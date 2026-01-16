Выпуск D7VK 1.2, реализации Direct3D 5, 6 и 7 поверх API Vulkan

|
2.2, ghfgh (?), 13:33, 16/01/2026
А такой существовал вообще?
Более-менее популярен среди игр стал DX6.
А DX7 стал мегапопулярным.
Все что было раньше - спросом не пользовалось. До этого игры под MS-DOS делали.
3.4, Аноним (4), 13:53, 16/01/2026
> Более-менее популярен среди игр стал DX6.
Популярным он начал становиться с DX3. Игры 97-98 годов уже активно его использовали. StarCraft, MDK, Resident Evil и так далее.
3.10, Аноним (10), 14:35, 16/01/2026
> А такой существовал вообще?
DirectX 1.0 - 30 сентября 1995, Win95
2.15, _kp (ok), 15:09, 16/01/2026
>>DX1 когда?
DirectX 5 и ранние 6.0 могли работать полностью в софтовом режиме, причем на старых одноядерных компах тех лет, на видеокатах без какого либо ускорения, не так хорошо как ускорителями, но работали.
Их эмуляция не имеет великого смысла.
1.5, inferrna (ok), 14:03, 16/01/2026
Хорошая весч. С ним можно поиграть в 4к на видюхе уровня 1050/рх560. Или, как делаю я: запускаю через патченый геймскоуп в режиме 4к->фуллхд и получаю офигенное сглаживание.
2.7, Аноним (10), 14:06, 16/01/2026
> и получаю офигенное сглаживание
Нет, мыло я не хочу видеть. Нужна чёткость.
3.8, Аноним (8), 14:17, 16/01/2026
Речь про форму суперсемплинга, я так понимаю, когда виртуальный 4K экран Gamescope потом схлопывается до родного разрешения для FullHD-монитора. Это буквально лучшая из возможных форм сглаживания с полным отсутствием мыла.
4.11, Аноним (10), 14:42, 16/01/2026
> с полным отсутствием мыла
Зачем лукавить... На моделях есть ещё и текстуры, а текстуры в игре прошлого века никто не заменит, что есть, то и рисуется. И вот ту "полуторатексельную" текстуру ты начинаешь ап-даунить до состояния полного мыла.
1.6, Аноним (10), 14:04, 16/01/2026
> реализации Direct3D 5, 6 и 7
А гномоводы говорят, что народа нету и даже X11 не могут тянуть...
2.14, kravich (ok), 15:01, 16/01/2026
Слой совместимости с DX5, 6, 7 нужен
X11 в GNOME не нужен
Сам GNOME тоже не то чтобы нужен
3.17, Аноним (10), 16:10, 16/01/2026
Сейчас актуален только wine для запуска exe-шников. Пора вместо init-а уже сделать "wine explorer.exe"
4.19, kravich (ok), 16:12, 16/01/2026
explorer.exe не самое лучшее окружение
Мне больше нравится lxqt-panel + pcmanfm
|