GNOME и Firefox намерены отключить по умолчанию вставку средней кнопкой мыши

|
|1.2, Орк (?), 23:00, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Правильно, нужно и поддержку клавиатуры отключить, а то новички пугаются.
|
|1.3, Аноним (3), 23:02, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Истинным мотивом является заблокировать возможность копирования текста с сайтов выделением. Копирование должно отслеживаться.
|
|1.4, Аноним (4), 23:02, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Всего то нужно сделать эту кнопку настраиваемой. Мне например хочется на среднюю кнопку мыши возвращаться на предыдущую страницу. Сейчас это без дополнений никак не сделать (Firefox и производные).
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 23:09, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Купите нормальную мышь с боковыми кнопками вперёд и назад. Я уже десяток лет не признаю мышей без боковых кнопок.
|
|1.6, Аноним (6), 23:05, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну да, каждый раз жать на клавиатуре Ctrl+C Ctrl+V или вызывать контекстное меню гораздо удобнее (сарказм) чем просто выделить и нажать на колесо.
|
|1.7, Аноним (7), 23:08, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не работает в Wayland X primary selection? Давайте его запретим!
Серьёзно, пару последних переставлений кроватей по части UI в лисе кто-то упорно ломал x primary selection.
Оказалось, что спайк белки^W^W вирус из лаборатории^W^W^W это опять фридесктоповцы упорно ломают UX, отличный от такового на ноутбуках их менеджеров. Кто бы мог подумать?
|
|
|
|
|
|3.11, Аноним (7), 23:15, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тот, кто знает, что на любой пример композитора, в котором нет протокола на primary selection, ты ответишь: wayland - это всего лишь протокол.
|
|
|
|4.14, Аноним (14), 23:20, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, ну ты сам подумай. "В http не работает скачивание части файла!" -- "Кто сказал?" -- "Тот, кто знает, что на любой пример сервера, в котором нет поддержки range, ты ответишь: http - это всего лишь протокол".
|
|1.9, Аноним (9), 23:09, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давно пора. В плане безопастности и приватности это дичь. Время от времени при случайном нажатии в браузер сливается выделенный текст.
Пользы же для себя от данной функции не видел никогда
|
|
|
|2.13, Аноним (8), 23:18, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я вообще считаю что кнопку на колесике мышке придумал садист, только человек получающий удовольствие от страдания людей мог это изобрести.
|
|1.12, Аноним (12), 23:15, 05/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот ведь людям нечего делать. Какой-то васян Jordan Petridis предлагает от балды изменение, не ссылаясь вообще ни на что - ни на какой-то багрепорт от кучи пользователей, ни на ux-исследования. И эту дичь всерьез обсуждают вместо того, чтобы послать его в известном направлении.
|