Обновление Firefox 147.0.1. План прекращения поддержки старой боковой панели

17.01.2026 09:16 (MSK)

Доступен корректирующий выпуск Firefox 147.0.1, в котором представлены три исправления:

  • Временно отключён добавленный в выпуске 147 механизм "Compression Dictionary Transport" из-за проблем с совместимостью с некоторыми сайтами, использующими данную технологию. Например, наблюдается невозможность работы с сайтом ChatGPT. Для возвращения поддержки сжатия контента по переданным сервером словарям можно использовать настройку "network.http.dictionaries.enable" на странице about:config.
  • Устранена ошибка в реализации спецификации Freedesktop.org XDG Base Directory. Из-за ошибки несмотря на перенос хранения профилей, дополнений, настроек и внутренних БД в каталог "~/.config/mozilla" браузер продолжал создавать пустой каталог "~/.mozilla/extensions".
  • Решена проблема с определением формата времени в методе Intl.DateTimeFormat, приводившая к неверному отображению времени на некоторых сайтах (например, вместо "12 GMT-06:00" показывалось "12h GMT-06:00").

Дополнительно сообщается о решении прекратить в этом году поддержку старой боковой панели. В Firefox 136 была добавлена новая реализация боковой панели, которая может отображаться в свёрнутом виде с показом только кнопок доступных операций (в старой панели режимы менялись через выпадающее меню, а в новой через боковые кнопки). В ночных сборках Firefox 148 новая панель включена по умолчанию. Во втором квартале 2026 года все пользователи старой панели будут автоматически переведены на новую панель, но будет доступна опция для возвращения старой панели. В третьем квартале код старой панели и опция для её возвращения будут удалены из Firefox.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64631-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:23, 17/01/2026 [ответить]  
    		• +5 +/
    Неужели никого не смущает абсолютнейше вырвиглазный стиль вкладок? ГИГАНТСКИЕ кнопки там, где должны быть табы. Вот серьезно. Там должны быть табы. А не кнопки. И раз уж втюхнули кнопки, они не должны быть ГИГАНТСКИМИ мля. Каждый раз поражаюсь.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:39, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стиль не смущает, а интерфейс лучше других браузеров.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:44, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смущают, но пока что их еще можно уменьшать через настройку.
     
  • 2.9, scriptkiddis (?), 10:45, 17/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Bob (??), 10:46, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто девушку ужинает - тот её и танцует.
    Зачем сидеть на псевдохроме, если есть хром?
     

  • 1.3, iPony128052 (?), 09:40, 17/01/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > продолжал создавать пустой каталог "~/.mozilla/extensions".

    А как это делали?
    Вообще не проверяя?

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:00, 17/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    При переносе настроек в ~/.config/mozilla до сих пор не работает userContent из за https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=2005124

    Теперь чинить полгода будут

     
  • 1.6, линукс для людей (?), 10:08, 17/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Чё то как-то он подглючивает на планшетном 16 андрюше иногда. Пытается вдруг открыть что-то на виртуальном рабочем столе и показывает один фон даже без кнопок. Сворачивание и разворачивание окна решает, но неприятно. Вот только обновился сегодня с немного переделанным фейсом. Поглядим дальше.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:18, 17/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю выше высказавшихся о качестве переноса. Минус в карму и репутацию конкретный.
     

