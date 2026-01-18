Выпуск пакета для создания 2D-анимации Synfig 1.5.4

|
3.3, Оно ним (?), 23:13, 18/01/2026
|
У меня вообще сложилось впечатление, что провайдеры перешли на белые списки, куча мелких сайтов не работают, хотя нет никаких причин, по которым не должны.
4.4, th3m3 (ok), 23:18, 18/01/2026
Это не провайдеры, а ТСПУ на выходе от РКН. Благо это лечится ;)
4.7, Аноним (7), 23:51, 18/01/2026
Обход dpi включает многие замедленные сайты, но не заблокированные.
5.9, Аноним (1), 00:03, 19/01/2026
Дело не в замедлениях, а в фильтрах. Кривые регекспы ркна что-то совсем блокирует, что-то блокируют, но обходится с любыми настройками anti-dpi, а что-то блокируют, что вообще блокировать не надо
5.13, Энтомолог_русолог (ok), 00:15, 19/01/2026
dig opennet.me +short
104.21.3.46
172.67.130.60
Знаешь что это за адреса? Это адреса Cloudflare. Вот и весь ответ почему с российских провайдеров opennet.me недоступен. CF блочится на ТСПУ
1.12, кирилл (?), 00:14, 19/01/2026
Да, кстате, с субботы у меня на мегафон (Москва) перестало открываться несколько сайтов. Пишет ip адрес не заметный. У остальных провайдеров сайты открываются. Короче позвонил в Мегафон, оставил заявку, обещали решить в течении 2-3 дней. Посмотрим …
3.24, Frestein (ok), 01:19, 19/01/2026
> макромедиа флеш
Дед, ты откуда этот труп откопал? На него уже давно никто аналоги не пилит и в его сторону не смотрит.
1.17, Аноним (17), 00:59, 19/01/2026
Судя по информации на сайте - это таки наши, как в плане локации и в плане лицензии. Хоть и ядерная война скоро, но все равно пожелаю удачи.
