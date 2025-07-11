Выпуск Wine 10.12

>чтобы игра гарантированно запускалась и не вылетала

В 9 случаях из 10 проблемы с виндовыми играми в Вайне решаются через воркэраунды для той самой «гарантированной» Вмнды, опубликованные на виндовых же форумах. Или не решаются, как не решаются и под Виндой.

>как вантуз раздается на торрентах свободно, как и игры

И на кой превращать свой ПК в бесполезный хлам, пусть даже на время игры? Ох уж эти виндузятники…

