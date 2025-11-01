Выпуск Wine 10.18. Доля Windows-игр, работающих через Wine и Proton, приблизилась к 90%

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.18. С момента выпуска 10.17 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 298 изменений. Наиболее важные изменения: В режиме WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), обеспечивающем выполнение 16/32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах, реализована возможность маппинга памяти для OpenGL при помощи API Vulkan.

В режиме WoW64 добавлена поддержка проброса SCSI-устройств.

В ntdll добавлен API синхронизации "Synchronization barriers", позволяющий приостановить выполнение нескольких потоков до достижения определённой точки выполнения во всех потоках (например, дождаться пока все потоки достигнуть определённой стадии при параллельном выполнении одного и тот же кода).

Добавлена поддержка исключений WinRT.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: cmd.exe Autodesk Fusion, Keepass 2, CD Manipulator, Exact Audio Copy, Realterm, PlayOnline Viewer, Cheat Engine.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Witcher 2, Yukon Trail, Sid Meier's Pirates, Nightshade, Jolly Rover, MDk 2. По статистике сервиса protondb.com, собирающего информацию о работе игровых приложений, представленных в каталоге Steam, в Linux работоспособно около 90% протестированных Windows-игр. Для сравнения в 2020 году в Linux были работоспособны примерно 75% игр, а в 2018 году - 60%. Оценка выполнения в Linux игр при помощи Wine и Proton показала, что 7419 протестированных игр имеют платиновый уровень поддержки, 5095 - золотой, 5196 - серебряный, 718 - бронзовый и лишь 361 игра помечена как неработающая. При ограничении выборки до 1000 наиболее популярных в Steam игр, уровень поддержки составляет: 361 - платиновый, 449 - золотой, 84 - серебряный, 27 - бронзовый и 28 - нерабочий. Платиновый уровень свидетельствует об отличной работе игр; игры на золотом уровне работают без проблем, но требуют корректировки настроек; серебрянный уровень указывает, что в игру можно играть, но не всё работает идеально; на бронзовом уровне игры запускаются, но имеют серьёзные проблемы; неработчий статус присваивается при невозможности запустить игру.



