Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam

да до меня давно дошло, что консоль мне не принадлежит и игры мне не принадлежат. Пущай защищают

Речь идёт про эмулятор, причём тут халявщики?

Суть в том чтобы приобретать игры законным путем, т.е. у издателя и играть в эти игры на устройстве которое предназначено для этого разработчиком.

Инфантильные же люди, которые хотят только получать удовольствие от игры и не хотят заставлять свой мозг думать, не понимают что играть на эмуляторе в игры скаченные бесплатно в интернете это читерство. Читерство это не круто. Читрство удел маргиналов. Если тебе не нравится что надо играть на устройстве а не на своём любимом ПК и что надо покупать игры, то просто не играй. Это честно. Это не читерство. Вот только не надо орать о том что злая корпорация не даёт вам играть в её игры бесплатно.

а вот это и есть вся суть бюрокрастов: начали про ЭМУЛЯТОР (предлагающий использование лицензии игры с помощью нехитрых манипуляции), дошли до ПИРАТСТВА и закончили ЧИТЕРСТВОМ (???)

Прикол в том, что магазины издателя закрыты, а все устройства давно погребены под многими тоннами мусора. И те экземпляры, что выжили и перепродаются с рук на руки (чему издатели тоже противятся), стоят каких-то нереальных денег по сегодняшним меркам. Так что тут никаких оправданий копирастии быть не может, люди просто хотят ещё раз поиграть в любые игры с улучшениями под современное железо. А издатели планируют ещё раз в 10-20 лет перепродавать одни и те же игры, поэтому им не нужны доступные эмуляторы для старых уже купленных игр.

Выкупи права на игры и переиздай. Китайцы так для Денди делают и у них всё норм. Какие проблемы-то я не пойму.

> Выкупи права

> Китайцы так для Денди делают Господи, у меня жир аж по монитору потёк... Имейте меру!

Зачем мне выкупать права? Я установил эмулятор и играю.

Права запрещают играть тем, кто добровольно решил соблюдать эти права.

Действительно, зачем делать новые игры, когда можно за полную цену десятки раз перепродавать старые? Пипл хавает? Хавает. Деньги идут? Идут.

А тут кто-то посягать пытается и давать людям выбор на чем играть в игры 20-летней давности?! Держать и не пущать! Нельзя! Платите нам! Мы хотим все ваши деньги!

А... Мы их не продаём? Хм... Всё равно нельзя! Не играйте! Мы запрещаем!

Вот такие халявщики и продолжают играть в 20 летние игры и ездить на Жигулях. Потому что сами не могут ничего изобрести. Просто будь в курсе да за 20-ти летние игры надо платить и не тебе решать когда они должны раздавать всё бесплатно. Тут конечно объяснения бессмысленны. Таких уже не переделать тут только напалм.

> Вот такие халявщики и продолжают играть в 20 летние игры и ездить на Жигулях. Потому что сами не могут ничего изобрести. Ты сразу скажи "ты просто завидуешь". Я понимаю, что среди бестолковых и бессмысленных недоаргументов - это самый топовый, а ты хотел немного соригинальничать, но лучше даже не пытайся, фигово выходит. > Просто будь в курсе да за 20-ти летние игры надо платить и не тебе решать когда они должны раздавать всё бесплатно. Покажи - где эти игры продаются. Ну вот чтобы прямо сейчас пойти да купить. > Тут конечно объяснения бессмысленны. Таких уже не переделать тут только напалм. Чувак, я понимаю, что ты решил тут раскачать тему тpoллингoм и вбpoсaми, но давай чуток потоньше, а то как-то даже скучно...

Так мы ж не против, плати.

А мы бесплатно поиграем.

Платить трупу, добровольно самовыпилившемуся не оставив наследников и правооблад...

Ну хорошо, а вот вам другое:

Суть в том чтобы получать игры любым путем, т.е. где угодно и играть в эти игры на чём душе заблагорассудится.

Разумные же люди, которые хотят получать удовольствие от игры, понимают что играть на эмуляторе в игры скаченные бесплатно в интернете это нравственно дозволено, ибо всё сделанное человечеством, принадлежит человечеству. Не пользоваться чем-то уже готовым, а тратить море сил на создание точно такого же, это не разумно. Тратить море сил, на создание того, что уже готово и можно пользоваться, удел маргиналов. Если тебе не нравится что можно играть на чём угодно, а не только на устройстве созданном производителем, и что можно не покупать игры, то просто не играй. Это твой выбор. Вот только не надо орать о том всем надо жить вопреки здравому смыслу.

А рабы не понимают, что среда по определению hostile, другой НИКОГДА не будет, слабый будет сожран, копирастия должны занять место на свалке истории, вместе с троллингом в пользу копирастов, если мы не хотим, чтобы они нас сожрали, а то, что бедному Нинтендо не дают иметь население во все дыры - это очень даже хорошо.

Вот-вот! Я лично ни разу не видел и даже не слышал, чтобы кто-то качал халявные ROMы из интернета. Каждый эмуляторщик добросовестно дампит лично легально купленные картриджи и диски.

Если говорить о том, что происходит в действительности, то в интернете как правило непонятно какие дампы непонятно чего. Когда у меня есть купленный лицензионный носитель, конечно, я заинтересован в том, чтобы запустить копию с него именно с него, и этой версии как правило не найти в интернете. С купленными пиратками могут быть различные варианты, но некоторые пиратки получше лицензии. И тоже в интернете их не найдёшь.

Во-первых, в интернете полно нормальных дампов.

Во-вторых, откуда у человека без консоли купленный лицензионный носитель и аппаратура, чтобы его скопировать?

Вы всё перепутали, это прибыль идёт из зарплаты инженеров.

>зарплата приходит из прибыли Плохо ты экономику в ВУЗе учил, если вообще учил. Зарплата является частью себестоимости продукции.