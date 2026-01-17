Обновление Firefox 147.0.1. План прекращения поддержки старой боковой панели

Доступен корректирующий выпуск Firefox 147.0.1, в котором представлены три исправления: Временно отключён добавленный в выпуске 147 механизм "Compression Dictionary Transport" из-за проблем с совместимостью с некоторыми сайтами, использующими данную технологию. Например, наблюдается невозможность работы с сайтом ChatGPT. Для возвращения поддержки сжатия контента по переданным сервером словарям можно использовать настройку "network.http.dictionaries.enable" на странице about:config.

Устранена ошибка в реализации спецификации Freedesktop.org XDG Base Directory. Из-за ошибки несмотря на перенос хранения профилей, дополнений, настроек и внутренних БД в каталог "~/.config/mozilla" браузер продолжал создавать пустой каталог "~/.mozilla/extensions".

Решена проблема с определением формата времени в методе Intl.DateTimeFormat, приводившая к неверному отображению времени на некоторых сайтах (например, вместо "12 GMT-06:00" показывалось "12h GMT-06:00"). Дополнительно сообщается о решении прекратить в этом году поддержку старой боковой панели. В Firefox 136 была добавлена новая реализация боковой панели, которая может отображаться в свёрнутом виде с показом только кнопок доступных операций (в старой панели режимы менялись через выпадающее меню, а в новой через боковые кнопки). В ночных сборках Firefox 148 новая панель включена по умолчанию. Во втором квартале 2026 года все пользователи старой панели будут автоматически переведены на новую панель, но будет доступна опция для возвращения старой панели. В третьем квартале код старой панели и опция для её возвращения будут удалены из Firefox.



