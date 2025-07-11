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Выпуск Wine 10.12

11.07.2025 23:30

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.11. С момента выпуска 10.11 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 210 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В драйвере для X11 (winex11) добавлена опция для использования при отрисовке нового бэкенда OpenGL, использующего EGL.
  • Добавлена поддержка сервисов Bluetooth Low Energy.
  • В реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка генерации метаданных Windows Runtime (WinRT).
  • В системе непрерывной интеграции на базе Gitlab обеспечена сборка для архитектуры ARM64.
  • Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 25.07.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: cmd.exe, Clip Studio Paint 3.0, HDX server, FindVUK, Total Commander 11.55.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Train capacity 300% 2, Soldier of Fortune II, Betfair Poker.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.11 и Wine staging 10.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63569-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:43, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: cmd.exe

    Это как?! В 10-ой версии только?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:48, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там постоянно появляются новые.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:56, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    у мертвых проектов новых багов не бывет. предлагаю закопать
     
  • 2.4, Аноним (5), 23:53, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    только под 10-ой версии кто-то запустил cmd.exe вместо wineconsole? невероятно.
     

  • 1.2, Аноним (3), 23:48, 11/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:34, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вайн конечно хорош, но для того, чтобы игра гарантированно запускалась и не вылетала, стоит установить вантуз в дуалбут. Платить при этом необязательно, так как вантуз раздается на торрентах свободно, как и игры.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:41, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.10, AlexYeCu_not_logged (?), 00:56, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >чтобы игра гарантированно запускалась и не вылетала

    В 9 случаях из 10 проблемы с виндовыми играми в Вайне решаются через воркэраунды для той самой «гарантированной» Вмнды, опубликованные на виндовых же форумах. Или не решаются, как не решаются и под Виндой.

    >как вантуз раздается на торрентах свободно, как и игры

    И на кой превращать свой ПК в бесполезный хлам, пусть даже на время игры? Ох уж эти виндузятники…

     

  • 1.8, Аноним (7), 00:42, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, видеовставки всё так же не работают. Какие-то на удивление работают, но с avc никогда не работают (все кодеки в зависимостях установлены).
     
     
  • 2.11, Kerr (ok), 01:11, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об этом следует писать сюда: https://bugs.winehq.org
     
  • 2.12, Аноним (12), 02:40, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PortProton позволяет использовать gstreamer, что для некоторых игр решает проблему
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:44, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

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