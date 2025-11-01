Выпуск Wine 10.18. Доля Windows-игр, работающих через Wine и Proton, приблизилась к 90%

|
1.1, Аноним (1), 10:04, 01/11/2025
>маппинга памяти для OpenGL при помощи API Vulkan
а если древняя встройка не умеет в вулкан?
3.12, inferrna (ok), 10:28, 01/11/2025
|
Работает, не звезди. Я даже с gallium nine запускал стим внутри протона.
3.16, Анонс (?), 10:40, 01/11/2025
Вы хоть отделите что такое proton от всего остального. Proton это поставка wine с dxvk, vkd3d и некоторыми патчами wine. Все эти вулкановские трансляторы можно и в обычный wine встроить без проблем, но работать они не будут если для GPU нет vulkan драйвера
1.4, ЖУК (?), 10:12, 01/11/2025
> Доля Windows-игр, работающих через Wine и Proton, приблизилась к 90%
и о чем это говорит, что Виндуз - все? Нет, не согласен. Дрова, директХ, ЖПУ без проблем работают только под Виндуз, а эти заявления от лукаваго.
2.7, СтсадминА (?), 10:20, 01/11/2025
У меня в танках на dxvk фпс на 30%, это было решающим фактором полностью отказаться от винды.
3.9, ЖУК (?), 10:24, 01/11/2025
одна игруля у одного пользователя - совсем не показатель. На земле живет несколько миллиардов человек. Основание уровня статпогрешности.
1.5, Аноним (5), 10:15, 01/11/2025
> Доля Windows-игр, работающих через Wine и Proton, приблизилась к 90%
И большинство самых популярных игр, я так предполагаю, остались в этих 10%, либо в бронзе/серебре.
3.8, Аноним (8), 10:21, 01/11/2025
С денувой же всё ок, она хорошо работает, а вот различные античиты в ядре — нет.
5.13, Аноним (8), 10:34, 01/11/2025
Ты разработчик Apex Legends? Они как-то заявляли, что читеры сидят на Линуксе.
1.10, Аноним (15), 10:27, 01/11/2025
Опять сказки про рост надоев. Вместо того чтобы все просто заработало.
