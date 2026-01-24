Выпуск Wine 11.1. В Wine Staging добавлена поддержка установщика Adobe Photoshop 2025

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.1. С момента выпуска 11.0 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 209 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (10.0.0, 11.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (11.0.1, 11.0.2, 11.0.3). Экспериментальные версии, публикуемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (11.1, 11.2, 11.3). Через год на основе экспериментальных выпусков Wine 11.x будет сформирован стабильный релиз 12.0.0. Наиболее важные изменения: В наборе библиотек WindowsCodecs расширена поддержка пиксельных форматов. Обеспечено преобразование индексированных форматов с 8-битами на канал в представление с 24 битами на канал, а также преобразование между форматами 32bpp RGBA и 64bpp RGBA.

В библиотеке MSADO (ActiveX Data Objects) повышена производительность поиска столбцов в БД. Реализованы функции _Connection:{get,put}_ConnectionTimeout, WrapDSOandSession, IRowset, IRowsetExactScroll:GetExactPosition, _Recordset::Seek.

В winewayland налажена поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. Решены проблемы с отображением пиктограмм в окружениях на базе Wayland.

В сервис netprofm, отвечающий за обнаружение, сохранение и управление сетевыми подключениями, добавлена поддержка IPv6.

В ncrypt добавлена поддержка алгоритма ECDSA_P256.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: SureThing CD Labeler, Personal Ancestral File 5 (PAF 5), Mathearbeit G 5.6, PDFsam, Microsoft Edge, Camerabag Pro 2025.2, iTunes 12.9.3, Ubisoft Connect, FastStone Image Viewer.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Project Cars 2, SnowRunner, Sacred Gold 2.28 ASE, GOG GALAXY, Genshin Impact. Кроме того, в ближайшие часы будет сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.1, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. Новая версия примечательная интеграцией набора изменений, реализующих функциональность библиотек mshtml и msxml3, необходимую для запуска инсталлятора пакетов Adobe Photoshop 2021-2025, Adobe Premiere Pro 2025 и других продуктов Adobe Creative Cloud. Отдельно подготовлены готовые сборки варианта Wine, собранного с предложенными патчами. После установки в целом Adobe Photoshop работает, но отмечаются отдельные проблемы, такие как невозможность перетаскивать элементы в режиме Drag&Drop в окружениях на базе Wayland.



