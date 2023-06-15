Новый выпуск клиента Steam c переделанным интерфейсом

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|2.14, Аноним (14), 12:57, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+25 +/–
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Уникальным торговым предложением (УТП) Microsoft Windows были игры.
Игры как способ побега от реальности, как развлечение, самый важный, самый большой рынок, больше чем профессиональное ПО.
Steam с его Valve Proton показали всему миру что игры на этот ваш линукс есть практически все те же что и на Виндовс, разрушили монополию Виндовс на игры. На продукции от Эпл игр до недавнего времени тоже не было, сейчас вроде тоже запустили свою версию эмулятора.
А ещё более главное что Valve выпустила конечный продукт готовый для использования из коробки.
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|3.18, Аноним (18), 13:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–19 +/–
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Какие, к чёртовой бабушке, игры? Где ты такую дичь услышал? Двигатель популярности это бизнес и интересы бизнеса, и майкросовтовская пропаганда нетрадиционных ценностей в учебных учреждениях была направлена только на их удовлетворение. Игрушечки это настолько незначительная часть рынка, что я не знаю.
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|4.24, Аноним (24), 13:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Игры это что научило пользователей шинды делать дабл клик. Они специально игру в комплекте для этого придумали. Почитай любою книжку про микрософт.
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|5.27, Аноним (18), 13:24, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пост-фактум можно говорить что угодно. В досе не было никаких дабл кликов, разве не так? Но они вообще неудобны, так что это, видимо, всё же, большой успех по обучению необучаемых.
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|6.36, Аноним (24), 13:44, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Каком постфактуме это официальные комментарии сотрудников майков для книги. Причём тут дос когда и игра и дабл клик для шиндоуз? У тебя какая-то хаотичная слабая логика ты случаем не гуманитарий?
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|7.38, Аноним (18), 13:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну а в книгах конечно же пишут только правду, да корпорабы конечно не имеют права лгать. Дос тут при том, что игры и МС. У тебя отсутствует абстрактное мышление, что является симптомом множества отклонений. Ты хочешь об этом поговорить?
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|4.26, n00by (ok), 13:19, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Игрушечки это настолько незначительная часть рынка, что я не знаю.
Что Микрософт обязала реализовать DirectX в драйверах, в надежде вытеснить OpenGL.
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|5.30, Аноним (18), 13:29, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Там не только игры, рынок игр это не только и не столько пк. И DirectX это СОВСЕМ не графический апи, при чём тут опенгл. К тому же, прямые аналоги/производные опенгл никуда не делись и всё равно остались во всех консолях.
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|6.31, n00by (ok), 13:32, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И DirectX это СОВСЕМ не графический апи, при чём тут опенгл.
А не надо орать капсом, если хотите от меня ответа. Читайте MSDN.
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|4.35, Аноним (35), 13:38, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Действительно, всем известно что двигатель популярности - это порнография, игры только на втором месте.
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|5.42, Аноним (14), 14:00, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я смотрел статистику по прибыли. Игры обошли кинематогроф и по бюджетам и по прибылям. Соотношение порно и игр не видел. Скорее всего что статистики по порноиндустрии нет. Хотя думаю что игры их обскакали.
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|6.50, Аноним (18), 14:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А смотрел ты конечно на топовых представителей с рекламными бюджетами в разы превышающими бюджеты на продукт? Как бы тебе помягче это сообщить, но твоя аналитика того, этого. Прон довольно нишевый продукт, хоть и дорогой и пользуется спросом. Есть свои особенности, но явно не двигатель тоже.
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|7.58, Аноним (14), 14:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А смотрел ты конечно на топовых представителей с рекламными бюджетами в разы превышающими бюджеты на продукт?
Ты вообще в курсе как работает статистика?
>Как бы тебе помягче это сообщить, но твоя аналитика того, этого.
Это не моя аналитика, я не аналитик.
Не надо бла-бла, ты это того, ну этого самого, статистику в студию.
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|6.67, n00by (ok), 15:04, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К статистике - Микрософт купила компанию Марка Руссиновича, когда тот расчихвостил Сони за "руткит". Какая связь? Xbox и PlayStation - конкуренты.
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|3.19, Аноним (19), 13:07, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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«Steam с его Valve Proton» звучит куда внушительнее, чем «Steam с его сборочкой WINE», чем оно, по сути, и является. Не как что-то плохое, но всё-таки.
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|4.28, n00by (ok), 13:25, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Steam эмулирует джойстики, что важно целевой аудитории. DualSence например до сих пор не работает в Horizon Zero Dawn (без приседаний с xboxdrv или подмены VID/PID).
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|5.41, нейм (?), 13:59, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основной плюс пека гейминга - отсутствие уродских джойстиков и наличие адекватной клавомыши
Лучше бы не эмулировали, а принуждали делать нормальное управление без этих инвалидных устройств
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|6.64, n00by (ok), 14:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В HZD наверное с клавиатуры+мышки удобнее целиться (привёл в пример, поскольку сам добавлял поддержку джоя, когда в Wine не было), а вот в какой-нибудь Dark Souls... ну, попробуйте.
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|5.44, Аноним (14), 14:03, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне сто лет в обед не нужны эти ваши джой стики. Мне главное что я могу играть на этом вашем линуксе в ПК-ашные игры.
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|6.63, n00by (ok), 14:48, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так я и пишу "важно ЦА", а не "важно Анониму Опеннет". %) Среднестатистическому Анониму наверняка хватает обычного Wine без Steam.
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|7.73, Аноним (14), 15:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у тебя есть статистика по местным анонимама? А что если местные анонимы это виндухятники в большинстве своеи и в лучшем случае дуалбутчики? У меня логика простая, большинство виндовых игр это игры для ПК с клавомышью. Джой стик используется в каких-то единичных случаях.
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|8.81, n00by (ok), 15:37, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тогда они не местные, а залётные Так Steam Deck представляет собой джойстик ... текст свёрнут, показать
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|9.90, Аноним (14), 16:10, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Джой стик это палка наслаждений, а то о чем ты говоришь это гей-м-пад, гейская п... текст свёрнут, показать
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|4.43, Аноним (14), 14:02, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>чем оно, по сути, и является.
Суть в том что Valve дала готовый продукт, который можно использовать из коробки пользователь без плясок с бубнами.
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|4.71, Аноним (35), 15:10, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Proton - такая же "сборочка" Wine, как Android - "сборочка" Linux. Ресурсы, требуемые для допиливания вечно сырого проекта от opensource сообщества часто превосходят силы/мотивацию сообщества. Поэтому нет ни одного пользовательского телефона на чистом Linux, везде Android.
Wine стагнировал уже долго, такое ощущение что там никому ничего уже не надо было. Некоторые патчи, применённые и доведённые до ума в Proton там годами валялись без движения. DXVK - вообще внешний проект одного энтузиаста, а так сидели бы до сих пор с DX9 и 70% производительности.
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|4.46, Аноним (14), 14:06, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Откуда таки шизофренические выводы?
Valve делает все ради собственных прибылей.
Valve сделал Valve Proton и выпустила Steam Deck, на котором можно играть в подновляющие большинство Виндовс игр.
Как побочный результат линуксоиды на ПК под этим вашим линуксом могут запускать виндовые игры также.
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|3.59, Аноним (59), 14:20, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Steam с его Valve Proton показали всему миру что игры на этот ваш линукс есть практически все те же что и на Виндовс, разрушили монополию Виндовс на игры
я конечно понимаю местных апологетов свободы с их идеалами, но
а) монополии чисто на ПК, помним про консоли и маки, и пока на пекарях она ничего не "разрушила", (это какой-то новый формат мастдая походу здесь?)
б) протон как бы их но не забывайте заслуги и оригинального проекта Wine, падаваны Линуса
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|4.72, Аноним (35), 15:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самый смак в том, что Proton остался проектом с открытым кодом. Но местным борцунам это неважно.
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|4.87, Аноним (14), 16:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а) монополии чисто на ПК
Всё очень просто и логично. Раньше все игры были только под Виндовс.
На линукс игр не было от слова совсем.
Появился Вайн и линуксоиды стали пробовать плясать с бубном чтобы запустить полторы игры.
Появился Valve Proton и играть стало можно в огромное количество игр.
Даже Sony стала публиковать в Steam бывшие Playstation эксклюзивы, так что не ровен час, можно будет играть в Playstation эксклюзивы на Linux.
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|3.84, Ананий (?), 15:41, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это всё конечно интересно, но причем тут СПО? Чому HP-UX с AIX не обсуждают, чего уж там.
Ну и монополия так и никуда не делась. Игрульки это не только сами игрульки, но зачастую и ворох стороннего софта. От утилит для моддинга до всяческих "улучшайзеров" як ENB для скайримов и прочих фаллаутов. И работать они будут лишь под оффтопиком. Ну и только выигрывать от наличия эмулятора вместо нативных программ - это нечто.
А так да, за лабазик Габена можно порадоваться.
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|4.89, Аноним (14), 16:09, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Steam это виндовые игры на этом вашем линуксе. Четы возмущаешься?
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|4.97, Аноним (96), 18:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чому HP-UX с AIX не обсуждают
Потому, что они умерли и разложились на плесень и на липовый мёд. Чего их обсуждать-то?
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|3.98, Аноним (98), 18:21, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Игры как способ побега от реальности
Чем, например, работа или пьянство отличаются от игр? )
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|4.101, Аноним (100), 18:36, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работа это необходимость чтобы выжить.
Пьянство это зависимость.
Игры это тоже зависимость.
Я не говорил что игры это хорошо или плохо. Я просто констатировал факт -:Steam способствует продвижению этого вашего Линукс.
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|2.22, n00by (ok), 13:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> я потребитель СПО
> и недоволен рекламой компании
> вкладывающей в создание СПО
Перевёл на понятный. Не благодари.
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|1.5, Аноним (5), 12:21, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Задействован новый фреймворк, используемый для совместного использования кода в реализациях Steam Desktop Client, режима Big Picture и Steam Deck.
И что это за фреймворк?
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|3.107, НяшМяш (ok), 18:58, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> гуй у них на кутях
С каких пор? Сколько я пользуюсь стимом, там всегда был CEF (Chromium Embedded Framework)
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|3.82, YM2608 (?), 15:38, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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про протондб впервые слышу
вот когда Destiny 2 заработает на Линуксе тогда сразу перейду на Линукс
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|3.85, YM2608 (?), 15:42, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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можешь скинуть пару самых лучших картинок аниме, на твоё мнение, для рабочего стола?
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|1.7, soarin (ok), 12:28, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А когда будут устаревшие технологии под линуксами выкидывать?
Переход на 64 бита и Wayland нужен.
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|2.17, Аноним (14), 12:59, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>нужен
Нужен кому, анониму с опеннету?
Если бы был нужен, уже бы перешли. Есть хотелки анонимов а есть экономическая целесообразность. Капиталист не будет делать то что не выгодно ему и это есть нормальное поведение.
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|3.21, Аноним (24), 13:09, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Клиент ему может продиктовать. Но большинство линукс пользователей те ещё ретрограды.
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|4.49, Аноним (14), 14:10, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если будет экономическая выгода для капиталиста от внедрения новых технологий, он внедрит их не спрашивая никого.
Значит экономически не целесообразно. Рыночек порешает.
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|1.12, Аноним (5), 12:44, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В общем, обновился, как будто бы все стало работать быстрее и плавнее. Но памяти жрет больше (мне пофиг, 32Гб).
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|2.23, Аноним (18), 13:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это до тех пор, пока работать не начнёшь. Когда начнёшь, сразу оценишь все эти электроны с рантаймами фоном (не спрашивай меня, зачем стим для работы, надо).
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|1.20, Аноним (24), 13:08, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Этот новый выпуск Стима на Линуксе теперь при запуске игры из иконки все равно запускает весь интерфейс Стима за каким-то фигом. И при закрытии стима через меню в трее, при закрытом окне, тоже зачем-то запускает окно и делают анимацию закрытия. Раньше такого не было.
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|1.32, 12yoexpert (ok), 13:32, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В сборках для macOS и Linux по умолчанию задействовано аппаратное ускорение графики, которое позволило сравнять производительность интерфейса данных сборок с версией для Windows и добиться более плавной прокрутки, мгновенной анимации и повышения отзывчивости интерфейса.
а я то думал, почему у меня ноут взлетает при запуске стима
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|1.40, EuPhobos (ok), 13:59, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интерфейс библиотеки стал тормознее, прокручивается с какими-то фризами, посмотрим на сколько теперь FPS просядет с новым оверлеем.. с его-то прозрачными окошками, которые теперь могут быть прикреплены прям на экране игры.
Походу оверлей придётся отрубить в корню.
UPD: повисел с утра этот интерфейс свёрнутым, сейчас развернул вообще ж*па, фризы по несколько секунд, список игр иногда просто пропадает и потом появляется по одной. В общем похоже моих 32-х гигов оперативы уже не хватает.
UPD-UPD: интерфейс полностью повис)) CPU в 100% на steamwebhelper процессе, пришлось kill -9 эту херь..
Полную дичь выпустили Вульве.
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|3.68, EuPhobos (ok), 15:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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скорее всего ленивые фреймворки, по типу электрона или что там сейчас модно, тормозн и со смузи..
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|2.51, Аноним (14), 14:14, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В общем похоже моих 32-х гигов оперативы уже не хватает.
Какой ужас. DDR какая? пятая четвертая? Диск какой SSD Sata, NVME HDD?
Мне вчера предложил обновиться, уснул, не стал. Сейчас думаю что по приходу с работы, не буду.
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|4.79, Аноним (5), 15:34, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно в этом причина. У меня на АМД вместо видеокарты все плавно работает.
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|2.66, EuPhobos (ok), 15:03, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего зависание интерфейса это баг, зависает сразу же, если покрутить скролл-колёсико у мыши по списку купленных игр в библиотеке, если возить скролл-бегунок левой кнопкой мыши - хоть с мелкими фризами, но скроллится.
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|3.109, НяшМяш (ok), 19:09, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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895 игр в библиотеке, никаких проблем со скроллом на Radeon. Даже с плавной прокруткой, которую я отключил, потому что ну слишком резиновая.
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|1.60, Аноним (60), 14:21, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сначала мобильную приложуху поломали, теперь до десктопа добрались. Куда жалобы писать?
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|1.62, Аноним (62), 14:37, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Перед прочтением комментариев к подобным статьям нужна небольшая увертюра
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|1.65, ryoken (ok), 14:50, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой же он новый, с месяц уже этому интерфейсу. Подключите в настройках Steam Beta и будет всё приезжать :).
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|2.75, Аноним (75), 15:20, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой же месяц? я вот в отделе разработки Валв работаю, ему полтора года уже лол.
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|3.86, ryoken (ok), 15:42, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какой же месяц? я вот в отделе разработки Валв работаю, ему полтора
> года уже лол.
Ну то вам, а то мифическому среднему пользователю Линукса :)
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|1.76, Аноним (75), 15:22, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Все круто, красиво, дизайнеры налепили всякого конечно, молодцы. есть правда два МАЛЕНЬКИХ бага которые вылезли после обновления:
1. Ни одна игра из коллекции не запускается. Пишет "неизвестная ошибка".
2. Если удалить игру, ее больше нельзя установить. пишет "отсутствует подключение к интернет". Ты собака только что из интернета себе обновы накачала...
Горите в аду, разработчики Valve
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|3.106, Атон (?), 18:52, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если коммерческий проприетарный продукт хочет получать багрепорты, он должен за них платить.
или ВСЕ игры должны стать полностью бесплатными.
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|1.77, Аноним (78), 15:30, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> новый значительный выпуск
Звучит как будто дебил слово-в-слово переводил с английского.
По-русски это будет примерно "Компания Valve выпустила значительно улучшенную версию клиента..."
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