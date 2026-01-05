GNOME и Firefox намерены отключить по умолчанию вставку средней кнопкой мыши

Для применения в GNOME и Firefox предложены изменения, отключающие по умолчанию одну из полезных функций графических окружений в Linux - возможность быстрой вставки содержимого буфера обмена (PRIMARY selection) нажатием средней кнопки мыши. Изменения находятся на стадии рецензирования и пока окончательно не утверждены.

В качестве причины отключения разработчики Firefox упоминают непривычность данной возможности для новичков, которых приводит в замешательство случайное нажатие на колесо мыши. В качестве аргумента также упоминается wiki-страница на сайте freedesktop.org, в которой утверждается, что нормальное поведение при работе с буфером обмена в Linux соответствует поведению Windows и macOS, а вставка средней кнопкой мыши преподносится как «пасхальное яйцо» для опытных пользователей. В случае принятия изменения пользователям Firefox придётся вручную менять значение параметра "middlemouse.paste" на странице about:config.

Мотивом отключения вставки средней кнопкой мыши в GNOME является желание избавиться от специфичных возможностей X11 (в Wayland данная функция также поддерживается), приводящих к неожиданному поведению для пользователей других платформ и обычно используемых случайно. Предполагается, что пользователи, которым вставка средней кнопкой важна смогут вернуть её поддержку через изменение настроек командой "gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-enable-primary-paste true".



