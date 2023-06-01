Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam

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|2.4, Аноним (4), 16:57, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Поставил ❤️ комментарию.
Но здешние ретрограды не поймут, до них не доходит, что их зарплата приходит из прибыли, и те кто защищает свою прибыль - защищают и рабочие места инженеров, которые создают нинтенды. Так что пусть нинтенда продолжает, халявщики должны страдать.
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|3.11, Аноним (11), 17:07, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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да до меня давно дошло, что консоль мне не принадлежит и игры мне не принадлежат. Пущай защищают
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|4.16, Аноним (16), 17:20, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Суть в том чтобы приобретать игры законным путем, т.е. у издателя и играть в эти игры на устройстве которое предназначено для этого разработчиком.
Инфантильные же люди, которые хотят только получать удовольствие от игры и не хотят заставлять свой мозг думать, не понимают что играть на эмуляторе в игры скаченные бесплатно в интернете это читерство. Читерство это не круто. Читрство удел маргиналов. Если тебе не нравится что надо играть на устройстве а не на своём любимом ПК и что надо покупать игры, то просто не играй. Это честно. Это не читерство. Вот только не надо орать о том что злая корпорация не даёт вам играть в её игры бесплатно.
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|5.22, пох. 2 (?), 17:30, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а вот это и есть вся суть бюрокрастов: начали про ЭМУЛЯТОР (предлагающий использование лицензии игры с помощью нехитрых манипуляции), дошли до ПИРАТСТВА и закончили ЧИТЕРСТВОМ (???)
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|5.23, Аноним (23), 17:30, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикол в том, что магазины издателя закрыты, а все устройства давно погребены под многими тоннами мусора. И те экземпляры, что выжили и перепродаются с рук на руки (чему издатели тоже противятся), стоят каких-то нереальных денег по сегодняшним меркам. Так что тут никаких оправданий копирастии быть не может, люди просто хотят ещё раз поиграть в любые игры с улучшениями под современное железо. А издатели планируют ещё раз в 10-20 лет перепродавать одни и те же игры, поэтому им не нужны доступные эмуляторы для старых уже купленных игр.
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|6.26, Аноним (1), 17:35, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Выкупи права на игры и переиздай. Китайцы так для Денди делают и у них всё норм. Какие проблемы-то я не пойму.
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|7.32, Celcion (ok), 17:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Выкупи права
> Китайцы так для Денди делают
Господи, у меня жир аж по монитору потёк... Имейте меру!
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|7.50, anonimus (?), 18:22, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зачем мне выкупать права? Я установил эмулятор и играю.
Права запрещают играть тем, кто добровольно решил соблюдать эти права.
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|5.24, Celcion (ok), 17:30, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, зачем делать новые игры, когда можно за полную цену десятки раз перепродавать старые? Пипл хавает? Хавает. Деньги идут? Идут.
А тут кто-то посягать пытается и давать людям выбор на чем играть в игры 20-летней давности?! Держать и не пущать! Нельзя! Платите нам! Мы хотим все ваши деньги!
А... Мы их не продаём? Хм... Всё равно нельзя! Не играйте! Мы запрещаем!
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|6.25, Аноним (1), 17:34, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот такие халявщики и продолжают играть в 20 летние игры и ездить на Жигулях. Потому что сами не могут ничего изобрести.
Просто будь в курсе да за 20-ти летние игры надо платить и не тебе решать когда они должны раздавать всё бесплатно.
Тут конечно объяснения бессмысленны. Таких уже не переделать тут только напалм.
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|7.29, Celcion (ok), 17:38, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот такие халявщики и продолжают играть в 20 летние игры и ездить на Жигулях. Потому что сами не могут ничего изобрести.
Ты сразу скажи "ты просто завидуешь". Я понимаю, что среди бестолковых и бессмысленных недоаргументов - это самый топовый, а ты хотел немного соригинальничать, но лучше даже не пытайся, фигово выходит.
> Просто будь в курсе да за 20-ти летние игры надо платить и не тебе решать когда они должны раздавать всё бесплатно.
Покажи - где эти игры продаются. Ну вот чтобы прямо сейчас пойти да купить.
> Тут конечно объяснения бессмысленны. Таких уже не переделать тут только напалм.
Чувак, я понимаю, что ты решил тут раскачать тему тpoллингoм и вбpoсaми, но давай чуток потоньше, а то как-то даже скучно...
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|8.51, _kp (ok), 18:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Платить трупу, добровольно самовыпилившемуся не оставив наследников и правооблад... текст свёрнут, показать
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|5.59, anonimus (?), 19:30, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошее мнение. А главное безальтернативное такое. Априори.
Ну хорошо, а вот вам другое:
Суть в том чтобы получать игры любым путем, т.е. где угодно и играть в эти игры на чём душе заблагорассудится.
Разумные же люди, которые хотят получать удовольствие от игры, понимают что играть на эмуляторе в игры скаченные бесплатно в интернете это нравственно дозволено, ибо всё сделанное человечеством, принадлежит человечеству. Не пользоваться чем-то уже готовым, а тратить море сил на создание точно такого же, это не разумно. Тратить море сил, на создание того, что уже готово и можно пользоваться, удел маргиналов. Если тебе не нравится что можно играть на чём угодно, а не только на устройстве созданном производителем, и что можно не покупать игры, то просто не играй. Это твой выбор. Вот только не надо орать о том всем надо жить вопреки здравому смыслу.
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|5.65, Аноним (65), 19:56, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А рабы не понимают, что среда по определению hostile, другой НИКОГДА не будет, слабый будет сожран, копирастия должны занять место на свалке истории, вместе с троллингом в пользу копирастов, если мы не хотим, чтобы они нас сожрали, а то, что бедному Нинтендо не дают иметь население во все дыры - это очень даже хорошо.
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|4.37, Аноним (37), 17:47, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот-вот! Я лично ни разу не видел и даже не слышал, чтобы кто-то качал халявные ROMы из интернета. Каждый эмуляторщик добросовестно дампит лично легально купленные картриджи и диски.
Падме.jpg.
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|5.41, Аноним (23), 17:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если говорить о том, что происходит в действительности, то в интернете как правило непонятно какие дампы непонятно чего. Когда у меня есть купленный лицензионный носитель, конечно, я заинтересован в том, чтобы запустить копию с него именно с него, и этой версии как правило не найти в интернете. С купленными пиратками могут быть различные варианты, но некоторые пиратки получше лицензии. И тоже в интернете их не найдёшь.
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|6.47, Аноним (37), 18:12, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Во-первых, в интернете полно нормальных дампов.
Во-вторых, откуда у человека без консоли купленный лицензионный носитель и аппаратура, чтобы его скопировать?
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|3.55, Аноним (55), 19:04, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>зарплата приходит из прибыли
Плохо ты экономику в ВУЗе учил, если вообще учил. Зарплата является частью себестоимости продукции.
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|2.38, anonimus (?), 17:47, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Рабы всеми силами защищают возможность быть рабами.
Ну хорошо. вы хотите быть рабами - будьте, мы не против.
А мы не хотим. Можно нам не быть рабами? Или вы нас будете заставлять? Мол, если мы рабы, то и все остальные должны быть рабами?
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|2.40, Пряник (?), 17:56, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, нинка сделала всё правильно. Вот только "правильность" никому не нужна.
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|2.56, КО (?), 19:15, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего ж твоя правильная Нинтендо браузеры, интернет или людей ещё не запретила?
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|2.10, Аноним (16), 17:06, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не нравится не играй. Я вот не играю, но и пиратить у меня не возникает желания.
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|3.14, asdasd (?), 17:17, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да задрали вы уже со своим пиратством, оно тут при чем?
И да, тоже самое фильмов / музыки касается, только еще хуже. Я при всем желании не смогу купить в магазине то, что не продается уже дцать лет (напомню что перепродажи им тоже не нравится, да и старых консолей на всех не напасешься, особенно когда они сломаны и чинить не чем).
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|4.18, Аноним (16), 17:24, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну формально он прав. Играть в игры на эмулятор это читерство и пиратсво.
Хотя если честно я бы сам хотел поиграть в Соника на эмуляторе, но не буду.
Хотя по поводу видеоконтента у меня более гибкое мнение, т.к. сам стою на раздаче торрента про документальные Сериалы про НЛО с рутрекера. Их тоже больше нигде не найдешь.
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|5.42, Аноним (11), 17:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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читерство в том, что железо нормальное? Или в том, что это железо может выполнять больше одной функции?
реплики мегадрайва я, допустим, видел, а как найти не читерскую ума не приложу
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|5.43, Аноним (11), 18:02, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну и насчет пиратства: вот есть ромы от сеги, которые продаются в стиме и издатель там SEGA
После их покупки приезжает консоль или они запускаются в эмуляторе и становятся пиратским?
Или они только для того чтобы купить и не играть?
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|5.46, Celcion (ok), 18:11, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Играть в игры на эмулятор это читерство и пиратсво.
Конкретно в России - не пиратство. Просто потому что нинтенда официально ушла из РФ, вместе с чем потерял смысл защиты их прав. Оно так с переводами манги работает, например: пока в стране нет официального издателя, сканить, переводить и выкладывать в сеть - можно. Просто потому что фактически нет того, чьи права нарушаются. А как только появляется издатель - любительские переводы из сети убираются.
И оно так во всём мире работает, замечу.
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|6.52, _kp (ok), 18:28, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как только появляется издатель, то если из кидал, то ему ещё надо умудриться отмыться.
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|4.36, Аноним (1), 17:46, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Кого вообще должно интересовать то что ты не можешь? Нет в магазине не покупай, хватит жить в 100 летней давности при царе горохе.
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|5.44, Celcion (ok), 18:07, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кого вообще должно интересовать то что ты не можешь?
Очевидно, что это очень волнует нинтенду, раз она так старательно помогает людям и дальше продолжать "не мочь". Ну, и тебя волнует, раз ты тут так разошёлся.
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|1.5, Аноним (23), 16:58, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сабж давно уже лучший эмулятор, из когда либо созданных, а улучшенный графоний выглядит так, будто игры вышли не 20+ лет назад, а буквально вчера. Нинтенда завидует, что их эмуляторы такие ничтожества.
Посоветуйте игрушек для гейкуба. Из последнего, что играл, мне понравилось Baten Kaitos. Кстати, напомните, как там скачивать с emuparadise теперь? Раньше был юзерскрипт, который исправлял ссылки для скачивания на корректные.
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|2.54, Аноним (54), 18:50, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скрипт в принципе все еще работает, но в некоторых браузерах может быть проблема со смешиванием http/https, из-за чего ссылки не срабатывают, при открытие вручную все ок.
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|2.64, Аноним (65), 19:50, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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с old-games.ru качать. Автор emuparadise явно же донёс мысль, что его сайт использовать не надо, ибо очко играет.
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|3.66, Аноним (23), 20:01, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если мне undub версии нужны? Ну тип текст английский и озвучка японская. Хотя в американских версиях часто вырезан контент, бывают нужны и японские релизы. Европейских просто намного меньше, но не раз встречал, что контент не порезан, как в американских.
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|1.7, alexandr_0503 (ok), 16:59, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Релиз на платформе Steam, который упростил бы установку Dolphin на консолях Valve Steam Deck, планировалось выпустить во втором квартале 2023 года.
Так есть же пакет flatpak,или я чего-то не понимаю
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|2.8, Аноним (11), 17:04, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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от участия в незаконных обходах методов технической защиты доступа к содержимому защищали тех, кто может устанавливать только через стим, а не тех, кто ковыряется во флатпаках
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|2.9, Аноним (9), 17:04, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вместо того чтобы заплатить денег будешь искать, что где-то рядом объезд? Так и будешь прозябать всю жизнь.
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|3.12, Аноним (16), 17:10, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это такое мышление читерское, как бы обмануть закон, смухлевать, у жителей постсовка выработалось поколениями, они этого даже не замечают, потому что одни принимали законы по которым невозможно жить а другие делали вид что живут по ним, т.к. кругом был дифицит и приходилось всё "доставать".
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|5.19, Аноним (16), 17:26, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело не в заработали. Дело в том что способ мышления больше свойственен в процентном соотношение. От туда же поговорка: Не обманешь не проживешь. Сама система принуждала к читерству.
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|6.27, Аноним (23), 17:36, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эк тебя пропаганда промыла. Ну ничего, ты ведь всегда можешь поехать в условную Польшу чистить туалеты, только не удивляйся внезапному открытию, что люди везде одинаковые.
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|7.31, Аноним (1), 17:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто для тебя это близко ты сам понимаешь что пропаганда промыла мозг именно тебе. Но пытаешься натужно пользоваться реверсивной психологией для самозащиты. Ведь у тебя даже мысли нет что можно изменить самого себя, стать лучше, сделать лучше окружающим людям, у тебя одна логика убежать, уехать или терпеть. Мне тебя искренне жалко.
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|5.28, Аноним (1), 17:36, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это же самое главное да? Пытаешься отмазаться что сам совок, но от тебя таращит совком за сто километров.
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|4.30, Аноним (30), 17:41, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> у жителей постсовка выработалось поколениями
Сабж разрабатывал французский программист, перебравшийся в Цюрих.
Ну нельзя же быть таким упоротым, а.
Напомню на всякий: немалая часть контента, всплывающая на трекерах, идёт с "цивилизованного" "законопослушного" отнюдь не "постсовка".
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|5.35, Аноним (1), 17:44, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О да это не мы. Какая разница, просто не пользуйся и пройди мимо, но нет понабегут любители опустить нинтенду.
Это так типично, а кто этот город разбомбил это не мы. А кто это экономику развалил, ой так это американцы. Сам ты за себя ответственность никогда не возьмешь её должен за тебя нести кто-то другой.
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|6.45, 1111 (??), 18:10, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А кто это экономику развалил, ой так это американцы. Сам ты за себя ответственность никогда не возьмешь её должен за тебя нести кто-то другой.
ты хочешь чтобы он взял ответственность за то что америкосы развалили свою экономику и промышленность и понёс это ответственность? и за поезда чуть не каждый день сходящие с путей в америке?
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|1.33, name (??), 17:43, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ох уж это DMCA, опять с числами воюют? Удачи им, победить математику.
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|2.57, Аноним (55), 19:15, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не накаркай. Мало ли что от юридических крючкотворцев ожидать можно.
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|1.48, Аноним (48), 18:12, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Позиция Nintendo подкрепляется тем, что в состав кодовой базы Dolphin входит ключ шифрования данных для приставок Wii, попавший в открытый доступ после утечки информации в 2008 году" Эхехе, то есть жопоруки не они. 15 лет прошло. В это не играю, но надеюсь страждущие смогут установить пакет и без валв.
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|1.58, Пенгу (?), 19:17, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По такой логике, они и RetroArch должны удалить 🤡
Ведь внутри RetroArch есть эмулятор Dolphin, та и в целом там есть эмуляторы многих консолей от Nintendon't
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|2.61, asdasdasd (?), 19:47, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В RetroArch может и есть, а вот в RetroArch в Steam dolphin'а как раз и нет.
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|1.60, Аноним (65), 19:45, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так и до эмуляторов NES и GameBoy дойдёт. И прочие копирасты подтянутся. А чё, SGX ВЕЗДЕ ЕСТЬ, TrustZone ВЕЗДЕ есть = DRM ВЕЗДЕ есть, спокойно можно запретить распространение контента без DRM.
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|1.62, Аноним (65), 19:47, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Учитывая остервенение нападок Nintendo на эмуляторы ... они видимо готовятся свой эмулятор выпустить. Платный, с DRM и следящий. А все остальные - нарушают эксклюзивное "право" Nintendo на рабовладение скотом, купившим когда-либо их консоли.
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