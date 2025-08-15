Выпуск Wine 10.13

|
1.2, Аноним (2), 22:20, 15/08/2025
|
> Microsoft SQL Server Management Studio Express 2005
Microsoft Enterprise SQL Advanced Server Management Studio Express Professional Edition 2005 Service Pack 2 With Enhanced Vibe Coding Support
2.3, Аноним (-), 22:24, 15/08/2025
> With Enhanced Vibe Coding Support
угу, прямиком из 2005го))
просто невероятно актуальный продукт на сегодняшний день!
3.5, Аноним (1), 22:29, 15/08/2025
Технически Microsoft SQL Server что-то там что-то там express runtime нужно для работы некоторого движка текстовых квестов.
1.6, Аноним (6), 22:51, 15/08/2025
А этот вин32апи поддерживает запуск 64бит софта, или это все через костыли делается?
2.11, Kerr (ok), 23:56, 15/08/2025
Поддерживает. Win32 - это лишь исторически сложившиеся название.
1.10, Аноним (10), 23:36, 15/08/2025
Если сравнить с гипервизором с точки зрения расхода ресурсов хоста.
Что выгоднее?
2.12, Kerr (ok), 00:00, 16/08/2025
Вам потребуется вторая видеокарта для работы видеоускорения в виртуалке.
1.13, Аноним (13), 00:01, 16/08/2025
хоспади, фл студио через вайн при наличии нативного рипера. 12 говнарей из 10
1.16, Xo (?), 00:20, 16/08/2025
Тем временем, киберпанк идёт легче на лине чем на Винде, дожили. Железо просто прохлаждается. Valve проделали огромную работу, молодцы.
Ну а майки гробят свой легаси-код дальше, доколе это будет?
|