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Обновление Steam Client для Linux с включением по умолчанию Proton для запуска Windows-игр

01.07.2025 09:40

Компания Valve опубликовала июньское обновление клиента сервиса доставки игр Steam для Linux. Выпуск примечателен включением по умолчанию пакета Proton для запуска игр, не имеющих родной сборки для Linux. Ранее для данной возможности требовалось отдельно активировать опцию "Enable SteamPlay for other titles" в настройках. Также в версии для Linux ускорена установка обновлений, которая в некоторых ситуациях занимала минуты, а теперь выполняется за несколько секунд.

Из общих улучшений отмечается сокращение времени запуска Steam Client для игроков с очень большим числом игр, добавленных не через Steam. Реализована система отслеживания производительности игр, выводимая поверх экрана (In-Game Overlay) и показывающая детальную информацию о частоте кадров, потреблении ресурсов CPU и производительности GPU. В данном выпуске режим мониторинга доступен только для Windows, а для Linux его обещают включить в одном из следующих обновлений.

Одновременно опубликовано обновление операционной системы SteamOS 3.7.13, основанной на Arch Linux. В новой версии помимо исправлений ошибок, таких как регрессии в работе Wi-Fi на Steam Deck OLED, реализована поддержка кнопок питания для платформ AYANEO, AYN, GPD, MSI, ONEXPLAYER и OrangePi. Для разработчиков в udisk добавлены модули btrfs и lvm2.

Число игр для Linux, доступных в каталоге Steam, доведено до 16139. По данным сервиса Steam Database, пользователи Linux запускают 4025 игр через Steam. Пятёрка игр, наиболее популярных у пользователей Linux: Counter-Strike 2, Dota 2, Banana, Stardew Valley, Team Fortress 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://steamcommunity.com/gam...)
  2. OpenNews: Компания Valve опубликовала дистрибутив для игровых консолей SteamOS 3.7
  3. OpenNews: Представлена игровая консоль Lenovo Legion Go S, использующая SteamOS на базе Arch Linux
  4. OpenNews: Проект SteamFork развивает вариант SteamOS для устройств, отличных от Steam Deck
  5. OpenNews: Новый выпуск клиента Steam c переделанным интерфейсом
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63504-steam
Ключевые слова: steam
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  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вот бы ещё протон научился запускать игры с ntfs разделов...
     
     
  • 2.2, ryoken (ok), 10:01, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FUSE или ntfs3? Может параметры монтирования крутить надо? (сам не пользовался, игры на ext4 лежат)
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:55, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может параметры монтирования крутить надо?

    Не знаю, как Proton, а на обычном Wine мне помогло это:

    https://wiki.debian.org/ru/NTFS

    mount -t ntfs-3g /dev/sda1 -o uid=1000,gid=1000,dmask=0002,fmask=0003 /mnt/ntfs

    Или /etc/fstab редактировать.

    Для Paragon NTFS также доступен интересный ключ nocase.

     
  • 2.6, AleksK (ok), 10:14, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Гораздо проще полностью удалить винду
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:21, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Удалил винду, перезагрузился, отвалилась сеть, знания на уровне новичка. Мои действия?
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 11:26, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С телефона загуглить как настроить сеть.
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:39, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Купил машину, сел в неё, педальки давлю, она не едет. Мои действия? (Уровень новичка, прав нету)
     
  • 4.33, AleksK (ok), 11:57, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Купил ноут с FreeDOS включил в там черный экран и курсор мигает. Твои действия?
     
     
  • 5.40, wifi (?), 13:24, 01/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 6.43, AleksK (ok), 13:31, 01/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.51, Аноним (51), 15:38, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачаю и поставлю Kubuntu.
     
  • 4.49, 12yoexpert (ok), 15:24, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь сноси линукс полностью, не нужен тебе компьютер
     
  • 4.50, Аноним (50), 15:38, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот потому и "знания на уровне новичка", что всю жизнь сидел на Винде, даже не знаешь как сеть настроить. А сидел бы на Линуксе уже давно бы стал космонавтом. Ну или, на худой конец, премьер-министром.
     
  • 4.52, Аноним (51), 15:39, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Удалил винду, перезагрузился, отвалилась сеть, знания на уровне новичка. Мои действия?

    А кроме сети больше ничего не отвалилось? Без операционной системы то.

     
  • 2.8, ivan1986 (?), 10:21, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как ты умудрился накосячить что он их оттуда не запускал?
    монтируются для чтения и записи они уже давно, а какая файловая система всем программам пофигу.
     
     
  • 3.23, анонимчик (?), 11:12, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны таки да, пофигу. С другой... Есть хорошо известный баг с разделами xfs больше 1ТБ. С них не запускаются 32битные нативные игори, особенно те, что на движке Сурс. А уж чего там могло случиться с виндовс фс, знает только Б. Гейтс.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 12:38, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >32битные нативные игори

    А можно линк где почитать про это? А то про 32 inode знаю, а про 32 нативные игори - нет.

     
  • 3.32, ryoken (ok), 11:43, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, это не так. В свое время тоже думал, на какой  ФС держать сборище игр. ntfs & hfs+ (мультибут)  по неясным причинам не подошли - игры в линуксе с них не запускаются толком.
     
     
  • 4.41, Admino (ok), 13:26, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня на exFAT всё отлично работает.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:32, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ntfs3, работает без проблем
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:45, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он у тебя проверяет на какой фс игра лежит чтоли и, если это ntfs, то не запускается?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:17, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, аноним просто не сумел в примонтировать NTFS с имитацией бита выполнения.
     
  • 2.25, Аноним (27), 11:17, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеет, если партиция примонтирована нормально через fstab с нужными атрибутами. Даже с ntfs-3g работает.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:06, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вот нехорошие люди, теперь протон не отключить! Зачем мне этот слой совместимости, я хочу только нативные игры. Габен, верни все как было!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:28, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда кто-то заводит речь про нативные игры на Linux, мне вспоминаются поломки glibc и кривые порты (отличный пример: UT99).
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:30, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто игры надо собирать статически.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 15:41, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, лучше нужные библиотеки ложить в архив с игорем?
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:29, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройка отключаемая, кстати.
     
     
  • 3.14, Аноним (12), 10:32, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Настройка отключаемая, кстати.

    Пока отключаемая. Окошко Овертона работает молниеносно.

     
  • 2.11, Аноним (12), 10:29, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорации уже все решили за тебя. Они знают как загнать тебя с счастье.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:47, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Valve это частная компания без акций и совета акционеров. Собственно поэтому они и могут держать такой сумасшедший уровень зарплат, оплачивать лечение сотрудников, не иметь KPI, позволять сотрудникам самим выбирать направление работы и формировать зарплату основываясь на отзывах коллег по направлению, иметь поддержку которая индивидуально разбирается с каждым обращением. Акционеры бы все это воспринимали как покушение на собственную прибыль и не стали бы терпеть.
     
     
  • 4.34, Beta Version (ok), 12:12, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они всё это могут, потому что они гребут 30% со всех продаж в своём магазине (а это огромный кусок от всей игровой ПК индустрии), почти ничего для этого не делая.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 12:29, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > почти ничего для этого не делая.

    так их конкуренты успешно делают все, чтобы валв получили свои 30%

     
     
  • 6.42, Beta Version (ok), 13:27, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> почти ничего для этого не делая.
    > так их конкуренты успешно делают все, чтобы валв получили свои 30%

    У Валв не может быть полноценных конкурентов. У людей сотни игр в Стиме. С такими библиотеками переходить в другие магазины будут считанные проценты.

     
  • 4.48, Аноним (48), 15:12, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не иметь KPI

    В Valve достаточно токсичная культура субординации - там ценят не тех, кто хорошо работает, а кто больше нравится непосредственному начальнику. Там давно нет уже той политики, когда делаешь ту задачу, которая нравится.

     
     
  • 5.54, Аноним (51), 15:41, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непотизм не круто. Меритократия лучше.
     
  • 2.16, Gaben (?), 10:38, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нативные игры будут запускаться без слоя совместимости, НАТИВНО :)
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:09, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А много их?
    Даже тетриса нет.
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 11:17, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как говорится: "а чего нету - то и ненужно".
     
     
  • 5.46, Аноним (-), 14:22, 01/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.28, Аноним (27), 11:19, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, не очень. Основная проблема - фрагментация окружения, в т.ч. glibc и многого другого. Valve борется с этим, поставляя вместе с Steam и Proton т.н. рантаймы всего и вся, к которым могут привязываться девелоперы - но нативных портов крупных игр сегодня практически не встречается, а индюшатину собирали и так.
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 14:18, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основная проблема доисторические 32 битные зависимости. Часто прибито к curl с gnutls и если у тебя curl с openssl, она не подойдёт.
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:36, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/linux
     
  • 2.21, Аноним (-), 11:03, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нативного игоря мало, и тот работает зачастую хуже.
     
  • 2.57, Аноним (51), 15:47, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нативная операционная система для компьютерных игры Microsft Windwos. Ты просишь разработчиков игр тратить ресурсы на портирование игры под не нативную ОС, доля которой равна статистической погрешности.
     

  • 1.31, Аноним (38), 11:41, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дополните новость информацией о том, что через 30 дней заканчивается поддержка старых версий Glibc в Steam.
     
  • 1.39, Аноним (39), 13:02, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пусть сначала осилят x86_64
     
  • 1.44, Аноним (-), 13:54, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня на стиме множество (платных) игр, но я вот начал задумываться, а почему игроделы не продают их через образы? Мне бы очень не хотелось столкнуться с санкциями, когда  кому-то что-то не то в голову придёт.
     
     
  • 2.55, name (??), 15:42, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продают, gog называется.
     
  • 2.56, Аноним (51), 15:45, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продавать образы, как ты это себе представляешь?
    Сейчас нажал кнопку Купить, оплата прошла, пошло скачивание и установка под целевую систему, после чего готова к использованию.
    Ты как линуксоид предлагаешь какие-то неочевидные варианты. Я не знаю ни одного магазина, чтобы продавали образы дисков. Это чисто пиратская механика, делать образы и раздавать их.
     

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