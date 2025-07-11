Выпуск Wine 10.12

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|1.1, Аноним (1), 23:43, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: cmd.exe
Это как?! В 10-ой версии только?
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|3.5, Аноним (5), 23:56, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у мертвых проектов новых багов не бывет. предлагаю закопать
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|2.4, Аноним (5), 23:53, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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только под 10-ой версии кто-то запустил cmd.exe вместо wineconsole? невероятно.
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|1.6, Аноним (6), 00:34, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Вайн конечно хорош, но для того, чтобы игра гарантированно запускалась и не вылетала, стоит установить вантуз в дуалбут. Платить при этом необязательно, так как вантуз раздается на торрентах свободно, как и игры.
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|2.10, AlexYeCu_not_logged (?), 00:56, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>чтобы игра гарантированно запускалась и не вылетала
В 9 случаях из 10 проблемы с виндовыми играми в Вайне решаются через воркэраунды для той самой «гарантированной» Вмнды, опубликованные на виндовых же форумах. Или не решаются, как не решаются и под Виндой.
>как вантуз раздается на торрентах свободно, как и игры
И на кой превращать свой ПК в бесполезный хлам, пусть даже на время игры? Ох уж эти виндузятники…
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|1.8, Аноним (7), 00:42, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль, видеовставки всё так же не работают. Какие-то на удивление работают, но с avc никогда не работают (все кодеки в зависимостях установлены).
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|2.12, Аноним (12), 02:40, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PortProton позволяет использовать gstreamer, что для некоторых игр решает проблему
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