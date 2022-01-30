Выпуск дистрибутива Nitrux 2.0 с рабочим столом NX Desktop

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|1.1, Sunderland93 (ok), 11:13, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Несмотря на кучу всего полезного - пользоваться этим просто невозможно. Лютая солянка из репозиториев, из-за чего все ломается при минорном обновлении.
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|2.6, Аноним (6), 11:33, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Там и при первом запуске всё ломается. Вообще задумка хорошая, но такое ощущение, будто этим занимается один человек.
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|4.36, Аноним (36), 13:19, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего в поставку не включена сборка ядра с патчами bolgen-kernel? :)
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|3.57, Аноним (57), 15:30, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В чём хорошесть задумки В том, чтобы вывалить пользователю готовый из коробк... большой текст свёрнут, показать
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|5.86, Аноним (86), 18:28, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ставить с нуля - это не винда стайл, а убунту стайл. Вылезайте
> из 1998 уже.
А плевать что формально винду можно обновлять с версии на версию, по факту там хуже, чем в бунтах, какие-то глюки, ошмётки и косяки накапливаются, что работать в системе адекватно невозможно, если ты не мазохист, а то и невозможно вообще, так что лучше всё также устанавливать с нуля, чтобы хоть как-то работало!
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|2.52, Аноним (57), 15:22, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Несмотря на кучу всего полезного - пользоваться этим просто невозможно. Лютая солянка
> из репозиториев, из-за чего все ломается при минорном обновлении.
Самая большая странность, на мой взгляд, это запрет пользоваться дебианорепами, т.е. база то дебиановская, но на этом всё, практического смысла в этом для пользователя не прослеживается, от слова "совсем", с таким успехом такое можно было городить на любом дистре. А то что там есть в их репозиториях, кот наплакал, да и по сути очередной набор велосипедов.
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|3.59, псевдонимус (?), 15:35, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На мой взгляд(я знаю, он крайне важен для всех), самая большая странность это такие вот оболочки над изначально не десктопной ось. И прикручивания к ней соплями и изолентой какбэдесктопнфх компонентов. И было бы пох, но все это постоянно вот-вот доделанное основе тащат на серверы и рабстанции.
ЗЫ: все эти "срс" недалеко ушли от вин 95/98. Только уродливее и прожорливее в 1000раз. А падают также хорошо. Ну либо не падают и при этом ничего не могут, умудряясь тормозить.
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|4.75, Аноним (75), 17:13, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не вижу в этом ничего плохого Изначально все ОС, кроме самых последних были не ... большой текст свёрнут, показать
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|6.81, псевдонимус (?), 17:39, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> *не видавшие кроме пУти винды ничего более
Иди ардуину к промтехнике прикручивай. Там будешь жать себе пинус.
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|7.87, Аноним (87), 18:29, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> *не видавшие кроме пУти винды ничего более
> Иди ардуину к промтехнике прикручивай. Там будешь жать себе пинус.
А давайте вы не будете говорить что мне делать, а я не буду говорить куда вам нужно идти с вашими предложениями!
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|5.80, псевдонимус (?), 17:36, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не вижу в этом ничего плохого.
Ну а Яне вижу ничего хорошего, когда на бульдозере едуд за продуктами в городе.
А с чего она захватила долю десктоп рынка? На первоначальном этапе явно не из-за своих выдающихся во все щели качеств
Почти все юниксподобные оси мертвы на десктоп. Да, я пользуюсь, но не бесктопом.
Естественно, только у некоторых только падает, у остальных все прекрасно работает. В их воображении. Мне же просто не нужен десктоп на системах для этого не предназначенных по дизайну.
Онлроид и гейось не десктоп и никогда им не будет.
ЗЫ: правду говорить легко и приятно.
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|6.88, Аноним (88), 18:35, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> в городе.
> А с чего она захватила долю десктоп рынка? На первоначальном этапе явно
> не из-за своих выдающихся во все щели качеств
> Почти все юниксподобные оси мертвы на десктоп. Да, я пользуюсь, но не
> бесктопом.
> Естественно, только у некоторых только падает, у остальных все прекрасно работает. В
> их воображении. Мне же просто не нужен десктоп на системах для
> этого не предназначенных по дизайну.
> Онлроид и гейось не десктоп и никогда им не будет.
> ЗЫ: правду говорить легко и приятно.
Воображение выдаваемое за правду таковой не становится, даже если этого ну очень-очень хочется.
Вашу позицию понял, с личным (само)мнением не поспоришь, тем более это глупое занятие, так что считаем, что поговорили, удачи вам в жизни!
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|1.2, Кровосток (?), 11:14, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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linux-firmware - 500Mb? Т.е. 500мегов блобов для самой свободной системы? Красота!
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|2.3, Viktor (??), 11:21, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А что хуже - полгига блобов или отсутствие поддержки всего подряд оборудования?
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|3.13, Аноним (13), 11:56, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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полгига блобов. а лучше отсутствие блобов и поддержка всего подряд оборудования, с чем нет проблем
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|4.69, НяшМяш (ok), 16:44, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что у нас там последнее работает без блобов - Core 2 Duo? Нет спасибо, это компьютер должен ждать меня, а не я его.
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|3.60, Аноним (60), 15:36, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что хуже - полгига блобов или отсутствие поддержки всего подряд оборудования?
Ну, допустим, что про "отсутствие поддержки все подряд" без блобов, это вы, "малость" вспиз... взбрехнули.
Свободные драйвера поддерживают достаточно оборудования, чтобы покрыть огромную долю потребностей пользователей linux-систем, а ежели вы в 2022м до сих пор не покупаете железо под систему, то ССЗБ!
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|2.20, Антошка (??), 12:09, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Arch Linux недавно этот пакет разделили, теперь основные драйвера занимают ~150M.
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|3.34, Аноним (34), 12:39, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А он и не участвовал в конкурсе «Самый свободный» он такой какой он есть.
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|5.55, Аноним (34), 15:27, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем тут вообще винда. Она тоже не участвует в конкурсе она такая какая она есть.
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|2.37, Аноним (36), 13:22, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Используй ядра linux-libre и твоя причёска будет мягкой и шелковистой.
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|4.61, Аноним (61), 15:41, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И твоя вайфай карта превратится в тыкву.
Ну, надо было сперва головой думать, выбирать железо, если хочется свободных прошивок на всех железках, то надо соответственные железки и выбирать.
А вот это вот плаканье про тыквы, это нытьё в пользу нетребовательных персон, которые неряшливо относятся к сборке своей системы.
А раз вам плевать на то, что у вас стоит в системе, то почему остальным не должно плевать на горести и невзгоды подобных вам?!
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|5.72, какработать (?), 17:08, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но ведь горести и невзгоды как раз таки у вас. Это ведь вы вечно вынуждены голову на ровном месте ломать. Это же у вас вечно то то, то это не работает.
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|6.78, Аноним (78), 17:23, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но ведь горести и невзгоды как раз таки у вас. Это ведь
> вы вечно вынуждены голову на ровном месте ломать. Это же у
> вас вечно то то, то это не работает.
Боюсь, вы меня с кем-то перепутали.
Как же меня умиляют [нет] вот эти попытки натянуть на глобус образ страдающего пользователя без блобов xD
Непосредственно я, на ровном месте голову не ломаю, не знаю откуда такие суждения?
У меня всё работает отлично, потому что я в отличие от нерях выбрал поддерживаемое железо, я не осуждаю людей за использование блобов, хотя, конкретно в моей системе не стоит не одного.
Я лишь с иронией отношусь к тем блобоюзерам, которые плакаются о предмете своего пользования и что-то там из мира своих фантазий пытаются внушить окружающим.
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|2.14, Аноним (14), 11:56, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что за немодная херня? У меня аж смузи скис! Панель должна быть ПОСЕРЕДИНЕ! Юзер ведь - тyпой, пока носом не ткнешь - ее не видит.
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|3.19, Аноним (19), 12:09, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По центру экрана, круглая, красная кнопка, которая перемещается по экрану при попытке на нее нажать. И экраны должны быть круглы, прямоугольники уже не модно.
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|4.39, Аноним (36), 13:27, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Большая кнопка по середине экрана - так это же GNOME! И да, надо ещё сделать, чтоб сама под указатель мыши поъезжала.
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|1.17, RAMbug (?), 12:02, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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После псилоцибинового Gobo Linux всё остальное кажется каки-то дезоморфином.
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|1.18, Аноним (18), 12:08, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем вообще делать свои дистрибутивы если ты не корпорация у которой на это есть потребность и ресурсы? Чисто почесасть свое ЧСВ?
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|1.22, Аноним (22), 12:11, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хоспаде, стоковый KDE выглядит в 100 раз приятнее чем это поделие, которое его якобы улучшает.
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|1.25, Аноним (19), 12:18, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>рабочий стол NX Desktop
Это та среда, что умеет косить и под Вин и под Мак? А кнопки управления окном слева расположить можно?
Если бы я был китайским ноунейм производителем ноутбуков то ставил бы именно этот дист.
Вообще мне кажется что все эти дистрибутивы выпускаются не для придирчивых линуксоидов, а для ОЕМ производителей.
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|2.63, псевдонимус (?), 15:42, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может не надо тупо косить, а надо фор..(забыл, что это нецелесобразно) ведро и запилить наконец так "необходимый" всем никсоидам дрисктоп?
ЗЫ: из гайки проще десктоп сделать, благо она под это и пилится.
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|2.31, keydon (ok), 12:26, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и у большинства "ненастоящих дистрибутивов": отличается только изкоробочный софт и настройки, которые итак меняются за полчаса максимум.
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|1.41, RAMbug (?), 13:46, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Там есть каталог Programs/ или опять предлагают изящно размазывать апликухи по всей системе?
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|2.43, RAMbug (?), 13:51, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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>Debian
>Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages.
Семь бед — один ответ: костыль и велосипед!
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|1.51, Аноним (57), 15:18, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Писал о нём под прошлой новостью, напишу и здесь Люди, не тратьте на этот дистр... большой текст свёрнут, показать
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|1.67, Аноним (67), 16:04, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня одного прозрачность UI выбешивает? Всё равно что читать книгу с прозрачными страницами.
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|2.68, RAMbug (?), 16:14, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таковы тренды, книги без смысла, фильмы без содержания, программы без данных.
Into the void, братишка!
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|2.70, НяшМяш (ok), 16:50, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В смысле, тут такую обоину на рабочий стол поставили, а ты не хочешь смотреть на неё даже когда не смотришь?
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|1.92, Аноним (91), 18:52, 30/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильно от systemD надо избавляться! И желательно ещё от Debian который свернул не туда.
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