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Новый выпуск клиента Steam c переделанным интерфейсом

15.06.2023 12:03

Компания Valve представила новый значительный выпуск клиента сервиса доставки игр Steam для Linux. Число игр для Linux, доступных в каталоге Steam, доведено до 11132. По данным сервиса Steam Database, пользователи Linux запускают через Steam 1252 игры.

Наиболее заметные улучшения в новой версии Steam:

  • Расширены возможности Steam Desktop и значительно модернизирован интерфейс пользователя, в котором переработаны диалоги, меню, заголовки и нижняя панель, заменены шрифты и изменена цветовая гамма. Переделаны раздел с настройками и менеджер скриншотов.
  • Обновлён интерфейс для вывода уведомлений и индикации их появления (зелёный индикатор теперь загорается только при поступлении действительно важных уведомлений). Добавлена кнопка для просмотра полученных уведомлений в виде списка. Предложены новые настройки для определения того, какие и где уведомления показывать.
  • Полностью переделан всплывающий экран, показываемый во время игры при нажатии Shift+Tab. Добавлена новая панель инструментов, предоставляющая доступ к функциям, которые могут потребоваться во время игры, таким как чат, браузер, просмотр достижений и доступ к обсуждениям. Предоставлена возможность персонализации контента, показываемого на всплывающем экране.
  • Добавлена возможность ведения заметок, которые можно оставлять во время прохождения игры. В заметки можно вставлять изображения и управлять форматированием текста. Заметки сохраняются в привязке к текущей игре и синхронизируются между системами пользователя.
  • Появилась поддержка прикрепления окон из всплывающего экрана для постоянного отображения во время игры поверх другого содержимого. Например, можно закрепить заметку с подсказками, план действий в игре, обсуждение с другими участниками и даже окно web-браузера. Возможно изменение уровня прозрачности закрепляемого окна.
  • Во всплывающий экран добавлена панель Game Overview с обзором событий, произошедших в игре с момента прошлого запуска. Например, в панели показываются достижения, играющие в данный момент друзья, новости и инструкции.
  • Улучшен интерфейс для настройки игровых контроллеров.
  • Задействован новый фреймворк, применяемый для совместного использования кода в реализациях Steam Desktop Client, режима Big Picture и Steam Deck.
  • В сборках для macOS и Linux по умолчанию задействовано аппаратное ускорение графики, которое позволило сравнять производительность интерфейса данных сборок с версией для Windows и добиться более плавной прокрутки, мгновенной анимации и повышения отзывчивости интерфейса.




  1. Главная ссылка к новости (https://store.steampowered.com...)
  2. OpenNews: Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.4, используемого на игровой консоли Steam Deck
  4. OpenNews: Началось бета-тестирование Steam для Chrome OS
  5. OpenNews: В Linux обеспечена работа 80% из 100 наиболее популярных в Steam игр
  6. OpenNews: Компания Valve опубликовала CAD-файлы корпуса игровой консоли Steam Deck
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59300-steam
Ключевые слова: steam, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (97) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 12:17, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    что делает проприетарщина на моём OpenNet ?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:28, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Приманка, чтобы ты быстрее свалил в свой стим.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:57, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +25 +/
    Уникальным торговым предложением (УТП) Microsoft Windows были игры.
    Игры как способ побега от реальности, как развлечение, самый важный, самый большой рынок, больше чем профессиональное ПО.
    Steam с его Valve Proton показали всему миру что игры на этот ваш линукс есть практически все те же что и на Виндовс, разрушили монополию Виндовс на игры. На продукции от Эпл игр до недавнего времени тоже не было,  сейчас вроде тоже запустили свою версию эмулятора.
    А ещё более главное что Valve выпустила конечный продукт готовый для использования из коробки.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –19 +/
    Какие, к чёртовой бабушке, игры? Где ты такую дичь услышал? Двигатель популярности это бизнес и интересы бизнеса, и майкросовтовская пропаганда нетрадиционных ценностей в учебных учреждениях была направлена только на их удовлетворение. Игрушечки это настолько незначительная часть рынка, что я не знаю.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Игры это что научило пользователей шинды делать дабл клик. Они специально игру в комплекте для этого придумали. Почитай любою книжку про микрософт.
     
     
  • 5.27, Аноним (18), 13:24, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пост-фактум можно говорить что угодно. В досе не было никаких дабл кликов, разве не так? Но они вообще неудобны, так что это, видимо, всё же, большой успех по обучению необучаемых.
     
     
  • 6.36, Аноним (24), 13:44, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Каком постфактуме это официальные комментарии сотрудников майков для книги. Причём тут дос когда и игра и дабл клик для шиндоуз? У тебя какая-то хаотичная слабая логика ты случаем не гуманитарий?
     
     
  • 7.38, Аноним (18), 13:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну а в книгах конечно же пишут только правду, да корпорабы конечно не имеют права лгать. Дос тут при том, что игры и МС. У тебя отсутствует абстрактное мышление, что является симптомом множества отклонений. Ты хочешь об этом поговорить?
     
  • 4.26, n00by (ok), 13:19, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Игрушечки это настолько незначительная часть рынка, что я не знаю.

    Что Микрософт обязала реализовать DirectX в драйверах, в надежде вытеснить OpenGL.

     
     
  • 5.30, Аноним (18), 13:29, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Там не только игры, рынок игр это не только и не столько пк. И DirectX это СОВСЕМ не графический апи, при чём тут опенгл. К тому же, прямые аналоги/производные опенгл никуда не делись и всё равно остались во всех консолях.
     
     
  • 6.31, n00by (ok), 13:32, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И DirectX это СОВСЕМ не графический апи, при чём тут опенгл.

    А не надо орать капсом, если хотите от меня ответа. Читайте MSDN.

     
  • 4.35, Аноним (35), 13:38, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно, всем известно что двигатель популярности - это порнография, игры только на втором месте.
     
     
  • 5.42, Аноним (14), 14:00, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я смотрел статистику по прибыли. Игры обошли кинематогроф и по бюджетам и по прибылям. Соотношение порно и игр не видел. Скорее всего что статистики по порноиндустрии нет. Хотя думаю что игры их обскакали.
     
     
  • 6.50, Аноним (18), 14:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А смотрел ты конечно на топовых представителей с рекламными бюджетами в разы превышающими бюджеты на продукт? Как бы тебе помягче это сообщить, но твоя аналитика того, этого. Прон довольно нишевый продукт, хоть и дорогой и пользуется спросом. Есть свои особенности, но явно не двигатель тоже.
     
     
  • 7.58, Аноним (14), 14:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А смотрел ты конечно на топовых представителей с рекламными бюджетами в разы превышающими бюджеты на продукт?

    Ты вообще в курсе как работает статистика?
    >Как бы тебе помягче это сообщить, но твоя аналитика того, этого.

    Это не моя аналитика, я не аналитик.
    Не надо бла-бла, ты это того, ну этого самого, статистику в студию.

     
  • 7.96, Аноним (96), 18:14, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он на деньги смотрел. Деньги не врут.
     
  • 6.67, n00by (ok), 15:04, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К статистике - Микрософт купила компанию Марка Руссиновича, когда тот расчихвостил Сони за "руткит". Какая связь? Xbox и PlayStation - конкуренты.
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:07, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    «Steam с его Valve Proton» звучит куда внушительнее, чем «Steam с его сборочкой WINE», чем оно, по сути, и является. Не как что-то плохое, но всё-таки.
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 13:19, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Game Porting Toolkit это просто отвал башки.
     
  • 4.28, n00by (ok), 13:25, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam эмулирует джойстики, что важно целевой аудитории. DualSence например до сих пор не работает в Horizon Zero Dawn (без приседаний с xboxdrv или подмены VID/PID).
     
     
  • 5.41, нейм (?), 13:59, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основной плюс пека гейминга - отсутствие уродских джойстиков и наличие адекватной клавомыши

    Лучше бы не эмулировали, а принуждали делать нормальное управление без этих инвалидных устройств

     
     
  • 6.64, n00by (ok), 14:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В HZD наверное с клавиатуры+мышки удобнее целиться (привёл в пример, поскольку сам добавлял поддержку джоя, когда в Wine не было), а вот в какой-нибудь Dark Souls... ну, попробуйте.
     
  • 5.44, Аноним (14), 14:03, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне сто лет в обед не нужны эти ваши джой стики. Мне главное что я могу играть на этом вашем линуксе в ПК-ашные игры.
     
     
  • 6.63, n00by (ok), 14:48, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так я и пишу "важно ЦА", а не "важно Анониму Опеннет". %) Среднестатистическому Анониму наверняка хватает обычного Wine без Steam.
     
     
  • 7.73, Аноним (14), 15:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя есть статистика по местным анонимама? А что если местные анонимы это виндухятники в большинстве своеи и в лучшем случае дуалбутчики? У меня логика простая, большинство виндовых игр это игры для ПК с клавомышью. Джой стик используется в каких-то единичных случаях.
     
     
  • 8.81, n00by (ok), 15:37, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда они не местные, а залётные Так Steam Deck представляет собой джойстик ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.90, Аноним (14), 16:10, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джой стик это палка наслаждений, а то о чем ты говоришь это гей-м-пад, гейская п... текст свёрнут, показать
     
  • 9.91, Аноним (14), 16:11, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой да откуда они здеся, залетные то ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.102, penetrator (?), 18:46, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что там с поддержкой рулей, педалей кстати?
     
  • 4.43, Аноним (14), 14:02, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >чем оно, по сути, и является.

    Суть в том что Valve дала готовый продукт, который можно использовать из коробки пользователь без плясок с бубнами.

     
  • 4.71, Аноним (35), 15:10, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Proton - такая же "сборочка" Wine, как Android - "сборочка" Linux. Ресурсы, требуемые для допиливания вечно сырого проекта от opensource сообщества часто превосходят силы/мотивацию сообщества. Поэтому нет ни одного пользовательского телефона на чистом Linux, везде Android.

    Wine стагнировал уже долго, такое ощущение что там никому ничего уже не надо было. Некоторые патчи, применённые и доведённые до ума в Proton там годами валялись без движения. DXVK - вообще внешний проект одного энтузиаста, а так сидели бы до сих пор с DX9 и 70% производительности.

     
  • 3.34, Первая буква (?), 13:36, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрушили монополию и увеличили долю линуха на десктопах на... ноль?
     
     
  • 4.46, Аноним (14), 14:06, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Откуда таки шизофренические выводы?
    Valve делает все ради собственных прибылей.
    Valve сделал Valve Proton и выпустила Steam Deck, на котором можно играть в подновляющие большинство Виндовс игр.
    Как побочный результат линуксоиды на ПК под этим вашим линуксом могут запускать виндовые игры также.
     
  • 3.59, Аноним (59), 14:20, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Steam с его Valve Proton показали всему миру что игры на этот ваш линукс есть практически все те же что и на Виндовс, разрушили монополию Виндовс на игры

    я конечно понимаю местных апологетов свободы с их идеалами, но

    а) монополии чисто на ПК, помним про консоли и маки, и пока на пекарях она ничего не "разрушила", (это какой-то новый формат мастдая походу здесь?)
    б) протон как бы их но не забывайте заслуги и оригинального проекта Wine, падаваны Линуса

     
     
  • 4.72, Аноним (35), 15:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый смак в том, что Proton остался проектом с открытым кодом. Но местным борцунам это неважно.
     
  • 4.87, Аноним (14), 16:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а) монополии чисто на ПК

    Всё очень просто и логично. Раньше все игры были только под Виндовс.
    На линукс игр не было от слова совсем.
    Появился Вайн и линуксоиды стали пробовать плясать с бубном чтобы запустить полторы игры.
    Появился Valve Proton и играть стало можно в огромное количество игр.
    Даже Sony стала публиковать в Steam бывшие Playstation эксклюзивы, так что не ровен час, можно будет играть в Playstation эксклюзивы на Linux.

     
  • 3.84, Ананий (?), 15:41, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё конечно интересно, но причем тут СПО? Чому HP-UX с AIX не обсуждают, чего уж там.
    Ну и монополия так и никуда не делась. Игрульки это не только сами игрульки, но зачастую и ворох стороннего софта. От утилит для моддинга до всяческих "улучшайзеров" як ENB для скайримов и прочих фаллаутов. И работать они будут лишь под оффтопиком. Ну и только выигрывать от наличия эмулятора вместо нативных программ - это нечто.
    А так да, за лабазик Габена можно порадоваться.
     
     
  • 4.89, Аноним (14), 16:09, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam это виндовые игры на этом вашем линуксе. Четы возмущаешься?
     
  • 4.97, Аноним (96), 18:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чому HP-UX с AIX не обсуждают

    Потому, что они умерли и разложились на плесень и на липовый мёд. Чего их обсуждать-то?

     
     
  • 5.100, Аноним (100), 18:33, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы ещё понял если бы он сказал про FreeBSD и illumos.
     
  • 3.93, Смузихлёбаноним (?), 17:07, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УТП это миф.
     
  • 3.98, Аноним (98), 18:21, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Игры как способ побега от реальности

    Чем, например, работа или пьянство отличаются от игр? )

     
     
  • 4.101, Аноним (100), 18:36, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работа это необходимость чтобы выжить.
    Пьянство это зависимость.
    Игры это тоже зависимость.
    Я не говорил что игры это хорошо или плохо. Я просто констатировал факт -:Steam способствует продвижению этого вашего Линукс.
     
  • 2.22, n00by (ok), 13:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > я потребитель СПО
    > и недоволен рекламой компании
    > вкладывающей в создание СПО

    Перевёл на понятный. Не благодари.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:21, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Задействован новый фреймворк, используемый для совместного использования кода в реализациях Steam Desktop Client, режима Big Picture и Steam Deck.

    И что это за фреймворк?

     
     
  • 2.52, Аноним (52), 14:14, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гуй у них на кутях а это хз что длл какой-то для винды
     
     
  • 3.107, НяшМяш (ok), 18:58, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гуй у них на кутях

    С каких пор? Сколько я пользуюсь стимом, там всегда был CEF (Chromium Embedded Framework)

     

  • 1.6, YM2608 (?), 12:23, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Destiny 2 работает в Линуксе?
     
     
  • 2.9, Рейка Сметанова (ok), 12:30, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так зайди на протондб и посмотри. (нет не работает)
    https://www.protondb.com/app/1085660
     
     
  • 3.82, YM2608 (?), 15:38, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    про протондб впервые слышу
    вот когда Destiny 2 заработает на Линуксе тогда сразу перейду на Линукс
     
     
  • 4.99, Аноним (98), 18:27, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врёте )
     
  • 3.85, YM2608 (?), 15:42, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можешь скинуть пару самых лучших картинок аниме, на твоё мнение, для рабочего стола?
     
  • 2.16, Аноним (14), 12:58, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скорее всего да.
     

  • 1.7, soarin (ok), 12:28, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда будут устаревшие технологии под линуксами выкидывать?
    Переход на 64 бита и Wayland нужен.
     
     
  • 2.13, 1 (??), 12:47, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так скоро будет уже 128 бит и X12
     
     
  • 3.15, Amigos88 (?), 12:58, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно только чуть-чуть потерпеть?
     
  • 3.103, Атон (?), 18:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 128 нет смысла.  будет сразу 256.
     
  • 2.17, Аноним (14), 12:59, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нужен

    Нужен кому, анониму с опеннету?
    Если бы был нужен, уже бы перешли. Есть хотелки анонимов а есть экономическая целесообразность. Капиталист не будет делать то что не выгодно ему и это есть нормальное поведение.

     
     
  • 3.21, Аноним (24), 13:09, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Клиент ему может продиктовать. Но большинство линукс пользователей те ещё ретрограды.
     
     
  • 4.49, Аноним (14), 14:10, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если будет экономическая выгода для капиталиста от внедрения новых технологий, он внедрит их не спрашивая никого.
    Значит экономически не целесообразно. Рыночек порешает.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:30, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Destiny 2 работает в Линуксе?

    Проверь: https://www.protondb.com/explore

     
  • 1.11, commiethebeastie (ok), 12:33, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сломали HiDPI.
     
     
  • 2.108, wd (?), 19:09, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я нашел
    -forcedesktopscaling 2
     
     
  • 3.110, wd (?), 19:10, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UPD: дробные тоже работают
     

  • 1.12, Аноним (5), 12:44, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В общем, обновился, как будто бы все стало работать быстрее и плавнее. Но памяти жрет больше (мне пофиг, 32Гб).
     
     
  • 2.23, Аноним (18), 13:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это до тех пор, пока работать не начнёшь. Когда начнёшь, сразу оценишь все эти электроны с рантаймами фоном (не спрашивай меня, зачем стим для работы, надо).
     
     
  • 3.54, Аноним (14), 14:15, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем там работать? В Блендере может быть или в Крите?
     
     
  • 4.104, Атон (?), 18:50, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в "OBS studio".
     
  • 3.80, noc101 (ok), 15:34, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На время работы закрыть Стим, наверное религия запрещает?
     

  • 1.20, Аноним (24), 13:08, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот новый выпуск Стима на Линуксе теперь при запуске игры из иконки все равно запускает весь интерфейс Стима за каким-то фигом. И при закрытии стима через меню в трее, при закрытом окне, тоже зачем-то запускает окно и делают анимацию закрытия. Раньше такого не было.
     
  • 1.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:26, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Установите детям стим и у них не останется денег на наркотики
     
     
  • 2.53, Аноним (14), 14:14, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот не у них, а у вас и не на наркотики, а на еду.
     

  • 1.32, 12yoexpert (ok), 13:32, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  В сборках для macOS и Linux по умолчанию задействовано аппаратное ускорение графики, которое позволило сравнять производительность интерфейса данных сборок с версией для Windows и добиться более плавной прокрутки, мгновенной анимации и повышения отзывчивости интерфейса.

    а я то думал, почему у меня ноут взлетает при запуске стима

     
     
  • 2.105, Аноним (98), 18:50, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отрывается от поверхности? )
     

  • 1.40, EuPhobos (ok), 13:59, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интерфейс библиотеки стал тормознее, прокручивается с какими-то фризами, посмотрим на сколько теперь FPS просядет с новым оверлеем.. с его-то прозрачными окошками, которые теперь могут быть прикреплены прям на экране игры.
    Походу оверлей придётся отрубить в корню.

    UPD: повисел с утра этот интерфейс свёрнутым, сейчас развернул вообще ж*па, фризы по несколько секунд, список игр иногда просто пропадает и потом появляется по одной. В общем похоже моих 32-х гигов оперативы уже не хватает.


    UPD-UPD: интерфейс полностью повис)) CPU в 100% на steamwebhelper процессе, пришлось kill -9 эту херь..

    Полную дичь выпустили Вульве.

     
     
  • 2.48, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:07, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корни мелкософта у габена дают о себе знать
     
     
  • 3.68, EuPhobos (ok), 15:05, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее всего ленивые фреймворки, по типу электрона или что там сейчас модно, тормозн и со смузи..
     
  • 2.51, Аноним (14), 14:14, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В общем похоже моих 32-х гигов оперативы уже не хватает.

    Какой ужас. DDR какая? пятая четвертая? Диск какой SSD Sata, NVME HDD?
    Мне вчера предложил обновиться, уснул, не стал. Сейчас думаю что по приходу с работы, не буду.

     
     
  • 3.70, EuPhobos (ok), 15:08, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный SATA SSD, DDR3 667 MHz
     
  • 2.61, Аноним (5), 14:22, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Невидия?
     
     
  • 3.69, EuPhobos (ok), 15:06, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да, 2060 с "водилой" 515.65.01
     
     
  • 4.79, Аноним (5), 15:34, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно в этом причина. У меня на АМД вместо видеокарты все плавно работает.
     
  • 2.66, EuPhobos (ok), 15:03, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего зависание интерфейса это баг, зависает сразу же, если покрутить скролл-колёсико у мыши по списку купленных игр в библиотеке, если возить скролл-бегунок левой кнопкой мыши - хоть с мелкими фризами, но скроллится.
     
     
  • 3.109, НяшМяш (ok), 19:09, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    895 игр в библиотеке, никаких проблем со скроллом на Radeon. Даже с плавной прокруткой, которую я отключил, потому что ну слишком резиновая.
     

  • 1.60, Аноним (60), 14:21, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала мобильную приложуху поломали, теперь до десктопа добрались. Куда жалобы писать?
     
     
  • 2.74, Аноним (8), 15:16, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в спортлото
     
     
  • 3.88, Аноним (14), 16:07, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше емеил самому Габену. Он их читает и отвечает.
     

  • 1.62, Аноним (62), 14:37, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перед прочтением комментариев к подобным статьям нужна небольшая увертюра
     
  • 1.65, ryoken (ok), 14:50, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой же он новый, с месяц уже этому интерфейсу. Подключите в настройках Steam Beta и будет всё приезжать :).
     
     
  • 2.75, Аноним (75), 15:20, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой же месяц? я вот в отделе разработки Валв работаю, ему полтора года уже лол.
     
     
  • 3.86, ryoken (ok), 15:42, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой же месяц? я вот в отделе разработки Валв работаю, ему полтора
    > года уже лол.

    Ну то вам, а то мифическому среднему пользователю Линукса :)

     

  • 1.76, Аноним (75), 15:22, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все круто, красиво, дизайнеры налепили всякого конечно, молодцы. есть правда два МАЛЕНЬКИХ бага которые вылезли после обновления:
    1. Ни одна игра из коллекции не запускается. Пишет "неизвестная ошибка".
    2. Если удалить игру, ее больше нельзя установить. пишет "отсутствует подключение к интернет". Ты собака только что из интернета себе обновы накачала...

    Горите в аду, разработчики Valve

     
     
  • 2.78, Аноним (78), 15:31, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    +1. Последствия найма "дешёвой" индусни.
     
  • 2.95, Аноним (95), 17:40, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь об этом писать бесполезно. Заводите issue:

    https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/

     
     
  • 3.106, Атон (?), 18:52, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если коммерческий проприетарный продукт хочет получать багрепорты, он должен за них платить.

    или ВСЕ игры должны стать полностью бесплатными.

     

  • 1.77, Аноним (78), 15:30, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > новый значительный выпуск

    Звучит как будто дебил слово-в-слово переводил с английского.
    По-русски это будет примерно "Компания Valve выпустила значительно улучшенную версию клиента..."

     
     
  • 2.111, Аноним (98), 19:12, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много времени прошло и поезд ушёл.
     

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