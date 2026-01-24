The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Wine 11.1. В Wine Staging добавлена поддержка установщика Adobe Photoshop 2025

24.01.2026 10:15 (MSK)

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.1. С момента выпуска 11.0 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 209 изменений.

Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (10.0.0, 11.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (11.0.1, 11.0.2, 11.0.3). Экспериментальные версии, публикуемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (11.1, 11.2, 11.3). Через год на основе экспериментальных выпусков Wine 11.x будет сформирован стабильный релиз 12.0.0.

Наиболее важные изменения:

  • В наборе библиотек WindowsCodecs расширена поддержка пиксельных форматов. Обеспечено преобразование индексированных форматов с 8-битами на канал в представление с 24 битами на канал, а также преобразование между форматами 32bpp RGBA и 64bpp RGBA.
  • В библиотеке MSADO (ActiveX Data Objects) повышена производительность поиска столбцов в БД. Реализованы функции _Connection:{get,put}_ConnectionTimeout, WrapDSOandSession, IRowset, IRowsetExactScroll:GetExactPosition, _Recordset::Seek.
  • В winewayland налажена поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. Решены проблемы с отображением пиктограмм в окружениях на базе Wayland.
  • В сервис netprofm, отвечающий за обнаружение, сохранение и управление сетевыми подключениями, добавлена поддержка IPv6.
  • В ncrypt добавлена поддержка алгоритма ECDSA_P256.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: SureThing CD Labeler, Personal Ancestral File 5 (PAF 5), Mathearbeit G 5.6, PDFsam, Microsoft Edge, Camerabag Pro 2025.2, iTunes 12.9.3, Ubisoft Connect, FastStone Image Viewer.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Project Cars 2, SnowRunner, Sacred Gold 2.28 ASE, GOG GALAXY, Genshin Impact.

Кроме того, в ближайшие часы будет сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.1, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. Новая версия примечательная интеграцией набора изменений, реализующих функциональность библиотек mshtml и msxml3, необходимую для запуска инсталлятора пакетов Adobe Photoshop 2021-2025, Adobe Premiere Pro 2025 и других продуктов Adobe Creative Cloud. Отдельно подготовлены готовые сборки варианта Wine, собранного с предложенными патчами. После установки в целом Adobe Photoshop работает, но отмечаются отдельные проблемы, такие как невозможность перетаскивать элементы в режиме Drag&Drop в окружениях на базе Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 11.0
  3. OpenNews: Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop
  4. OpenNews: Выпуск DXVK-Sarek 1.11.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 для GPU без поддержки Vulkan 1.3
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 2.7, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Стабильный релиз Proton 10.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64665-wine
Ключевые слова: wine, photoshop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:32, 24/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2, Аноним (2), 10:33, 24/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Теперь Эппл понесет убытки.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру