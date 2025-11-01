The OpenNET Project / Index page

Выпуск Wine 10.18. Доля Windows-игр, работающих через Wine и Proton, приблизилась к 90%

01.11.2025 09:10

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.18. С момента выпуска 10.17 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 298 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В режиме WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), обеспечивающем выполнение 16/32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах, реализована возможность маппинга памяти для OpenGL при помощи API Vulkan.
  • В режиме WoW64 добавлена поддержка проброса SCSI-устройств.
  • В ntdll добавлен API синхронизации "Synchronization barriers", позволяющий приостановить выполнение нескольких потоков до достижения определённой точки выполнения во всех потоках (например, дождаться пока все потоки достигнуть определённой стадии при параллельном выполнении одного и тот же кода).
  • Добавлена поддержка исключений WinRT.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: cmd.exe Autodesk Fusion, Keepass 2, CD Manipulator, Exact Audio Copy, Realterm, PlayOnline Viewer, Cheat Engine.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Witcher 2, Yukon Trail, Sid Meier's Pirates, Nightshade, Jolly Rover, MDk 2.

По статистике сервиса protondb.com, собирающего информацию о работе игровых приложений, представленных в каталоге Steam, в Linux работоспособно около 90% протестированных Windows-игр. Для сравнения в 2020 году в Linux были работоспособны примерно 75% игр, а в 2018 году - 60%. Оценка выполнения в Linux игр при помощи Wine и Proton показала, что 7419 протестированных игр имеют платиновый уровень поддержки, 5095 - золотой, 5196 - серебряный, 718 - бронзовый и лишь 361 игра помечена как неработающая. При ограничении выборки до 1000 наиболее популярных в Steam игр, уровень поддержки составляет: 361 - платиновый, 449 - золотой, 84 - серебряный, 27 - бронзовый и 28 - нерабочий.

Платиновый уровень свидетельствует об отличной работе игр; игры на золотом уровне работают без проблем, но требуют корректировки настроек; серебрянный уровень указывает, что в игру можно играть, но не всё работает идеально; на бронзовом уровне игры запускаются, но имеют серьёзные проблемы; неработчий статус присваивается при невозможности запустить игру.



Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >маппинга памяти для OpenGL при помощи API Vulkan

    а если древняя встройка не умеет в вулкан?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:06, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То Proton там не заработает, следовательно, вам не сюда.
     
     
  • 3.12, inferrna (ok), 10:28, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает, не звезди. Я даже с gallium nine запускал стим внутри протона.
     
  • 3.16, Анонс (?), 10:40, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хоть отделите что такое proton от всего остального. Proton это поставка wine с dxvk, vkd3d и некоторыми патчами wine. Все эти вулкановские трансляторы можно и в обычный wine встроить без проблем, но работать они не будут если для GPU нет vulkan драйвера
     

  • 1.3, iPony128052 (?), 10:08, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Там такой слабоватый золотой уровень.
    В общем оценки очень оптимистичные.
     
  • 1.4, ЖУК (?), 10:12, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Доля Windows-игр, работающих через Wine и Proton, приблизилась к 90%

    и о чем это говорит, что Виндуз - все? Нет, не согласен. Дрова, директХ, ЖПУ без проблем работают только под Виндуз, а эти заявления от лукаваго.

     
     
  • 2.7, СтсадминА (?), 10:20, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в танках на dxvk фпс на 30%, это было решающим фактором полностью отказаться от винды.
     
     
  • 3.9, ЖУК (?), 10:24, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    одна игруля у одного пользователя - совсем не показатель. На земле живет несколько миллиардов человек. Основание уровня статпогрешности.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:37, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто на Винде много лишних программ.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:15, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доля Windows-игр, работающих через Wine и Proton, приблизилась к 90%

    И большинство самых популярных игр, я так предполагаю, остались в этих 10%, либо в бронзе/серебре.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:18, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10% это денува и ежу с ними ;)
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:21, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С денувой же всё ок, она хорошо работает, а вот различные античиты в ядре — нет.
     
     
  • 4.11, Аноним (15), 10:28, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все читеры сидят на Линуксе.  
     
     
  • 5.13, Аноним (8), 10:34, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты разработчик Apex Legends? Они как-то заявляли, что читеры сидят на Линуксе.
     
     
  • 6.14, Аноним (15), 10:36, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Тим фортресс 2 сказали тоже самое.
     

  • 1.10, Аноним (15), 10:27, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять сказки про рост надоев. Вместо того чтобы все просто заработало.
     
