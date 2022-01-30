Выпуск дистрибутива Nitrux 2.0 с рабочим столом NX Desktop

2.6 , Аноним ( 6 ), 11:33, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Там и при первом запуске всё ломается. Вообще задумка хорошая, но такое ощущение, будто этим занимается один человек.

3.16 , Дениска ( ?? ), 11:57, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да, я такой! 4.36 , Аноним ( 36 ), 13:19, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чего в поставку не включена сборка ядра с патчами bolgen-kernel? :)

3.57 , Аноним ( 57 ), 15:30, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать В чём хорошесть задумки В том, чтобы вывалить пользователю готовый из коробк... 4.71 , какработать ( ? ), 17:05, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ставить с нуля - это не винда стайл, а убунту стайл. Вылезайте из 1998 уже.

5.85 , V2K ( ? ), 18:24, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – MX-стайл тоже

5.86 , Аноним ( 86 ), 18:28, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ставить с нуля - это не винда стайл, а убунту стайл. Вылезайте

> из 1998 уже. А плевать что формально винду можно обновлять с версии на версию, по факту там хуже, чем в бунтах, какие-то глюки, ошмётки и косяки накапливаются, что работать в системе адекватно невозможно, если ты не мазохист, а то и невозможно вообще, так что лучше всё также устанавливать с нуля, чтобы хоть как-то работало!

2.52 , Аноним ( 57 ), 15:22, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Несмотря на кучу всего полезного - пользоваться этим просто невозможно. Лютая солянка

> из репозиториев, из-за чего все ломается при минорном обновлении. Самая большая странность, на мой взгляд, это запрет пользоваться дебианорепами, т.е. база то дебиановская, но на этом всё, практического смысла в этом для пользователя не прослеживается, от слова "совсем", с таким успехом такое можно было городить на любом дистре. А то что там есть в их репозиториях, кот наплакал, да и по сути очередной набор велосипедов.

3.59 , псевдонимус ( ? ), 15:35, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На мой взгляд(я знаю, он крайне важен для всех), самая большая странность это такие вот оболочки над изначально не десктопной ось. И прикручивания к ней соплями и изолентой какбэдесктопнфх компонентов. И было бы пох, но все это постоянно вот-вот доделанное основе тащат на серверы и рабстанции. ЗЫ: все эти "срс" недалеко ушли от вин 95/98. Только уродливее и прожорливее в 1000раз. А падают также хорошо. Ну либо не падают и при этом ничего не могут, умудряясь тормозить.

4.75 , Аноним ( 75 ), 17:13, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Не вижу в этом ничего плохого Изначально все ОС, кроме самых последних были не ... 5.77 , Аноним ( 75 ), 17:16, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *не видавшие кроме пУти винды ничего более

6.81 , псевдонимус ( ? ), 17:39, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > *не видавшие кроме пУти винды ничего более Иди ардуину к промтехнике прикручивай. Там будешь жать себе пинус.

7.87 , Аноним ( 87 ), 18:29, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> *не видавшие кроме пУти винды ничего более

> Иди ардуину к промтехнике прикручивай. Там будешь жать себе пинус. А давайте вы не будете говорить что мне делать, а я не буду говорить куда вам нужно идти с вашими предложениями!

8.95 , псевдонимус ( ? ), 19:05, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А давай буду ... 5.80 , псевдонимус ( ? ), 17:36, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не вижу в этом ничего плохого. Ну а Яне вижу ничего хорошего, когда на бульдозере едуд за продуктами в городе. А с чего она захватила долю десктоп рынка? На первоначальном этапе явно не из-за своих выдающихся во все щели качеств Почти все юниксподобные оси мертвы на десктоп. Да, я пользуюсь, но не бесктопом. Естественно, только у некоторых только падает, у остальных все прекрасно работает. В их воображении. Мне же просто не нужен десктоп на системах для этого не предназначенных по дизайну. Онлроид и гейось не десктоп и никогда им не будет. ЗЫ: правду говорить легко и приятно.

6.88 , Аноним ( 88 ), 18:35, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> в городе.

> А с чего она захватила долю десктоп рынка? На первоначальном этапе явно

> не из-за своих выдающихся во все щели качеств

> Почти все юниксподобные оси мертвы на десктоп. Да, я пользуюсь, но не

> бесктопом.

> Естественно, только у некоторых только падает, у остальных все прекрасно работает. В

> их воображении. Мне же просто не нужен десктоп на системах для

> этого не предназначенных по дизайну.

> Онлроид и гейось не десктоп и никогда им не будет.

> ЗЫ: правду говорить легко и приятно. Воображение выдаваемое за правду таковой не становится, даже если этого ну очень-очень хочется.

Вашу позицию понял, с личным (само)мнением не поспоришь, тем более это глупое занятие, так что считаем, что поговорили, удачи вам в жизни!

7.94 , псевдонимус ( ? ), 19:04, 30/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И тебе удачи.

