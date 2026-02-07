The OpenNET Project / Index page

Выпуск Wine 11.2

07.02.2026 09:10 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.2. С момента выпуска 11.1 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 238 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В DbgHelp оптимизирована загрузка PDB-файлов.
  • В crt (C runtime) добавлена поддержка выполнения конструкторов и деструкторов MSVC.
  • Упрощена генерация версионированных ресурсов из переменных в makefile.
  • Обновлены библиотеки libpng 1.6.54, libxslt 1.1.45 и libjpeg 10.
  • Начато добавление патчей, делающих возможным установку Adobe Creative Cloud 2025 (Adobe Photoshop 2025, Adobe Premiere Pro 2025 и т.д.).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Bitcoin 0.3.21, Visual Basic 6, explorer.exe, Futuremark 3DMark Vantage 1.1.x, Alacritty, MilkyTracker, MMH7Editor, Pegasus Mail, Nexus Terminal.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: King of Dragon Pass, Imperivm: Great Battles of Rome, Black Mirror, The Hong Kong Massacre, Sam & Max Save the World: Culture Shock, Fifa 2005, 4Story, Divinity II: Developer's Cut, GTA: San andreas/Vice city, Shop Titans , Gothic 1, Kyodai Mahjongg, Codename Panzers Phase 1 и Codename Panzers Phase 2.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64754-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >В crt (C runtime) добавлена поддержка выполнения конструкторов и деструкторов MSVC

    Только сейчас? А как раньше они обходились?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:49, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, видимо, такая востребованная функциональность. Никак не обходились, без вендолиб ничего не работает.
     

  • 1.2, Аноним123 (?), 10:42, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из важнейшых программ под Linux. Ещё нужно добавить поддержку Мак, Андроид и Айфон программ.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:23, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так для Андроид существует Waydroid, а для экосистемы Эппл очень медленно делается Darling, умеющий сейчас только в TUI утилиты :)
     
     
  • 3.10, 12yoexpert (ok), 12:46, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > существует Waydroid

    не существует: угадай, что будет, если и без того тормозной андроид на скриптовой джаве засунуть в эмулятор?

     
     
  • 4.15, мелстрой (?), 13:38, 07/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.5, name (??), 11:43, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид уже есть, а яблочное не очень-то и хотелось.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:46, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не для всех. 18 лет работаю с Linux. Ни разу не потребовалась. Кстати, mac и iPhone тоже.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:53, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если плойка есть, то можно и так.
     
     
  • 4.11, 12yoexpert (ok), 12:47, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это если волосы длинные и не ломаются потом, а так не нужно и вредно
     
     
  • 5.13, открытая диета (?), 13:30, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Волосы на хурде?
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:56, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine маст хэв просто ради винрарных прог вроде лампового WinAmp, Word/Excel 2000 и Notepad++.
     
     
  • 3.12, 12yoexpert (ok), 12:49, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    берешь хрюшу на виртуалке и ностальгируешь. не будет же кто-то на серьёзных щах пользоваться notepad++ или far2l при наличии нормального софта для адекватов
     
     
  • 4.14, открытая диета (?), 13:33, 07/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.16, Аноним (3), 13:50, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё нормальный софт, по старой привычке разве что -- тогда не было альтернатив. Ты представь, у кривущего midnight commander есть пользователи, когда есть адекватный vifm для людей.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:16, 07/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:12, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >связанные с работой игр Codename Panzers

    Отличная была серия:
    https://store.steampowered.com/sub/92888/

     

