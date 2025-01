Представлена игровая консоль Lenovo Legion Go S, использующая SteamOS на базе Arch Linux

Компания Valve объявила, что игровая консоль Lenovo Legion Go S станет первым устройством от стороннего производителя, изначально поставляемым с операционной системой SteamOS. До сих пор Valve использовала SteamOS только на своей игровой консоли Steam Deck, но при этом заявляла о планах по портированию SteamOS для ПК и в качестве опции для двойной загрузки адаптировала SteamOS для работы на консолях ASUS ROG Ally, поставляемых с Windows 11. Консоль Lenovo Legion Go S представлена на выставке CES 2025 и поступит в продажу в мае по цене 499 долларов. Устройство будет поставляться в вариантах c процессором AMD Ryzen Z1 Extreme или процессором AMD Ryzen Z2 Go, специально разработанным AMD для игровых консолей и также анонсированным на выставке CES 2025. В качестве GPU заявлен AMD Radeon 700M. Консоль оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном (1920 X 1200, 120Hz), комплектуется до 32ГБ ОЗУ и до 1 ТБ SSD, содержит Micro SD, два порта USB 4.0, звуковой порт, двухватные динамики, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Размер 299мм x 127мм x 22.6мм. Вес 740 гр. Помимо сотрудничества с Lenovo, компания Valve заявила о работе по улучшению совместимости SteamOS c портативными устройствами других производителей. До поступления консоли Lenovo Legion Go S в продажу планируется опубликовать бета-выпуск SteamOS с улучшенной поддержкой других игровых консолей. Данный выпуск будет доступен для неограниченной загрузки и тестирования на устройствах пользователей. Операционная система SteamOS основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Выпуски SteamOS пока формируются только для устройств Steam Deck, но энтузиастами развиваются неофициальные сборки SteamFork и HoloISO, пригодные для установки на обычных компьютерах и игровых консолях, отличных от Steam Deck. Дополнительно можно отметить новый бета-выпуск клиента Steam, в котором в основном присутствуют исправления ошибок. Из улучшений отмечается улучшение показа стартовой анимации на широкоформатных мониторах и решение проблем с подключением внешних геймпадов в версии для Linux.