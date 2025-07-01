Обновление Steam Client для Linux с включением по умолчанию Proton для запуска Windows-игр

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|2.2, ryoken (ok), 10:01, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FUSE или ntfs3? Может параметры монтирования крутить надо? (сам не пользовался, игры на ext4 лежат)
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|3.38, Аноним (38), 12:55, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может параметры монтирования крутить надо?
Не знаю, как Proton, а на обычном Wine мне помогло это:
https://wiki.debian.org/ru/NTFS
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 -o uid=1000,gid=1000,dmask=0002,fmask=0003 /mnt/ntfs
Или /etc/fstab редактировать.
Для Paragon NTFS также доступен интересный ключ nocase.
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|3.7, Аноним (7), 10:21, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Удалил винду, перезагрузился, отвалилась сеть, знания на уровне новичка. Мои действия?
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|4.30, Аноним (30), 11:39, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Купил машину, сел в неё, педальки давлю, она не едет. Мои действия? (Уровень новичка, прав нету)
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|4.33, AleksK (ok), 11:57, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Купил ноут с FreeDOS включил в там черный экран и курсор мигает. Твои действия?
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|4.50, Аноним (50), 15:38, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот потому и "знания на уровне новичка", что всю жизнь сидел на Винде, даже не знаешь как сеть настроить. А сидел бы на Линуксе уже давно бы стал космонавтом. Ну или, на худой конец, премьер-министром.
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|4.52, Аноним (51), 15:39, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Удалил винду, перезагрузился, отвалилась сеть, знания на уровне новичка. Мои действия?
А кроме сети больше ничего не отвалилось? Без операционной системы то.
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|2.8, ivan1986 (?), 10:21, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А как ты умудрился накосячить что он их оттуда не запускал?
монтируются для чтения и записи они уже давно, а какая файловая система всем программам пофигу.
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|3.23, анонимчик (?), 11:12, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С одной стороны таки да, пофигу. С другой... Есть хорошо известный баг с разделами xfs больше 1ТБ. С них не запускаются 32битные нативные игори, особенно те, что на движке Сурс. А уж чего там могло случиться с виндовс фс, знает только Б. Гейтс.
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|4.37, Аноним (37), 12:38, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>32битные нативные игори
А можно линк где почитать про это? А то про 32 inode знаю, а про 32 нативные игори - нет.
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|3.32, ryoken (ok), 11:43, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, это не так. В свое время тоже думал, на какой ФС держать сборище игр. ntfs & hfs+ (мультибут) по неясным причинам не подошли - игры в линуксе с них не запускаются толком.
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|2.17, Аноним (17), 10:45, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он у тебя проверяет на какой фс игра лежит чтоли и, если это ntfs, то не запускается?
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|3.27, Аноним (27), 11:17, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, аноним просто не сумел в примонтировать NTFS с имитацией бита выполнения.
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|2.25, Аноним (27), 11:17, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умеет, если партиция примонтирована нормально через fstab с нужными атрибутами. Даже с ntfs-3g работает.
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|1.4, Аноним (4), 10:06, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Вот нехорошие люди, теперь протон не отключить! Зачем мне этот слой совместимости, я хочу только нативные игры. Габен, верни все как было!
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|2.9, Аноним (9), 10:28, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда кто-то заводит речь про нативные игры на Linux, мне вспоминаются поломки glibc и кривые порты (отличный пример: UT99).
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|3.14, Аноним (12), 10:32, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Настройка отключаемая, кстати.
Пока отключаемая. Окошко Овертона работает молниеносно.
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|2.11, Аноним (12), 10:29, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корпорации уже все решили за тебя. Они знают как загнать тебя с счастье.
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|3.19, Аноним (19), 10:47, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Valve это частная компания без акций и совета акционеров. Собственно поэтому они и могут держать такой сумасшедший уровень зарплат, оплачивать лечение сотрудников, не иметь KPI, позволять сотрудникам самим выбирать направление работы и формировать зарплату основываясь на отзывах коллег по направлению, иметь поддержку которая индивидуально разбирается с каждым обращением. Акционеры бы все это воспринимали как покушение на собственную прибыль и не стали бы терпеть.
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|4.34, Beta Version (ok), 12:12, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они всё это могут, потому что они гребут 30% со всех продаж в своём магазине (а это огромный кусок от всей игровой ПК индустрии), почти ничего для этого не делая.
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|5.35, Аноним (35), 12:29, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> почти ничего для этого не делая.
так их конкуренты успешно делают все, чтобы валв получили свои 30%
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|6.42, Beta Version (ok), 13:27, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> почти ничего для этого не делая.
> так их конкуренты успешно делают все, чтобы валв получили свои 30%
У Валв не может быть полноценных конкурентов. У людей сотни игр в Стиме. С такими библиотеками переходить в другие магазины будут считанные проценты.
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|4.48, Аноним (48), 15:12, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не иметь KPI
В Valve достаточно токсичная культура субординации - там ценят не тех, кто хорошо работает, а кто больше нравится непосредственному начальнику. Там давно нет уже той политики, когда делаешь ту задачу, которая нравится.
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|2.16, Gaben (?), 10:38, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нативные игры будут запускаться без слоя совместимости, НАТИВНО :)
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|4.28, Аноним (27), 11:19, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, не очень. Основная проблема - фрагментация окружения, в т.ч. glibc и многого другого. Valve борется с этим, поставляя вместе с Steam и Proton т.н. рантаймы всего и вся, к которым могут привязываться девелоперы - но нативных портов крупных игр сегодня практически не встречается, а индюшатину собирали и так.
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|5.45, Аноним (45), 14:18, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основная проблема доисторические 32 битные зависимости. Часто прибито к curl с gnutls и если у тебя curl с openssl, она не подойдёт.
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|2.57, Аноним (51), 15:47, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нативная операционная система для компьютерных игры Microsft Windwos. Ты просишь разработчиков игр тратить ресурсы на портирование игры под не нативную ОС, доля которой равна статистической погрешности.
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|1.31, Аноним (38), 11:41, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дополните новость информацией о том, что через 30 дней заканчивается поддержка старых версий Glibc в Steam.
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|1.44, Аноним (-), 13:54, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня на стиме множество (платных) игр, но я вот начал задумываться, а почему игроделы не продают их через образы? Мне бы очень не хотелось столкнуться с санкциями, когда кому-то что-то не то в голову придёт.
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|2.56, Аноним (51), 15:45, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продавать образы, как ты это себе представляешь?
Сейчас нажал кнопку Купить, оплата прошла, пошло скачивание и установка под целевую систему, после чего готова к использованию.
Ты как линуксоид предлагаешь какие-то неочевидные варианты. Я не знаю ни одного магазина, чтобы продавали образы дисков. Это чисто пиратская механика, делать образы и раздавать их.
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