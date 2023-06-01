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Nintendo добилась удаления эмулятора Dolphin из каталога Steam

01.06.2023 16:08

Компания Valve удалила страницу (архивная копия) предстоящего релиза эмулятора Dolphin на платформе Steam после получения письма от юристов компании Nintendo в котором упоминалось нарушение в проекте действующего в США Законе об авторском праве в цифровую эпоху (письмо было не официальным требованием, а просьбой и предложением обсудить ситуацию, если возникнут вопросы). Проект Dolphin распространяется под лицензией GPLv2+ и развивает эмулятор игровых консолей Nintendo GameCube и Wii, позволяющий запускать подготовленные для указанных консолей игры на обычном ПК в режиме full HD. Релиз на платформе Steam, который упростил бы установку Dolphin на консолях Valve Steam Deck, планировалось выпустить во втором квартале 2023 года.

Для предотвращение запуска на приставках Nintendo пиратских копий игр и защиты от копирования игр для последующего запуска на неавторизированных устройствах на приставках применяется шифрование содержимого прошивки и файлов с играми, используя проприетарные криптографические ключи. Компания Nintendo владеет или управляет авторским правом на игры для приставок Wii и GameCub, и отвечает за предоставление лицензий на распространение игр для своих устройств. Условия использования игр разрешают запуск исключительно только на своей игровой консоли.

В отправленной жалобе утверждается, что для работы эмулятора Dolphin требуются криптографические ключи, на распространение которых компания Nintendo не давала разрешения, а также выполняется расшифровка ПЗУ, которая производится во время выполнения или непосредственно перед ним. По мнению юристов Nintendo, использование эмулятора Dolphin приводит к незаконному обходу методов технической защиты доступа к содержимому, являющемуся объектом авторского права.

Позиция Nintendo подкрепляется тем, что в состав кодовой базы Dolphin входит ключ шифрования данных для приставок Wii, попавший в открытый доступ после утечки информации в 2008 году. Поставка данного ключа подпадает под нарушение DMCA и может стать предлогом, например, для отправки требования по блокировке репозитория Dolphin на GitHub, как это произошло с проектом Lockpick.

В качестве одного из вариантов, который позволил бы избежать дальнейших претензий, рассматривается применение схемы, при которой пользователь самостоятельно находит и предоставляет ключи для расшифровки, но запрос подобных ключей возможно продолжает подпадать под "обход средств защиты", даже если пользователь не нашёл ключ в интернете, а извлёк из своей приставки. С другой стороны, подобные действия могут трактоваться и как добросовестное использование.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gaming...)
  2. OpenNews: Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch
  3. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2022 году
  4. OpenNews: GitHub заблокировал репозиторий SymPy после ложной жалобы
  5. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие замену прошивок маршрутизаторов
  6. OpenNews: GitHub повторно заблокировал репозиторий проекта RE3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59228-dmca
Ключевые слова: dmca, nintendo, valve, seam, dolphin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 16:53, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Нинтендо все правильно сделала. От начала и до конца.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:57, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Поставил ❤️ комментарию.

    Но здешние ретрограды не поймут, до них не доходит, что их зарплата приходит из прибыли, и те кто защищает свою прибыль - защищают и рабочие места инженеров, которые создают нинтенды. Так что пусть нинтенда продолжает, халявщики должны страдать.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:07, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    да до меня давно дошло, что консоль мне не принадлежит и игры мне не принадлежат. Пущай защищают
     
  • 3.13, TheBorov (?), 17:10, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Речь идёт про эмулятор, причём тут халявщики?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 17:20, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Суть в том чтобы приобретать игры законным путем, т.е. у издателя и играть в эти игры на устройстве которое предназначено для этого разработчиком.
    Инфантильные же люди, которые хотят только получать удовольствие от игры и не хотят заставлять свой мозг думать, не понимают что играть на эмуляторе в игры скаченные бесплатно в интернете это читерство. Читерство это не круто. Читрство удел маргиналов. Если тебе не нравится что надо играть на устройстве а не на своём любимом ПК и что надо покупать игры, то просто не играй. Это честно. Это не читерство. Вот только не надо орать о том что злая корпорация не даёт вам играть в её игры бесплатно.
     
     
  • 5.22, пох. 2 (?), 17:30, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а вот это и есть вся суть бюрокрастов: начали про ЭМУЛЯТОР (предлагающий использование лицензии игры с помощью нехитрых манипуляции), дошли до ПИРАТСТВА и закончили ЧИТЕРСТВОМ (???)
     
  • 5.23, Аноним (23), 17:30, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикол в том, что магазины издателя закрыты, а все устройства давно погребены под многими тоннами мусора. И те экземпляры, что выжили и перепродаются с рук на руки (чему издатели тоже противятся), стоят каких-то нереальных денег по сегодняшним меркам. Так что тут никаких оправданий копирастии быть не может, люди просто хотят ещё раз поиграть в любые игры с улучшениями под современное железо. А издатели планируют ещё раз в 10-20 лет перепродавать одни и те же игры, поэтому им не нужны доступные эмуляторы для старых уже купленных игр.
     
     
  • 6.26, Аноним (1), 17:35, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Выкупи права на игры и переиздай. Китайцы так для Денди делают и у них всё норм. Какие проблемы-то я не пойму.
     
     
  • 7.32, Celcion (ok), 17:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Выкупи права
    > Китайцы так для Денди делают

    Господи, у меня жир аж по монитору потёк... Имейте меру!

     
  • 7.50, anonimus (?), 18:22, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем мне выкупать права? Я установил эмулятор и играю.
    Права запрещают играть тем, кто добровольно решил соблюдать эти права.
     
  • 5.24, Celcion (ok), 17:30, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, зачем делать новые игры, когда можно за полную цену десятки раз перепродавать старые? Пипл хавает? Хавает. Деньги идут? Идут.
    А тут кто-то посягать пытается и давать людям выбор на чем играть в игры 20-летней давности?! Держать и не пущать! Нельзя! Платите нам! Мы хотим все ваши деньги!
    А... Мы их не продаём? Хм... Всё равно нельзя! Не играйте! Мы запрещаем!
     
     
  • 6.25, Аноним (1), 17:34, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот такие халявщики и продолжают играть в 20 летние игры и ездить на Жигулях. Потому что сами не могут ничего изобрести.

    Просто будь в курсе да за 20-ти летние игры надо платить и не тебе решать когда они должны раздавать всё бесплатно.

    Тут конечно объяснения бессмысленны. Таких уже не переделать тут только напалм.

     
     
  • 7.29, Celcion (ok), 17:38, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот такие халявщики и продолжают играть в 20 летние игры и ездить на Жигулях. Потому что сами не могут ничего изобрести.

    Ты сразу скажи "ты просто завидуешь". Я понимаю, что среди бестолковых и бессмысленных недоаргументов - это самый топовый, а ты хотел немного соригинальничать, но лучше даже не пытайся, фигово выходит.

    > Просто будь в курсе да за 20-ти летние игры надо платить и не тебе решать когда они должны раздавать всё бесплатно.

    Покажи - где эти игры продаются. Ну вот чтобы прямо сейчас пойти да купить.

    > Тут конечно объяснения бессмысленны. Таких уже не переделать тут только напалм.

    Чувак, я понимаю, что ты решил тут раскачать тему тpoллингoм и вбpoсaми, но давай чуток потоньше, а то как-то даже скучно...

     
  • 7.49, anonimus (?), 18:20, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так мы ж не против, плати.
    А мы бесплатно поиграем.
     
     
  • 8.51, _kp (ok), 18:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платить трупу, добровольно самовыпилившемуся не оставив наследников и правооблад... текст свёрнут, показать
     
  • 5.59, anonimus (?), 19:30, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошее мнение. А главное безальтернативное такое. Априори.
    Ну хорошо, а вот вам другое:
    Суть в том чтобы получать игры любым путем, т.е. где угодно и играть в эти игры на чём душе заблагорассудится.
    Разумные же люди, которые хотят получать удовольствие от игры, понимают что играть на эмуляторе в игры скаченные бесплатно в интернете это нравственно дозволено, ибо всё сделанное человечеством, принадлежит человечеству. Не пользоваться чем-то уже готовым, а тратить море сил на создание точно такого же, это не разумно. Тратить море сил, на создание того, что уже готово и можно пользоваться, удел маргиналов. Если тебе не нравится что можно играть на чём угодно, а не только на устройстве созданном производителем, и что можно не покупать игры, то просто не играй. Это твой выбор. Вот только не надо орать о том всем надо жить вопреки здравому смыслу.
     
  • 5.65, Аноним (65), 19:56, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А рабы не понимают, что среда по определению hostile, другой НИКОГДА не будет, слабый будет сожран, копирастия должны занять место на свалке истории, вместе с троллингом в пользу копирастов, если мы не хотим, чтобы они нас сожрали, а то, что бедному Нинтендо не дают иметь население во все дыры - это очень даже хорошо.
     
  • 4.37, Аноним (37), 17:47, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот-вот! Я лично ни разу не видел и даже не слышал, чтобы кто-то качал халявные ROMы из интернета. Каждый эмуляторщик добросовестно дампит лично легально купленные картриджи и диски.
    Падме.jpg.
     
     
  • 5.41, Аноним (23), 17:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если говорить о том, что происходит в действительности, то в интернете как правило непонятно какие дампы непонятно чего. Когда у меня есть купленный лицензионный носитель, конечно, я заинтересован в том, чтобы запустить копию с него именно с него, и этой версии как правило не найти в интернете. С купленными пиратками могут быть различные варианты, но некоторые пиратки получше лицензии. И тоже в интернете их не найдёшь.
     
     
  • 6.47, Аноним (37), 18:12, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во-первых, в интернете полно нормальных дампов.
    Во-вторых, откуда у человека без консоли купленный лицензионный носитель и аппаратура, чтобы его скопировать?
     
  • 3.39, Совершенно другой аноним (?), 17:55, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы всё перепутали, это прибыль идёт из зарплаты инженеров.
     
  • 3.55, Аноним (55), 19:04, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >зарплата приходит из прибыли

    Плохо ты экономику в ВУЗе учил, если вообще учил. Зарплата является частью себестоимости продукции.

     
  • 2.38, anonimus (?), 17:47, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Рабы всеми силами защищают возможность быть рабами.
    Ну хорошо. вы хотите быть рабами - будьте, мы не против.
    А мы не хотим. Можно нам не быть рабами? Или вы нас будете заставлять? Мол, если мы рабы, то и все остальные должны быть рабами?
     
  • 2.40, Пряник (?), 17:56, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, нинка сделала всё правильно. Вот только "правильность" никому не нужна.
     
  • 2.56, КО (?), 19:15, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего ж твоя правильная Нинтендо браузеры, интернет или людей ещё не запретила?
     

  • 1.3, Аномимик (ok), 16:56, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гнинтенда всеми силами пытается сохранить консольное рабство
     
     
  • 2.10, Аноним (16), 17:06, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не нравится не играй. Я вот не играю, но и пиратить у меня не возникает желания.
     
     
  • 3.14, asdasd (?), 17:17, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да задрали вы уже со своим пиратством, оно тут при чем?
    И да, тоже самое фильмов / музыки касается, только еще хуже. Я при всем желании не смогу купить в магазине то, что не продается уже дцать лет (напомню что перепродажи им тоже не нравится, да и старых консолей на всех не напасешься, особенно когда они сломаны и чинить не чем).
     
     
  • 4.18, Аноним (16), 17:24, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну формально он прав. Играть в игры на эмулятор это читерство и пиратсво.
    Хотя если честно я бы сам хотел поиграть в Соника на эмуляторе, но не буду.
    Хотя по поводу видеоконтента у меня более гибкое мнение, т.к. сам стою на раздаче торрента про документальные Сериалы про НЛО с рутрекера. Их тоже больше нигде не найдешь.
     
     
  • 5.42, Аноним (11), 17:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    читерство в том, что железо нормальное? Или в том, что это железо может выполнять больше одной функции?
    реплики мегадрайва я, допустим, видел, а как найти не читерскую ума не приложу
     
  • 5.43, Аноним (11), 18:02, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и насчет пиратства: вот есть ромы от сеги, которые продаются в стиме и издатель там SEGA
    После их покупки приезжает консоль или они запускаются в эмуляторе и становятся пиратским?
    Или они только для того чтобы купить и не играть?
     
  • 5.46, Celcion (ok), 18:11, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Играть в игры на эмулятор это читерство и пиратсво.

    Конкретно в России - не пиратство. Просто потому что нинтенда официально ушла из РФ, вместе с чем потерял смысл защиты их прав. Оно так с переводами манги работает, например: пока в стране нет официального издателя, сканить, переводить и выкладывать в сеть - можно. Просто потому что фактически нет того, чьи права нарушаются. А как только появляется издатель - любительские переводы из сети убираются.
    И оно так во всём мире работает, замечу.

     
     
  • 6.52, _kp (ok), 18:28, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как только появляется издатель, то если из кидал, то ему ещё надо умудриться отмыться.
     
  • 4.36, Аноним (1), 17:46, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кого вообще должно интересовать то что ты не можешь? Нет в магазине не покупай, хватит жить в 100 летней давности при царе горохе.
     
     
  • 5.44, Celcion (ok), 18:07, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кого вообще должно интересовать то что ты не можешь?

    Очевидно, что это очень волнует нинтенду, раз она так старательно помогает людям и дальше продолжать "не мочь". Ну, и тебя волнует, раз ты тут так разошёлся.

     

  • 1.5, Аноним (23), 16:58, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сабж давно уже лучший эмулятор, из когда либо созданных, а улучшенный графоний выглядит так, будто игры вышли не 20+ лет назад, а буквально вчера. Нинтенда завидует, что их эмуляторы такие ничтожества.

    Посоветуйте игрушек для гейкуба. Из последнего, что играл, мне понравилось Baten Kaitos. Кстати, напомните, как там скачивать с emuparadise теперь? Раньше был юзерскрипт, который исправлял ссылки для скачивания на корректные.

     
     
  • 2.21, pashev.ru (?), 17:27, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого клуба?
     
  • 2.54, Аноним (54), 18:50, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрипт в принципе все еще работает, но в некоторых браузерах может быть проблема со смешиванием http/https, из-за чего ссылки не срабатывают, при открытие вручную все ок.
     
  • 2.64, Аноним (65), 19:50, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с old-games.ru качать. Автор emuparadise явно же донёс мысль, что его сайт использовать не надо, ибо очко играет.
     
     
  • 3.66, Аноним (23), 20:01, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если мне undub версии нужны? Ну тип текст английский и озвучка японская. Хотя в американских версиях часто вырезан контент, бывают нужны и японские релизы. Европейских просто намного меньше, но не раз встречал, что контент не порезан, как в американских.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:58, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    бюрократы, как всегда - жадные до бумажек
     
  • 1.7, alexandr_0503 (ok), 16:59, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз на платформе Steam, который упростил бы установку Dolphin на консолях Valve Steam Deck, планировалось выпустить во втором квартале 2023 года.

    Так есть же пакет flatpak,или я чего-то не понимаю

     
     
  • 2.8, Аноним (11), 17:04, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от участия в незаконных обходах методов технической защиты доступа к содержимому защищали тех, кто может устанавливать только через стим, а не тех, кто ковыряется во флатпаках
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:04, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вместо того чтобы заплатить денег будешь искать, что где-то рядом объезд? Так и будешь прозябать всю жизнь.
     
     
  • 3.12, Аноним (16), 17:10, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это такое мышление читерское, как бы обмануть закон, смухлевать, у жителей постсовка выработалось поколениями, они этого даже не замечают, потому что одни принимали законы по которым невозможно жить а другие делали вид что живут по ним, т.к. кругом был дифицит и приходилось всё "доставать".
     
     
  • 4.15, ыы (?), 17:18, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неужели Dolphin разработали жители постсовка??
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 17:22, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну это другое же! Очевидно ведь!
     
  • 5.19, Аноним (16), 17:26, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело не в заработали. Дело в том что способ мышления больше свойственен в процентном соотношение. От туда же поговорка: Не обманешь не проживешь. Сама система принуждала к читерству.
     
     
  • 6.27, Аноним (23), 17:36, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эк тебя пропаганда промыла. Ну ничего, ты ведь всегда можешь поехать в условную Польшу чистить туалеты, только не удивляйся внезапному открытию, что люди везде одинаковые.
     
     
  • 7.31, Аноним (1), 17:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто для тебя это близко ты сам понимаешь что пропаганда промыла мозг именно тебе. Но пытаешься натужно пользоваться реверсивной психологией для самозащиты. Ведь у тебя даже мысли нет что можно изменить самого себя, стать лучше, сделать лучше окружающим людям, у тебя одна логика убежать, уехать или терпеть. Мне тебя искренне жалко.
     
     
  • 8.34, Аноним (23), 17:44, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чёт ты вообще невпопад отвечаешь, набрасывай потоньше ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.28, Аноним (1), 17:36, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это же самое главное да? Пытаешься отмазаться что сам совок, но от тебя таращит совком за сто километров.
     
  • 4.30, Аноним (30), 17:41, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > у жителей постсовка выработалось поколениями

    Сабж разрабатывал французский программист, перебравшийся в Цюрих.
    Ну нельзя же быть таким упоротым, а.

    Напомню на всякий: немалая часть контента, всплывающая на трекерах, идёт с "цивилизованного" "законопослушного" отнюдь не "постсовка".

     
     
  • 5.35, Аноним (1), 17:44, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О да это не мы. Какая разница, просто не пользуйся и пройди мимо, но нет понабегут любители опустить нинтенду.

    Это так типично, а кто этот город разбомбил это не мы. А кто это экономику развалил, ой так это американцы. Сам ты за себя ответственность никогда не возьмешь её должен за тебя нести кто-то другой.

     
     
  • 6.45, 1111 (??), 18:10, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А кто это экономику развалил, ой так это американцы. Сам ты за себя ответственность никогда не возьмешь её должен за тебя нести кто-то другой.

    ты хочешь чтобы он взял ответственность за то что америкосы развалили свою экономику и промышленность и понёс это ответственность? и за поезда чуть не каждый день сходящие с путей в америке?

     
  • 2.20, xrensgory (ok), 17:26, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть EmuDeck
     

  • 1.33, name (??), 17:43, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж это DMCA, опять с числами воюют? Удачи им, победить математику.
     
     
  • 2.57, Аноним (55), 19:15, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не накаркай. Мало ли что от юридических крючкотворцев ожидать можно.
     

  • 1.48, Аноним (48), 18:12, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Позиция Nintendo подкрепляется тем, что в состав кодовой базы Dolphin входит ключ шифрования данных для приставок Wii, попавший в открытый доступ после утечки информации в 2008 году"  Эхехе, то есть жопоруки не они. 15 лет прошло. В это не играю, но надеюсь страждущие смогут установить пакет и без валв.
     
  • 1.58, Пенгу (?), 19:17, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По такой логике, они и RetroArch должны удалить 🤡

    Ведь внутри RetroArch есть эмулятор Dolphin, та и в целом там есть эмуляторы многих консолей от Nintendon't

     
     
  • 2.61, asdasdasd (?), 19:47, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В RetroArch может и есть, а вот в RetroArch в Steam dolphin'а как раз и нет.
     

  • 1.60, Аноним (65), 19:45, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и до эмуляторов NES и GameBoy дойдёт. И прочие копирасты подтянутся. А чё, SGX ВЕЗДЕ ЕСТЬ, TrustZone ВЕЗДЕ есть = DRM ВЕЗДЕ есть, спокойно можно запретить распространение контента без DRM.
     
  • 1.62, Аноним (65), 19:47, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Учитывая остервенение нападок Nintendo на эмуляторы ... они видимо готовятся свой эмулятор выпустить. Платный, с DRM и следящий. А все остальные - нарушают эксклюзивное "право" Nintendo на рабовладение скотом, купившим когда-либо их консоли.
     
  • 1.63, Ананоним (?), 19:48, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё эта за GameCube и Wii? Ни разу не видел...
     
  • 1.67, Аноним (65), 20:02, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрим, как они dolphin-emu из Debian удалят...
     

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