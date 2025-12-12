The OpenNET Project / Index page

Первый стабильный выпуск D7VK, реализации Direct3D 7 поверх API Vulkan

12.12.2025 10:35

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.0, развивающего реализацию графического API Direct3D 7, предложенного компанией Microsoft в 1999 году. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK.

Выпуск 1.0 помечен как первая версия, готовая для широкого применения. По сравнению с WineD3D поддерживается сглаживание при отрисовке (D3DRENDERSTATE_ANTIALIAS) и имеется возможность ограничения частоты кадров для старых игр, некорректно работающих при высоких FPS. По производительности D7VK оказался быстрее WineD3D почти в три раза (45267 против 16566) в тесте 3DMark 2000 на системе с GPU NVIDIA RTX 4070 и проприетарным драйвером NVIDIA 570.195.03. Из ограничений D7VK отмечается необходимость наличия GPU с поддержкой Vulkan 1.3 и отсутствие поддержки некоторых возможностей D3D7.

Подтверждена работа игр:

  • Black & White
  • Carmageddon TDR 2000
  • Clive Barker's Undying
  • Colin McRae Rally 2 0
  • Dark Reign 2
  • Deus Ex
  • Disciples II
  • Emperor: Battle for Dune
  • Giants: Citizen Kabuto
  • Hitman: Codename 47
  • No One Lives Forever
  • Sacrifice
  • Star Trek: Bridge Commander
  • Undying
  • Unreal Tournament
  • Vampire: The Masquerade - Redemption
  • Wizardry 8

Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

Обсуждение (2) RSS
  • 1, Некто (??), 10:47, 12/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    А задача сейчас актуальна? Есть пользователи? Как бы выпущено в далёком 1999.
     
     
  • 2, name (??), 10:49, 12/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже Времена Раздора от aterdux запустить не может без багов.
     
