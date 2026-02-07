Выпуск Wine 11.2

|
1.1, Аноним (1), 10:35, 07/02/2026
>В crt (C runtime) добавлена поддержка выполнения конструкторов и деструкторов MSVC
Только сейчас? А как раньше они обходились?
2.3, Аноним (3), 10:49, 07/02/2026
Ну, видимо, такая востребованная функциональность. Никак не обходились, без вендолиб ничего не работает.
1.2, Аноним123 (?), 10:42, 07/02/2026
Одна из важнейшых программ под Linux. Ещё нужно добавить поддержку Мак, Андроид и Айфон программ.
2.4, Аноним (4), 11:23, 07/02/2026
Ну так для Андроид существует Waydroid, а для экосистемы Эппл очень медленно делается Darling, умеющий сейчас только в TUI утилиты :)
3.10, 12yoexpert (ok), 12:46, 07/02/2026
> существует Waydroid
не существует: угадай, что будет, если и без того тормозной андроид на скриптовой джаве засунуть в эмулятор?
2.5, name (??), 11:43, 07/02/2026
Андроид уже есть, а яблочное не очень-то и хотелось.
2.6, Аноним (6), 11:46, 07/02/2026
Не для всех. 18 лет работаю с Linux. Ни разу не потребовалась. Кстати, mac и iPhone тоже.
2.8, Аноним (8), 11:56, 07/02/2026
Wine маст хэв просто ради винрарных прог вроде лампового WinAmp, Word/Excel 2000 и Notepad++.
3.12, 12yoexpert (ok), 12:49, 07/02/2026
берешь хрюшу на виртуалке и ностальгируешь. не будет же кто-то на серьёзных щах пользоваться notepad++ или far2l при наличии нормального софта для адекватов
4.16, Аноним (3), 13:50, 07/02/2026
Это ещё нормальный софт, по старой привычке разве что -- тогда не было альтернатив. Ты представь, у кривущего midnight commander есть пользователи, когда есть адекватный vifm для людей.
