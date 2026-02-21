Новые версии Wine 11.3, Wine-staging 11.3, Wine Mono 11.0 и Vkd3d 1.19

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.3. С момента выпуска 11.2 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 223 изменения. Наиболее важные изменения: Движок Wine Mono обновлён до выпуска 11.0.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.

Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.19.

В реализации API DirectSound улучшена поддержка фильтров с конечной импульсной характеристикой (FIR, Finite Impulse Response).

Продолжена оптимизация загрузки PDB-файлов (Program Database).

Светлая тема оформления переименована в Aero для повышения совместимости.

Решена проблема с возвращением фокуса при переключение на игровые приложения через интерфейса Alt-Tab, если в реестре явно не выставлен параметр UseTakeFocus=N.

Продолжено развитие библиотек mshtml и msxml3, необходимых для работы инсталлятора продуктов Adobe Cloud, включая Adobe Photoshop. В mshtml реализован класс XMLSerializer. В msxml3 добавлена обработка имён типов в createNode().

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Audition 2020, QuarkXPress 2024, Framemaker 8, Amazon Chime 5.23, 42Tags, Vavoo Webinstaller, Kodi, zools backup, ExtractNow, zdaemon, Rainmeter 4.5.23, Sysinternals.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: War Thunder, Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, Westwood Monopoly, Flight Simulator 2000, Guild Wars 2, iWin Games Manager V4. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.3, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 241 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.3 и обновлён код vkd3d. Обновлены патчи для обеспечения работы инсталлятора Adobe Creative Cloud 2025 и 2026. В основной состав Wine перенесена реализация IXMLSerializer в mshtml.





Проект Wine также опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.19 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байт-кода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View). В новой версии vkd3d: В библиотеку libvkd3d добавлена поддержка режимов фильтрации текстур "minimum" и "maximum".

В реализацию языка шейдеров HLSL добавлены инструкции байткода: dp2add, loop/endloop, lrp, nrm, pow и rep/endrep.

В компиляторе шейдеров HLSL значительно улучшена работа с входными/выходными массивами шейдеров, которые используются для обрезки (Clip) или скрытия (Cull), при генерации представления SPIR‑V.

Добавлен параметр VKD3D_SHADER_PARAMETER_NAME_PROJECTED_TEXTURE_MASK, указывающий какие текстуры в пиксельном шейдере следует считать проецируемыми (projected).



