Выпуск дистрибутива Nitrux 2.0 с рабочим столом NX Desktop

2.3 , Viktor ( ?? ), 11:21, 30/01/2022 А что хуже - полгига блобов или отсутствие поддержки всего подряд оборудования?

3.13 , Аноним ( 13 ), 11:56, 30/01/2022 полгига блобов. а лучше отсутствие блобов и поддержка всего подряд оборудования, с чем нет проблем

4.53 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 15:23, 30/01/2022 Линупcойды такие: выбор из двух, они придумывают третье и типа перемогли.

4.69 , НяшМяш ( ok ), 16:44, 30/01/2022 Что у нас там последнее работает без блобов - Core 2 Duo? Нет спасибо, это компьютер должен ждать меня, а не я его.

3.60 , Аноним ( 60 ), 15:36, 30/01/2022 > А что хуже - полгига блобов или отсутствие поддержки всего подряд оборудования? Ну, допустим, что про "отсутствие поддержки все подряд" без блобов, это вы, "малость" вспиз... взбрехнули.

Свободные драйвера поддерживают достаточно оборудования, чтобы покрыть огромную долю потребностей пользователей linux-систем, а ежели вы в 2022м до сих пор не покупаете железо под систему, то ССЗБ!

2.4 , Vasyan2 ( ok ), 11:22, 30/01/2022 Nitrux где-то заявлен как самый свободный?

2.20 , Антошка ( ?? ), 12:09, 30/01/2022 В Arch Linux недавно этот пакет разделили, теперь основные драйвера занимают ~150M.

2.29 , keydon ( ok ), 12:20, 30/01/2022 Надо отметить что линух не самый свободный

3.34 , Аноним ( 34 ), 12:39, 30/01/2022 А он и не участвовал в конкурсе «Самый свободный» он такой какой он есть.

4.54 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 15:24, 30/01/2022 О, адвокат винды в треде.

5.55 , Аноним ( 34 ), 15:27, 30/01/2022 Причем тут вообще винда. Она тоже не участвует в конкурсе она такая какая она есть.

2.37 , Аноним ( 36 ), 13:22, 30/01/2022 Используй ядра linux-libre и твоя причёска будет мягкой и шелковистой.

3.56 , Аноним ( 34 ), 15:27, 30/01/2022 И твоя вайфай карта превратится в тыкву.

4.61 , Аноним ( 61 ), 15:41, 30/01/2022 > И твоя вайфай карта превратится в тыкву. Ну, надо было сперва головой думать, выбирать железо, если хочется свободных прошивок на всех железках, то надо соответственные железки и выбирать.

А вот это вот плаканье про тыквы, это нытьё в пользу нетребовательных персон, которые неряшливо относятся к сборке своей системы.

А раз вам плевать на то, что у вас стоит в системе, то почему остальным не должно плевать на горести и невзгоды подобных вам?!

5.72 , какработать ( ? ), 17:08, 30/01/2022 Но ведь горести и невзгоды как раз таки у вас. Это ведь вы вечно вынуждены голову на ровном месте ломать. Это же у вас вечно то то, то это не работает.

6.78 , Аноним ( 78 ), 17:23, 30/01/2022 > Но ведь горести и невзгоды как раз таки у вас. Это ведь

> вы вечно вынуждены голову на ровном месте ломать. Это же у

> вас вечно то то, то это не работает. Боюсь, вы меня с кем-то перепутали.

Как же меня умиляют [нет] вот эти попытки натянуть на глобус образ страдающего пользователя без блобов xD

Непосредственно я, на ровном месте голову не ломаю, не знаю откуда такие суждения?

У меня всё работает отлично, потому что я в отличие от нерях выбрал поддерживаемое железо, я не осуждаю людей за использование блобов, хотя, конкретно в моей системе не стоит не одного.

Я лишь с иронией отношусь к тем блобоюзерам, которые плакаются о предмете своего пользования и что-то там из мира своих фантазий пытаются внушить окружающим.

4.84 , Vasyan2 ( ok ), 18:16, 30/01/2022 А у меня ее нет :)