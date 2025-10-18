The OpenNET Project / Index page

Выпуск Wine 10.17

18.10.2025 08:20

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.17. С момента выпуска 10.16 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 367 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono обновлён до выпуска 10.3.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.
  • Для OpenGL по умолчанию задействован бэкенд отрисовки, использующий EGL.
  • Библиотека COMCTL32 (Common Control) разделена на отдельные модули для версий 5 и 6.
  • В библиотеке odbc32 улучшена поддержка ANSI win32-драйверов, не рассчитанных на работу с Unicode. Реализованы функции SQLDriverConnectA(), SQLSpecialColumnsW(), SQLGetInfoW(), SQLGetInfoW(), SQLStatisticsW() и QLColumnsW().
  • В библиотеке ntdll для FreeBSD реализован вариант функции create_logical_proc_info(), выводящей информацию о CPU.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: tlReader 10.x, wcmd.exe, Free Virtual Keyboard, Roon.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Metro 2033, INSIDE, So Blonde, Throne and Liberty.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64072-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, зомбированный (?), 10:10, 18/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    если адаптировать эти заглушки игры или программы будут запускаться на windus XP ?
    api-ms-win-appmodel-identity-l1-1-0
    api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-1
    api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-2
    api-ms-win-core-apiquery-l1-1-0
    api-ms-win-core-appcompat-l1-1-1
    api-ms-win-core-appinit-l1-1-0
    api-ms-win-core-atoms-l1-1-0
    api-ms-win-core-bem-l1-1-0
    api-ms-win-core-com-l1-1-0
    api-ms-win-core-com-l1-1-1
    api-ms-win-core-com-private-l1-1-0
    api-ms-win-core-comm-l1-1-0
    api-ms-win-core-console-l1-1-0
    api-ms-win-core-console-l2-1-0
    api-ms-win-core-crt-l1-1-0
    api-ms-win-core-crt-l2-1-0
    api-ms-win-core-datetime-l1-1-0
    api-ms-win-core-datetime-l1-1-1
    api-ms-win-core-debug-l1-1-0
    api-ms-win-core-debug-l1-1-1
    api-ms-win-core-delayload-l1-1-0
    api-ms-win-core-delayload-l1-1-1
    api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
    api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-1
    api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-2
    api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-3
    api-ms-win-core-fibers-l1-1-0
    api-ms-win-core-fibers-l1-1-1
    api-ms-win-core-file-ansi-l2-1-0
    api-ms-win-core-file-fromapp-l1-1-0
    api-ms-win-core-file-l1-1-0
    api-ms-win-core-file-l1-2-0
    api-ms-win-core-file-l1-2-1
    api-ms-win-core-file-l1-2-2
    api-ms-win-core-file-l2-1-0
    api-ms-win-core-file-l2-1-1
    api-ms-win-core-file-l2-1-2
    api-ms-win-core-handle-l1-1-0
    api-ms-win-core-heap-l1-1-0
    api-ms-win-core-heap-l1-2-0
    api-ms-win-core-heap-l2-1-0
    api-ms-win-core-heap-obsolete-l1-1-0
    api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0
    api-ms-win-core-interlocked-l1-2-0
     
     
  • 3, Аноним (3), 11:04, 18/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте,но там и графический стек тоже пилить придется наверняка.Майкрософт не осилила и .выпустила Виста/7. Пусть им будет стыдно за непрофессионализм.
     

  • 2, зомбированный (?), 10:20, 18/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    EAX 2 0 функции, которые имеют ограниченную или отсутствующую реализацию в Wine ... большой текст свёрнут, показать
     
