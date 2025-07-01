Обновление Steam Client для Linux с включением по умолчанию Proton для запуска Windows-игр

Компания Valve опубликовала июньское обновление клиента сервиса доставки игр Steam для Linux. Выпуск примечателен включением по умолчанию пакета Proton для запуска игр, не имеющих родной сборки для Linux. Ранее для данной возможности требовалось отдельно активировать опцию "Enable SteamPlay for other titles" в настройках. Также в версии для Linux ускорена установка обновлений, которая в некоторых ситуациях занимала минуты, а теперь выполняется за несколько секунд.

Из общих улучшений отмечается сокращение времени запуска Steam Client для игроков с очень большим числом игр, добавленных не через Steam. Реализована система отслеживания производительности игр, выводимая поверх экрана (In-Game Overlay) и показывающая детальную информацию о частоте кадров, потреблении ресурсов CPU и производительности GPU. В данном выпуске режим мониторинга доступен только для Windows, а для Linux его обещают включить в одном из следующих обновлений.

Одновременно опубликовано обновление операционной системы SteamOS 3.7.13, основанной на Arch Linux. В новой версии помимо исправлений ошибок, таких как регрессии в работе Wi-Fi на Steam Deck OLED, реализована поддержка кнопок питания для платформ AYANEO, AYN, GPD, MSI, ONEXPLAYER и OrangePi. Для разработчиков в udisk добавлены модули btrfs и lvm2.

Число игр для Linux, доступных в каталоге Steam, доведено до 16139. По данным сервиса Steam Database, пользователи Linux запускают 4025 игр через Steam. Пятёрка игр, наиболее популярных у пользователей Linux: Counter-Strike 2, Dota 2, Banana, Stardew Valley, Team Fortress 2.



