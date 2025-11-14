The OpenNET Project / Index page

Стабильный релиз Proton 10.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux

14.11.2025 09:46

Компания Valve опубликовала релиз проекта Proton 10.0-3, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Выпуск 10.0-3 отмечен как первый стабильный релиз ветки 10.0 (прошлые обновления в данной ветке имели статус тестовых версий). Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 8/9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

Среди изменений в новой версии Proton:

  • Выполнена синхронизация с выпуском Wine 10.0.
  • Обновлена прослойка DXVK 2.6.2, транслирующая вызовы в API Vulkan.
  • Обновлена версия VKD3D-Proton 2.14.1, ответвления от vkd3d, созданного Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton.
  • Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.9.0.
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 10.0.0.
  • До версии 1.17 обновлён пакет vkd3d 1.17 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan.
  • Интерфейс к геймпадам Xalia обновлён до версии 0.4.6.
  • Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.62.
  • Добавлена поддержка игр:

    • Act of War: Direct Action
    • Arken Age
    • Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition
    • Black Ink
    • Champions of Anteria
    • Click&Fight
    • Factorio
    • Fairy Fencer F Advent Dark Force
    • Far Horizon
    • Firefly Village
    • Gemstones
    • Grim Fandango Remastered
    • Ignited Entry
    • IL-2 Sturmovik Cliffs of Dover
    • Mary Skelter: Nightmares
    • Microsoft Flight Simulator 2024
    • MySims Kingdom
    • Ninja Reflex: Steamworks Edition
    • No Man's Sky
    • Post Mortem
    • Rising Storm 2: Vietnam
    • Sniper Elite: Nazi Zombie Army
    • Soul Interface
    • SSR Wives: The Murder Of My Winter Crush Demo
    • Stardust Skate
    • Starlight Re:Volver
    • STAR OCEAN THE DIVINE FORCE
    • The Crew Motorfest
    • THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH
    • The Riftbreaker: Multiplayer Playtest
    • Tunnet
    • Viking Rise: Valhalla
    • Willful
    • WRC Generations
    • X Rebirth VR Edition

    Решены проблемы в играх:

    • Age of Empires III
    • Agony Unrated
    • Agony UNRATED
    • All-Star Fruit Racing
    • Alpha Protocol
    • Amerzone: The Explorer's Legacy
    • Assassin’s Creed Shadows
    • Assetto Corsa EVO
    • Astroneer
    • ATRI - My Dear Moments
    • Audiosurf
    • Avatar: Frontiers of Pandora
    • Banter
    • Beyond Handwell
    • Black Desert
    • Bloodstained: Ritual of the Night
    • Champions Online
    • Claybook
    • Cosmoteer: Starship Architect & Commander
    • Counter-Strike
    • Creatures of Ava
    • Crysis 2 Remastered
    • Crysis 3
    • Dark (2008)
    • Dark and Darker
    • DARK SOULS III
    • Dead Island 2
    • Death end re;Quest
    • Death end re;Quest 2
    • Defiance
    • Deviator
    • Diablo 4
    • Dino D-Day
    • DiRT
    • Dirt Rally 2.0
    • Disney Epic Mickey 2: The Power of Two
    • Disney Universe
    • DOOM (2016)
    • Doom Eternal
    • Dragon Star Varnir
    • Dread X Collection 3 Bete Grise
    • Dune: Awakening
    • Dungeon Lords Steam Edition
    • e-Racer
    • Evochron Legacy SE
    • Ex Machina: Meridian 113
    • Fallout 3: GOTY
    • Final Fantasy XIV
    • Final Fantasy XIV Online
    • Final Fantasy XVI
    • Finals
    • First Berserker: Khazan
    • Gal*Gun 2
    • Ghostbusters: The Video Game Remastered
    • God Eater 2 Rage Burst
    • God Eater Resurrection
    • God of War: Ragnarok
    • Grand Theft Auto V
    • Grand Theft Auto V Enhanced
    • Gravel
    • Greedfall
    • Hard Truck Apocalypse: Rise of Clans
    • Hunt: Showdown 1896
    • Imperiums: Greek Wars
    • Indigo Park: Chapter 1
    • Killsquad
    • Locoland
    • Marvel Rivals
    • Marvel Rivals.
    • Mary Skelter Finale
    • Master Magistrate
    • Master of Command
    • Max: The Curse of Brotherhood
    • Megadimension Neptunia VIIR
    • METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
    • Microsoft Flight Simulator
    • Monster Jam Showdown
    • Motor Town: Behind The Wheel
    • MySims Kingdom
    • Neverwinter
    • NieR: Automata
    • Nioh: Complete Edition
    • No Man's Sky
    • Omensight
    • Once Human
    • Planet of the Apes: Last Frontier
    • Prototype 2
    • Quarry
    • Resident Evil Village
    • Risk of Rain 2
    • Rivals of Aether II
    • River City Girls
    • Rocket League
    • Sea of Thieves
    • Sea Power
    • Sekiro: Shadows Die Twice
    • Shadow Warrior 2
    • SMITE
    • SOULCALIBUR VI
    • Space Engineers
    • Spark & Kling
    • SpellForce: Platinum Edition
    • Spirit Hunter: NG
    • Stalker 2
    • Star Trek Online
    • Supermarket Together
    • Superscout
    • Tales Of Berseria
    • Teardown
    • TELEFORUM
    • The Axis Unseen
    • The Bright Star Of Seraph-Katis
    • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
    • The Eminence in Shadow: Master of Garden
    • The Finals
    • The Heart of Influencer
    • The Last Of Us 2
    • The Last of Us Part 2 Remastered
    • The Sims 2 Legacy Collection
    • The Witcher 3: Wild Hunt
    • Timberborn
    • Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh
    • Tiny Cauldron
    • Tiny Troopers Global Ops
    • Tower Unite
    • Twisted Sails
    • Unreal Tournament 3
    • Warhammer 40,000: Dakka Squadron
    • Warhammer: Vermintide 2
    • Warrior Maiden Lecia
    • Xalia
    • XCOM 2
    • Zero Escape: The Nonary Games
    • Zombie Derby: Pixel Survival


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.18. Доля Windows-игр, работающих через Wine и Proton, приблизилась к 90%
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Релиз Wine 10.8 и GE-Proton 10.1
  5. OpenNews: Обновление Steam Client для Linux с включением по умолчанию Proton для запуска Windows-игр
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64249-proton
Ключевые слова: proton, wine, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Видеовставки так и не работают, в чём дело? Сабж крашится, в wine-staging заикающийся звук без картинки. Ну вот в Dread Delusion видео при запуске не работает, к примеру.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:20, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дело в том, что у тебя не винда.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:18, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем он нужен?

    Вроде dxvk, vkd3d хорошо ставятся через winetricks.

     
     
  • 2.5, EuPhobos (ok), 10:21, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем он нужен?

    Вам? - не знаю
    Но он нужен компании Valve, вот для этого: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64236

     
  • 2.6, Аноним (1), 10:21, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В wine-staging часто либо текст не отрисовывается, либо с отрисовкой шрифтов проблемы, либо с отрисовкой элементов интерфейса. Либо вообще не работает, в сабже пачка костылей.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:19, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Храни Господь valve
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:22, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, valve тащит Linux!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:34, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда тащит? Что тащит?
     

  • 1.8, Шарп (ok), 10:25, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда GTA V начнёт работать?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:30, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же античит скорее всего ругается, тут уже не к Протону вопросы.
     
     
  • 3.11, МИСАКА (?), 10:46, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл тогда от всего этого
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:49, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в том что игр без античитов в сотни раз больше
     
  • 4.14, Америка (?), 10:55, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл Протона если античит не даст играть в ГТА? Да видимо нету его.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:54, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GTA V работает хорошо через протон. До последнего времени работал даже online, но
    Rockstar намеренно отрубили Linux от online, через анти-чит. Для одиночной игры нужно запустить с бубном: -nobattleye
     
