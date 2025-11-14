Стабильный релиз Proton 10.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала релиз проекта Proton 10.0-3, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Выпуск 10.0-3 отмечен как первый стабильный релиз ветки 10.0 (прошлые обновления в данной ветке имели статус тестовых версий). Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 8/9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". Среди изменений в новой версии Proton: Выполнена синхронизация с выпуском Wine 10.0.

Обновлена прослойка DXVK 2.6.2, транслирующая вызовы в API Vulkan.

Обновлена версия VKD3D-Proton 2.14.1, ответвления от vkd3d, созданного Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton.

Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.9.0.

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 10.0.0.

До версии 1.17 обновлён пакет vkd3d 1.17 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan.

Интерфейс к геймпадам Xalia обновлён до версии 0.4.6.

Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.62.

Добавлена поддержка игр: Act of War: Direct Action Arken Age Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition Black Ink Champions of Anteria Click&Fight Factorio Fairy Fencer F Advent Dark Force Far Horizon Firefly Village Gemstones Grim Fandango Remastered Ignited Entry IL-2 Sturmovik Cliffs of Dover Mary Skelter: Nightmares Microsoft Flight Simulator 2024 MySims Kingdom Ninja Reflex: Steamworks Edition No Man's Sky Post Mortem Rising Storm 2: Vietnam Sniper Elite: Nazi Zombie Army Soul Interface SSR Wives: The Murder Of My Winter Crush Demo Stardust Skate Starlight Re:Volver STAR OCEAN THE DIVINE FORCE The Crew Motorfest THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH The Riftbreaker: Multiplayer Playtest Tunnet Viking Rise: Valhalla Willful WRC Generations X Rebirth VR Edition Решены проблемы в играх: Age of Empires III Agony Unrated Agony UNRATED All-Star Fruit Racing Alpha Protocol Amerzone: The Explorer's Legacy Assassin’s Creed Shadows Assetto Corsa EVO Astroneer ATRI - My Dear Moments Audiosurf Avatar: Frontiers of Pandora Banter Beyond Handwell Black Desert Bloodstained: Ritual of the Night Champions Online Claybook Cosmoteer: Starship Architect & Commander Counter-Strike Creatures of Ava Crysis 2 Remastered Crysis 3 Dark (2008) Dark and Darker DARK SOULS III Dead Island 2 Death end re;Quest Death end re;Quest 2 Defiance Deviator Diablo 4 Dino D-Day DiRT Dirt Rally 2.0 Disney Epic Mickey 2: The Power of Two Disney Universe DOOM (2016) Doom Eternal Dragon Star Varnir Dread X Collection 3 Bete Grise Dune: Awakening Dungeon Lords Steam Edition e-Racer Evochron Legacy SE Ex Machina: Meridian 113 Fallout 3: GOTY Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV Online Final Fantasy XVI Finals First Berserker: Khazan Gal*Gun 2 Ghostbusters: The Video Game Remastered God Eater 2 Rage Burst God Eater Resurrection God of War: Ragnarok Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Enhanced Gravel Greedfall Hard Truck Apocalypse: Rise of Clans Hunt: Showdown 1896 Imperiums: Greek Wars Indigo Park: Chapter 1 Killsquad Locoland Marvel Rivals Marvel Rivals. Mary Skelter Finale Master Magistrate Master of Command Max: The Curse of Brotherhood Megadimension Neptunia VIIR METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN Microsoft Flight Simulator Monster Jam Showdown Motor Town: Behind The Wheel MySims Kingdom Neverwinter NieR: Automata Nioh: Complete Edition No Man's Sky Omensight Once Human Planet of the Apes: Last Frontier Prototype 2 Quarry Resident Evil Village Risk of Rain 2 Rivals of Aether II River City Girls Rocket League Sea of Thieves Sea Power Sekiro: Shadows Die Twice Shadow Warrior 2 SMITE SOULCALIBUR VI Space Engineers Spark & Kling SpellForce: Platinum Edition Spirit Hunter: NG Stalker 2 Star Trek Online Supermarket Together Superscout Tales Of Berseria Teardown TELEFORUM The Axis Unseen The Bright Star Of Seraph-Katis The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition The Eminence in Shadow: Master of Garden The Finals The Heart of Influencer The Last Of Us 2 The Last of Us Part 2 Remastered The Sims 2 Legacy Collection The Witcher 3: Wild Hunt Timberborn Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh Tiny Cauldron Tiny Troopers Global Ops Tower Unite Twisted Sails Unreal Tournament 3 Warhammer 40,000: Dakka Squadron Warhammer: Vermintide 2 Warrior Maiden Lecia Xalia XCOM 2 Zero Escape: The Nonary Games Zombie Derby: Pixel Survival





