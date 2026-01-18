The OpenNET Project / Index page

Выпуск пакета для создания 2D-анимации Synfig 1.5.4

18.01.2026 22:59 (MSK)

После полутора лет разработки представлен выпуск проекта Synfig 1.5.4, развивающего редактор векторной 2D-анимации, используемый при производстве анимационного проекта "Моревна" (Morevna). Пакет разработан специально для анимации и позволяет создавать работы кинематографического качества без рутинной промежуточной прорисовки каждого кадра. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки Synfig сформированы для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Synfig примечателен наличием средств для композитинга на основе слоёв - в качестве слоёв можно использовать геометрические фигуры, градиенты, фильтры, искажения, преобразования, фракталы и т.п.). Редактор также поддерживает контурные градиенты, позволяющие добавлять мягкое затенение анимации без необходимости рисовать его на каждом кадре. Возможно рисование с использованием планшетов, среди прочего с изменением толщины линии в зависимости от интенсивности нажатия.

Плавность анимации достигается благодаря автоматической интерполяции изменений изображений между ключевыми кадрами. Для обеспечения корректной цветопередачи и большого диапазона яркости применяется технология HDRI (High Dynamic-Range Imaging) и вычисления с плавающей запятой. Поддерживается работа с импортированными растровыми изображениями и векторными объектами, позволяющими создавать работы не зависящие от экранных разрешений.

Ключевые новшества Synfig 1.5.4:

  • Добавлен преобразователь углов, поддерживающий целые числа.
  • Реализованы комбинации клавиш для блокировки и разблокировки прошлых и следующих ключевых кадров.
  • Предложен новый режим "Alpha Intersection" для смешивания слоёв c прозрачностью.
  • Улучшена функциональность для переноса значений палитры через буфер обмена.
  • Добавлена начальная поддержка SVG-элементов с текстом в и слоёв Lottie c текстом.
  • На использование более быстрого движка отрисовки Cobra переведены слои Bevel, Noise, HalfTone2 и HalfTone3.
  • Оптимизирован импорт последовательностей изображений.
  • Улучшена передача параметров по ссылке.
  • Устранены артефакты при отрисовке контуров.
  • Исправлено неопределённое поведение операций Undo/Redo после преобразования значений.
  • Устранены аварийные завершения при импорте некорректных PNG-изображений.
  • Улучшен импорт изображений в формате SVG.
  • Устранены проблемы с отрисовкой шрифтов.


