Выпуск Wine 11.2

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.2. С момента выпуска 11.1 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 238 изменений. Наиболее важные изменения: В DbgHelp оптимизирована загрузка PDB-файлов.

В crt (C runtime) добавлена поддержка выполнения конструкторов и деструкторов MSVC.

Упрощена генерация версионированных ресурсов из переменных в makefile.

Обновлены библиотеки libpng 1.6.54, libxslt 1.1.45 и libjpeg 10.

Начато добавление патчей, делающих возможным установку Adobe Creative Cloud 2025 (Adobe Photoshop 2025, Adobe Premiere Pro 2025 и т.д.).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Bitcoin 0.3.21, Visual Basic 6, explorer.exe, Futuremark 3DMark Vantage 1.1.x, Alacritty, MilkyTracker, MMH7Editor, Pegasus Mail, Nexus Terminal.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: King of Dragon Pass, Imperivm: Great Battles of Rome, Black Mirror, The Hong Kong Massacre, Sam & Max Save the World: Culture Shock, Fifa 2005, 4Story, Divinity II: Developer's Cut, GTA: San andreas/Vice city, Shop Titans , Gothic 1, Kyodai Mahjongg, Codename Panzers Phase 1 и Codename Panzers Phase 2.



