Выпуск D7VK 1.2, реализации Direct3D 5, 6 и 7 поверх API Vulkan

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.2, развивающего реализацию графических API Direct3D 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1997, 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 5, 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 5, 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

Выпуск 1.2 примечателен добавлением экспериментальной поддержки Direct3D 5 в дополнение к ранее развиваемой поддержке Direct3D 6 и 7.

В новой версии также расширена поддержка Direct3D 6, переделана логика работы обвязки над DDraw, добавлена реализация IClassFactory для DDraw, добавлен дополнительный режим запуска для Wine/Linux, улучшено информирование о поддержке D3D7, реализован альтернативный метод обработки вершин для повышения производительности игры 1NSANE, улучшена совместимость с тестовым набором 3DMark 99 Max.

Решены проблемы с работой игр:

Arabian Nights

Battlezone II: Combat Commander

Drakan: Order of the Flame

Earth 2150

Expendable

Indiana Jones and the Infernal Machine

Need for Speed III: Hot Pursuit

Need For Speed: High Stakes.

Panzer Elite

Rayman 2: The Great Escape

Star Wars: Rogue Squadron

Tachyon: The Fringe

Tomb Raider: Chronicles

Ранее была подтверждена работа игр: