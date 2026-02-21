The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Новые версии Wine 11.3, Wine-staging 11.3, Wine Mono 11.0 и Vkd3d 1.19

21.02.2026 08:03 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.3. С момента выпуска 11.2 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 223 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono обновлён до выпуска 11.0.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.
  • Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.19.
  • В реализации API DirectSound улучшена поддержка фильтров с конечной импульсной характеристикой (FIR, Finite Impulse Response).
  • Продолжена оптимизация загрузки PDB-файлов (Program Database).
  • Светлая тема оформления переименована в Aero для повышения совместимости.
  • Решена проблема с возвращением фокуса при переключение на игровые приложения через интерфейса Alt-Tab, если в реестре явно не выставлен параметр UseTakeFocus=N.
  • Продолжено развитие библиотек mshtml и msxml3, необходимых для работы инсталлятора продуктов Adobe Cloud, включая Adobe Photoshop. В mshtml реализован класс XMLSerializer. В msxml3 добавлена обработка имён типов в createNode().
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Audition 2020, QuarkXPress 2024, Framemaker 8, Amazon Chime 5.23, 42Tags, Vavoo Webinstaller, Kodi, zools backup, ExtractNow, zdaemon, Rainmeter 4.5.23, Sysinternals.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: War Thunder, Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, Westwood Monopoly, Flight Simulator 2000, Guild Wars 2, iWin Games Manager V4.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.3, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 241 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.3 и обновлён код vkd3d. Обновлены патчи для обеспечения работы инсталлятора Adobe Creative Cloud 2025 и 2026. В основной состав Wine перенесена реализация IXMLSerializer в mshtml.


Проект Wine также опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.19 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байт-кода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии vkd3d:

  • В библиотеку libvkd3d добавлена поддержка режимов фильтрации текстур "minimum" и "maximum".
  • В реализацию языка шейдеров HLSL добавлены инструкции байткода: dp2add, loop/endloop, lrp, nrm, pow и rep/endrep.
  • В компиляторе шейдеров HLSL значительно улучшена работа с входными/выходными массивами шейдеров, которые используются для обрезки (Clip) или скрытия (Cull), при генерации представления SPIR‑V.
  • Добавлен параметр VKD3D_SHADER_PARAMETER_NAME_PROJECTED_TEXTURE_MASK, указывающий какие текстуры в пиксельном шейдере следует считать проецируемыми (projected).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 11.2
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 11.0
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 2.7, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Релиз Proton 10.0-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Новые версии Wine 10.20, Vkd3d 1.18 и vkd3d-proton 3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64843-wine
Ключевые слова: wine, vkd3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.25, Аноним (25), 12:54, 21/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут кстати Transport Fever 3 не за горами:
    https://store.steampowered.com/app/3493540/Transport_Fever_3/
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:05, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же симулятор транспортного магната. М А Г Н А Т А ! Как не стыдно.
     

  • 1.1, Ананоним (?), 09:19, 21/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда финальная версия?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:46, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    По сложившейся традиции, в начале года, следующего за годом разработки ветки.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:24, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда ReactOS допилят.
     
  • 2.4, Аноним (3), 10:24, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда винда перестанет обновляться.
     

  • 1.7, dannyD (?), 11:08, 21/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, только в новости немного забыли указать, что требуется версия ядра не ниже 6.14.
     
     
  • 2.9, 12yoexpert (ok), 11:36, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а зачем? у всех давно 6.19. ПК это ведь не чайник, где 2.6 может 15 лет работать
     
     
  • 3.11, dannyD (?), 12:11, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "у всех" - это кого? круг ограниченных людей?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:18, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не на всех реклама работает как рассчитывалось макетологами. Даже у исключительных есть минималисты которые  до сих пор ходят с телефонами у которых антенны есть.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 12:40, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тяжело вам гуманитариям. Антена есть в любом телефоне вообще в любом. Даже если она не торчит на два метра.
     
     
  • 6.28, Аноним (12), 13:05, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато в глаза бросается как бы устаревшее устройство.
     
  • 6.36, Аноним (36), 15:22, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон очевидно имел ввиду телефоны, у которых антенна таки торчит
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:47, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефон с антенной чисто по сердцу купил. Сенсорный-то явно маркетологи навязывают.
     
  • 5.33, Аноним (-), 14:10, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пусть ходят. В чём проблема?
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:20, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого нет - тех тот комментатор за людей не считает, не ясно что ли? Почти всегда, когда используется "у всех", подразумевается 'у всех тех, кого я считаю нужным включить в множество "всех"', с декларируемой картиной мира 'ours vs them', где 'ours' "доблестные" а 'them' гнусные просто по определению. Либертарианцы таким лицемерием не занимаются, они предельно циничные, и в либертарианской картине мира  гнусные, грязные, мерзкие и подлые абсолютно все без исключения, включая самих носителей этой картины мира. Реальная картина мира же почти у всех, кроме неадекватных, близка к либертарианской, но открыто заявить об этом - это навредить тем, кто профит имеет от поддержания этого лживого миража "ну вы же сами подписались на это", а за это может и ответка прилететь в виде снижения "социального" "кредитного" рейтинга. Особенно любят этим миражом обмазываться социалисты, вы легко примеры можете назвать: "you will own nothing and be happy", "ну вы же заключили социальный договор" (нет! Kюбые "договоры" под принуждением ничтожны, в том числе NPT), гретанутые (медиакампания по продвижению налогов на пердёж), пропоненты прочей собираемости налогов, BLM, SJW, Woke, ленинизм, анти-оружейники и прочие подобные.
     
  • 2.19, Аноним (3), 12:46, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом оно требует 6.14?! ntsync опшанал.
     

  • 1.8, Frestein (ok), 11:31, 21/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кому понадобилось War Thunder под вином запускать? Он нативно работает.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:41, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Читерам
     
  • 2.22, Аноним (3), 12:52, 21/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно снести виндоус юзеру, но нельзя выкинуть виндоус из юзера.
     

  • 1.17, SlackwareRT (?), 12:45, 21/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ещё незапускал компиляцию, но уже предполагаю, что лаунчер Stormworks и/или сам Stormworks, по дефолту "из коробки" работать не будут.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру