Выпуск Wine 10.17

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.17. С момента выпуска 10.16 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 367 изменений. Наиболее важные изменения: Движок Wine Mono обновлён до выпуска 10.3.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.

Для OpenGL по умолчанию задействован бэкенд отрисовки, использующий EGL.

Библиотека COMCTL32 (Common Control) разделена на отдельные модули для версий 5 и 6.

В библиотеке odbc32 улучшена поддержка ANSI win32-драйверов, не рассчитанных на работу с Unicode. Реализованы функции SQLDriverConnectA(), SQLSpecialColumnsW(), SQLGetInfoW(), SQLGetInfoW(), SQLStatisticsW() и QLColumnsW().

В библиотеке ntdll для FreeBSD реализован вариант функции create_logical_proc_info(), выводящей информацию о CPU.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: tlReader 10.x, wcmd.exe, Free Virtual Keyboard, Roon.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Metro 2033, INSIDE, So Blonde, Throne and Liberty.



