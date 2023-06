Новый выпуск клиента Steam c переделанным интерфейсом

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:28, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Приманка, чтобы ты быстрее свалил в свой стим.

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:57, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +25 + / – Уникальным торговым предложением (УТП) Microsoft Windows были игры.

Игры как способ побега от реальности, как развлечение, самый важный, самый большой рынок, больше чем профессиональное ПО.

Steam с его Valve Proton показали всему миру что игры на этот ваш линукс есть практически все те же что и на Виндовс, разрушили монополию Виндовс на игры. На продукции от Эпл игр до недавнего времени тоже не было, сейчас вроде тоже запустили свою версию эмулятора.

А ещё более главное что Valve выпустила конечный продукт готовый для использования из коробки.

3.18 , Аноним ( 18 ), 13:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –19 + / – Какие, к чёртовой бабушке, игры? Где ты такую дичь услышал? Двигатель популярности это бизнес и интересы бизнеса, и майкросовтовская пропаганда нетрадиционных ценностей в учебных учреждениях была направлена только на их удовлетворение. Игрушечки это настолько незначительная часть рынка, что я не знаю.

4.24 , Аноним ( 24 ), 13:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Игры это что научило пользователей шинды делать дабл клик. Они специально игру в комплекте для этого придумали. Почитай любою книжку про микрософт.

5.27 , Аноним ( 18 ), 13:24, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Пост-фактум можно говорить что угодно. В досе не было никаких дабл кликов, разве не так? Но они вообще неудобны, так что это, видимо, всё же, большой успех по обучению необучаемых.

6.36 , Аноним ( 24 ), 13:44, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Каком постфактуме это официальные комментарии сотрудников майков для книги. Причём тут дос когда и игра и дабл клик для шиндоуз? У тебя какая-то хаотичная слабая логика ты случаем не гуманитарий?

7.38 , Аноним ( 18 ), 13:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ну а в книгах конечно же пишут только правду, да корпорабы конечно не имеют права лгать. Дос тут при том, что игры и МС. У тебя отсутствует абстрактное мышление, что является симптомом множества отклонений. Ты хочешь об этом поговорить?

4.26 , n00by ( ok ), 13:19, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Игрушечки это настолько незначительная часть рынка, что я не знаю. Что Микрософт обязала реализовать DirectX в драйверах, в надежде вытеснить OpenGL.

5.30 , Аноним ( 18 ), 13:29, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Там не только игры, рынок игр это не только и не столько пк. И DirectX это СОВСЕМ не графический апи, при чём тут опенгл. К тому же, прямые аналоги/производные опенгл никуда не делись и всё равно остались во всех консолях.

6.31 , n00by ( ok ), 13:32, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И DirectX это СОВСЕМ не графический апи, при чём тут опенгл. А не надо орать капсом, если хотите от меня ответа. Читайте MSDN.

4.35 , Аноним ( 35 ), 13:38, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Действительно, всем известно что двигатель популярности - это порнография, игры только на втором месте.

5.42 , Аноним ( 14 ), 14:00, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я смотрел статистику по прибыли. Игры обошли кинематогроф и по бюджетам и по прибылям. Соотношение порно и игр не видел. Скорее всего что статистики по порноиндустрии нет. Хотя думаю что игры их обскакали.

6.50 , Аноним ( 18 ), 14:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А смотрел ты конечно на топовых представителей с рекламными бюджетами в разы превышающими бюджеты на продукт? Как бы тебе помягче это сообщить, но твоя аналитика того, этого. Прон довольно нишевый продукт, хоть и дорогой и пользуется спросом. Есть свои особенности, но явно не двигатель тоже.

7.58 , Аноним ( 14 ), 14:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А смотрел ты конечно на топовых представителей с рекламными бюджетами в разы превышающими бюджеты на продукт? Ты вообще в курсе как работает статистика?

>Как бы тебе помягче это сообщить, но твоя аналитика того, этого. Это не моя аналитика, я не аналитик.

Не надо бла-бла, ты это того, ну этого самого, статистику в студию.

7.96 , Аноним ( 96 ), 18:14, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Он на деньги смотрел. Деньги не врут.

6.67 , n00by ( ok ), 15:04, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К статистике - Микрософт купила компанию Марка Руссиновича, когда тот расчихвостил Сони за "руткит". Какая связь? Xbox и PlayStation - конкуренты.

3.19 , Аноним ( 19 ), 13:07, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – «Steam с его Valve Proton» звучит куда внушительнее, чем «Steam с его сборочкой WINE», чем оно, по сути, и является. Не как что-то плохое, но всё-таки.

4.25 , Аноним ( 24 ), 13:19, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А Game Porting Toolkit это просто отвал башки.

4.28 , n00by ( ok ), 13:25, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Steam эмулирует джойстики, что важно целевой аудитории. DualSence например до сих пор не работает в Horizon Zero Dawn (без приседаний с xboxdrv или подмены VID/PID).

5.41 , нейм ( ? ), 13:59, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Основной плюс пека гейминга - отсутствие уродских джойстиков и наличие адекватной клавомыши Лучше бы не эмулировали, а принуждали делать нормальное управление без этих инвалидных устройств

6.64 , n00by ( ok ), 14:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В HZD наверное с клавиатуры+мышки удобнее целиться (привёл в пример, поскольку сам добавлял поддержку джоя, когда в Wine не было), а вот в какой-нибудь Dark Souls... ну, попробуйте.

5.44 , Аноним ( 14 ), 14:03, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне сто лет в обед не нужны эти ваши джой стики. Мне главное что я могу играть на этом вашем линуксе в ПК-ашные игры.

6.63 , n00by ( ok ), 14:48, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так я и пишу "важно ЦА", а не "важно Анониму Опеннет". %) Среднестатистическому Анониму наверняка хватает обычного Wine без Steam.

7.73 , Аноним ( 14 ), 15:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у тебя есть статистика по местным анонимама? А что если местные анонимы это виндухятники в большинстве своеи и в лучшем случае дуалбутчики? У меня логика простая, большинство виндовых игр это игры для ПК с клавомышью. Джой стик используется в каких-то единичных случаях.

8.81 , n00by ( ok ), 15:37, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тогда они не местные, а залётные Так Steam Deck представляет собой джойстик ... 9.90 , Аноним ( 14 ), 16:10, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Джой стик это палка наслаждений, а то о чем ты говоришь это гей-м-пад, гейская п... 9.91 , Аноним ( 14 ), 16:11, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ой да откуда они здеся, залетные то ... 6.102 , penetrator ( ? ), 18:46, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а что там с поддержкой рулей, педалей кстати?

4.43 , Аноним ( 14 ), 14:02, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >чем оно, по сути, и является. Суть в том что Valve дала готовый продукт, который можно использовать из коробки пользователь без плясок с бубнами. 4.71 , Аноним ( 35 ), 15:10, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Proton - такая же "сборочка" Wine, как Android - "сборочка" Linux. Ресурсы, требуемые для допиливания вечно сырого проекта от opensource сообщества часто превосходят силы/мотивацию сообщества. Поэтому нет ни одного пользовательского телефона на чистом Linux, везде Android. Wine стагнировал уже долго, такое ощущение что там никому ничего уже не надо было. Некоторые патчи, применённые и доведённые до ума в Proton там годами валялись без движения. DXVK - вообще внешний проект одного энтузиаста, а так сидели бы до сих пор с DX9 и 70% производительности.

3.34 , Первая буква ( ? ), 13:36, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разрушили монополию и увеличили долю линуха на десктопах на... ноль?

4.46 , Аноним ( 14 ), 14:06, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Откуда таки шизофренические выводы?

Valve делает все ради собственных прибылей.

Valve сделал Valve Proton и выпустила Steam Deck, на котором можно играть в подновляющие большинство Виндовс игр.

Как побочный результат линуксоиды на ПК под этим вашим линуксом могут запускать виндовые игры также.

3.59 , Аноним ( 59 ), 14:20, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Steam с его Valve Proton показали всему миру что игры на этот ваш линукс есть практически все те же что и на Виндовс, разрушили монополию Виндовс на игры я конечно понимаю местных апологетов свободы с их идеалами, но а) монополии чисто на ПК, помним про консоли и маки, и пока на пекарях она ничего не "разрушила", (это какой-то новый формат мастдая походу здесь?)

б) протон как бы их но не забывайте заслуги и оригинального проекта Wine, падаваны Линуса

4.72 , Аноним ( 35 ), 15:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самый смак в том, что Proton остался проектом с открытым кодом. Но местным борцунам это неважно.

4.87 , Аноним ( 14 ), 16:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а) монополии чисто на ПК Всё очень просто и логично. Раньше все игры были только под Виндовс.

На линукс игр не было от слова совсем.

Появился Вайн и линуксоиды стали пробовать плясать с бубном чтобы запустить полторы игры.

Появился Valve Proton и играть стало можно в огромное количество игр.

Даже Sony стала публиковать в Steam бывшие Playstation эксклюзивы, так что не ровен час, можно будет играть в Playstation эксклюзивы на Linux.

3.84 , Ананий ( ? ), 15:41, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это всё конечно интересно, но причем тут СПО? Чому HP-UX с AIX не обсуждают, чего уж там.

Ну и монополия так и никуда не делась. Игрульки это не только сами игрульки, но зачастую и ворох стороннего софта. От утилит для моддинга до всяческих "улучшайзеров" як ENB для скайримов и прочих фаллаутов. И работать они будут лишь под оффтопиком. Ну и только выигрывать от наличия эмулятора вместо нативных программ - это нечто.

А так да, за лабазик Габена можно порадоваться.

4.89 , Аноним ( 14 ), 16:09, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Steam это виндовые игры на этом вашем линуксе. Четы возмущаешься?

4.97 , Аноним ( 96 ), 18:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чому HP-UX с AIX не обсуждают Потому, что они умерли и разложились на плесень и на липовый мёд. Чего их обсуждать-то?

5.100 , Аноним ( 100 ), 18:33, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы ещё понял если бы он сказал про FreeBSD и illumos.

3.93 , Смузихлёбаноним ( ? ), 17:07, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – УТП это миф.

3.98 , Аноним ( 98 ), 18:21, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Игры как способ побега от реальности Чем, например, работа или пьянство отличаются от игр? )

4.101 , Аноним ( 100 ), 18:36, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работа это необходимость чтобы выжить.

Пьянство это зависимость.

Игры это тоже зависимость.

Я не говорил что игры это хорошо или плохо. Я просто констатировал факт -:Steam способствует продвижению этого вашего Линукс.

2.22 , n00by ( ok ), 13:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > я потребитель СПО

> и недоволен рекламой компании

> вкладывающей в создание СПО Перевёл на понятный. Не благодари.