Новые версии Wine 11.3, Wine-staging 11.3, Wine Mono 11.0 и Vkd3d 1.19

|
|
|
|2.29, Аноним (29), 13:05, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это же симулятор транспортного магната. М А Г Н А Т А ! Как не стыдно.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 09:46, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
По сложившейся традиции, в начале года, следующего за годом разработки ветки.
|
|1.7, dannyD (?), 11:08, 21/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да, только в новости немного забыли указать, что требуется версия ядра не ниже 6.14.
|
|
|
|2.9, 12yoexpert (ok), 11:36, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
а зачем? у всех давно 6.19. ПК это ведь не чайник, где 2.6 может 15 лет работать
|
|
|
|
|
|4.12, Аноним (12), 12:18, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не на всех реклама работает как рассчитывалось макетологами. Даже у исключительных есть минималисты которые до сих пор ходят с телефонами у которых антенны есть.
|
|
|
|5.14, Аноним (14), 12:40, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тяжело вам гуманитариям. Антена есть в любом телефоне вообще в любом. Даже если она не торчит на два метра.
|
|
|
|6.36, Аноним (36), 15:22, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Анон очевидно имел ввиду телефоны, у которых антенна таки торчит
|
|5.20, Аноним (20), 12:47, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Телефон с антенной чисто по сердцу купил. Сенсорный-то явно маркетологи навязывают.
|
|4.35, Аноним (35), 15:20, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У кого нет - тех тот комментатор за людей не считает, не ясно что ли? Почти всегда, когда используется "у всех", подразумевается 'у всех тех, кого я считаю нужным включить в множество "всех"', с декларируемой картиной мира 'ours vs them', где 'ours' "доблестные" а 'them' гнусные просто по определению. Либертарианцы таким лицемерием не занимаются, они предельно циничные, и в либертарианской картине мира гнусные, грязные, мерзкие и подлые абсолютно все без исключения, включая самих носителей этой картины мира. Реальная картина мира же почти у всех, кроме неадекватных, близка к либертарианской, но открыто заявить об этом - это навредить тем, кто профит имеет от поддержания этого лживого миража "ну вы же сами подписались на это", а за это может и ответка прилететь в виде снижения "социального" "кредитного" рейтинга. Особенно любят этим миражом обмазываться социалисты, вы легко примеры можете назвать: "you will own nothing and be happy", "ну вы же заключили социальный договор" (нет! Kюбые "договоры" под принуждением ничтожны, в том числе NPT), гретанутые (медиакампания по продвижению налогов на пердёж), пропоненты прочей собираемости налогов, BLM, SJW, Woke, ленинизм, анти-оружейники и прочие подобные.
|
|
|
|2.22, Аноним (3), 12:52, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно снести виндоус юзеру, но нельзя выкинуть виндоус из юзера.
|
|1.17, SlackwareRT (?), 12:45, 21/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я ещё незапускал компиляцию, но уже предполагаю, что лаунчер Stormworks и/или сам Stormworks, по дефолту "из коробки" работать не будут.
|