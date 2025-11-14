Стабильный релиз Proton 10.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux

|
|1.1, Аноним (1), 10:09, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Видеовставки так и не работают, в чём дело? Сабж крашится, в wine-staging заикающийся звук без картинки. Ну вот в Dread Delusion видео при запуске не работает, к примеру.
|
|1.2, Аноним (2), 10:18, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Зачем он нужен?
Вроде dxvk, vkd3d хорошо ставятся через winetricks.
|
|
|
|2.6, Аноним (1), 10:21, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В wine-staging часто либо текст не отрисовывается, либо с отрисовкой шрифтов проблемы, либо с отрисовкой элементов интерфейса. Либо вообще не работает, в сабже пачка костылей.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 10:30, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там же античит скорее всего ругается, тут уже не к Протону вопросы.
|
|
|
|
|
|4.14, Америка (?), 10:55, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смысл Протона если античит не даст играть в ГТА? Да видимо нету его.
|
|2.13, Аноним (13), 10:54, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
GTA V работает хорошо через протон. До последнего времени работал даже online, но
Rockstar намеренно отрубили Linux от online, через анти-чит. Для одиночной игры нужно запустить с бубном: -nobattleye
|