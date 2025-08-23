The OpenNET Project / Index page

Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.17 с реализацией Direct3D 12

23.08.2025 08:57

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.17 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байт-кода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии:

  • В реализацию языка шейдеров HLSL добавлена начальная поддержка разделяемой памяти групп потоков, расширена поддержка геометрических шейдеров, добавлен парсер для ресурсов StructuredBuffer.
  • Продолжено развитие реализации языка шейдеров MSL (Metal Shading Language), применяемого компанией Apple в графическом API Metal. Например, в MSL добавлена поддержка циклов, косвенной адресации постоянных буферов, сэмплинга текстур и различных операций целочисленной арифметики и сравнения.
  • В библиотеке libvkd3d в реализацию программного интерфейса ID3D12Device5 добавлен метод EnumerateMetaCommands().
  • Добавлен новый тип шейдеров "tx" (VKD3D_SHADER_SOURCE_TX), используемый для загрузки шейдеров обработки текстур.


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:00, 23/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, что Valve используют свой форк, где вроде бы много изменений.

    https://github.com/HansKristian-Work/vkd3d-proton

     
     
  • 2, Аноним (2), 09:10, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вообще отдельный с доисторических времён.
     

