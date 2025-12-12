Первый стабильный выпуск D7VK, реализации Direct3D 7 поверх API Vulkan

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.0, развивающего реализацию графического API Direct3D 7, предложенного компанией Microsoft в 1999 году. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK.

Выпуск 1.0 помечен как первая версия, готовая для широкого применения. По сравнению с WineD3D поддерживается сглаживание при отрисовке (D3DRENDERSTATE_ANTIALIAS) и имеется возможность ограничения частоты кадров для старых игр, некорректно работающих при высоких FPS. По производительности D7VK оказался быстрее WineD3D почти в три раза (45267 против 16566) в тесте 3DMark 2000 на системе с GPU NVIDIA RTX 4070 и проприетарным драйвером NVIDIA 570.195.03. Из ограничений D7VK отмечается необходимость наличия GPU с поддержкой Vulkan 1.3 и отсутствие поддержки некоторых возможностей D3D7.

Подтверждена работа игр:

Black & White

Carmageddon TDR 2000

Clive Barker's Undying

Colin McRae Rally 2 0

Dark Reign 2

Deus Ex

Disciples II

Emperor: Battle for Dune

Giants: Citizen Kabuto

Hitman: Codename 47

No One Lives Forever

Sacrifice

Star Trek: Bridge Commander

Undying

Unreal Tournament

Vampire: The Masquerade - Redemption

Wizardry 8

Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.



