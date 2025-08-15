Выпуск Wine 10.13

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.13. С момента выпуска 10.12 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 524 изменения. Наиболее важные изменения: В панель управления джойстиком добавлена вкладка с настройками Windows.Gaming.Input.

В библиотеку Bcrypt добавлена поддержка алгоритмов ECDSA_P521 и ECDH_P521.

Сгенерированы все преобразователи вызовов OpenGL (thunk) для режима Wow64 (64-bit Windows-on-Windows), обеспечивающего выполнение 32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах.

В реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка генерации метаданных Windows Runtime (WinRT).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Office 365, Microsoft SQL Server Management Studio Express 2005, FL Studio, Metasequoia 3.1.6.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Call of Duty: Black Ops II, Nioh 2 - The Complete Edition, Amazing Adventures 2 CD, Doom 3: BFG Edition, Bejeweled 3, Gothic and Gothic II, Call of Duty: Black Ops II.



