GNOME и Firefox намерены отключить по умолчанию вставку средней кнопкой мыши

05.01.2026 22:47

Для применения в GNOME и Firefox предложены изменения, отключающие по умолчанию одну из полезных функций графических окружений в Linux - возможность быстрой вставки содержимого буфера обмена (PRIMARY selection) нажатием средней кнопки мыши. Изменения находятся на стадии рецензирования и пока окончательно не утверждены.

В качестве причины отключения разработчики Firefox упоминают непривычность данной возможности для новичков, которых приводит в замешательство случайное нажатие на колесо мыши. В качестве аргумента также упоминается wiki-страница на сайте freedesktop.org, в которой утверждается, что нормальное поведение при работе с буфером обмена в Linux соответствует поведению Windows и macOS, а вставка средней кнопкой мыши преподносится как «пасхальное яйцо» для опытных пользователей. В случае принятия изменения пользователям Firefox придётся вручную менять значение параметра "middlemouse.paste" на странице about:config.

Мотивом отключения вставки средней кнопкой мыши в GNOME является желание избавиться от специфичных возможностей X11 (в Wayland данная функция также поддерживается), приводящих к неожиданному поведению для пользователей других платформ и обычно используемых случайно. Предполагается, что пользователи, которым вставка средней кнопкой важна смогут вернуть её поддержку через изменение настроек командой "gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-enable-primary-paste true".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В GNOME 3.12 планируют отключить вставку из буфера обмена по средней кнопке мыши
  3. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.17 с поддержкой буфера обмена по средней кнопке мыши
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64567-gnome
Ключевые слова: gnome, firefox, mouse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Орк (?), 23:00, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Правильно, нужно и поддержку клавиатуры отключить, а то новички пугаются.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:02, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Истинным мотивом является заблокировать возможность копирования текста с сайтов выделением. Копирование должно отслеживаться.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:03, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:02, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всего то нужно сделать эту кнопку настраиваемой. Мне например хочется на среднюю кнопку мыши возвращаться на предыдущую страницу. Сейчас это без дополнений никак не сделать (Firefox и производные).
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:09, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купите нормальную мышь с боковыми кнопками вперёд и назад. Я уже десяток лет не признаю мышей без боковых кнопок.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:05, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну да, каждый раз жать на клавиатуре Ctrl+C Ctrl+V или вызывать контекстное меню гораздо удобнее (сарказм) чем просто выделить и нажать на колесо.

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:08, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не работает в Wayland X primary selection? Давайте его запретим!

    Серьёзно, пару последних переставлений кроватей по части UI в лисе кто-то упорно ломал x primary selection.

    Оказалось, что спайк белки^W^W вирус из лаборатории^W^W^W это опять фридесктоповцы упорно ломают UX, отличный от такового на ноутбуках их менеджеров. Кто бы мог подумать?

     
     
  • 2.10, Аноним (8), 23:10, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто сказал что не работает?
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 23:15, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот, кто знает, что на любой пример композитора, в котором нет протокола на primary selection, ты ответишь: wayland - это всего лишь протокол.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 23:20, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну ты сам подумай. "В http не работает скачивание части файла!" -- "Кто сказал?" -- "Тот, кто знает, что на любой пример сервера, в котором нет поддержки range, ты ответишь: http - это всего лишь протокол".
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:09, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора. В плане безопастности и приватности это дичь. Время от времени при случайном нажатии в браузер сливается выделенный текст.

    Пользы же для себя от данной функции не видел никогда

     
     
  • 2.13, Аноним (8), 23:18, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще считаю что кнопку на колесике мышке придумал садист, только человек получающий удовольствие от страдания людей мог это изобрести.
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:15, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот ведь людям нечего делать. Какой-то васян Jordan Petridis предлагает от балды изменение, не ссылаясь вообще ни на что - ни на какой-то багрепорт от кучи пользователей, ни на ux-исследования. И эту дичь всерьез обсуждают вместо того, чтобы послать его в известном направлении.
     

