интерфейсов пользователя. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. На основе библиотеки Maui развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 1.9 ГБ, а сокращённого с оконным менеджером JWM - 1.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 2.4: Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.25.4, KDE Frameworks 5.97.0 и KDE Gear (KDE Applications) 22.08. Обновлены версии программ, включая Firefox 104. Панель Latte Dock обновлена до состояния master-репозитория проекта.

По умолчанию задействован пакет mesa-git, соответствующий состоянию git-репозитория, в котором развивается следующая ветка Mesa.

По умолчанию задействовано ядро Linux 5.19 с патчами Xanmod. Для установки также предложены пакеты с ванильными, Libre- и Liquorix-сборками ядра Linux.

Обновлён пакет openrc-config, позволяющий исключить конфликты с пакетом OpenRC от проекта Debian.

Из базовой поставки удалён офисный пакет LibreOffice, для установки которого предлагается использовать центр приложений. Помимо LibreOffice также доступны пакеты с OnlyOffice, WPS Office и OpenOffice.

В тему Luv добавлены новые пиктограммы.

Обновлены приложения из набора Maui Apps. Добавлены два новых maui-приложения: календарь-планировшик Agenda и интегрированная среда разработки Strike.

Центр установки приложений (NX Software Center) переведён на использование нового выпуска MauiKit. Добавлена новая вкладка Store с боковой панелью, показывающая доступные категории приложений. Предоставлена возможность просмотра списка приложений из AppImageHub, подготовленных определённым автором. Улучшен интерфейс поиска программ.





Дополнительно можно отметить отчёт о развитии пользовательского окружения Maui DE (Maui Shell), разработка которого ведётся тем же проектом. Maui DE (Maui Shell) включает в себя набор приложений Maui Apps и оболочку Maui Shell, которые автоматически адаптируются к размеру экрана и доступным методам ввода информации, что позволяет применять их не только на настольных системах, но и на смартфонах и планшетах. Окружение развивает концепцию "Convergence", подразумевающую возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Maui DE может запускаться как со своим композитным сервером Zpace, использующим Wayland, так и через запуск отдельно оболочки Cask внутри сеанса на основе X-сервера. Среди изменений, связанных с Maui DE: Предложен новый компонент MauiMan (Maui Manager), предоставляющий DBus-сервер MauiManServer и библитеку с API для синхронизации настроек между разными процессами. В том числе MauiMan предоставляет программный интерфейс для доступа разных программ к общим настройкам стиля и параметрам интерфейса, таким как радиус закругления углов окон, фокусные цвета, метод ввода, ориентация экрана и оформление кнопок. Для управления настройками на базе API MauiMan реализован графический конфигуратор Maui Settings.

Связанные с MauiKit библиотеки для управления пользовательским окружением выделены в набор Maui Core, который используется в Maui Settings для применения настроек, синхронизированных через MauiMan. Библиотеки в том числе предоставляют API для управления эноргопотреблением, параметрами звука, сетевым доступом и учётными записями.

В оболочке Maui Shell, которая переведена на стадию второго бета-выпуска, осуществлён переход на использование компонентов MauiCore и MauiMan. Значительно переработан код, отвечающий за управление сеансами. Добавлена поддержка операций перезапуска, выключения питания, завершения работы, перехода в спящий режим и выхода. Реализована поддержка поворота экрана. Добавлен DBus-сервер CaskServer, передающий всем дочерним процессам Maui Shell команды для управления сеансом и выполнения определённых действий, таких как перезапуск, выход и завершения работы. Для настройки CaskServer предложен графический интерфейс, позволяющий настраивать такие параметры, как поведение и внешний вид панели. В настоящее время в Maui Shell используется три исполняемых файла: startcask-wayland (устанавливает переменные окружения, подключается к CaskServer и вызывает менеджер сеансов), cask-session (менеджер сеансов, запускает все необходимые дочерние процессы, включая CaskServer и MauiManServer) и cask (графическая оболочка).

Во фреймворке MauiKit 2.2 значительно переработано применение стилей, определяющих внешний вид приложений. Предоставлена возможность определения собственных цветовых схем и фокусных цветов, которые могут меняться в зависимости от операционной системы и форм-фактора устройства. Базовые стили теперь предкомпилируются в встраиваются в каждое приложение. Для централизованного управления стилем всех приложений предусмотрены глобальные настройки, позволяющие менять такие параметры как радиус границ элементов, применение анимации и размеры пиктограмм.



Модернизировано оформление многих элементов интерфейса, таких как кнопки, ползунки и вкладки. Добавлен компонент SideBarView для создания боковых панелей. В элемент TextEditor с формой редактированием текста добавлена поддержка проверки правописания. В элемент ImageTools добавлена поддержка редактирования, добавления и удаления метаданных EXIF.

Файловый менеджер Index теперь использует уже существующий экземпляр программы при новых запусках (вместо запуска нового процесса, создаётся новая вкладка в уже работающем процессе). Добавлена начальная поддержка спецификаций FreeDektop для интерфейса управления файлами. Переработана боковая панель, в которую добавлен список недавно открытых файлов.

Расширены возможности музыкального проигрывателя VVave, просмоторщика изображений Pix, системы ведения заметок Buho, текстового редактора Nota, эмулятора терминала Station, адресной книги Communicator, просмотрщика документов Shelf, видеопроигрывателя Clip, центра приложений NX Software Center. Добавлены новые приложения: web-браузер Fiery (пришёл на смену приложению Sol), простая среда разработки Strike, git-оболочка Bonsai. Началось бета-тестирование программы для работы с камерой Booth, а также альфа-тестирование календаря-планировщика Agenda и интерфейса настройки цветов Paleta.



