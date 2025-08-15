The OpenNET Project / Index page

Выпуск Wine 10.13

15.08.2025 22:06

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.13. С момента выпуска 10.12 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 524 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • В панель управления джойстиком добавлена вкладка с настройками Windows.Gaming.Input.
  • В библиотеку Bcrypt добавлена поддержка алгоритмов ECDSA_P521 и ECDH_P521.
  • Сгенерированы все преобразователи вызовов OpenGL (thunk) для режима Wow64 (64-bit Windows-on-Windows), обеспечивающего выполнение 32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах.
  • В реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка генерации метаданных Windows Runtime (WinRT).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Office 365, Microsoft SQL Server Management Studio Express 2005, FL Studio, Metasequoia 3.1.6.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Call of Duty: Black Ops II, Nioh 2 - The Complete Edition, Amazing Adventures 2 CD, Doom 3: BFG Edition, Bejeweled 3, Gothic and Gothic II, Call of Duty: Black Ops II.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
Лицензия: CC BY 3.0
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:20, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы mediafoudation нормально работала или эмодзи юникодные, эх.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:20, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Microsoft SQL Server Management Studio Express 2005

    Microsoft Enterprise SQL Advanced Server Management Studio Express Professional Edition 2005 Service Pack 2 With Enhanced Vibe Coding Support

     
     
  • 2.3, Аноним (-), 22:24, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > With Enhanced Vibe Coding Support

    угу, прямиком из 2005го))
    просто невероятно актуальный продукт на сегодняшний день!

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 22:29, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически Microsoft SQL Server что-то там что-то там express runtime нужно для работы некоторого движка текстовых квестов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:28, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так а Call of Duty: Black Ops II пофиксили или нет?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 22:56, 15/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Xo (?), 00:09, 16/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дважды пофиксили.
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:14, 16/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ней? У нее статус silver в winedb
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:51, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А этот вин32апи поддерживает запуск 64бит софта, или это все через костыли делается?
     
     
  • 2.11, Kerr (ok), 23:56, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддерживает. Win32 - это лишь исторически сложившиеся название.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:04, 15/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:31, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Microsoft Office 365

    Так им удобней онлайн пользоваться:
    https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/free-office-online-for-the-web

     
  • 1.10, Аноним (10), 23:36, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если сравнить с гипервизором с точки зрения расхода ресурсов хоста.
    Что выгоднее?
     
     
  • 2.12, Kerr (ok), 00:00, 16/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам потребуется вторая видеокарта для работы видеоускорения в виртуалке.
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:01, 16/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хоспади, фл студио через вайн при наличии нативного рипера. 12 говнарей из 10
     
  • 1.16, Xo (?), 00:20, 16/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем, киберпанк идёт легче на лине чем на Винде, дожили. Железо просто прохлаждается. Valve проделали огромную работу, молодцы.
    Ну а майки гробят свой легаси-код дальше, доколе это будет?
     

